ФСБ: Украинские пограничники прекратили охрану границы с Россией

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24 февраля, четверг | Последнее обновление — 15:52 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Самолет ВСУ упал в Киевской области
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Разве можно всерьез говорить о «мирной невинной Украине», на которую «вероломно напали», когда власть этой страны восемь лет разжигала милитаристский психоз и восемь лет продолжала убивать мирных людей, прикрываясь лицемерными западными политиками.
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Стратегическая цель России на Украине сформулирована давно и четко, об этом неоднократно говорил наш президент. Из Украины пытались сделать антироссийский инструмент, просто склад с динамитом.
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Президент Украины не сумел воспользоваться теми возможностями, которые создало для него признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Вместо этого он продолжил совершать ошибку за ошибкой, идя по дороге, в конце которой его ждет отставка, а Украину – потеря государственности.
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В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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ФСБ: Украинские пограничники прекратили охрану границы с Россией
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По состоянию на 13.00 украинские пограничники покинули все подразделения на границе с Россией, сообщает ЦОС ФСБ России.
В ФСБ сообщили, что «украинские пограничники массово покидают места дислокации на российско-украинской границе, по состоянию на 13.00 украинские пограничники покинули все подразделения на российско-украинской границе», передает ТАСС.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Напомним, военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения.
В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины.
Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.
Кремль назвал максимальную цель спецоперации на Украине
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Денацификация предполагает, что в идеале нужно освободить Украину от нацистов, разъяснил термин журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«В идеале нужно освободить Украину, зачистить ее от нацистов. От пронацистски настроенных людей и идеологии», – сказал он в ответ на вопрос, как понимать заявления о необходимости «денацификации» страны, передает ТАСС.
Кроме того, он добавил, что демилитаризация Украины, являющаяся одной из целей специальной военной операции России, предполагает нейтрализацию наращенного Киевом с зарубежной помощью военного потенциала.
«Безусловно, это означает нейтрализацию военного потенциала, который за последнее время был изрядно подрощен, в том числе и благодаря активной деятельности зарубежных стран», – ответил он на вопрос, что понимается под целью демилитаризации Украины.
На просьбу журналистов уточнить, означает ли это ликвидацию Вооруженных сил Украины, Песков заметил: «Я ответил уже вам на этот вопрос».
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.
Российские гражданские суда подверглись ракетному удару ВСУ в Азовском море
Два российских гражданских грузовых судна подверглись ракетному удару ВСУ в Азовском море, есть раненые, сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.
В ведомстве сообщили, что в 11.00 «в акватории Азовского моря российские гражданские грузовые суда SGV-Flot и Serafim Sarovsky подверглись ракетному удару Вооруженных сил Украины», передает ТАСС.
«Огонь велся со стороны города Мариуполя. В результате обстрела нефтегруз SGV-Flot получил повреждения, на борту вспыхнул пожар. Один из членов команды получил тяжелое ранение», – говорится в сообщении.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Напомним, утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины.
Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Минобороны России: Украинские пограничники не оказали сопротивления
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Пограничники Украине не оказали сопротивления российским подразделениям, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Конашенков заявил, что «военнослужащие пограничной службы Украины сопротивления российским подразделениям не оказали», передает РИА «Новости».
«Данные средств разведки показывают, что отдельные подразделения и военнослужащие ВСУ массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение. Позиции подразделений ВСУ, сложивших оружие, ударам не подвергаются», – добавил он.
Напомним, утром в четверг президент России Владимир Путин в обращении к россиянам сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации.
При этом он призвал украинских военных не исполнять преступных приказов, сложить оружие и отправиться домой.
Военные объекты Украины подверглись массированным ударам. Представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что бои идут по всей линии соприкосновения.
В Министерстве обороны подчеркнули, что высокоточное оружие поражает только военные цели, поэтому Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины.
Земан призвал отключить Россию от SWIFT
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Президент Чехии Милош Земан раскритиковал действия России на Украине и призвал отключить РФ от системы SWIFT.
