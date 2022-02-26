Сотрудников посольства России в Берне взяли под охрану из-за угроз

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26 февраля, суббота | Последнее обновление — 16:54 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Киеве назвали причину отказа от переговоров с Россией
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Спецоперация России на Украине развеяла американские сказки и продемонстрировала всем настоящую реальность. В рамках которой Россия делает то, что должна, а Америка не готова вставать у нее на пути.
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В течение всех последних 30 лет из них старательно делают мосек, лающих на слона. Понятно, что закон природы никто не отменял – и им прилетит. Но кому их жалко? Уж точно не ЕС и не США. Ну вот, прилетело.
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На протяжении нескольких лет я участвовал в переговорах по выполнению политической части Минских соглашений. И моя личная ответственность в том, что Украину так и не удалось убедить их выполнить.
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В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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Сотрудников посольства России в Берне взяли под охрану из-за угроз
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Власти Швейцарии усилили охрану посольства России в Берне из-за угроз, поступивших в адрес сотрудников диппредставительства, сообщил пресс-секретарь дипмиссии Владимир Хохлов.
«В связи с поступающими угрозами в адрес сотрудников посольство России обратилось к компетентным швейцарским органам с просьбой обеспечить соответствующие меры безопасности. Швейцарские власти оперативно отреагировали на наш запрос, охрана диппредставительства была усилена», – цитирует Хохлова РИА «Новости».
Правительство Швейцарии поддержало санкции Евросоюза против России, введенные в связи с событиями на Украине. Берн заявил, что «финансовым посредникам в Швейцарии запрещено устанавливать новые деловые отношения с 363 физическими лицами и четырьмя предприятиями» РФ, которые внесены в санкционный список ЕС.
Названы возможные контрмеры России в ответ на санкции Запада
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«Очевидная контрмера России против финансовых ограничений – превращение страны в мировой центр блокчейна и создание на его основе альтернативной финансовой системы», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич, комментируя введенные ЕС и США «разрушительные» санкции против России.
«В целом объявленные санкции находятся в границах ожиданий. На инвестиции или кредиты с Запада в России давно никто особо не рассчитывает, поэтому в этой части ничего не изменится», – считает предприниматель, экономист Антон Любич.
Он отметил, что создаются сложности для расчетов. «В этой части дальше ЕС пошла Великобритания. По сути, российские банки будут лишены возможности осуществления расчетов через Лондон. Потребуется искать обходные пути. На ум приходят Сингапур и Гонконг. Но это будет требовать не только политической воли властей Китая и Сингапура, но и коммерческого желания местных банков организовывать такую работу», – пояснил эксперт.
«Российские граждане и компании будут лишены возможности производить расчеты и хранить сбережения в фунтах стерлингов, кроме каких-то бытовых и туристических операций в пределах остатка по счетам в 50 тыс. фунтов стерлингов. С одной стороны, фунт не является очень популярной валютой для расчетов российских компаний – именно поэтому на такой во многом демонстративный шаг пошла именно Британия, а не США и ЕС. С другой стороны, специалистам очевидны пути обхода этих ограничений», – указал экономист.
«Очевидный и сильный контрход против финансовых ограничений США и ЕС – превращение России в мировой центр блокчейна и создание на его основе альтернативной финансовой системы. Но мы знаем, что вокруг цифровых валют в руководстве Центробанка, Минфина и Росфинмониторинга не прекращаются споры», – отметил Любич.
Из технологических санкций эксперт выделил две группы. «Во-первых, санкции против поставок в Россию электроники – это ожидаемый удар. Любой специалист, консультирующий американское и европейское руководство, моментально рекомендовал бы именно этот шаг. Он самый болезненный для нас. Россия традиционно отстает в электронике по весьма специфической причине: ее сложно, практически невозможно развивать централизованно, в рамках государственного подряда и госкорпораций», – рассказал собеседник.
