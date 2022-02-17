Комаровский дал совет по лечению «омикрона» в домашних условиях

При «омикроне» нельзя самостоятельно принимать антибиотики и другие серьезные препараты, напомнил врач и телеведущий Евгений Комаровский, говоря о лечении этого штамма коронавируса в домашних условиях.

Комаровский отметил в ролике на его YouTube-канале, что пациенту «однозначно не нужен постельный режим», если у заболевшего нет вялости, слабости.

«Но вы должны понимать, что если вы можете встать и пройтись, можете сидеть, то надо двигаться, более того – не лежать в одном положении», – предупредил врач.

Он пояснил, что лучше всего дыхательная мускулатура работает в вертикальном положении, и это «принципиально важно».

Говоря о еде, Комаровский отметил, что если заболевший не хочет есть, то не нужно его заставлять. Но если аппетит присутствует, то врач посоветовал употреблять «что-нибудь легкое, желательно полужидкое, даже углеводное».

При этом он рекомендует много пить, независимо от желания, так как это воздействует на вязкость крови и мокроты. Температура напитка, как отметил Комаровский, может быть любой, но при дефиците жидкости лучше пить напитки, чья температура соответствует температуре тела.

«Воздух должен быть, желательно, чистым», – отметил врач. Он посоветовал проветривать помещение «по максимуму».

Температура в комнате, по его словам, должна не превышать 20 градусов. При этом он подчеркнул, что человек не должен мерзнуть, «но оптимально – 20 градусов».

Также нужно контролировать влажность помещения. Оптимально она должна быть в пределах 40-60%.

Ранее врачи назвали симптомы «омикрона», которые можно спутать с переутомлением.

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