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21 февраля, понедельник | Последнее обновление — 16:42 | vz.ru
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Валиева впервые после Олимпиады опубликовала пост в соцсетях
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Российская фигуристка Камила Валиева впервые после скандала с допингом на Олимпиаде-2022 опубликовала пост на своей странице в Instagram, в котором поблагодарила тренеров за поддержку.
«Моя первая Олимпиада наконец закончена, и я хочу поблагодарить тех, кто вел меня к этому важнейшему в жизни спортсмена событию, – моих тренеров: Этери Георгиевну, Сергея Викторовича, Даниила Марковича (Тутберидзе, Дудакова и Глейхенгауза – прим. ВЗГЛЯД). Вы абсолютные мастера в своем деле! И вы не только тренируете, но и учите преодолевать себя, что помогает не просто в спорте, но и в жизни. С вами рядом я чувствую себя защищенной и способной пройти любые испытания. Спасибо, что помогаете мне быть сильной», – написала спортсменка в Instagram.
Ранее сообщалось, что количество подписчиков российской фигуристки Камилы Валиевой в Instagram увеличилось более чем в 4,5 раза с начала Олимпийских игр в Пекине.
Напомним, в рамках произвольной программы на зимних Олимпийских играх в Пекине Камила Валиева дважды упала в произвольной программе и заняла четвертое место, а фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль.
До этого вокруг Валиевой разгорелся скандал: Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято, спортсменку все же допустили до соревнований.
МОК решил не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, завоевала золотые медали в командном турнире Олимпиады.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как на Олимпиаде спецслужбы доигрывают холодную войну.
CAS не разрешил наградить фигуристов США серебряными медалями ОИ за командный турнир
Спортивный арбитражный суд (CAS) не разрешил наградить фигуристов сборной США серебряными медалями Олимпийских игр в Пекине за командный турнир, сообщается на сайте суда.
«Коллегия арбитров в составе Ларса Хиллигера, Алена Захлана де Кайетти и Сяньюэ Бай провели сегодня слушание в формате видеоконференции с 19:00 до 21:30 (по пекинскому времени). После завершения слушаний группа обсудила и приняла решение об отказе в удовлетворении заявления. Следовательно, решение исполкома МОК от 14 февраля 2022 года не проводить церемонию награждения по итогам командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине остается в силе»,– говорится в заявлении, передает РИА «Новости».
Ранее американские фигуристы обратились к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху с заявлением, что хотят получить завоеванные в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине медали.
Напомним, глава антидопинговой службы США (USADA) Трэвис Тайгарт, говоря о ситуации вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой, заявил, что «США могут привлечь россиян к ответственности в соответствии с американским «законом Родченкова».
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Сборная России побила рекорд по числу наград на зимних Олимпийских играх
Российская сборная в Пекине в 2022 году установила новый рекорд среди отечественных команд по числу медалей, завоеванных на одной зимней Олимпиаде.
19 февраля российские фигуристы после выступления Александры Бойковой и Дмитрия Козловского в соревнованиях спортивных пар обеспечили сборной минимум серебро, которое станет для команды 30-й медалью на Играх, передает РИА «Новости».
Напомним, в 1988 году на Играх в Калгари сборная Советского Союза завоевала 29 медалей (11 золотых, девять серебряных, девять бронзовых), команда России на Олимпиаде в Сочи также взяла 11 золотых, девять серебряных и девять бронзовых награды.
Золотую медаль сегодня принес российский лыжник Александр Большунов, который пришел первым в лыжном масс-старте на 28,4 км (дистанцию сократили из-за непогоды).
Россия вышла в финал хоккейного турнира на Олимпиаде
Российская мужская сборная по хоккею на Олимпийских играх в Китае победила шведскую команду в полуфинале, матч был выигран по буллитам.
Основное время и овертайм закончились со счетом 1:1, на 21-й минуте шайбу в шведские ворота забил Антон Слепышев, передает РИА «Новости».
Ему ассистировали Павел Карнаухов и Егор Яковлев.
Шведская команда уравняла счет на 47-й минуте, шайбу в российские ворота забил Антон Ландер. Решающий буллит забил 20-летний нападающий Арсений Грицюк.
Решающий матч пройдет 20 февраля, соперником будет команда Финляндии, ранее обыгравшая словаков со счетом 2:0.
В Госдуме предложили изменить систему подсчета медалей на ОИ
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Система подсчета медалей на Олимпийских играх изначально неверная и требует пересмотра, сообщил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
«Я предлагаю изменить систему подсчета – за каждую медаль присваивать баллы. Ну а так получается, что можно за вторые-третьи места не биться, раз главным показателем считают золотые медали. Система подсчета изначально неверная, надо прекратить спекуляции на эту тему. Тогда будет и борьба за общее итоговое место национальной команды, будет совершенно другая картина», – приводит его слова ТАСС.
По словам Свищева, в целом это были самые сложные Олимпийские игры на его памяти, здесь была замешана и политика, и пандемия, и другие факторы. «Тревога каждый день, думаешь не только о победе, но и о том, заболеешь или нет, отстранят или нет, включат санкции или нет. Но национальная команда России выглядела очень достойно, общее количество медалей показывает наш высокий уровень, мы очень часто были на пьедестале почета», – добавил парламентарий.