«Весь мир развивает электронику через венчурную сферу, то есть когда инвесторы финансируют ученых. В таком случае появляются новые разработки, зачастую весьма неочевидные. А потом создаются продукты, которые уже выкупают крупные корпорации и внедряют в массовые продукты или, если речь о государстве, в военные разработки. Я не вижу в финансово-экономическом блоке людей, способных продвигать развитие этой сферы. Очевидно, они должны появиться», – подытожил экономист.
«Во-вторых, по совокупности всех мер нужно признать, что с российской территории становится невозможным развивать компании, ориентированные на интеграцию в западную экономику, – пояснил Любич. – Взят последовательный курс на обособление и исключение России из интеграции с экономиками Запада».
«Крупные компании столкнулись с этим еще лет 15 назад. Вспомним попытки Сбербанка участвовать в покупке «Сааба», но малые и средние российские предприятия были успешны во многих нишевых продуктах. Теперь они поставлены перед сложным выбором: закрытие и отъезд из России, переориентация на рынки Азии или попытки развиваться внутри страны. Эти предприниматели – умные и, думаю, востребованные за рубежом люди. Если их не поддержать, они уедут», – заключил эксперт.
В пятницу после экстренного совещания страны ЕС ввели второй пакет санкций против России и Белоруссии, которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования и визовой политики.
Также Евросоюз принял решение запретить продажу самолетов и оборудования российским авиакомпаниям. По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, новые европейские санкции в сфере энергетики «сделают невозможной» модернизацию российских нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, в рестрикциях речь пойдет об ограничении доступа к «важнейшим технологиям», таким как полупроводники и новейшее программное обеспечение. Отмечается, что страны ЕС готовят третий пакет санкций против России, который может быть введен при ухудшении ситуации на Украине.
Ранее в четверг премьер-министр Британии Борис Джонсон, выступая в парламенте, заявил, что страна замораживает активы ВТБ в стране, а также запрещает деятельность Аэрофлота на территории королевства, вводит санкции против Уралвагонзавода, Ростеха, корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и руководства ОАК, Сибура, Просмвязьбанка. Россия пригрозила Британии ответными мерами на санкции против Аэрофлота.
В свою очередь Министерство финансов США ввело санкции против российских банков «Открытие», «Новикомбанка» (опорного банка госкорпорации «Ростех»), Совкомбанка, Сбербанка и ВТБ. Позже Минфин разъяснил, что американские санкции в отношении Сбера и ряда других российских банков не блокируют полностью возможность их взаимодействия с американскими компаниями и институтами, в отличие от ограничительных мер в отношении ВТБ. В ВТБ заверили, что санкции никак не отразятся на счетах и вкладах клиентов банка, в том числе – номинированных в долларах США и евро.
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Зеленский заявил лидерам ЕС, что они могут больше не увидеть его живым
Президент Украины Владимир Зеленский во время видеоконференции заявил лидерам стран ЕС, что они, возможно, больше не увидят его живым, сообщают СМИ.
Видеоконференция состоялся до того, как лидеры стран ЕС приняли решение о новой серии санкций против России. «Возможно, это последний раз, когда вы видите меня живым», – приводит слова Зеленского Axios со ссылкой на источники. Глава правительства Швеции Магдалена Андерссон сказала агентству TT, что лидеры ЕС, прощаясь с Зеленским, знали, что могут больше его не увидеть.
При этом незадолго до разговора с лидерами ЕС, Зеленский заявил, что якобы является для России целью «номер один» для захвата или убийства, а члены его семьи – целью «номер два».
Дано объяснение особой жесткости антироссийских заявлений Лондона
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«Лондон позиционирует себя как главного оппонента Москвы, с этим и связана антироссийская активность британских политиков после признания Россией ДНР и ЛНР», – пояснила газете ВЗГЛЯД политолог Кира Годованюк. Ранее министр обороны Британии заявил, что Лондон может «дать под зад» Москве.
«Британия сама взяла на себя роль главного «обличителя российских угроз», а также «хранителя» евроатлантической безопасности, как главный союзник США», – пояснила ведущий научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк.
