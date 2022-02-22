Путин: Энергопереход не должен сопровождаться санкциями

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22 февраля, вторник | Последнее обновление — 14:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: МИД разъяснил, в каких границах Россия признает ЛНР и ДНР
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Чтобы посольство официально, под собственным логотипом, распространяло паникерские слухи – это явление нечастое. Может быть, даже беспрецедентное. Что ж, США всегда отличались духом новаторства.
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Должны ли существовать понятные и прозрачные принципы, по которым то или иное творчество получает поддержку? Или все должно определяться личными знакомствами или лоббистскими возможностями конкретных людей?
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Историческое решение только что принято. И я, как свободный и тоже неслабый человек, говорю: я поддерживаю президента.
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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По данным на 21 февраля, границу с Россией пересекли более 60 тыс. беженцев из Донбасса из-за обострения обстановки. Только Ростовская область приняла 6,7 тыс. беженцев, из них почти 3 тыс. – дети. Сегодня запланировано отправление еще 21 поезда в Курскую, Белгородскую, Саратовскую, Волгоградскую, Воронежскую области. В общей сложности 43 региона готовы принять беженцев на своей территории
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Путин: Энергопереход не должен сопровождаться санкциями
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Энергопереход в мире не должен сопровождаться санкционными или иными ограничительными мерами, заявил президент Владимир Путин, отметив, что Москва намерена продолжать бесперебойные поставки газа, включая СПГ, на мировые рынки.
«Энергетическая модернизация требует взвешенных подходов, тщательного учета национальной специфики. Главной задачей является обеспечение всеобщего доступа к недорогим, устойчивым и современным источникам энергии», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.
По его словам, в интересах мирового сообщества обеспечить, чтобы энергопереход не превращался в средство продвижения политических и экономических интересов отдельных игроков «и тем более не сопровождался санкционными или иными ограничениями».
Также Путин подчеркнул, что Россия намерена продолжать бесперебойные поставки газа, включая СПГ, на мировые рынки, совершенствовать соответствующую инфраструктуру, наращивать инвестиции в газовый сектор.
Как отметил российский лидер, расширение использования природного газа как одного из наиболее экологически чистых видов топлива становится весьма востребованным в период энергетической модернизации.
Ранее глава Счетной палаты, бывший министр финансов Алексей Кудрин заявил, что нефть через 20 лет может перестать быть главным источником доходов бюджета России, поэтому необходимо уже сейчас готовить бюджетную систему к энергопереходу.
В Совфеде пояснили, в каких границах Россия признала ДНР и ЛНР
Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены, сообщил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
Как заявил Климов, «речь идет, разумеется, о тех территориях, которые находятся в установленных сегодня границах». По его словам, «все остальное находится за рамками юридических действий», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».
Климов сообщил, что договоры с ЛНР и ДНР в Совфеде собираются ратифицировать во вторник: «Завтра мы рассмотрим этот вопрос в рамках ратификационных процедур».
Напомним, глава российского государства Владимир Путин объявил, что Россия признает независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он подписал соответствующие документы. Госдума обещала максимально оперативно начать их ратификацию.
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В Вашингтоне отказались считать ввод российских войск в Донбасс «новым шагом»
Представитель Белого дома заявил, что для Вашингтона «вход российских войск в Донбасс сам по себе не будет новым шагом», так как, по версии США, «у России есть силы в Донбассе последние восемь лет».
При этом в американской администрации пока не могут подтвердить сообщения СМИ о вводе российских войск в Донбасс, передает РИА «Новости».
В администрации США заявили, что не готовы обещать, что встреча президента страны Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным состоится. Белый дом также отказался сообщить, остаются ли в силе планы госсекретаря США Энтони Блинкена провести на неделе встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Напомним, после решения России признать ДНР и ЛНР, появились сообщения о прибытии российских войск в Донбасс. Вооруженным силам России поручено обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР.
