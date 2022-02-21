Песков рассказал о работе над размещением беженцев из ДНР и ЛНР

Работа по размещению в России беженцев из ДНР и ЛНР является напряженной и крайне ответственной, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Вы знаете, президент России поручил правительству организовать выплаты 10 тыс. рублей каждому беженцу. Эта работа ведется, какие-то выплаты начались», – цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, что касается условий размещения, надо обращаться в каждый конкретный регион или в МЧС.

Также он отметил, что оценку работе по беженцам из Донбасса давать преждевременно, она только началась.

«Работа ведется, в ней задействованы многие регионы, как вы знаете. Подключены волонтеры, разные партии, «Единая Россия». Поэтому это очень ответственная и напряженная работа, потому что это связано с людьми прежде всего, которые вынуждены покидать свои родные дома из-за провокации, что устраивают вооруженные силы Украины», – сказал Песков.

Ранее врио главы российского МЧС Александр Чуприян заявил, что границу России пересекли уже около 61 тыс. беженцев из Донбасса из-за обострения обстановки.

В пятницу глава ДНР Денис Пушилин с сожалением констатировал, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе идет к войне. Он допустил, что президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент отдать команду о начале полномасштабного наступления на Донбасс. В тот же день власти провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.

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