Эксперт напомнила, что год назад Британия включила тезис о «российской угрозе» в свою стратегию национальной безопасности. «Собственно, когда начались обвинения России в скором «вторжении на Украину», Лондон сразу поднял градус выше всех на Западе своими заявлениями о том, что «Москва пожалеет», – подчеркнула собеседница.
Аналитик отметила, что на внутреннюю и внешнюю аудитории и рассчитаны такие заявления в рамках концепции Global Britain. «Лондон хочет выделиться резкостью в отношении России в первую очередь на фоне более сдержанного Евросоюза. К тому же Британия чувствует себя совершенно самостоятельным игроком в Европе», – заметила специалист.
Министр обороны Бен Уоллес ранее заявил, что в Лондон всегда готов нанести удар по российским интересам в любой точке мира в случае такой необходимости.
«Царь Николай I совершил ту же ошибку, что и Путин... у него не было ни друзей, ни союзников», – сказал Бен Уоллес во время беседы с военнослужащими в здании Конной гвардии в Вестминстере, сообщает «Коммерсант». Министр заявил, что «шотландские гвардейцы дали под зад царю Николаю I в 1853 году в Крыму, мы всегда можем повторить».
Уоллес заявил, что Лондон всегда готов нанести удар по российским интересам в любой точке мира в случае такой необходимости, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство РА.
Глава МИД Британии Лиз Трасс, в свою очередь, сообщила, что правительство страны объявило о новом экономическом пакете для поддержки стабильности на Украине. «Мы используем наш экономический вес, чтобы причинить боль России и поддержать украинский народ», – написала Трасс в Twitter.
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД Великобритании Лиз Трасс о санкциях против России и экономической помощи Украине. Захарова задалась вопросом: «То есть российскому народу причиняют боль, а украинский народ загоняют в долговую яму?»
Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР.
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ЕС официально ввел санкции за признание ЛНР и ДНР
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ЕС официально принял пакет санкций за признание ДНР и ЛНР, в список войдут 351 депутат Госдумы, еще 27 физлиц и организаций, говорится в распространенном заявлении союза.
«Совет ЕС принял сегодня пакет мер в качестве ответа на решение Российской Федерации признать неконтролируемые правительством территории Донецкой и Луганской областей Украины в качестве независимых образований и на последующее решение направить туда войска», – цитирует документ РИА «Новости».
Списки фигурантов будут опубликованы в ближайшие часы.
Кроме того, в заявлении представительства председательствующей в ЕС Франции говорится, что санкции будут опубликованы в ближайшее время до конца дня.
Завершение технической процедуры означает, что все страны ЕС поставили подписи под новым санкционным пакетом.
«Письменная процедура по санкциям благополучно завершена. Юридические акты приняты и будут опубликованы для непосредственного вступления в силу до конца дня», – указывается в заявлении.
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
Британия во вторник объявила о санкциях в отношении пяти российских банков: банк «Россия», Промсвязьбанк, акционерное общество «Коммерческий банк «Индустриальный сберегательный банк», Генбанк и Черноморский банк развития.
Также в Британии заявили, что Лондон может ввести санкции против российского суверенного долга, если «Россия не пойдет на деэскалацию».
Евросоюз намерен ввести санкции против 351 депутата Госдумы России, 27 физических и юридических лиц. Как заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, они не смогут больше ездить на шопинг в Милан и устраивать вечеринки в Сен-Тропе.
Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон «вводит всесторонние санкции против российского суверенного долга», «отрезая российское правительство от западного финансирования». США также вводят блокирующие санкции против «двух крупных финансовых институтов России – ВЭБ и военного банка». Глава Белого дома не уточнил, о каком «военном банке» может идти речь.
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Стало известно о разработке третьего пакета санкций ЕС против России
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Главы государств и правительств Евросоюза на экстренном саммите в Брюсселе готовят третий пакет санкций против России, который может быть введен при ухудшении ситуации на Украине, сообщил источник в делегации одной из стран ЕС на полях встречи.
«Практически с самого начала саммита лидеры обсуждают подготовку третьего пакета санкций», – приводит слова диплорматического источника ТАСС.
