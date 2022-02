За сутки в России госпитализировали 15 тыс. человек с коронавирусом

Билл Гейтс назвал штамм «омикрон» последней острой фазой пандемии

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс завил, что омикрон-штамм станет последней острой фазой коронавируса и станет окончанием пандемии.

«Я надеюсь, что волна [заболеваемости], вызванная омикрон-штаммом коронавируса, будет последней острой фазой [пандемии]», – сказал Гейтс в четверг интервью немецкой газете Suddeutsche Zeitung, передает ТАСС.

При этом он выразил опасения, что после этой пандемии появится новый кризис, к которому нужно подготовиться. Он отметил, что инвестиции в обеспечение готовности к пандемии невелики по сравнению с ущербом от нее.

Гейтс заявил о необходимости вкладывать деньги по трем основным направлениям: мониторинг возможных вспышек инфекций, международные исследования и развитие систем здравоохранения.

«Эта пандемия стала трагедией для всех. Нам повезло, она могла быть в десять раз опаснее», – подытожил он.

Ранее сообщалось, что Билл Гейтс написал книгу под названием «Как предотвратить следующую пандемию» (How to Prevent the Next Pandemic).

