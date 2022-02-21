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21 февраля, понедельник | Последнее обновление — 15:07 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Украинский снаряд разрушил пограничный пункт в Ростовской области
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Россия может задействовать не только военные и дипломатические возможности, но и стимулирование экономической реинтеграции и восстановления Сирии для политического урегулирования сирийского конфликта.
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Захарова обвинила посольство США в запугивании россиян
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Посольство США, предупреждая о якобы возможных в России терактах, существует в отрыве от реальности, чем пугает россиян, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире Первого канала.
«Сегодня это все уже похоже на настоящую такую информационную террористическую атаку (в СМИ против России – прим. ВЗГЛЯД). Вчера вы видели, наверное, совершенно в отрыве от реальности, от действительности начало себя вести посольство США в Москве, пугая россиян», – передает ее слова РИА «Новости».
Напомним, посольство США в Москве опубликовало на официальном сайте ведомства предупреждение для американских граждан о якобы существующих угрозах терактов в общественных местах в Москве и Санкт-Петербурге, а также в районах вдоль границы России и Украины.
Диппредставительство рекомендовало американцам следить за публикациями в международных СМИ, избегать скопления людей, сообщать друзьям и семье о своей безопасности, не контактировать с незнакомыми людьми.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова потребовала от посольства Соединенных Штатов в Москве объяснить эту публикацию.
Сенатор Андрей Климов сказал газете ВЗГЛЯД, что «США должны принести извинения России либо передать официальную информацию. В противном случае – пусть отзывают сотрудников, причастных к государственному информационному терроризму».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что предупреждение посольства США в Москве о якобы угрозе терактов в России являются необычной практикой.
Позже в американском посольстве объяснили, что дипведомство опубликовало предупреждение для американских граждан в России в целях безопасности.
Блинкен назвал «идею о геноциде» в Донбассе оскорбительной
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что идея о геноциде в Донбассе «обесценивает» само понятие и является «оскорбительной».
«Во-первых, идея о геноциде совершенно неверна, и она, честно говоря, оскорбительна, это обесценивает само слово, мягко выражаясь. Этого просто не происходит!.. Откуда мы это знаем? Оттуда, что, по крайней мере на украинской стороне от той разделительной линии, которая была проведена после российского вторжения на территорию Украины, работают наблюдатели ОБСЕ, они проверяют, что там происходит, а что не происходит», – заявил Блинкен в интервью «Дождю» (признан в России СМИ-иноагентом), передает РИА «Новости».
При этом госсекретарь пригрозил России ответом в случае «агрессии».
«Если есть шанс отыскать дипломатический путь разрешения этой ситуации, я твердо намерен сделать это. Но если нам придется отвечать на агрессию России, мы сделаем это», – заявил Блинкен.
«Я могу сказать вам так: мы вполне уверены в информации, которая у нас есть. Как я сказал на днях в Совете Безопасности ООН, я признаю, что в прошлом мы выступали с информацией, которая оказывалась неточной. Но мы вполне уверены в нашей информации и выносим ее в публичное пространство не для того, чтобы начать войну, а для того, чтобы ее предотвратить», – подчеркнул он.
Ранее в российском МИД резко отреагировали на слова канцлера Германии Олафа Шольца о геноциде в Донбассе, заявив, что не немецким руководителям смеяться над вопросами геноцида.
До этого немецкий политик заявил: «На Донбассе происходит геноцид - это, конечно, смешно». МИД России указал, что не немецким руководителям смеяться над вопросами геноцида.
Президент России Владимир Путин ранее на пресс-конференции после переговоров с Шольцем в Москве 15 февраля заявлял, что считает происходящее в Донбассе геноцидом.
США пригрозили России «совместными действиями» с Германией
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В ответ на возможную «агрессию» России против Украины последуют совместные действия США и Германии во всех областях, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Я убежден, что в свете невероятно тесного сотрудничества между США и Германией во всех областях последуют совместные действия», – приводит слова Блинкена ТАСС.
