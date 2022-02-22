Путин: Энергопереход не должен сопровождаться санкциями

Эксперт: Шольц солгал детям про Путина и Навального из-за страха перед США

«То, что дети становятся инструментами в политике, – гадко, но общепринято в немецком обществе и СМИ», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее в Сети началось активное обсуждение разговора нынешнего канцлера ФРГ Олафа Шольца с детьми о Путине, Навальном и демократии в России.

«У Шольца не было другого выхода, кроме как сказать, что Навального посадили несправедливо. Это то, что от него требуют элиты, общество и пресса», – заявил германский политолог Александр Рар.

По его мнению, все эти силы хотели бы, чтобы Шольц придерживался еще более жесткой риторики. «А если бы он, наоборот, сказал, что Навальный работал на спецслужбы и был арестован по справедливости, его бы просто заклевали. Уверяю вас, он потерял бы 3-4% поддержки общественного мнения, и, может быть, вообще не стал бы канцлером», – считает собеседник.

«Понимаете, в Европе царит только западный нарратив, и он очень сильно отличается от российского. Навальный здесь святой, как Солженицын: его «незаконно посадили» и преследуют, потому что он якобы хочет правды и свободы для России», – пояснил он.

«Все это связано с продвижением либеральных ценностей. Европа пытается показать, какая она мягкая, «софт», без конфликтов и с абсолютной демократией. Настолько развитой, что даже дети вправе что-то решать. Поэтому их приглашают на ток-шоу, где они будто бы «доминируют» в разговоре, с ними советуются, они общаются с канцлером лично… Может быть, это скоротечная мода, но я не исключаю, что мы наблюдаем становление в Европе новой части политической и социальной системы», – отметил Рар.

«Дети становятся инструментами. Конечно, они всерьез не интересуются тем, что там с Путиным или Навальным в России, но европейцам почему-то кажется, что именно дети должны менять мир. Возьмите Анналену Бербок – тоже еще фактически ребенок (главе немецкого МИД 41 год, – прим. ВЗГЛЯД). Многие на нее смотрят с большим подозрением, опыта у нее нет, но общество стоит за нее, и она стала министром. Дети все больше выступают как архитекторы будущего мира», – уточнил он.

Вместе с тем эксперт похвалил Шольца за ловкий уход от ответа на вопрос про российского президента. «Он не хотел обижать Путина и говорить о его якобы причастности к делу Навального, – полагает Рар. – Но и никаких оправданий не прозвучало. В противном случае для Шольца это была бы катастрофа, его сразу обвинили бы в том, что он не слушается Байдена».

«Да, глава Белого дома задал тон. Он капитан на мостике западного корабля. Единственный, кто откровенно выступил против него, кто сказал, что нельзя так голословно обвинять президента РФ, был его турецкий коллега Эрдоган», – заключил собеседник.

Ранее в Сети вновь возникла дискуссия по поводу интервью канцлера ФРГ Олафа Шольца, которое у него взяли дети еще в сентябре прошлого года. Юные «журналисты» спрашивали про связь Владимира Путина с делом об «отравлении» Алексея Навального. Канцлер ответил, что «Путин несет ответственность за жизнь тех людей, которым угрожает опасность». Арест Навального Шольц назвал «несправедливым».

В минувшую субботу глава немецкого правительства подвергся серьезной критике после неосторожного высказывания на Мюнхенской конференции по безопасности. Шольц назвал НАТО «не агрессивной организацией» и добавил, что «слова о том, что на Донбассе происходит геноцид – это, конечно, смешно». В Министерстве иностранных дел России такое заявление назвали неприемлемым и напомнили об «историческом опыте Германии в вопросах массовых расправ над людьми и распространения человеконенавистнической идеологии».

«Обращаюсь к коллегам в МИД ФРГ. В связи с заявлениями канцлера Шольца о «смехотворности утверждений о геноциде в Донбассе» в ближайшее время мы направим вам материалы о массовых захоронениях в этом регионе для ознакомления с ними руководства Германии», – отдельно уточнила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.