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Путин поручил войскам России обеспечить мир в ДНР и ЛНР
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Вооруженным силам России поручено обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР, говорится в указах главы российского государства Владимира Путина.
В тексте указов говорится, что в связи с обращением глав ДНР и ЛНР российскому Минобороны поручено до заключения договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи «обеспечить осуществление Вооруженными силами Российской Федерации функций по поддержанию мира» на территории республик Донбасса, передает ТАСС.
Кроме того, президент поручил российскому МИДу провести переговоры с ДНР и ЛНР об установлении дипломатических отношений, дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, передает РИА «Новости».
Напомним, Путин в рамках своего обращения к россиянам в понедельник вечером объявил, что Россия признает независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены. Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник.
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Россия собралась договориться с ЛНР и ДНР о военных базах
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Договоры России с ЛНР и ДНР дают право сторонам на использование вооруженными силами военной инфраструктуры и военных баз друг друга, соответствующий законопроект направлен председателю Госдумы России Вячеславу Володину.
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками, спикер Госдумы Вячеслав Володин направил документы в профильные комитеты палаты, передает РИА «Новости».
Как следует из текста документа, договоры России с ДНР и ЛНР о взаимопомощи будут заключены сроком на десять лет. При этом их «действие будет автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если ни одна из договаривающихся сторон не заявит путем письменного уведомления о своем желании прекратить» соглашение «не позднее чем за шесть месяцев до истечения очередного периода». Проекты договоров предусматривают признание документов, выданных государственными органами друг друга.
Согласно проектам договоров, каждая из сторон будет предоставлять другой право строительства и использования ее вооруженными силами военных баз и объектов на своей территории, передает ТАСС.
При этом охрана госграниц ДНР и ЛНР «будет осуществляться совместными усилиями» сторон, «исходя из интересов их собственной безопасности, а также мира и стабильности». Для этого заключат «отдельное соглашение». Проекты договоров с ДНР и ЛНР предусматривают, что стороны подтверждают и уважают целостность и нерушимость границ друг друга. Кроме того, Россия будет принимать эффективные меры для поддержания и функционирования финансовой и банковской системы республик.
Договоры предусматривают, что Россия и республики Донбасса будут тесно взаимодействовать в деле защиты суверенитета и безопасности друг друга, «безотлагательно консультироваться между собой каждый раз, когда, по мнению одной» из сторон «возникнет угроза нападения на нее». Стороны будут совместно принимать все доступные меры для устранения угрозы миру и противодействия актам агрессии против них.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин в рамках своего обращения к россиянам в понедельник вечером объявил, что Россия признает независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. «А от тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия. В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима», – предупредил президент России.
Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник. Минобороны России поручено «обеспечить осуществление Вооруженными силами Российской Федерации функций по поддержанию мира» в ЛНР и ДНР, а МИДу – провести переговоры с республиками Донбасса об установлении дипломатических отношений.
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Путин: Решение по вопросу признания Россией ДНР и ЛНР будет принято сегодня
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Президент России Владимир Путин выслушал членов Совбеза, которые высказались за признание независимости ЛНР и ДНР, однако пока не объявил окончательного решения, пообещав, что оно будет принято сегодня.
«Уважаемые коллеги, я ваше мнение услышал. Решение будет принято сегодня», – сказал Путин, поблагодарив членов Совбеза, принявших участие в совещании, сообщает ТАСС.
В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не видит иного пути, кроме как признать ЛНР и ДНР, а то, что Запад не изменит свою позицию, понятно.
«Я очень надеюсь, что мы тем самым пошлем сильный сигнал русскому миру. Мы не можем смотреть равнодушно все восемь лет на то, как издеваются над нашими соотечественниками, поэтому я не вижу другого пути. Что касается того, чтобы дать Западу два–три дня, чтобы он одумался, это дело вкуса. Но то, что он не изменит свою позицию, это всем понятно», – сказал он.
Глава МВД России Владимир Колокольцев поддержал признание независимости ДНР и ЛНР, но в границах «до оккупации».