«Наша позиция по «Северному потоку – 2» (Nord Stream 2) давно известна. Я не хотел бы ни за кого говорить, но канцлер [Германии Олаф] Шольц на вопрос о «Северном потоке – 2» сказал, что будет [дан] сильный, единый ответ. Эти слова говорят сами за себя», – заявил госсекретарь США в интервью германскому изданию Suddeutsche Zeitung, отвечая на вопрос о том, будет ли завершена реализация проекта «Северный поток – 2».
В четверг глава минфина США Джанет Йеллен предсказала «глобальные последствия» санкций против Москвы в случае гипотетического «вторжения» России на Украину. Днем ранее президент США Джо Байден пригрозил, что в случае «агрессии» против Украины Соединенные Штаты с союзниками введут против России санкции в сфере экспортного контроля и финансов, не допустят запуска «Северного потока – 2» и создадут долгосрочные последствия, которые подорвут экономическую и стратегическую конкурентоспособность РФ.
В понедельник министры финансов «Группы семи» (G7) договорились о введении санкций против России в случае «вторжения» на Украину. В прошлую субботу помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что США, Евросоюз, Британия, Канада и другие страны готовы решительно ответить России на «вторжение» Украину, ответ будет включать одинаковые пакеты жестких экономических санкций в отношении Москвы.
В прошлую среду Госдеп пригрозил России единым ответом Запада в случае якобы готовящегося «вторжения» на Украину. Днем ранее канцлер Германии Олаф Шольц пригрозил Москве «жесткими санкциями», которые якобы приведут к серьезным политическим, экономическим и геостратегическим последствиям для России.
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Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что страны Запада не нуждаются в реальных основаниях для введения санкций против России, достаточно информационно-политического прикрытия. Она назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. В МИДе подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований России по гарантиям безопасности.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Блинкен предупредил украинцев о «разрушительных последствиях» войны
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Война на Украине может иметь «разрушительные последствия» для украинцев, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью германскому изданию Suddeutsche Zeitung.
«Нет никаких сомнений в том, что война имела бы ужасные, разрушительные последствия, в первую очередь для ни в чем не виновных украинцев. И это имело бы последствия, разумеется, для России в виде серьезных санкций», – приводит слова Блинкена ТАСС.
По его словам, война стала бы «серьезным вызовом» для международного сообщества. Нынешняя эскалация должна стать «поводом для беспокойства» во всем мире, полагает Блинкен.
В пятницу глава ДНР Денис Пушилин с сожалением констатировал, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе идет к войне. Он допустил, что президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент отдать команду о начале полномасштабного наступления на Донбасс. В тот же день власти провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.
Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины?
Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в 10 тыс. рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса. Глава государства также поручил врио главы МЧС Александру Чуприяну срочно вылететь в Ростовскую область и заняться там созданием условий для размещения беженцев. Пресс-секретарь президента заверил, что беженцев обеспечат горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь.
11 февраля Пушилин констатировал, что ситуация в Донбассе постоянно усугубляется, ухудшение может пойти по траектории, когда провозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) будет вынуждена обратиться к России за помощью. В начале декабря Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет добровольно следовать минским договоренностям.
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом. После встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем Путин вновь назвал происходящее в Донбассе геноцидом.
Генсек Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась допустил возможность отправки миротворцев ОДКБ в зону конфликта в Донбассе с санкции Совета Безопасности ООН и при согласии Киева.
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В США выразили обеспокоенность решением Москвы и Минска продолжить учения
Решение Белоруссии и России «продолжить военные учения» на фоне резкого обострения обстановки в Донбассе и на границах Союзного государства вызывает беспокойство, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Это так», – ответил Блинкен на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.
Он отметил, что ситуация в Донбассе развивается именно так, как предсказывали США: якобы происходит попытка создания «ложного предлога» для эскалации.
Блинкен добавил, что США сделают все, чтобы не допустить эскалации вокруг Украины, дипломатические усилия продолжатся, «пока танки и самолеты не начнут движение». «Мы верим, что президент Путин принял решение, но до тех пор пока танки не двинутся и самолеты не полетят, мы будем использовать каждую возможность, каждую минуту, которая у нас есть, чтобы увидеть, сможет ли дипломатия разубедить президента Путина не двигаться дальше», – уточнил он.