«РФ напала на Украину. Речь идет об акте неспровоцированной агрессии», – передает его слова РИА «Новости».
Земан также выразил свою поддержку народу Украины. Он призвал ужесточить санкции, по его мнению, необходимо отключить Россию от системы SWIFT.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.
Украина разорвала дипломатические отношения с Россией
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Украина разрывает дипломатические отношения с Россией, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
«Мы разорвали дипломатические отношения с Россией», – сказал он, сообщает ТАСС.
Президент Украины перешел на русский язык во время обращения к украинцам. Зеленский 22 февраля сообщил, что получил запрос от МИД Украины о разрыве дипотношений с Россией.
По его словам, военнослужащие Украины ведут «тяжелые бои», и противник несет потери. «Россия подло напала с утра, как сделала фашистская Германия», – отметил президент Украины.
Зеленский добавил, что всем гражданам Украины готовы выдать оружие «для защиты нашей земли».
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что штаб операции объединенных сил Украины в Донбассе практически уничтожен. Очевидцы показали результаты ракетных ударов по объектам на Украине.
Самолет ВСУ упал в Киевской области
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Самолет Вооруженных сил Украины рухнул в Киевской области, сообщили в Государственной службе республики по чрезвычайным ситуациям.
В ходе происшествия погибло пять человек, заявили в ГСЧС Украины. Детали произошедшего на данный момент уточняются. Известно, что самолет упал между населенными пунктами Жуковка и Триполье. Однако вскоре после публикации ГСЧС удалило пост, передает Федеральное агентство новостей.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.
Украинский таксист рассказал об очереди желающих уехать из Харькова в Крым за 300 долларов
Таксист рассказал, как перевозят людей из Харькова в Крым, каким образом объезжают обстреливаемые районы. По его словам, поездка стоит 300 долларов.
«Сейчас основной поток людей выезжает из Харькова. Проехать можно. Есть обходные пути. Естественно, заранее обговариваем с нашими людьми маршрут, нам сигнализируют, как объехать горячие дороги, где нет перестрелок. Средняя стоимость проезда 300 долларов от Харькова до Крыма. Но и расстояния приличные – порядка 700 км», – рассказал таксист Николай «Московскому комсомольцу».
По его словам, желающих уехать из Харькова очень много.
«Складывается впечатление, что весь Харьков готов покинуть город. Мы не успеваем оформлять заявки. У нас уже очередь. Все забронировано на несколько дней вперед. Люди плачут, умоляют их забрать. Как подтверждение тому, что у них все очень плохо, скидывают видео и фото, как обстреливают их районы. В Сети такого не покажут, что они снимают. У нас микроавтобусы, каждый вмещает по 12 человек. Мы в нарушении всех правил берем больше людей», – добавил он.
Также он рассказал, что по дороге «тормозят, но редко. Машины с беженцами сразу пропускают. Даже если людей в автомобиле набилось больше положенного, на это закрывают глаза. Пока еще никого из моих коллег не оштрафовали».
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины, заявили в Минобороны России. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.
В Кремле оценили перспективу личных санкций против Путина
Кремль негативно относится к предложению премьер-министра Нидерландов Марка Рютте ввести санкции против президента России Владимира Путина и российского правительства, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков сказал, отвечая на вопрос ТАСС о том, как в Кремле относятся к заявлению премьера Нидерландов о том, что в ЕС должны ввести личные санкции против Путина и правительства России: «Негативно».
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Он также заявил, что «такая страна, как Россия, не может оказаться за железным занавесом»: «Безусловно, у нас могут возникнуть проблемы с целым рядом государств, но так или иначе у нас с этими государствами проблемы возникали и до этого, и без этого».
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что новые санкции в отношении Москвы из-за начала спецоперации по демилитаризации Украины будут приняты Евросоюзом 24 февраля.