«Однозначно необходимо признавать эти республики, их правосубъектность. Но я хотел бы внести поправку – признавать в тех субъектах административных, в которых эти республики и народы этих республик находились до оккупации Вооруженными силами Украины. Именно от Мариуполя и заканчивая теми историческими границами», – выступил он во время Совбеза.
За признание ДНР и ЛНР во время Совбеза выступил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, признание республик останется единственным выходом для Москвы, если ситуация пойдет по негативному сценарию и не будет никаких признаков улучшения.
«На мой взгляд, если ситуация будет развиваться по такому пути, о котором я только что сказал, а никаких признаков улучшения нет, то единственным выходом в этом случае останется признание правосубъектности соответствующих территорий, что находится всецело в компетенции президента страны. Но по тем признакам, что мы сейчас видим, это ситуация, по всей вероятности, улучшаться не будет», – приводит его слова РИА «Новости».
Также рассмотреть обращение Госдумы о признании ЛНР и ДНР президента попросил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Здесь речь идет о защите граждан нашей страны и наших соотечественников. И мы также исходим из того, что ситуация уже на протяжении восьми лет не меняется. И, более того, несмотря на подключение к этому вопросу представителей других стран, Киев саботирует все взятые ранее на себя обязательства. Поэтому, Владимир Владимирович, мы просим вас рассмотреть обращение Государственной думы и признать Донецкую и Луганскую народные республики», – сказал Володин в ходе внеочередного заседания Совбеза.
О том, что Россия должна принять решение о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР, несмотря на угрозу санкций, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Нужно принимать решение. Если признание Донецкой и Луганской народных республик разрешит проблему – а это очевидно – значит, мы должны пойти на этот шаг. Угроза санкций – это, конечно, больно, конечно, это неприятно... Но, на мой взгляд, время пришло, откладывать нельзя, нужно принимать решение», – сказала она.
Также в ходе заседания Совбеза министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что однозначно необходимо признать Донецкую и Луганскую народные республики.
«В этой ситуации нам не оставили выбора. Поэтому я однозначно говорю «да». Да, надо признавать», – заявил он.
При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
Президент России Владимир Путин в понедельник провел заседание Совета безопасности, которое было созвано для обсуждения ситуации в Донбассе.
Между тем главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать республики.
Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал ЛНР Леонид Пасечник.
Путин заявил о готовности России показать Украине «настоящую декоммунизацию»
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Россия «готова показать» Киеву, что значит для Украины «настоящая декоммунизация», заявил президент России Владимир Путин.
Путин отметил, что на Украине «благодарные потомки посносили памятники Ленину», назвав этот «декоммунизацией». При том, что «современная Украина целиком и полностью была создана Россией, точнее большевистской, коммунистической Россией», указал президент России в своем телеобращении в связи с ситуацией на юго-востоке Украины. «Причем Ленин и его соратники делали это весьма грубым по отношению к самой России способом – за счет отделения, отторжения от нее части ее собственных исторических территорий» – заявил Путин.
«Вы хотите декоммунизацию? Ну что же, нас это вполне устраивает. Но не нужно, что называется, останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация», – приводит его слова РИА «Новости».
Путин в понедельник провел заседание Совета безопасности, которое было созвано для обсуждения ситуации в Донбассе. Он выслушал членов Совбеза, которые высказались за признание независимости ЛНР и ДНР.
Неделю назад депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту России о необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик.
Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
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Владимир Путин объявил о признании независимости и суверенитета ДНР и ЛНР Россией
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Россия признает независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил Владимир Путин в рамках своего обращения к россиянам в понедельник вечером. Президент подписал соответствующие документы.
Выступая перед этим с телеобращением к гражданам, он пояснил: «Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение – незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики».
Глава государства попросил Федеральное собрание РФ поддержать это решение, а затем ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками. Объявляя об этом, президент выразил уверенность в поддержке со стороны граждан России, всех патриотических сил страны.
