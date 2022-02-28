В США призвали Китай «определиться» со стороной в ситуации с Украиной

Председатель совета директоров Национального комитета по американо-китайским отношениям, бывший министр финансов США Джейкоб Лью призвал Китай «решить, на какой стороне стоять», занять определенную сторону в ситуации вокруг Украины.

«50 лет назад СССР был общей угрозой, которая сблизила нас (США и КНР). Сегодня российская агрессия вновь угрожает расколом между нами. Это момент, когда страны мира объединяются для того, чтобы осудить атаку России на Украину. Китай должен решить, на какой стороне стоять, и понять, что двусторонние отношения с США станут только крепче, если будет сделан ясный выбор в пользу соблюдения международного права», – приводит слова бывшего министра финансов США ТАСС.

Как утверждает Лью, США и Китай, несмотря на разногласия, продолжают придерживаться многих общих ценностей. Поэтому, указал он, Пекин и Вашингтон должны работать вместе для преодоления таких общих вызовов, как изменение климата на планете, состояние здравоохранения в мире и глобальная нестабильность. По словам Лью, сторонам необходим постоянный канал связи, чтобы избежать катастрофических последствий недопонимания.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в ответ на вопрос о наличии у России друзей в мире указала на Китай, призвав посмотреть на реакцию «настоящих гигантов» на ситуацию с Украиной.

Накануне официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал в соцсетях карикатуру о роли США в ситуации вокруг Украины. В тот же день посольство Китая в Москве опубликовало в соцсетях список государств, которые подверглись бомбардировкам США после Второй мировой войны.

В четверг утром президент России Владимир Путин объявил в телеобращении, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.

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