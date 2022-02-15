Закон о защите детей от педофилов одобрен в Госдуме

Проект закона об усилении защиты детей от насилия и о лишении свободы за укрывательство особо тяжких преступлений против детей принят Госдумой во втором, основном чтении.

«Установить уголовную ответственность за заранее не обещанное укрывательство тяжких преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста, – за такие деяния будет назначаться наказание в виде штрафа в размере до 100 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок», – цитирует РИА «Новости» проект закона.

Согласно ему, заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений будет наказываться штрафом в размере 200 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев либо принудительными работами до двух лет либо арестом до полугода, либо лишением свободы до двух лет.

При этом подозреваемый не подлежит уголовной ответственности за заранее не обещанное укрывательство преступления, совершенного его супругом или близким родственником.

Также проект устанавливает в качестве отягчающих обстоятельств для педофилов работу с обучением или защитой детей, отстаиванием их прав и законных интересов, проживание или работу с ними.

Кроме того, закон предлагает повысить ответственность за понуждение детей к действиям сексуального характера, если оно совершено группой лиц по предварительному сговору, с использованием СМИ или интернета, лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

«Такие деяния будут наказываться лишением свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового», – отмечается в проекте.

Ранее в феврале вступил в силу закон о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов. Такое наказание грозит тем, кто был судим за насильственные действия в отношении несовершеннолетних или совершил их против двух и более детей.