По его словам, Россия «на грани вторжения» в Украину.
Блинкен также подчеркнул, что президент США Джо Байден готов к контактам с российским коллегой Владимиром Путиным в любое время, в любом формате, если это поможет предотвратить эскалацию вокруг Украины.
Кроме того, Блинкен заявил, что встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым пока стоит на повестке, если Россия не вторгнется в это время.
Он отметил, что в ходе встречи планируется обсудить возможные взаимные шаги в сфере безопасности. «Такую беседу я бы приветствовал, но все зависит полностью от того, вторгнется ли Россия», – резюмировал Блинкен.
Ранее президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин приняли решение продолжить проверку сил реагирования из-за военной активности у внешних границ Союзного государства и обострения ситуации в Донбассе.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не обращает внимания на заявления Запада о датах «вторжения» России на Украину, но это является элементом провокации и ведет к нагнетанию напряженности.
В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. Позже западным СМИ пришлось объяснять, почему «вторжение» на Украину не состоялось.
Позже американская газета Politico назначила новые даты «вторжения» России на Украину. Теперь, как заявили аналитики издания, этого следует ждать после 20 февраля.
Елисейский дворец анонсировал саммит России и США по безопасности
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Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден приняли предложение лидера Франции Эммануэля Макрона о проведении саммита по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе, сообщил Елисейский дворец.
Как сообщил Елисейский дворец, Макрон «предложил провести саммит между президентом Байденом и президентом Путиным, а затем с соответствующими заинтересованными сторонами, чтобы обсудить вопросы безопасности и стратегической стабильности в Европе». Главы США и России «согласились с положениями такой встречи на высшем уровне». Вопросы для саммита подготовят министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен во время их встречи 24 февраля. Как сообщается, встреча лидеров «может состояться только при условии, что Россия не будет вторгаться на Украину», передает ТАСС.
В Елисейском дворце сообщили, что в воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон дважды созвонился с президентом России Владимиром Путиным, провел телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом, президентом Украины Владимиром Зеленским, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
Накануне американский телеканал CBS без приведение каких-либо доказательств сообщил, что российские войска якобы «получили приказ» о «вторжении» на Украину.
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
В воскресенье посол России в США Анатолий Антонов заявил американскому телеканалу CBS, что Россия не претендует на чужие территории и считает Донбасс частью Украины. Он также отверг обвинения в том, что Россия якобы собирается «напасть» на Украину. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не обращает внимания на заявления Запада о датах «вторжения» России на Украину, но это является элементом провокации и ведет к нагнетанию напряженности.
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подчеркивал, что утверждения о «вторжении» России на Украину – это пропаганда, фейки и вымыслы. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД заявляли, что в НАТО сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. На Смоленской площади подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию требований России по гарантиям безопасности.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
В воскресенье пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о необходимости серьезного отношения США и НАТО к требованиям России по безопасности. В МИДе назвали «отписками» ответ Запада на предложения России по пониманию неделимости безопасности.
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17 февраля Москва передала приглашенному в МИД России послу США Джону Салливану реакцию на ответ Вашингтона по гарантиям безопасности. В ведомстве констатировали, что американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности. Речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО, об отзыве «бухарестской формулы» о том, что «Украина и Грузия станут членами НАТО», и об отказе от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами Альянса, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности, а также о возврате военных потенциалов, в том числе ударных, и инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 г., когда был подписан Основополагающий акт Россия – НАТО. Как подчеркнули на Смоленской площади, эти положения имеют для России принципиальное значение.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что позиция Москвы в переданном Вашингтону ответе на американские соображения по обеспечению безопасности в Европе фундаментально противоречит основным принципам Соединенных Штатов.
15 февраля президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом заявил, что отсрочка решения вопроса о вступлении Украины в НАТО в исторической перспективе ничего не меняет. В тот же день президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не поступятся «своими основными принципами», к которым он отнес право стран на суверенитет, территориальную целостность, выбор курса и альянса.