Лукашенко: Россия не собирается оккупировать Украину
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на оперативном совещании с военными заявил, что Россия «действительно не собирается оккупировать» Украину.
Лукашенко заявил, что «мы славяне, три славянских народа, давайте сядем и решим свою судьбу на будущее, навсегда», передает БелТА.
«Что является основой этого? Я на месте (президента Украины) Зеленского за это бы уцепился. (Президент России Владимир) Путин заявил – и молодец, я в разговоре похвалил его за это: «Мы не оккупанты, мы не собираемся оккупировать Украину». Что еще надо? Это основа для переговоров. Он действительно не собирается оккупировать», – подчеркнул он.
Он добавил, что «никто не собирается там насаждать свои силы и правительства, это же основа для переговоров, на этой основе давайте вырабатывать повестку и решения».
«Чтобы не допустить этого (кровопролития на Украине) и остановить эскалацию, нужно сесть за стол переговоров, но никогда Россия не сядет с ними за стол переговоров, если предварительно не согласовать вопросы, которые будут обсуждаться», – сказал Лукашенко.
По его словам, эти условия Россия «прописала для НАТО, и для Америки, и для Украины в том числе»: «Пять или шесть вопросов. Там два-три вопроса для Украины. Первое – демилитаризация Украины, недопущение вступления в НАТО Украины и прекращение силовых действий против Донецка и Луганска. Возможно, появятся и другие вопросы».
По его словам, в телефонном разговоре президент России Владимир Путин назвал целью операции на Украине прекращение геноцида народа в Донецкой и Луганской областях.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
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В Австрии объявили о заморозке «Северного потока – 2»
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Проект российского газопровода «Северный поток – 2» заморожен из-за проводимой Россией военной операции на Украине, заявил австрийский канцлер Карл Нехаммер.
«Это только одна из многих мер, которые мы примем, чтобы показать России, что в Европе не будет проявлено к ней понимание, когда политика совершается путем насилия», – цитирует Нехаммера РИА «Новости».
Ранее глава Минэкономики ФРГ, вице-канцлер страны Роберт Хабек заявил, что после военной операции России на Украине Германия должна будет покупать газ и уголь в других странах.
Между тем цены мартовских фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов росли до 1400 долларов за тысячу кубометров, они подскочили на 35% в четверг.
Исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики (ассоциации, которая объединяет немецкий бизнес в Восточной Европе и на постсоветском пространстве) Михаэль Хармс объявлял, что «Северный поток – 2» не остановлен окончательно, это задержка процесса сертификации.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, чем Запад отреагирует на российскую операцию по демилитаризации Украины
Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели.
В Крыму поддержали «освобождение Украины от нечисти»
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Беженцев с Украины, скорее всего, будет немного, потому что спецоперация России проводится не против граждан страны, а против силового блока и антинародных властей в Киеве, сказал газете ВЗГЛЯД представитель Госсовета Крыма в Совете Федерации Сергей Цеков.
«У меня складывается ощущение, что беженцев с Украины будет немного, потому что эта спецоперация проводится не против гражданского населения, а, прежде всего, против антинародных властей Украины. Причем эти власти не только антироссийские, но и антиукраинские», – говорит Цеков.
Собеседник подчеркнул, что вопрос с беженцами будет достаточно просто решить, поскольку у многих из них есть родственники и какое-то имущество в Крыму. «А если кому-то будет необходимо размещение, то его у нас достаточно много. Это пансионаты, санатории и так далее, которые сейчас не работают», – отмечает сенатор.
Кроме того, собеседник обратил внимание на то, что обстановка в регионе достаточно спокойная, к событиям крымчане относятся с пониманием. Он убежден, что 90 % крымчан поддерживают решение президента.
