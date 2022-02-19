В МИД пообещали отправить в Германию материалы о массовых захоронениях в Донбассе

После заявлений канцлера Германии Олафа Шольца о смехотворности слов о геноциде в Донбассе Россия в ближайшее время направит ФРГ материалы о массовых захоронениях в регионе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Обращаюсь к коллегам в МИД ФРГ. В связи с заявлениями канцлера Шольца о «смехотворности утверждений о геноциде в Донбассе» в ближайшее время мы направим вам материалы о массовых захоронениях в этом регионе для ознакомления с ними руководства Германии»,– написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что публиковать эти материалы нельзя, поскольку любая платформа их заблокирует как «недопустимый контент».

«Аналогичный сет мы уже направили в Вашингтон», – добавила она, предупредив, что «это не могут смотреть даже те, кто видел все».

«А пока по дипломатическим каналам готовится в ваш адрес депеша, изучите данные, которые есть в публичном пространстве», – заключила официальный представитель МИД России.

Ранее в российском МИД резко отреагировали на слова канцлера Германии Олафа Шольца о геноциде в Донбассе, заявив, что не немецким руководителям смеяться над вопросами геноцида.

До этого немецкий политик заявил: «На Донбассе происходит геноцид - это, конечно, смешно». МИД России указал, что не немецким руководителям смеяться над вопросами геноцида.

Президент России Владимир Путин ранее на пресс-конференции после переговоров с Шольцем в Москве 15 февраля заявлял, что считает происходящее в Донбассе геноцидом.

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