8 февраля президент Путин после переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном предупредил, что если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав; он подчеркнул, что в военном конфликте между РФ и НАТО победителей не будет.
Между тем в начале февраля глава посольства Соединенных Штатов в Киеве Кристина Квин призвала Украину «продолжать путь в НАТО». В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха».
1 февраля президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом президент России впервые дал оценку ответу Вашингтона требование Москвы отказаться от приема Украины в НАТО и откатить инфраструктуру альянса на линию 1997 года.
26 января генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. Позже испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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США указали на фундаментальные противоречия с Россией по безопасности
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Позиция Москвы в переданном Вашингтону ответе на американские соображения по обеспечению безопасности в Европе фундаментально противоречит основным принципам Соединенных Штатов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью германскому изданию Suddeutsche Zeitung.
«Одновременно Россия в своем ответе по-прежнему занимает позиции, которые фундаментально противоречат нашим ключевым принципам. Если речь заходит о том, что нужно прекратить политику «открытых дверей» НАТО или что НАТО должна вернуться на позиции до 1997 года, то наш ответ – нет», – приводит слова Блинкена ТАСС.
«Если речь идет об укреплении доверия, снижении рисков, усилиях в деле контроля над вооружениями, проверки размещения боевых систем, войск или маневров на основе взаимности, то мы могли бы предпринять меры по укреплению коллективной безопасности. В таком случае ответ – да», – заявил госсекретарь США.
«Вопрос в том, чего, собственно хочет Россия. Идет ли речь о том, чтобы рассеять легитимные опасения, которые у нас всех есть. Или речь идет о том, чтобы воссоздать советскую империю, или, если этого не получится [сделать], [то] снова восстановить свою сферу влияния, а если и это не удастся, то «финляндизировать» (уподобить Финляндии) страны вокруг России. Если речь об этом, то у нас мало того, с чем мы можем работать», – считает Блинкен.
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
В четверг Москва передала приглашенному в МИД России послу США Джону Салливану реакцию на ответ Вашингтона по гарантиям безопасности. В ведомстве констатировали, что американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности. Речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО, об отзыве «бухарестской формулы» о том, что «Украина и Грузия станут членами НАТО», и об отказе от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами Альянса, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности, а также о возврате военных потенциалов, в том числе ударных, и инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 г., когда был подписан Основополагающий акт Россия – НАТО. Как подчеркнули на Смоленской площади, эти положения имеют для России принципиальное значение.
Во вторник президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом заявил, что отсрочка решения вопроса о вступлении Украины в НАТО в исторической перспективе ничего не меняет. В тот же день президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не поступятся «своими основными принципами», к которым он отнес право стран на суверенитет, территориальную целостность, выбор курса и альянса.
В прошлый вторник после переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном президент Путин предупредил, что если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав; в военном конфликте между РФ и НАТО победителей не будет.
Между тем в начале февраля глава посольства Соединенных Штатов в Киеве Кристина Квин призвала Украину «продолжать путь в НАТО». В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха».
-
1 февраля президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом президент России впервые дал оценку ответу Вашингтона требование Москвы отказаться от приема Украины в НАТО и откатить инфраструктуру альянса на линию 1997 года.
26 января генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. Позже испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Блинкен заявил о готовности США ответить на «агрессию» России
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Соединенные Штаты готовы ответить на якобы возможную «агрессию» России против Украины, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом).
«Если есть шанс отыскать дипломатический путь разрешения ситуации, я твердо намерен сделать это, но, если нам придется отвечать на агрессию России, мы сделаем это», – приводит слова Блинкена ТАСС.
Госсекретарь США указал, что война между Россией и Украиной стала бы катастрофой. При этом он подчеркнул, что такой сценарий не отвечаем ничьим интересам. «Если будет атака на Киев, где проживает почти 3 миллиона человек, это будет катастрофа. Но я должен также сказать, я боюсь, что и россияне также пострадают. Украинцы не встретят российских военных с распростертыми объятиями, напротив. И, конечно, объединенное международное сообщество дало понять, что, если Россия снова проявит агрессию по отношению к Украине, будут очень серьезные последствия», – отметил он.