Как утверждает источник, в новый пакет ограничительных мер может войти отключение России от международной платежной системы SWIFT. «Это может быть отключение от SWIFT, однако решения пока нет. Некоторые страны настаивают на этом, а некоторые против», – пояснил он, добавив, что среди последних, в частности, Германия. Источник также рассказал, что лидеры затронули возможность включения в черный список президента России Владимира Путина. «Включение Путина в черный список – еще один обсуждающийся вариант третьего пакета. Точного решения по этому вопросу тоже пока нет», – сообщил он.
На вопрос о том, когда ЕС планирует вводить третий пакет санкций, дипломат сказал: «На данный момент нет четкого понимания, что может привести к [введению] третьего пакета. Если ситуация будет оставаться такой же или ухудшаться, [то он может быть введен]. Ближайшие день-два покажут, возможно».
Ранее страны ЕС в ходе экстренного саммита ЕС в Брюсселе ввели второй пакет санкций против России, которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования, визовой политики.
Позже глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз собрался ограничить доступ России к передовым полупроводниковым технологиям и запретить экспорт «уникальных европейских технологий, которые необходимы для переработки нефти».
В среду Совет ЕС официально ввел санкции в качестве ответа на решение России признать ДНР и ЛНР как независимые государства и на последующее решение направить туда войска. В связи с признанием Россией ЛНР и ДНР Евросоюз ввел персональные санкции против почти 400 представителей политического, военного и экономического руководства РФ, журналистов и общественных деятелей. Кроме того, ЕС ввел ограничительные меры против Банка «Россия», Промсвязьбанка (ПСБ), ВЭБ.РФ и «Агентства интернет-исследований». Днем ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил о намерениях «лишить» депутатов Госдумы «шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене».
Напомним также, в четверг во внешнеполитическом ведомстве Соединенного Королевства заявили о работе над отключением России от SWIFT. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном «жесткие» санкции в отношении России, потребовав отключить Россию от системы SWIFT. Тогда же президент Чехии Милош Земан призвал отключить Россию от системы SWIFT.
В январе президент Соединенных Штатов Джо Байден пригрозил запретить России операции с долларом. В администрации США не исключили возможности отключения российских банков от SWIFT. В том же месяце стало известно, что правительство Британии рассматривает возможность отключения РФ от международной системы SWIFT.
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ЕС решил запретить продажу самолетов российским авиакомпаниям
Евросоюз принял решение запретить продажу самолетов и оборудования российским авиакомпаниям, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Мы запрещаем продажу всех самолетов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям. Это приведет к деградации ключевого сектора российской экономики и возможностей страны в области сообщения. Три четверти нынешнего российского коммерческого воздушного флота было построено в Евросоюзе, США и Канаде. Поэтому она серьезно зависит от этого», – передает РИА «Новости» ее слова.
По мнению главы ЕК, новые европейские санкции в сфере энергетики «сделают невозможной» модернизацию российских нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, в рестрикциях речь пойдет об ограничении доступа к «важнейшим технологиям», таким как полупроводники и новейшее программное обеспечение.
Ранее стало известно, что страны ЕС приняли решение о введении новых санкций против России и Белоруссии, которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования, визовой политики.
США и ЕС ввели санкции против Путина
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США и Евросоюз сообщили, что ввели санкции против российского руководства, в том числе президента России Владимира Путина.
Минфин США сообщил, что Вашингтон «в координации с союзниками и партнерами продолжил давать решительный ответ на необоснованное, неспровоцированное и заранее спланированное вторжение России на Украину». США «ввели санкции против президента Российской Федерации Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также других членов Совета безопасности России», передает ТАСС.
ЕС включил в черный список президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, главу МИД Сергея Лаврова, зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева, министра внутренних дел Владимира Колокольцева и других представителей российской власти. Соответствующие нормативные акты опубликованы в Официальном журнале ЕС. Всего в список включены 98 представителей руководства страны, парламентариев, чиновников России, а также высокопоставленных военных, командующих пограничными базами и различными частями в Белоруссии.