Напомним, что российская сборная в Пекине в 2022 году установила новый рекорд среди отечественных команд по числу медалей, завоеванных на одной зимней Олимпиаде.
Россияне повторили рекорд по количеству медалей на зимней Олимпиаде
Сборная России на Играх в Пекине с 29 медалями повторила рекорд для отечественных команд по числу наград, завоеванных в рамках одной зимней Олимпиады.
На Играх-1988 в Калгари сборная Советского Союза завоевала 29 медалей (11 золотых, девять серебряных, девять бронзовых), команда России на Олимпиаде в Сочи также взяла 11 золотых, девять серебряных и девять бронзовых наград, передает РИА «Новости».
В субботу, 19 февраля, в лыжном масс-старте на 28,4 км (дистанция была сокращена с 50 до 28,4 км из-за погодных условий) Александр Большунов завоевал золото, Иван Якимушкин – серебро.
При этом Большунов стал трехкратным олимпийским чемпионом.
Валиеву и всех российских призеров Олимпиады решили представить к госнаградам
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Всех российских призеров Олимпийских игр в Пекине, а также их тренеров представят к государственным наградам, сообщили в пресс-службе Министерства спорта России.
«Представят к госнаграде всех победителей Олимпийских игр, призеров, их тренеров», – приводит РИА «Новости» сообщение спортивного ведомства.
Всего в активе российской команды после 17-го соревновательного дня 27 наград: пять золотых, девять серебряных, 13 бронзовых.
Напомним, в рамках произвольной программы на зимних Олимпийских играх в Пекине Камила Валиева дважды упала в произвольной программе и заняла четвертое место, а фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль.
До этого вокруг Валиевой разгорелся скандал: Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято, спортсменку все же допустили до соревнований.
МОК решил не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, завоевала золотые медали в командном турнире Олимпиады.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как на Олимпиаде спецслужбы доигрывают холодную войну.
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Российский лыжник Большунов завоевал золото в масс-старте
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Россиянин Александр Большунов принес России золотую медаль, финишировав первым в масс-старте.
Серебро досталось Ивану Якимушкину, а бронза у норвежца Симена Крюгера. Отметим, что Большунов стал трехкратным олимпийским чемпионом, передает ТАСС.
Теперь в копилке у россиян 29 наград Олимпийский игр в Пекине. Сборная из России повторила рекорд отечественных команд по числу наград, завоеванных на одной зимней Олимпиаде, передает РИА «Новости».
Между тем лыжник из Норвегии Йоханнес Клебо сошел с дистанции по ходу масс-старта на 28,4 км на Олимпиаде в Пекине. Позже он сообщил, что испытывал сильные боли в желудке за последние сутки.
«Я боролся с болями в желудке - не знаю, что происходит. Но я был в ванной дольше, чем спал за последние 24 часа. Сегодня утром я решил, что не побегу марафон, но потом дистанцию сократили. Другая гонка, но это не помогло», – рассказал спортсмен.
Дистанция марафона в этот раз была сокращена с 50 километров до 28,4 из-за непогоды.
МИД осудил США за угрозы применить «акт Родченкова» в ситуации с Валиевой
Угрозы со стороны США задействовать «акт Родченкова» в ситуации вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой являются безответственными, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.
Вершинин подтвердил, что «такие угрозы звучали». По его словам, «трудно прогнозировать, какие конкретные шаги будут предприняты на этом направлении». Он подчеркнул, что Россия всегда «выступала за то, чтобы не было привнесено никакой политизации в спорт высоких достижений», поскольку «это убивает спорт высоких достижений».
В МИДе заявили, что российская сторона «проводит большую работу, чтобы обеспечить чистоту спорта высоких достижений в том, что касается России». Москва полагает, что «это должно быть по достоинству оценено международным спортивным движением», передает ТАСС.
Напомним, глава антидопинговой службы США (USADA) Трэвис Тайгарт, говоря о ситуации вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой, заявил, что «США могут привлечь россиян к ответственности в соответствии с американским «законом Родченкова».
Сборная России по хоккею стала серебряным призером Олимпиады в Пекине
Мужская сборная Олимпийского комитета России (ОКР) по хоккею завоевала серебряные медали на Олимпиаде в Пекине, уступив в финале команде Финляндии.
Встреча закончилась со счетом 1:2 в пользу финнов. Автором первого гола в матче стал Михаил Григоренко. Во втором периоде финны забили две шайбы. Авторами голов стали Вилле Покка и Ханнес Бьернинен, передает РИА «Новости».
Сборная Финляндии впервые в истории стала олимпийским чемпионом по хоккею. До этого финны дважды становились серебряными призерами (в Калгари-1988 и Турине-2006).
Ранее стало известно, что российская сборная в Пекине в 2022 году установила новый рекорд среди отечественных команд по числу медалей, завоеванных на одной зимней Олимпиаде.
Фигуристов из США обвинили в незаконном использовании музыки на Олимпиаде
На американских фигуристов Алексу Книрим и Брэндона Фрейзера подали в суд за несанкционированное использование музыка в короткой программе пар командного турнира Игр в Пекине.