По его словам, Вашингтон уверен в своих разведданных о планах России «вторгнуться» на Украину. «Мы вполне уверены в информации, которая у нас есть. И, как я сказал на днях на Совете Безопасности ООН, я признаю, что в прошлом мы выступали с информацией, которая оказывалась неточной. Но мы вполне уверены в нашей информации, и мы выносим ее в публичное пространство не для того, чтобы начать войну, а для того, чтобы войну предотвратить», – сказал глава американского внешнеполитического ведомства.
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Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил России «совместными действиями» США и Германии во всех областях в ответ на возможную «агрессию» против Украины.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. В МИДе подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований России по гарантиям безопасности.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Москва потребовала от посольства США объяснить сообщение о терактах в России
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Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова потребовала от посольства Соединенных Штатов в Москве объяснить публикацию предупреждения для американцев о возможности терактов в России.
«Посольство США в Москве опубликовало предупреждение для американцев о возможных терактах в России. Вопрос к посольству США в Москве: а соответствующие данные вы российским коллегам по партнерским каналам передавали? Если нет, то как это все понимать?» – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Напомним, 14 декабря минувшего года в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) заявили, что спецслужбы и правоохранительные органы в 2021 году не допустили свершения терактов на территории России. За год в России были нейтрализованы 23 бандита, включая четырех главарей банд, задержаны 312 боевиков, органами безопасности и силами правопорядка пресечена деятельность 62 законспирированных ячеек международных террористических организаций.
В начале декабря был задержан житель Киевской области – агент Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, направленный в Россию для совершения теракта.
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В Совфеде назвали цель заявления посольства США об угрозе терактов в России
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«США должны принести извинения России либо передать официальную информацию. В противном случае – пусть отзывают сотрудников, причастных к государственному информационному терроризму», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее посольство США в Москве опубликовало предупреждение для американцев о возможных терактах в России.
«Если американская сторона в самое ближайшее время не предоставит нам официальных данных, ставших основанием для такого рода провокационных заявлений, то такие действия надлежит рассматривать как государственный информационный терроризм. А цель у них простая – вызвать панику, расшатать наше общество, и таким образом ослабить наше государство», – считает зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
В этой связи он напомнил, как в 90-х и начале 2000-х годов на территории России, в том числе в Москве, проходили многочисленные террористические акты с большим числом жертв. «Их организовывали нелюди, которых на Западе, в том числе в США, именовали не иначе, как борцами за свободу и независимость. Позже многие из этих бандитов получили политическое убежище в Штатах и странах ЕС», – пояснил сенатор.
Климов обратил внимание на то, что американские инструкторы в последние годы усиленно готовят на территории Украины лиц для ведения партизанской войны и проведения диверсионно-террористических операций. «При этом среди находящихся на Украине авантюристов всех мастей нередки разговоры о том, что необходимо устроить те или акции внутри самой России», – добавил собеседник.
«На этом фоне трудно оставить без ответа такого рода демарш со стороны посольства США в Москве, – уверен сенатор. – Единственно возможным дипломатическим выходом из этой ситуации являлось бы принесение России извинений либо передача нам официальных данных, которые так обеспокоили американских дипломатов».
«Если этих данных нет, то я бы предложил американской стороне незамедлительно отозвать лиц, причастных к актам государственного информационного терроризма на территории РФ. Это вещи, которые надо выжигать каленым железом», – заключил Климов.
В понедельник посольство США в Москве опубликовало на официальном сайте ведомства предупреждение для американских граждан о якобы существующих угрозах терактов в общественных местах в Москве и Санкт-Петербурге, а также в районах вдоль границы России и Украины, передает ТАСС.