Евросоюз ввел санкции против 60 ведущих промышленных компаний России. В частности, в черный список попали «Сухой», «Туполев», ракетно-космический центр «Прогресс», Калашников, «Алмаз-Антей», «Уралвагонзавод», РЖД, «Камаз», «Севкомфлот», «Севмаш».
Евросоюз запрещает поставки товаров в Россию для использования в авиационной или космической промышленности, а также поставки товаров и технологий для нефтепереработки. ЕС запрещает принимать депозиты от российских граждан свыше 100 тыс. евро, передает РИА «Новости».
Напомним, Россия проводит военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад вводит против России санкции, которые которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования, визовой политики.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
ЕС ввел санкции против Шойгу, Захаровой и Симоньян
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В связи с признанием Россией ЛНР и ДНР Евросоюз ввел персональные санкции против почти 400 представителей политического, военного и экономического руководства РФ, журналистов и общественных деятелей, говорится в постановлении о санкциях, опубликованном в Официальном журнале ЕС.
В санкционный список включены министр обороны Сергей Шойгу, глава администрации президента России Антон Вайно, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, журналисты: руководитель RT Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьев, передает ТАСС.
В список также вошли вице-премьер Марат Хуснуллин, вице-премьер Дмитрий Григоренко, министр экономического развития Максим Решетников, главком ВМФ РФ Николай Евменов, заместитель главкома ВМФ РФ Владимир Касатонов, главком сухопутных войск Олег Салюков, командующий ВВС Сергей Дронов, главнокомандующий ВКС Сергей Суровкин, командующий Черноморским флотом Игорь Осипов.
Согласно постановлению, ЕС включил в санкционный список свыше 330 российских парламентариев, включая Петра Толстого, Алексея Пушкова, Геннадия Зюганова. Всем им запрещен въезд в Евросоюз и доступ к его банковской системе.
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Накануне Совет ЕС официально ввел санкции в качестве ответа на решение России признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства и на последующее решение направить туда войска. Днем ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил о намерениях «лишить» 351 депутата Госдумы России, 27 физических и юридических лиц «шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене».
В среду главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что разведка зафиксировала перемещения установок «Смерч», «Ураган» и «Град» со стороны Украины к линии соприкосновения. Глава ДНР потребовал от ВСУ покинуть территорию республики. Он отметил, что вопрос выхода на границы республик может решиться мирно. Пушилин также напомнил, что по договору о союзничестве в Донецкой Народной Республике могут находиться ВС России.
Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник.
Путин обратил внимание, что Россия признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях. Глава государства поручил ВС России обеспечить мир в Донбассе. Совфед разрешил использование ВС России за рубежом для установления мира в Донбассе.
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ЕС собрался ограничить доступ России к технологиям переработки нефти
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Евросоюз ограничит доступ России к передовым полупроводниковым технологиям и запретит экспорт «уникальных европейских технологий, которые необходимы для переработки нефти», заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен после экстренного саммита ЕС по Украине.
«Мы ограничиваем для России доступ к важнейшим технологиям, которые необходимы в построении процветающего будущего, среди которых передовые полупроводниковые технологии», – приводит слова фон дер Ляйен ТАСС.
Кроме того, в рамках санкций против энергетического сектора России ЕС запретит экспорт «уникальных европейских технологий, которые необходимы для переработки нефти». «Эти инструменты уникальны, так как они производятся только у нас, они не могут поставляться из других мест», – добавила она. По ее версии, Россия не сможет модернизировать свои нефтеперерабатывающие заводы, которые принесли ей доходы в размере 24 млрд евро в 2019 году.
«Впервые в этот пакет включены финансовые санкции, которые лишат Россию доступа к наиболее важным рынкам капитала. Теперь мы нацеливаемся на 70% российского рынка банковских услуг, а также ключевые государственные компании, в том числе оборонные», – сказала она.
Среди прочих мер, которые обнародовала фон дер Ляйен, значится «лишение дипломатов и бизнесменов из России привилегированного доступа в ЕС».