О нарушении авторских прав заявила группа Heavy Young Heathens, записавшая аранжировку песни «The House of the Rising Sun», под которую выступали на Олимпиаде Книрим и Фрейзер.
Иск зарегистрирован в федеральном суде города Санта-Ана (США, штат Калифорния), сумма иска не уточняется, передает РИА «Новости» со ссылкой на Court House News.
Песня имеет знаменитую версию от 1964 года, записанную группой The Animals. Представители группы считают, что их версия отличается от народного оригинала вступлением и уникальной аранжировкой, которые сделали ее очень популярной и узнаваемой во всем мире.
Фигуристы использовали эту музыку 3 февраля. В соревнованиях они стали третьими.
Число подписчиков Валиевой в Instagram резко увеличилось с начала Олимпиады
Количество подписчиков российской фигуристки Камилы Валиевой в Instagram увеличилось более чем в 4,5 раза с начала Олимпийских игр в Пекине.
На 4 февраля на аккаунт спортсменки в соцсети было подписано более 208 тысяч человек, сейчас – 950 тыс. человек. Количество подписчиков олимпийской чемпионки Анны Щербаковой (542 тыс.) увеличилось более чем в два раза, а у серебряного призера ОИ Александры Трусовой (656 тыс.) – почти в два раза, передает РИА «Новости».
Между тем, у двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой более 1,3 млн подписчиков, на олимпийскую чемпионку Алину Загитову подписано свыше 1 млн человек.
Ранее стало известно, что всех российских призеров Олимпийских игр в Пекине, а также их тренеров представят к государственным наградам.
Напомним, на Олимпийских играх в Пекине 15-летняя Валиева победила в составе сборной России в командном турнире и заняла четвертое место в индивидуальных соревнованиях.
Вяльбе исполнила победный танец после золотой медали Большунова
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе исполнила победный танец после того, как лыжник Александр Большунов взял золотую медаль в усеченном марафоне.
Тренер Елена Вяльбе оригинально отметила победу Александра Большунова в масс-старте на Олимпиаде в Пекине, она исполнила танец после того, как российский лыжник завоевал золотую медаль. Видео опубликовано в Instagram Вяльбе.
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Ранее в субботу, 19 февраля, в лыжном масс-старте на 28,4 км (дистанция была сокращена с 50 до 28,4 км из-за погодных условий) Александр Большунов завоевал золото, Иван Якимушкин – серебро.
Фигуристы Тарасова и Морозов стали серебряными призерами на Олимпиаде
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали серебряными призерами Олимпийских игр в Пекине в соревнованиях спортивных пар, а Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали бронзу.
Тарасова и Морозов набрали 239,25 (84,25 + 155,00) балла по сумме двух программ. Первое место заняли китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун, установившие мировой рекорд по общей сумме баллов – 239,88 (84,41 + 155,47) балла. Тройку лучших замкнула еще одна российская пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, набравшие 237,71 (82,76 + 154,95) балла, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что российская сборная в Пекине в 2022 году установила новый рекорд среди отечественных команд по числу медалей, завоеванных на одной зимней Олимпиаде.
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Фигуристы из США заявили МОК о желании получить медали за командный турнир Олимпиады
Американские фигуристы обратились к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху с заявлением, что хотят получить завоеванные в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине медали.
По словам главы Олимпийского и паралимпийского комитетов США Сары Хиршланд, ситуация неправильная. «Это несправедливо по отношению к спортсменам не только нашей команды, но и ко всем, кто выступает на Олимпиаде и ожидает, что целостность соревнований будет сохранена. Мы не даем им этого», – передает «Комсомольская правда» ее слова.
При этом адвокаты американских фигуристов, чьи олимпийские серебряные медали удерживаются, уведомили МОК о том, что они подали апелляцию, чтобы получить их до конца Игр в Пекине.
В письме, направленном президенту МОК Томасу Баху 19 февраля адвокаты заявили, что попросят Спортивный арбитражный суд вынести решение до церемонии закрытия Игр, в воскресенье, 20 февраля.
Напомним, глава антидопинговой службы США (USADA) Трэвис Тайгарт, говоря о ситуации вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой, заявил, что «США могут привлечь россиян к ответственности в соответствии с американским «законом Родченкова».
CAS вынесет решение о награждении фигуристов из США в субботу
Спортивный арбитражный суд вынесет решение о награждении американских фигуристов серебряными медалями Олимпийских игр за командный турнир в субботу ночью.
Ранее стало известно, что адвокаты Ассоциации фигурного катания США уведомили МОК о подаче апелляции в CAS с требованием вручить им серебряные медали командного турнира по фигурному катанию до окончания Олимпиады в Пекине, передает РИА «Новости».
В суд обратились все девять фигуристов сборной США, слушания сейчас продолжаются. Сообщалось, что сборная России, в составе которой выступает Камила Валиева, выиграли золото в командном турнире по фигурному катанию, а команда из США заняла второе место.
Из-за подозрительной допинг-пробы Валиевой церемония награждения призеров командных соревнования не была проведена.
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