Ростуризм опубликовал памятку для иностранных путешественников

Глава Ростуризма Зарина Догузова опубликовала памятку для иностранных туристов, из которой следует, что для въезда в Россию интуристам не нужен документ с QR-кодом.

«Для въезда в Россию не нужен документ с QR-кодом. Однако в каждом регионе России могут действовать дополнительные правила о предъявлении при размещении в гостиницах и/или посещении ресторанов, массовых мероприятий, учреждений культуры документов с QR-кодом, оформленных через единый портал государственных услуг России», – передает ТАСС текст памятки.

Иностранным туристам для въезда в Россию необходимо иметь туристическую визу, документ, подтверждающий получение отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 48 часов до прибытия, а также заранее заполнить анкету. В договор медицинского страхования рекомендуется включить покрытие рисков, связанных с лечением COVID-19. В случае появления симптомов коронавируса туристу рекомендуется сдать тест и до получения результата соблюдать режим самоизоляции в месте своего пребывания.

Расходы, связанные с пребыванием на карантине, несет иностранный турист. Если страховой полис покрывает эти расходы, рекомендуется сохранять чеки, отмечается в памятке. Если результат ПЦР-теста окажется положительным, туристу необходимо соблюдать самоизоляцию в месте своего пребывания в течение семи календарных дней, а при ухудшении самочувствия обратиться в медицинскую организацию. Перед поездкой рекомендуется узнать у страховой компании контакты партнерских медучреждений в России, а также алгоритм обращения за медицинской помощью.

Для завершения семидневного карантина турист не обязан повторно сдавать тест. Он может сделать это по своему желанию, но не ранее чем через три календарных дня после получения положительного результата лабораторного исследования. В случае отрицательного результата при повторной сдаче теста турист может завершить карантин. При этом он не обязан самостоятельно информировать об этом какие-либо государственные органы – информацию направляет медицинское учреждение, подчеркивается в памятке.

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