После этого Путин встретился с лидерами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником и подписал с ними договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и двумя народными республиками. Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля, где ранее состоялось заседание Совета безопасности РФ. Члены Совбеза на этой встрече высказались за признание независимости ДНР и ЛНР.
Президент России Владимир Путин в понедельник провел заседание Совета безопасности, которое было созвано для обсуждения ситуации в Донбассе. Он выслушал членов Совбеза, которые высказались за признание независимости ЛНР и ДНР.
Неделю назад депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту России о необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик.
Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
СМИ: Телеобращение Путина к россиянам состоится в ближайшее время
Президент России Владимир Путин в понедельник выступит с телеобращением к гражданам страны, сообщалось в эфире телеканала «Россия-24».
«В ближайшее время обращение Владимира Путина», – цитирует сообщение телеканала ТАСС.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также подтвердил РИА «Новости» информацию об обращении президента.
«Да», – ответил он на вопрос, готовится ли в ближайшее время обращение президента.
Путин в понедельник провел заседание Совета безопасности, которое было созвано для обсуждения ситуации в Донбассе. Он выслушал членов Совбеза, которые высказались за признание независимости ЛНР и ДНР, однако пока не объявил окончательного решения, пообещав, что оно будет принято сегодня.
В российских городах после признания Донбасса стали запускать фейерверки
После обращения Владимира Путина, в котором он объявил о признании ЛНР и ДНР, граждане на улицах российских городов и сел начали запускать фейерверки, сообщают очевидцы.
О признании независимости и суверенитета Донецкой и Луганской народных республик заявил Владимир Путин в рамках своего обращения к россиянам в понедельник вечером. Президент подписал соответствующие документы.
Президент России Владимир Путин ранее в понедельник провел заседание Совета безопасности, которое было созвано для обсуждения ситуации в Донбассе. Он выслушал членов Совбеза, которые высказались за признание независимости ЛНР и ДНР.
Неделю назад депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту России о необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик.
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Путин назвал цель проведения Совбеза по ситуации в Донбассе
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Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета безопасности, которое было созвано для обсуждения ситуации в Донбассе.
«Цель нашего сегодняшнего совещания заключается в том, чтобы послушать коллег и определить наши дальнейшие шаги на этом направлении, имею в виду и обращение руководителей Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России с просьбой признания их суверенитета, и постановление Государственной Думы Российской Федерации на эту же тему с призывом к главе государства сделать это и признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики», – передает его слова ТАСС.
Глава государства отметил, что госпереворот на Украине в 2014 году был вооруженным и кровавым.
«После госпереворота на Украине в 2014 году часть населения этой страны не приняла этот переворот. Напомню, что он был антиконституционным и кровавым, потому что в ходе этих событий погибло много ни в чем неповинных людей», – сказал он.
Путин подчеркнул, что решение по Донбассу будет приниматься исходя из оценок развития ситуации. Он попросил главу МИД Сергея Лаврова и замруководителя администрации президента Дмитрия Козака доложить о своих оценках по ситуации на юго-востоке Украины.
При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
Президент отметил, что Россия изначально делала все, чтобы мирным путем разрешить все противоречия. «С этого момента (с момента формирования ЛНР и ДНР) началось противостояние киевских властей и людей, проживающих на этой территории. Хотел бы обратить внимание на то, что Россия изначально делала все для того, чтобы мирными средствами, мирным путем разрешить все возникшие противоречия», – сказал он.
«Все эти годы над людьми, которые там живут фактически издевались», – приводятся слова президента в Telegram-канале «Раньше всех. Ну почти».
«В ходе переговорного процесса возник мирный план урегулирования, который называется минский Комплекс мер, поскольку, как вы помните, мы встречались именно в городе Минске. Но весь ход последующих событий показывает, что сегодняшние киевские власти не собираются его исполнять. Более того, они публично об этом многократно уже заявили и на самом высшем государственном уровне, и на уровне министра иностранных дел, на уровне секретаря Совета безопасности», – отметил президент России.