Ранее страны ЕС в ходе экстренного саммита ЕС в Брюсселе ввели второй пакет санкций против России, которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования, визовой политики.
В среду Совет ЕС официально ввел санкции в качестве ответа на решение России признать ДНР и ЛНР как независимые государства и на последующее решение направить туда войска. В связи с признанием Россией ЛНР и ДНР Евросоюз ввел персональные санкции против почти 400 представителей политического, военного и экономического руководства РФ, журналистов и общественных деятелей. Кроме того, ЕС ввел ограничительные меры против Банка «Россия», Промсвязьбанка (ПСБ), ВЭБ.РФ и «Агентства интернет-исследований». Днем ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил о намерениях «лишить» депутатов Госдумы «шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене».
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ЕС ввел санкции против Банка «Россия», ПСБ и ВЭБ.РФ
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Евросоюз ввел ограничительные меры против Банка «Россия», Промсвязьбанка (ПСБ), ВЭБ.РФ и «Агентства интернет-исследований», говорится в постановлении о санкциях, опубликованном в Официальном журнале ЕС.
ВЭБ.РФ, в частности, в санкционном списке ЕС присутствует за «проекты с компаниями оборонной промышленности, включая Ростех, которые обеспечивают поддержку действий, подрывающих и угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Промсвязьбанку Евросоюз приписывает ответственность «за массированное развертывание российских войск вдоль границы с Украиной и присутствие российских войск на Крымском полуострове». Как утверждается, банк «Россия», также присутствующий в списке, «поддерживает российских лиц, ответственных за аннексию Крыма или дестабилизацию восточной Украины, получая от них выгоду». Санкции против «Агентства интернет-исследований», как отмечено в документе, вводятся из-за якобы имевшего место распространения дезинформации о ситуации на Украине, передает ТАСС.
Накануне Совет ЕС официально ввел санкции в качестве ответа на решение России признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства и на последующее решение направить туда войска. В связи с признанием Россией ЛНР и ДНР Евросоюз ввел персональные санкции против почти 400 представителей политического, военного и экономического руководства РФ, журналистов и общественных деятелей. Днем ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил о намерениях «лишить» депутатов Госдумы «шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене».
В среду главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.
-
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что разведка зафиксировала перемещения установок «Смерч», «Ураган» и «Град» со стороны Украины к линии соприкосновения. Глава ДНР потребовал от ВСУ покинуть территорию республики. Он отметил, что вопрос выхода на границы республик может решиться мирно. Пушилин также напомнил, что по договору о союзничестве в Донецкой Народной Республике могут находиться ВС России.
Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник.
Путин обратил внимание, что Россия признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях. Глава государства поручил ВС России обеспечить мир в Донбассе. Совфед разрешил использование ВС России за рубежом для установления мира в Донбассе.
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Европарламент попросил УЕФА перенести финал Лиги чемпионов из Петербурга
Группа депутатов Европарламента обратилась к УЕФА с просьбой изменить место проведения финала Лиги чемпионов, который должен был пройти в Санкт-Петербурге в мае этого года, и перестать рассматривать города России для организации международных футбольных соревнований.
«Мы призываем вас перестать рассматривать Санкт-Петербург и другие российские города как места проведения международных футбольных соревнований и в качестве первого шага выбрать альтернативное место проведения финала Лиги чемпионов 28 мая 2022 года», – передает ТАСС со ссылкой на Reuters текст письма.
В нем также говорится, что члены ЕП призывают УЕФА созвать специальное заседание исполнительного комитета организации, прекратить сотрудничество с Газпромом и ввести санкции против отдельных российских должностных лиц, причастных к нарушению международного права.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что штаб операции объединенных сил Украины в Донбассе практически уничтожен. Очевидцы показали результаты ракетных ударов по объектам на Украине. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. В Минобороны России предупредили о подготовке СБУ провокаций с имитацией массовых жертв. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации на Украине.
Зеленский призвал принять Украину в состав Евросоюза
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем дальнейшую помощь стране, и заявил о необходимости принять решение о членстве Украины в Евросоюзе (ЕС).