«То, что происходит на Украине, это не нападение, а освобождение. Освобождение Украины от всякой нечисти. Я все-таки думаю, что значительная часть Вооруженных сил Украины либо сложит оружие, либо вообще перейдет на сторону нормальной власти на Украине, которая будет сформирована», – полагает Цеков.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил
МЧС организовать пункты приема беженцев в регионе. Позже советник главы республики Олег Крючков заявил
, что все пункты пропуска на российско-украинской границе в Крыму закрыты, в связи с чем он попросил крымчан не планировать поездки до особого распоряжения.
Напомним, утром в четверг президент России Владимир Путин в обращении к россиянам сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации. При этом он призвал украинских военных не исполнять преступных приказов, сложить оружие и отправиться домой.
После этого военные объекты Украины подверглись массированным ударам. Представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что бои идут по всей линии соприкосновения. В Министерстве обороны Российской Федерации подчеркнули, что высокоточное оружие поражает только военные цели, поэтому Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины.
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Лукашенко предложил Москве и Киеву переговоры в Минске
Белорусский президент Александр Лукашенко предложил провести российско-украинские переговоры в белорусской столице.
«Возможно, и это вполне реально, остановить этот конфликт, решить все вопросы. Может быть, они меня услышат. Мы не будем здесь [на переговорах в Минске] посредниками, нам не надо никакое посредничество: эта война уже у нас», – цитирует Лукашенко БелТА.
Он добавил, что для недопущения кровопролития и остановки эскалации важно сесть за стол переговоров.
«Но никогда Россия не сядет с ними за стол переговоров, если предварительно не согласовать вопросы, которые будут обсуждаться. Их Россия прописала для НАТО, и для Америки, и для Украины в том числе. Пять или шесть вопросов. Там два-три вопроса для Украины. Первое – демилитаризация Украины, недопущение вступления в НАТО Украины и прекращение силовых действий против Донецка и Луганска. Возможно, появятся и другие вопросы», – подчеркнул Лукашенко.
Ранее Лукашенко в четверг начал оперативное совещание с военными. По его словам, белорусские вооруженные силы не задействованы в спецоперации России на территории Украины. Также он заявил, что военное руководство Украины было предупреждено о возможности боевых действий.
Президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины, заявили в Минобороны России. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.
Народные милиции ДНР и ЛНР перешли в контрнаступление
Народные милиции Донецкой и Луганской народных республик перешли в контрнаступление при огневой поддержке российских войск, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«В настоящее время они перешли в контрнаступление при огневой поддержке российских Вооруженных сил. Ими прорван передний край эшелонированной, хорошо оборудованной в инженерном отношении обороны ВСУ», – передает его слова РИА «Новости».
Уточняется, что группировки войск ДНР ведут бои и наносят огневое поражение противнику.
При этом высокоточным оружием российских ВС выводится из строя только военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация ВСУ.
«Подразделения ВСУ продолжают обстрелы мирных городов Донбасса. Есть жертвы среди гражданского населения Донецкой и Луганской народных республик», – добавил Конашенков, передает ТАСС.
В ведомстве напомнили, что по решению президента Владимира Путина сегодня ВС России приступили к специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.
Герой России Бочаров обратился к согражданам на фоне ситуации в Донбассе
Герой России, первый заместитель секретаря Общественной палаты Вячеслав Бочаров выступил со специальным обращением к соотечественникам, в котором призвал россиян поддержать президента Владимира Путина и «донбасских соотечественников».
Бочаров указал, что «30 лет западные политики не только продвигали расширение военной инфраструктуры НАТО на восток, но и использовали для разрушения исторического единства России и Украины самые безудержные в своей русофобии политические силы – не просто националистов, а откровенных нацистов, бандеровцев», говорится в сообщении в Telegram-канале Общественной палаты.
«Все это делалось цинично, расчетливо, бесцеремонно, иногда и с издевкой, а конечная цель всего этого – разрушить славянское братство народов России и Украины, навсегда разорвать связи наших стран, переписать историю, оболгать подвиги наших предков», – подчеркнул он.
По его словам, любые страны в такой игре «мирового гегемона» – США «выступают лишь инструментом, пешкой, а цена этой политики никого на Западе не волнует».