«Вопросы признания ДНР и ЛНР тесно связаны с глобальными проблемами обеспечения безопасности в мире и в Европе в частности», – добавил российский лидер.
«Если Россия столкнется с такой угрозой, как принятие Украины в Североатлантический альянс, в НАТО, то угрозы для нашей страны многократно возрастут», – отметил он. Глава государства напомнил о пятой статье Североатлантического договора, «из которой ясно, что все страны альянса должны воевать на стороне одного из своих членов, если он подвергается какой-то агрессии».
Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал ЛНР Леонид Пасечник.
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Вучич заявил о поддержке России большинством жителей Сербии
Решение России признать независимость ДНР и ЛНР нарушит мировую архитектуру безопасности, заявил президент Сербии Александр Вучич. При этом, по его словам, что бы ни произошло, 85% сербов будут на стороне России.
«Я, конечно, обеспокоен, наша позиция нелегка…, это приводит Сербию в ситуацию с многочисленными вызовами – политическими, в сфере безопасности и экономическими», – сказал он, добавив, что «политическое давление на Сербию после решения президента Путина различными путями станет намного больше, чем когда бы то ни было».
Как заявил Вучич, то, что он «в последние три дня пережил, подтверждает» эти слова. Он напомнил, что «уже 10 лет у власти и прошел через много всего и разные виды давления». Вучич заявил, что решение Москвы «разрушает нынешнюю архитектуру безопасности всего мира, как кто себя будет вести, никто не может больше сказать», передает РИА «Новости» со ссылкой на TV Pink.
Он рассказал, какие реакции ждет с Запада: «Их реакции идентичные, сообщения в Twitter одинаковые и у (главы дипломатии ЕС Жозепа) Борреля, и у (председателя ЕК) Урсулы (фон дер Ляйен), и (председателя Европейского совета Шарля) Мишеля, они хотят показать унисон и единство в своих заявлениях». Как пояснил Вучич, «это указывает на тяжесть позиции» его страны.
Он заявил: «Сербия находится на европейском пути, Сербия всегда высказывала поддержку целостности Украины, а с третьей стороны – у вас всегда есть 85% нации, которые, что и как бы ни произошло, будут на стороне России, и это данность, с которой как президент имею дело». Он отметил, что в сербских СМИ это отношение 80% на 20% «за» и «против» России.
Вучич отдал приказ о повышенной готовности армии, спецназа и полиции в связи с развитием событий на востоке Европы, передает ТАСС.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин объявил, что Россия признает независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он подписал соответствующие документы. Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены, сообщил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
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В ЛНР рассказали о ситуации в республике после признания Россией
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«С помощью России мы надеемся угомонить сорвавшийся с цепи украинский режим и прекратить войну в Донбассе», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник, комментируя решение Владимира Путина признать независимость ЛНР и ДНР.
«После выступления российского лидера в ЛНР и ДНР стало тише, но обстрелы не прекратились. С 3-4 утра по двум республикам зафиксировали более 150 прилетов снарядов. Сказать, что ситуация кардинально изменилась или украинский режим стал как-то иначе себя вести в отношении наших республик, пока нельзя», – рассказал представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник.
По его словам, «Владимир Зеленский существует в одной реальности, в которой продолжает рассказывать, что никаких обстрелов нет, а Украина намерена идти политико-дипломатическим путем», в то время как «в другой реальности идут обстрелы Донбасса». «Все это называется «не верь глазам своим» – на Украине продолжают играть роль марионеточного правительства, которое никоим образом не соотносит свои действия с реальной ситуацией», – уточнил собеседник.
«Конечно, подавляющее большинство жителей ЛНР рады признанию Россией независимости республики. Теперь появилось новое направление для развития, новые перспективы, потому что прошлое состояние – это тупик и бесперспективность решений, которые не могли гарантировать безопасность людей, соблюдение их политических и гражданских прав, – пояснил Мирошник. – А сейчас мы вышли на новый трек, на котором люди в первую очередь надеются на прекращение войны».