Диппредставительство рекомендовало американцам следить за публикациями в международных СМИ, избегать скопления людей, сообщать друзьям и семье о своей безопасности, не контактировать с незнакомыми людьми.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова потребовала от посольства Соединенных Штатов в Москве объяснить эту публикацию. «Вопрос к посольству США в Москве: а соответствующие данные вы российским коллегам по партнерским каналам передавали? Если нет, то как это все понимать?» – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Напомним, 14 декабря минувшего года в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) заявили, что спецслужбы и правоохранительные органы в 2021 году не допустили свершения терактов на территории России. За год в России были нейтрализованы 23 бандита, включая четырех главарей банд, задержаны 312 боевиков, органами безопасности и силами правопорядка пресечена деятельность 62 законспирированных ячеек международных террористических организаций.
В начале декабря был задержан житель Киевской области – агент Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, направленный в Россию для совершения теракта.
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Байден заявил о «решении» России «вторгнуться» на Украину
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Россия решила вторгнуться на Украину, но пока этого не произошло, дверь для дипломатии открыта, заявил президент США Джо Байден, подчеркнув, что США готовы ввести санкции против России.
Байден выступил с очередным видеообращением в связи с ситуацией вокруг Украины. По его версии, доказательств того, что Киев готовит атаку на Донбасс, нет, «это противоречит простейшей логике – считать, что украинцы выберут этот момент, когда на границах собрались более 150 тыс. военных, чтобы накалить продолжающийся годами конфликт». Сообщения о готовящейся атаке со стороны Киева на Донбасс он назвал «дезинформацией».
Президент США обвинил ЛНР и ДНР в нарушении режима прекращения огня: «На протяжении последних недель мы видели сообщения о росте числа нарушений режима прекращения огня российскими сепаратистами, которые пытаются спровоцировать Украину в Донбассе», передает РИА «Новости».
Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он, что российский лидер Владимир Путин принял решение «вторгнуться на Украину». «Да, я так сказал», – заявил Байден. На просьбу привести основания для такого заключения, президент США отметил, что у Вашингтона «значительные возможности в разведке». При этом Байден не считает, что Путин «хотя бы отдаленно» рассматривает возможность применения ядерного оружия.
Президент США подчеркнул, что пока эскалации ситуации вокруг Украины не произошло, дверь для дипломатии остается открытой. По его словам, если Россия нападет на Украину до запланированной на следующую неделю в Европе встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова, то она захлопнет дверь для дипломатии. Западные страны готовы в случае эскалации вокруг Украины ввести санкции против России, сказал он.
Байден на фоне сообщений об обстрелах в Донбассе и эвакуации мирных жителей ДНР и ЛНР заявил: «В эти напряженные моменты украинские военные продемонстрировали отличное умение оценить ситуацию, и, я бы добавил, выдержку. Они не дали русским втянуть их в войну». По его словам, у США якобы «есть основания считать, что российские силы планируют атаковать Украину в предстоящую неделю, предстоящие дни». Доказательств таких намерений России президент США не привел. «Мы полагаем, что они планируют атаковать столицу Киев, в которой живут 2,8 млн невинных людей», – заявил он.
США не направят свои войска воевать на Украину в случае эскалации конфликта в этой стране, подтвердил Байден. Хозяин Белого дома добавил, что нынешняя администрация США уже оказала Украине рекордную поддержку для укрепления ее обороноспособности и продолжит «поддерживать Украину и ее народ».
Намерение президента Украины Владимира Зеленского лететь на конференцию в Германию в разгар кризиса вокруг его страны может быть не самым «мудрым» выбором, но решать Зеленскому, заявил Байден.
В Белом доме сомневаются, что экономика России защищена от санкций. Еще до выступления Байдена заместитель советника президента США по нацбезопасности Далип Сингх заявил, что защищенная от санкций экономика означала бы и изолированность от мирового рынка. Он подчеркнул, что валюта России уже слабеет, а в случае принятия ограничительных мер из-за эскалации вокруг Украины ситуация усугубится.
По его словам, «все варианты» санкций «сохраняются», но, скорее всего, «в первоначальном пакете санкций» не будет предусмотрено отключение России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Кроме того, «меры не нацелены на то, чтобы сократить или затруднить способность России поставлять энергоносители миру». Как заявил Сингх, «есть другие суровые меры».
