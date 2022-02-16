Белоруссия присоединилась к Международному экспертному клубу «Абилимпикс»

В режиме видеоконференции состоялось первое заседание Международного экспертного клуба «Абилимпикс», одного из проектов президентской платформ «Россия – страна возможностей». В мероприятии приняли участие представители 16 стран мира.

Основными темами обсуждения стали вопросы проведения в России предстоящего Х Международного чемпионата «Абилимпикс», судейство и критерии отбора кандидатов в судьи, вопросы награждения победителей и подачи заявок участниками, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В мероприятии участвовали национальные эксперты конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс» из России, международные эксперты из Кот-д'Ивуара, Тринидада и Тобаго, Филиппин, Франции, Ливана, Армении, Тайваня, Финляндии, Малайзии, Бангладеш, Пакистана, Чехии, Гонконга, Индии, а также Секретариат Международной Федерации «Абилимпикс» (Япония).

Проректор ИРПО, руководитель Национального центра «Абилимпикс» Игорь Грибанов сообщил всем участникам о присоединении к движению «Абилимпикс» Белоруссии, ставшей 53 членом Международной Федерации, а также подтвердил важность обмена мнениями для внедрения лучших практик и идей при проведении предстоящего международного чемпионата в России.

«Цель движения «Абилимпикс» – развитие инклюзии в обществе, содействие профессиональному определению и становлению людей с инвалидностью и ОВЗ во всем мире. Российская Федерация всегда рада новым членам сообщества и готова поддерживать их инициативы. Наша совместная работа с экспертным сообществом позволит адаптировать все большее число образовательных программ для людей с инвалидностью, повысить уровень профессионального мастерства участников и привлечь новых партнеров-работодателей», – подчеркнул Игорь Грибанов.

Руководитель Федерального методического центра по инклюзивному образованию (ФМЦИО), член Исполкома МФА Дина Макеева предложила начать формирование единого реестра международных судей Абилимпикс, что в дальнейшем позволит сформировать единое сообщество по компетенциям чемпионатов и упростить отбор судей. Члены клуба от Франции и Кореи поддержали данную идею.

«Мы считаем, что единый реестр международных судей по компетенциям, а также единая форма резюме для международных судей позволит всем странам более эффективно взаимодействовать и обмениваться лучшими практиками, а организаторам международных чемпионатов в дальнейшем позволит отбирать наиболее квалифицированных судей», – отметила Макеева.

Владимир Олейников, главный эксперт компетенции «Кулинарное дело», тренер национальной сборной «Абилимпикс Россия» и Ольга Амчеславская, генеральный директор Международного центра подготовки и развития массажистов, национальный эксперт и тренер национальной сборной «Абилимпикс Россия», поделились с участниками своим мнением о подходах к осуществлению судейства на Международных чемпионатах.

Все вопросы от участников заседания, поступившие через чат и по электронной почте, будут проработаны к следующему заседанию Экспертного клуба, запланированному на 15 марта 2022 года.

Экспертный клуб «Абилимпикс» был создан по инициативе российской стороны на 38 заседании Исполнительного комитета МФА. Его целью является выработка единых подходов проведения международных чемпионатов, чтобы в будущем упростить работы по их подготовке и проведению. На регулярной основе в заседаниях принимают участие сотрудники Отдела международного сотрудничества Национального центра «Абилимпикс».