Советник главы ЛНР выразил общую надежду жителей республики на то, что при поддержке и помощи России Донбассу удастся угомонить сорвавшийся с поводка украинский режим. «При этом понятно, что управление Украиной продолжается извне, поэтому разговаривать с руководством этой страны практически нет смысла», – считает он.
По словам Мирошника, военные в ЛНР с нетерпением ожидают российские войска. «Они уже все глаза проглядели, – добавил он. – Сегодня должна пройти ратификация соглашений о признании республик, а также договоров о дружбе и взаимопомощи. После этого действия России не заставят себя долго ждать. При этом самая главная цель сейчас – добиться прекращения огня и установления режима тишины. Если угроза опасности для незащищенных категорий граждан уйдет, можно будет говорить о возвращении беженцев домой», – заключил собеседник.
Профильные комитеты Госдумы – по международным делам, а также по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками – во вторник утром единогласно рекомендовали нижней палате ратифицировать соглашения с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов сообщил, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что признание независимости Донецкой и Луганской народных республик и ратификация договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи должны остановить бойню, гибель наших граждан и соотечественников, там проживающих.
В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и соотечественникам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства.
Президент России подписал соответствующие документы и встретился с лидерами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, заключив с ними договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля. Путин также поручил МИДу установить дипломатические отношения с республиками, а Минобороны – обеспечить поддержание мира на их территориях.
Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник. В первые три часа после объявления решения о признании независимости ЛНР и ДНР более 12,6 тыс. российских пользователей соцсетей высказались на эту тему.
Тем временем в Сети публикуют сообщения о том, что российские войска начали прибывать в Донбасс. Опубликованы видео, на которых, как заявляется, российские силы входят в Донецк. Как передает «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев, «две колонны бронетехники находятся на территории ДНР и следуют на север и запад республики». В парламенте разъяснили юридические тонкости использования российских военных в Донбассе.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к нации заявил, что Украина никому и ничего не должна, никому и ничего не отдаст. «Мы на своей земле. Мы ничего и никого не боимся. Мы ничего никому не должны. И мы ничего и никому не отдадим. И мы в этом уверены. Потому что сейчас не февраль 2014 года, а февраль 2022 года. Другая страна, другая армия. Одна цель – мир в Украине», – сказал Зеленский.
По словам Зеленского, Киев «однозначно квалифицирует последние действия России как нарушение суверенитета и территориальной целостности» Украины. Он сказал, что «вся ответственность за последствия в связи с упомянутыми решениями возлагается на политическое руководство России». «За мной Украина в ее международно-признанных границах, и они останутся такими, несмотря на какие-либо заявления и действия России», – приводит его слова РИА «Новости». Позже Украина потребовала от России отменить решение о признании ДНР и ЛНР.
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Путин назвал Украину ленинским проектом
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Президент России Владимир Путин начал обращение к россиянам и соотечественникам, он заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер.
Глава государства заявил, что Украина для России не просто соседняя страна, а часть истории – «наши товарищи и близкие», сообщает РИА «Новости».
«Начну с того, что современная Украина целиком и полностью была создана Россией, точнее большевистской, коммунистической Россией. Этот процесс начался практически сразу после революции 1917 года, причем Ленин и его соратники делали это весьма грубым по отношению к самой России способом – за счет отделения, отторжения от нее части ее собственных исторических территорий. У миллионов людей, которые там проживали, конечно, никто ни о чем не спрашивал» – заявил президент.
Он отметил, что затем, накануне и после Великой Отечественной войны, уже Сталин присоединил к СССР и передал Украине некоторые земли, ранее принадлежавшие Польше, Румынии и Венгрии. «При этом в качестве своего рода компенсации Сталин наделил Польшу частью исконных германских территорий, а в 1954 году Хрущев зачем-то отобрал у России Крым и тоже подарил его Украине. Собственно, так и сформировалась территория советской Украины», – сказал глава государства.