Сингх считает, что «если Россия вторгнется на Украину, она станет парией для международного сообщества» и будет «изолирована от глобальных финансовых рынков, лишена доступа к сложным технологиям», «столкнется с оттоком капитала, растущим давлением на ее валюту, всплеском инфляции, более высокой стоимостью заимствований, экономическим сжатием и эрозией производительного потенциала». По его словам, Россия в таком случае станет более зависимой от стран, которые не в состоянии компенсировать ее потери, это «будет стратегическим поражением для России».
Напомним, в нескольких десятках метров от здания правительства ДНР прогремел мощный взрыв. Народная милиция ДНР позже пояснила, что на парковке напротив дома правительства был взорван автомобиль. Глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что была взорвана машина начальника управления Народной милиции ДНР Дениса Синенкова. В Луганске также прогремели взрывы, загорелся газопровод «Дружба».
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МИД осудил США за угрозы применить «акт Родченкова» в ситуации с Валиевой
Угрозы со стороны США задействовать «акт Родченкова» в ситуации вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой являются безответственными, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.
Вершинин подтвердил, что «такие угрозы звучали». По его словам, «трудно прогнозировать, какие конкретные шаги будут предприняты на этом направлении». Он подчеркнул, что Россия всегда «выступала за то, чтобы не было привнесено никакой политизации в спорт высоких достижений», поскольку «это убивает спорт высоких достижений».
В МИДе заявили, что российская сторона «проводит большую работу, чтобы обеспечить чистоту спорта высоких достижений в том, что касается России». Москва полагает, что «это должно быть по достоинству оценено международным спортивным движением», передает ТАСС.
Напомним, глава антидопинговой службы США (USADA) Трэвис Тайгарт, говоря о ситуации вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой, заявил, что «США могут привлечь россиян к ответственности в соответствии с американским «законом Родченкова».
Захарова указала на «чудовищное» игнорирование Байденом жителей Донбасса
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента США Джо Байдена о том, что российские войска «практически окружили» Украину.
Как заявила Захарова в Telegram, Байдену стоило добавить, что «Россия опасно придвинулась к границам НАТО». «Самое чудовищное – ни слова об истинном положении дел гражданского населения в Донбассе. Нет людей, нет проблем?» – заявила она.
Перед этим Захарова отреагировала на заявление министра по вопросам реинтеграции так называемых временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук, которая предложила жителям Донбасса перебраться на подконтрольную Киеву территорию. «Она, правда, забыла используемое президентом Украины обращение «особи», – отметила Захарова.
Кроме того, она напомнила, как президент Украины Владимир Зеленский заявил: «Я считаю, что если ты живешь сегодня на территории Донбасса, временно оккупированной, и ты считаешь, что наше дело правое, мы русские, нам – в Россию, большая ошибка оставаться жить в Донбассе... Для будущего своих детей и внуков... уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно. Потому что без Украины на этой территории цивилизации не будет. Украина будет расти вверх, Донбасс в оккупированном виде никуда расти не будет. Счастья для этих людей не будет».
Напомним, Байден выступил с обращением по ситуации вокруг Украины. Он заявил, что Киев якобы пытаются спровоцировать в Донбассе, а Россия планирует вторжение в течение нескольких дней. При этом США не собираются отправлять своих военных на Украину.
Пентагон заявил, что Россия «собрала правильные вещи для успешного вторжения»
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что не считает «блефом» действия России на границе с Украиной.
По мнению главы Пентагона, Россия «собрала правильные – те вещи, которые бы вам понадобились для успешного вторжения», передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC.
Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что заявления Запада о «вторжении» России на Украину являются пропагандой, фейками и вымыслами.
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Посол США пожаловался на сложности работы дипмиссии в Москве
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Посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан заявил, что высылки американских дипломатов сильно затрудняют работу американского посольства в Москве и дипломатической миссии «будет очень трудно продолжать безопасно функционировать».
«Если высылки со стороны российского правительства продолжатся, будет очень трудно продолжать безопасно функционировать в качестве посольства», – приводит ТАСС слова Салливана, которого цитирует американское издание Politico.