«Именно так было с Украиной, когда закрывались глаза на откровенные преступления нацистов, на разграбление страны олигархами, не вопиющую незаконность государственного переворота 2014 года, подавление всякого инакомыслия и политической оппозиции», – указал Герой России.
Он призвал россиян поддержать президента России Владимира Путина и «донбасских соотечественников» в решении «защитить их свободный выбор, выбор крымчан и севастопольцев, защитить святую память о жертвах нашего единого народа, принесенных во имя победы над нацизмом в Великой Отечественной войне, запрет на которую фактически был установлен властями Украины».
«Призыв совести и справедливости – наказать виновных в пытках и других ужасных преступлениях, подобных тем, что весь мир видел в одесском Доме профсоюзов, виновных в многолетних обстрелах мирного населения Донецкой и Луганской республик, в поощрении фашизма, в геноциде собственного народа», – добавил он.
Председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате Максим Григорьев заявил, что «на протяжении всех этих восьми лет после 2014 года мои коллеги и по Общественной палате, и сотрудники Фонда исследования проблем демократии вели активную общественную работу, связанную с защитой прав человека на территории Украины, а в особенности прав наших соотечественников».
«Наша группа в Киеве вела мониторинг незаконного вооруженного переворота на Украине, в том числе фиксировали тактику действия боевиков в ходе незаконного вооруженного переворота, описывали действия западных стран и средств массовой информации по его поддержке (...) После разразившейся гражданской войны на Украине мы проводили многочисленные расследования и документировали как нарушения Минского соглашения, так и масштабные нарушения прав человека, которые происходили на Украине. Мы отслеживали обстрелы, которые, в нарушение Минского соглашения, осуществляли Вооруженные силы Украины. В ходе этой работы как я сам, так и мои коллеги с Донбасса неоднократно попадали под обстрелы», – указал он.
Кроме того, отдельно занимались «расследованиями пыток, которые системно использовались ВСУ, СБУ и другими силовыми ведомствами»: «Прямо во время обмена пленных с украинской стороной на Донбассе я беседовал с жертвами этих пыток – то, что они рассказывали, было ужасно. Подготовленные Общественной палатой и Фондом исследования проблем демократии доклады, а также их обсуждение, организованное нами на площадках ООН и ОБСЕ, стало значительным вкладом в то, что факты пыток были признаны на уровне ООН».
«Все эти восемь лет мы занимались документированием нарушений прав человека украинским режимом - это и военные преступления, и убийства, и репрессии против инакомыслящих, не укладывающееся ни в какие рамки закона уничтожение пророссийских политических сил. Мы расследовали события, связанные с трагедией в Одессе, когда украинские нацисты заживо сожгли людей в Доме профсоюзов», – подчеркнул он.
Отдельно, по его словам, в Общественной палате «занимались тематикой нарушения свободы слова на Украине и гонений, которыми подвергалась Русская православная церковь, изучали ситуацию с неонацизмом на Украине».
«Происходящее сейчас, включая денацификацию Украины, исторически необходимый выбор, и мы со стороны Общественной палаты все эти восемь лет делали все, чтобы защитить соотечественников, подготовить объективные материалы, которые позволят наказать виновных в нарушениях прав человека», – заключил Григорьев.
Войска ЛНР форсировали реку Северский Донец
Силы народной милиции Луганской народной республики находятся на противоположном берегу реки Северский Донец, заявил ее официальный представитель Иван Филипоненко.
«Методично уничтожаются огневые точки противника. Наши силы уже на противоположном берегу [Северского] Донца, что уже о многом говорит», – передает ТАСС слова Филипоненко в эфире телеканала «Россия 24».
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что штаб операции объединенных сил Украины в Донбассе практически уничтожен. Очевидцы показали результаты ракетных ударов по объектам на Украине. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. В Минобороны России предупредило о подготовке СБУ провокаций с имитацией массовых жертв.
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