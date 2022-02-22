Совфед ратифицировал договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР

Совет Федерации ратифицировал на заседании договоры о дружбе и сотрудничестве с Донецкой и Луганской народными республиками.

Договоры ратифицированы единогласно. Предусматривается, что договоры будут заключены сроком на 10 лет с автоматической пролонгацией на пятилетние периоды, передает РИА «Новости».

Охрана границ республик, согласно договорам, будет осуществляться совместными усилиями сторон, исходя из интересов их собственной безопасности, а также мира и стабильности. По этому вопросу будет заключено отдельное соглашение.

Добавляется, что проекты договоров России с ДНР и ЛНР предусматривают, что стороны подтверждают и уважают целостность и нерушимость границ друг друга. Кроме того, России будет принимать эффективные меры для поддержания и функционирования финансовой и банковской системы ЛНР.

Договоры предусматривают, что Россия и республики будут тесно взаимодействовать в деле защиты суверенитета и безопасности друг друга. Россия и республики будут совместно принимать все доступные меры для устранения угрозы миру и противодействия актам агрессии против них. Кроме того, проекты договоров дают право сторонам использовать вооруженными силами военную инфраструктуру и военные базы на своей территории.

Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия, согласно подписанным договорам с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), гарантирует их безопасность.

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что Украина требует от России отменить решение о признании независимости ДНР и ЛНР, а также настаивает, чтобы Москва вернулась за стол переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.