Кроме того, посол выразил обеспокоеннсть уже существующими проблемами, например, что инфраструктура посольства устаревает, и исправить это не получается, так как соответствующие специалисты не могут получить визы в Россию.
Салливан озвучил имеющиеся «проблемы с лифтами, генераторами, электрическими трансформаторами, топливными баками и водяными насосами». Кроме того, посол отметил, что также существуют «реальные проблемы, связанные со здоровьем и безопасностью, которые необходимо решать».
В минувший четверг стало известно, что Москва решила выслать заместителя посла Соединенных Штатов Барта Гормана, который «был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства». В Кремле назвали высылку Гормана ответной мерой. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва предписала Горману покинуть Россию в ответ на высылку советника-посланника российского посольства из США, при этом Вашингтон отверг все предложения Москвы заморозить высылки дипломатов.
Сообщение о высылке Гормана появилось почти одновременно с визитом посла Соединенных Штатов в Москве Джона Салливана в здание МИД России, где дипломату вручили письменный ответ Москвы на письмо Вашингтона о гарантиях безопасности. Политолог Андрей Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «синхронизацией высылки заместителя посла Гормана и передачей ответа Вашингтону по текущему диалогу Москва показала, что претензии к США не ограничиваются вопросами безопасности».
Напомним, 17 февраля Москва передала приглашенному в МИД России послу США реакцию на ответ Вашингтона по гарантиям безопасности. В ведомстве констатировали, что американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности. Речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО, об отзыве «бухарестской формулы» о том, что «Украина и Грузия станут членами НАТО», и об отказе от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами Альянса, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности, а также о возврате военных потенциалов, в том числе ударных, и инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 г., когда был подписан Основополагающий акт Россия – НАТО. Как подчеркнули на Смоленской площади, эти положения имеют для России принципиальное значение.
В воскресенье президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о необходимости серьезного отношения Соединенных Штатов и НАТО к требованиям России по безопасности. На Смоленской площади назвали «отписками» ответ Запада на предложения России по пониманию неделимости безопасности.
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В Кремле назвали фейком заявления США о «репрессиях» украинцев
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Утверждения США о том, что Россия якобы составляет списки украинцев, которые должны быть убиты или отправлены в лагеря в случае «вторжения», являются абсолютным фейком, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это абсолютная утка. Это ложь. Мне известно, что это абсолютный вымысел. Такого списка не существует. Это фейк», – передает его слова «Интерфакс» .
Между тем письмо о якобы наличии такого списка направила верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет представитель США в отделении ООН и других международных организациях в Женеве Батшеба Нелл Крокер.
В письме говорится, что предполагаемое «вторжение» России приведет к «катастрофе в области прав человека» на Украине. Прямых доказательств в письме не приводится, передает РИА «Новости».
«У нас есть достоверная информация, указывающая на то, что российские силы составляют списки установленных украинцев, которые должны быть убиты или отправлены в лагеря после военной оккупации», – говорится в документе.
Вашингтон, как следует из письма, серьезно обеспокоен тем, что «вторжение» приведет к «широко распространенным человеческим страданиям». Крокер утверждает, что США якобы получили информацию, что со стороны России «планируются нарушения прав человека и злоупотребления ими после дальнейшего вторжения».
В документе говорится, что эти планы «скорее всего, будут нацелены на тех, кто выступает против действий России», в том числе российских и белорусских диссидентов, находящихся на Украине, журналистов и активистов по борьбе с коррупцией, а также уязвимых групп населения, таких как религиозные и этнические меньшинства и сообщество ЛГБТК+.
Ранее американский телеканал CBS без приведения каких-либо доказательств сообщил, что российские войска якобы «получили приказ» о «вторжении» на Украину.
В воскресенье посол России в США Анатолий Антонов заявил американскому телеканалу CBS, что Россия не претендует на чужие территории и считает Донбасс частью Украины. Он также отверг обвинения в том, что Россия якобы собирается «напасть» на Украину. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не обращает внимания на заявления Запада о датах «вторжения» России на Украину, но это является элементом провокации и ведет к нагнетанию напряженности.
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