«Но сейчас хотел бы обратить особое внимание на начальный период создания СССР. Считаю, что для нас это крайне важно. Пойти придется, что называется, издалека, – продолжил Путин. – Напомню, что после Октябрьского переворота 1917 года и последовавшей затем Гражданской войны большевики приступили к строительству новой государственности, и между ними возникли довольно острые разногласия. Сталин, который в 1922 году совмещал посты генерального секретаря ЦК РКП(б) и народного комиссара по делам национальностей, предложил строить страну на принципах автономизации, то есть предоставляя республикам – будущим административно-территориальным единицам – широкие полномочия при их вступлении в единое государство».
По словам президента, Ленин раскритиковал этот план и предложил пойти на уступки националистам, как он их тогда называл, «независимцам». «Именно эти ленинские идеи, по сути, конфедеративного государственного устройства и лозунг о праве наций на самоопределение вплоть до отделения и были положены в основу советской государственности. Сначала в 1922 году были закреплены в Декларации об образовании Союза ССР, а затем, после смерти Ленина, и в Конституции СССР 1924 года», – отметил президент.
«Зачем надо было с барского плеча удовлетворять любые, безгранично растущие националистические амбиции на окраинах бывшей империи? Передавать во вновь образуемые, причем часто произвольно сформированные административные единицы – союзные республики – огромные, часто не имевшие к ним вообще никакого отношения территории. Повторяю, передавать вместе с населением исторической России», – сказал Путин.
По его словам, этим административным единицам придали статус и форму национальных государственных образований. «Вновь задаюсь вопросом: зачем надо было делать такие щедрые подарки, о которых самые ярые националисты раньше даже и не мечтали, да еще и наделять республики правом выхода из состава единого государства без всяких условий?» – задался вопросом президент.
«Украину можно назвать «Украиной имени Владимира Ильича Ленина», он ее автор и архитектор», – заявил Путин.
Путин отметил, что большевики при создании СССР удовлетворяли любые «хотелки» националистов, чтобы любой ценой удержаться у власти.
Президент России Владимир Путин в понедельник провел заседание Совета безопасности, которое было созвано для обсуждения ситуации в Донбассе. Он выслушал членов Совбеза, которые высказались за признание независимости ЛНР и ДНР, однако пока не объявил окончательного решения, пообещав, что оно будет принято сегодня.
Эксперт: Шольц солгал детям про Путина и Навального из-за страха перед США
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«То, что дети становятся инструментами в политике, – гадко, но общепринято в немецком обществе и СМИ», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее в Сети началось активное обсуждение разговора нынешнего канцлера ФРГ Олафа Шольца с детьми о Путине, Навальном и демократии в России.
«У Шольца не было другого выхода, кроме как сказать, что Навального посадили несправедливо. Это то, что от него требуют элиты, общество и пресса», – заявил германский политолог Александр Рар.
По его мнению, все эти силы хотели бы, чтобы Шольц придерживался еще более жесткой риторики. «А если бы он, наоборот, сказал, что Навальный работал на спецслужбы и был арестован по справедливости, его бы просто заклевали. Уверяю вас, он потерял бы 3-4% поддержки общественного мнения, и, может быть, вообще не стал бы канцлером», – считает собеседник.
«Понимаете, в Европе царит только западный нарратив, и он очень сильно отличается от российского. Навальный здесь святой, как Солженицын: его «незаконно посадили» и преследуют, потому что он якобы хочет правды и свободы для России», – пояснил он.
«Все это связано с продвижением либеральных ценностей. Европа пытается показать, какая она мягкая, «софт», без конфликтов и с абсолютной демократией. Настолько развитой, что даже дети вправе что-то решать. Поэтому их приглашают на ток-шоу, где они будто бы «доминируют» в разговоре, с ними советуются, они общаются с канцлером лично… Может быть, это скоротечная мода, но я не исключаю, что мы наблюдаем становление в Европе новой части политической и социальной системы», – отметил Рар.
