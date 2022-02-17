За сутки в России госпитализировали 18 тыс. человек с коронавирусом

Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 18090, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Количество госпитализаций составило 18090 человек, на 7,6% меньше по сравнению с 16 февраля», – говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.

За сутки в стране выявили 180 622 случая заболевания, в целом в России выявлено 14 840 502 случая коронавируса в 85 регионах.

В связи с выздоровлением за сутки выписали 185 082 человека, на 7,3% больше по сравнению с 16 февраля. За это же время подтверждены 790 смертей.

За весь период зафиксировано 343 173 летальных исходов, выздоровели 11 828 475 человек.

В Москве за сутки выявлено 9705 случаев COVID, в Санкт-Петербурге – 16 595.

Накануне в России за сутки госпитализировали 19 573 человека с коронавирусом.

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