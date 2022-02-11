Кукарекающего тиктокера в форме ДПС задержали в Белгороде

Румыния вспомнила о вывезенном в царскую Россию золотом запасе

Российского посла Валерия Кузьмина вызвали в МИД Румынии после его выступления, которое «создает у общественности ошибочные мнения», сообщило внешнеполитическое ведомство Румынии. Так, Бухарест не согласился со словами представителя России о проблеме румынского золотого запаса, переданного в Москву в период Первой мировой войны.

Госсекретарь по стратегическим делам Юлиан Фота заявил послу «постоянно и ясно повторяемую Румынией, США и НАТО позицию», согласно которой «комплекс ПРО в Девеселу носит чисто оборонительный характер» и «не направлен против России». По версии Румынии, комплекс «предназначен исключительно» для «отражения потенциальных атак баллистическими ракетами извне евроатлантического пространства». Утверждается, что нет «намерения или возможности размещения в рамках этого комплекса ракет наступательного типа», передает ТАСС.

Кроме того, Бухарест отметил «деятельность румыно-российской комиссии по изучению проблем, связанных с историей двусторонних отношений, включая проблему румынского золотого запаса, переданного в Москву в период Первой мировой войны». Как отметил МИД Румынии, российский посол заявил, «вопреки реальности, что эта тема не фигурирует в двусторонней повестке дня».

В ответ Фота «напомнил, что следующая (шестая) сессия комиссии будет проведена в Румынии в соответствии с решением комиссии, принятом на пятой сессии в ноябре 2019 года». Румыния выразила готовность «поддерживать и в будущем деятельность комиссии».

Румыния раскритиковала «подобные публичные выступления, которые направлены на создание у общественности ошибочных мнений». МИД считает, что такие заявления «не благоприятствуют проведению естественного диалога, основанного на доверии между сторонами, и не ведут к предсказуемым и конструктивным отношениям, с уважением законных интересов обеих сторон».

В годы Первой мировой войны румынские власти вывезли главные ценности страны в царскую Россию, которая была союзником королевской Румынии. Во время революции и гражданской войны часть хранившихся в Кремле сокровищ, в том числе румынских, была временно вывезена из Москвы. Об их дальнейшей судьбе советские и российские историки высказывали различные гипотезы, однако ни одна из версий не нашла окончательного подтверждения. Румынская сторона неоднократно поднимала вопрос о возвращении ценностей, и в 2003 году была создана Совместная общественная комиссия историков для изучения вопросов, связанных со всем комплексом двусторонних отношений, в том числе вопроса о золоте.

Напомним, в Румынии и Польше развернуты системы ПРО с пусковыми установками Mk-41, которые легко могут быть переоборудованы в установки для запуска крылатых ракет Tomahawk. США ответили отказом на основные предложения России по безопасности, но предложили вернуться к Договору по открытому небу и ДРСМД.