Зеленский сообщил в Twitter, что «настал решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС, обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем дальнейшую действенную помощь».
Отметим, что в феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки к Конституции Украины, закрепляющие стратегический курс страны на вступление в ЕС и НАТО.
Ранее финский президент Саули Ниинисте исключил срочное вступление в НАТО из-за событий на Украине.
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Немецкая АдГ призвала к отмене европейских санкций
Лидер партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла призвал отменить европейские санкции, отметив, что в прошлом они не оказывали желаемого эффекта.
«Экономические санкции должны быть отменены. Они и в прошлом не оказывали желаемого эффекта и наносили ущерб немецкой экономике и населению. В этой связи «Северный поток – 2» остается незаменимым вкладом в безопасность поставок Германии», – передает РИА «Новости» его слова.
По его мнению, учет законных интересов российской безопасности отвечает интересам Европы. «Приоритетной целью Германии в эти дни должно быть прекращение военных столкновений на Украине. Европейские государства в будущем должны совместно воздействовать на воюющие стороны. Учет законных интересов российской безопасности также отвечает их интересам», – сказал Крупалла.
Крупалла добавил, что все дипломатические контакты с Россией должны быть открыты, урегулирование конфликтов возможно только за столом переговоров.
«Все двусторонние и многосторонние дипломатические каналы должны быть открыты. Необходимо установить контакт с российским правительством. Урегулирование межгосударственных конфликтов может осуществляться только за столом переговоров», – отметил лидер АдГ.
Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что нынешней зимой у Евросоюза будет достаточно газа, в том числе за счет СПГ, если Россия решит полностью остановить поставки.
Во вторник зампредседателя СБ России Дмитрий Медведев предрек Европе газ по 2 тыс. евро за тысячу кубометров на фоне остановки сертификации «Северного потока – 2». Ранее Германия объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2» в связи с признанием Москвой независимости ДНР и ЛНР.
Стало известно о планах ЕС ввести против России визовые ограничения
Новые рестрикции Европейского союза в отношении России, которые планируется утвердить лидерами стран в четверг, могут включать сектор энергетики и визовые ограничения, заявил высокопоставленный представитель ЕС.
«Предложения по санкциям, которые Еврокомиссия должна представить, включают финансовый сектор, транспорт, запрет на экспорт, энергетику и визовую политику», – цитирует представителя ЕС ТАСС.
Ранее президент США Джор Байден заявлял, что США продолжат оказывать поддержку и помощь Киеву, Вашингтон и его союзники намерены объявить о жестких санкциях против России.
До этого глава Белого дома в письменном заявлении пообещал в четверг выступить с обращением к американцам и объявить о «последствиях» для России за «ненужный акт агрессии против Украины, глобального мира и безопасности».
Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, чем Запад отреагирует на российскую операцию по демилитаризации Украины.
Подсчитаны потери Европы из-за санкций против России с 2014 года
Действующие в отношении России санкции, которые были введены в 2014 году, привели к сокращению европейского экспорта в Россию более чем на 22%, следует из данных ассоциации мелких и средних предпринимателей Италии «Конфартиджанато».
«Экономические санкции против России привели к тому, что европейский экспорт в нее сократился на 22,2%, причем больше всего пострадала Италия (минус 28,5%). Восемь лет убытки составили 24,7 млрд евро, в среднем 3 млрд евро в год», – передает ТАСС сообщение ассоциации.
Отмечается, что сильнее всего были затронуты сфера моды и машиностроение.
В ассоциации добавили, что в связи с последними событиями вокруг Украины «неизбежные новы санкции также окажут очень серьезное влияние на итальянский бизнес».
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркнул, что Россия симметрично ответит на арест денег российских компаний и граждан за рубежом.
В свете последних событий президент США Джо Байден объявил о введении «жестких санкций» против России. Перед этим он заявил о согласовании с главами G7 «разрушительных» санкций против России в связи с событиями на Украине. Накануне Совет ЕС официально ввел санкции в качестве ответа на решение России признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства и на последующее решение направить туда войска.
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