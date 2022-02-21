Валиева впервые после Олимпиады опубликовала пост в соцсетях

Российская фигуристка Камила Валиева впервые после скандала с допингом на Олимпиаде-2022 опубликовала пост на своей странице в Instagram, в котором поблагодарила тренеров за поддержку.

«Моя первая Олимпиада наконец закончена, и я хочу поблагодарить тех, кто вел меня к этому важнейшему в жизни спортсмена событию, – моих тренеров: Этери Георгиевну, Сергея Викторовича, Даниила Марковича (Тутберидзе, Дудакова и Глейхенгауза – прим. ВЗГЛЯД). Вы абсолютные мастера в своем деле! И вы не только тренируете, но и учите преодолевать себя, что помогает не просто в спорте, но и в жизни. С вами рядом я чувствую себя защищенной и способной пройти любые испытания. Спасибо, что помогаете мне быть сильной», – написала спортсменка в Instagram.

Ранее сообщалось, что количество подписчиков российской фигуристки Камилы Валиевой в Instagram увеличилось более чем в 4,5 раза с начала Олимпийских игр в Пекине.

Напомним, в рамках произвольной программы на зимних Олимпийских играх в Пекине Камила Валиева дважды упала в произвольной программе и заняла четвертое место, а фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль.

До этого вокруг Валиевой разгорелся скандал: Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято, спортсменку все же допустили до соревнований.

МОК решил не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, завоевала золотые медали в командном турнире Олимпиады.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как на Олимпиаде спецслужбы доигрывают холодную войну.