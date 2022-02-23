Псаки призвала не считать «зеленых человечков» в Донбассе миротворцами

Российские военнослужащие в Донбассе не могут считаться миротворцами, заявила пресс-секретарь администрации США Джен Псаки.

По мнению Псаки, «стоит прекратить называть их миротворцами, потому что это точно не то, кем они являются». Псаки считает, что «они помогают заложить условия для войны, и в этом заключается цель значительной их части». По ее словам, «российское военное присутствие на Украине имело место еще с 2014 года».

Как заявила Псаки, в США их называли «маленькими зелеными человечками», так как «они не были в российское военной форме». «Сейчас мы знаем, что они находятся по всей восточной Украине, и они хоть и не в военной форме, но ведут себя точно так, как вели бы себя российские военные», – приводит ее слова ТАСС.

США не намерены вводить сразу все возможные санкции против России, поскольку надеются на эффект сдерживания, сказала она. США, по ее словам, «всегда намеревались делать так, чтобы был целый спектр санкционных шагов», которые можно было бы «добавлять друг к другу». «Если мы введем все санкции сейчас, то в чем тогда будет заключаться эффект сдерживания?» – заявила она.

Псаки, отвечая на вопрос о вероятности угрозы кибервойны с Россией, сообщила, что США на данный момент не видят угроз своей безопасности в киберпространстве.

Она отказалась уточнить, есть ли гарантии от Германии, что решения о приостановке или прекращении трубопровода «Северный поток – 2» не будут пересмотрены. Также Псаки сказала, что возможность отключения России от системы межбанковских платежей SWIFT рассматривается властями США, однако Вашингтон не может сказать будет ли подобная мера в следующем пакете санкций против России.

На ваш взгляд В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР? В фактических границах

В границах областей на 2014 год

Внутри границ Украины

Внутри границ России



Контакты между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Джо Байденом остаются вариантом действий, но пока считаются несвоевременными, заявила Псаки. По ее словам, в ситуации вокруг России у США «дверь для дипломатии остается открытой», но от России ждут «деэскалации».

Ее попросили прокомментировать слова бывшего президента США Дональда Трампа о том, что Россия поступила гениально, признав независимость ДНР и ЛНР. Трамп предположил, что США могли бы использовать свои войска для обеспечения мира и порядка на южной границе страны. Псаки сказала, что в администрации Байдена предпочитают не слушать советов от тех, кто высоко оценивает действия президента России. На дополнительный вопрос, могут ли подобные слова Трампа повлиять на республиканцев в Конгрессе относительно ситуации вокруг Украины, она сказала, что «решение об оценках оставила бы на усмотрение членам Республиканской партии».

Напомним, минфин США сообщил, что в связи с признанием Москвой ДНР и ЛНР Вашингтон вводит санкции против представителей «российских элит», российского долга, банков, а также против футбольного клуба ЦСКА.

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