Доллар преодолел отметку 76 рублей на геополитических рисках

Курс рубля в четверг снижается на фоне геополитических рисков, курс доллара – выше 76 рублей, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 11.36 мск повышался на 1,06 рубля, до 76,31 рубля, курс евро в то же время рос на 95 копеек – до 86,65 рубля, передает РИА «Новости».

По состоянию на 11.55 мск индекс Мосбиржи снижался на 2,47% – до 3556,47 пункта. Минутами ранее он опускался до 3529,25 пункта.

Европейская валюта расчетами «завтра» на 11.55 мск повышалась на 96 копеек – до 86,66 рубля (ранее в ходе торгов евро подскакивал до 87,1 рубля). Курс доллара в то же время повышался на 1,07 рубля – до 76,32 рубля.

Украинские силовики утром в четверг четыре раза обстреляли территорию Луганской народной республики, в том числе из запрещенных Минскими соглашениями минометов, а затем открыли огонь еще по одному населенному пункту. Об этом заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник заявил газете ВЗГЛЯД, что «Украина пытается спровоцировать ЛНР на активные ответные действия, чтобы подать это как «вторжение» России».