«Дети становятся инструментами. Конечно, они всерьез не интересуются тем, что там с Путиным или Навальным в России, но европейцам почему-то кажется, что именно дети должны менять мир. Возьмите Анналену Бербок – тоже еще фактически ребенок (главе немецкого МИД 41 год, – прим. ВЗГЛЯД). Многие на нее смотрят с большим подозрением, опыта у нее нет, но общество стоит за нее, и она стала министром. Дети все больше выступают как архитекторы будущего мира», – уточнил он.
Вместе с тем эксперт похвалил Шольца за ловкий уход от ответа на вопрос про российского президента. «Он не хотел обижать Путина и говорить о его якобы причастности к делу Навального, – полагает Рар. – Но и никаких оправданий не прозвучало. В противном случае для Шольца это была бы катастрофа, его сразу обвинили бы в том, что он не слушается Байдена».
«Да, глава Белого дома задал тон. Он капитан на мостике западного корабля. Единственный, кто откровенно выступил против него, кто сказал, что нельзя так голословно обвинять президента РФ, был его турецкий коллега Эрдоган», – заключил собеседник.
Ранее в Сети вновь возникла дискуссия по поводу интервью канцлера ФРГ Олафа Шольца, которое у него взяли дети еще в сентябре прошлого года. Юные «журналисты» спрашивали про связь Владимира Путина с делом об «отравлении» Алексея Навального. Канцлер ответил, что «Путин несет ответственность за жизнь тех людей, которым угрожает опасность». Арест Навального Шольц назвал «несправедливым».
В минувшую субботу глава немецкого правительства подвергся серьезной критике после неосторожного высказывания на Мюнхенской конференции по безопасности. Шольц назвал НАТО «не агрессивной организацией» и добавил, что «слова о том, что на Донбассе происходит геноцид – это, конечно, смешно». В Министерстве иностранных дел России такое заявление назвали неприемлемым и напомнили об «историческом опыте Германии в вопросах массовых расправ над людьми и распространения человеконенавистнической идеологии».
«Обращаюсь к коллегам в МИД ФРГ. В связи с заявлениями канцлера Шольца о «смехотворности утверждений о геноциде в Донбассе» в ближайшее время мы направим вам материалы о массовых захоронениях в этом регионе для ознакомления с ними руководства Германии», – отдельно уточнила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
Главы ДНР и ЛНР попросили Путина о признании республик
Главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать республики.
«От имени всего народа просим вас признать ДНР как независимое, демократическое, правовое и социальное государство. Также просим рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве между ДНР и Россией, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны», – сказал Пушилин в обращении, транслировавшемся на телеканале «Россия 24», сообщает РИА «Новости».
Пушилин попросил Путина рассмотреть возможность заключения договора о сотрудничестве между ДНР и Россией, в том числе и в оборонной сфере.
«Просим рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве между Донецкой народной республикой и Российской Федерацией, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны», – сказал он. Глава ДНР подчеркнул, что Киев решился на силовое решение конфликта в Донбассе.
Вслед за Пушилиным о признании ЛНР попросил Пасечник.
«Уважаемый Владимир Владимирович, с целью недопущения массовой гибели мирного населения республики, 300 тыс. из которых являются гражданами России, прошу вас признать суверенитет и независимость Луганской народной республики», – сказал Пасечник в обращении, транслировавшемся на телеканале «Россия 24».
Кроме того, он попросил рассмотреть возможность заключения договора о сотрудничестве с Россией, включая оборону.
Пасечник отметил, что есть информация о подготовке Киева к полномасштабному наступлению на Донбасс. По его словам, Украина решилась на силовое решение конфликта.
Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что республике необходима военная и финансовая помощь со стороны России.
В пятницу главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей регионов, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, выехать в Россию. Принять беженцев из Донбасса согласились 43 региона России.
Около 80% россиян высказались в поддержку решения о приеме жителей Донецкой и Луганской народных республик, эвакуированных в российские регионы, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
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