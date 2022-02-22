Байден увидел «начало вторжения России на Украину»

Признание Россией ДНР и ЛНР стало «началом вторжения России на Украину», заявил глава американского государства Джо Байден.

Как отметил Байден, президент России Владимир Путин «дал распоряжение, чтобы российские силы были развернуты» в ДНР и ЛНР. «Сегодня он утверждал, что эти регионы на самом деле имеют более широкие границы, чем те районы, который он признал», – приводит слова Байдена ТАСС.

Президент США считает, что Путин «создал обоснование для того, чтобы занять еще больше территории силой». По словам Байдена, «это начало вторжения России на Украину». Как заявил хозяин Белого дома, «если говорить простым языком, Россия только что объявила, что отрезает от Украины большой кусок».

Он заявил, что предупреждал Путина о последствиях шагов «против Украины». В ответ на признание Россией ДНР и ЛНР Байден объявил о «первом транше санкций в отношении России в ответ на ее действия», который принимается «в координации с союзниками и партнерами». Санкции ужесточат, «если Россия пойдет на эскалацию», добавил он. Байден признал, что санкции против России ударят по США, но пообещал защищать американскую экономику.

В частности, США попытаются не допустить в стране роста цен на топливо из-за санкций. США намерены внимательно отслеживать ситуацию на рынках энергоносителей в связи с введением санкций против России и готовы принимать необходимые меры. Как заявил Байден, и для США тоже «защита свободы будет иметь цену», передает РИА «Новости».

США продолжат оказывать помощь Украине в сфере обороны. Кроме того, США усилят свое военное присутствие в странах Балтии. «Выражусь ясно – это всецело оборонительные шаги с нашей стороны, у нас нет намерения воевать с Россией», – сказал Байден.

На ваш взгляд В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР? В фактических границах

В границах областей на 2014 год

Внутри границ Украины

Внутри границ России



«Президент Путин запросил у российского парламента санкцию на использование вооруженных сил за пределами России. Это готовит почву для дальнейших... провокаций, с помощью которых Россия попытается оправдать дальнейшие военные действия, – сказал Байден. – Никто из нас не будет одурачен. Оправданий нет. Дальнейшее российское вторжение на Украину остается острой угрозой в предстоящие дни».

Байден заявил, что не услышал во вчерашней речи своего российского коллеги ни намека на заинтересованность в реальном диалоге о европейской безопасности.

Напомним, Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация на Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.

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