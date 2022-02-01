Газпром забронировал мощности «Ямала – Европы» Россия опровергла заявления об угрозах прервать поставки газа в Европу 1 февраля 2022, 22:57

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Текст: Антон Антонов

Москва никогда не грозила прервать поставки газа в Европу, Россия «никогда не подводила партнеров», заявил российский постпред при ООН Василий Небензя. Небензя подчеркнул, что «Россия – надежный поставщик». Его спросили, гарантирует ли он, что поставки газа в Европу продолжатся. Небензя ответил: «Мы никогда не заявляли ничего противоположного». Он также отказался «спекулировать» на тему «угроз немецкого правительства закрыть «Северный поток – 2». Небензя заявил, что речь идет о «коммерческом проекте, который регулируется коммерческими отношениями», передает РИА «Новости». При этом постпред отметил, что санкции против России, если будут введены, нанесут ущерб не только ей. Небензя заявил: «Мы научились жить с этим». Он выразил надежду, что другим странам «хватит трезвого рассудка не вводить» санкции. Если санкции все же введут, «это повлечет ответную реакцию», сказал он. Напомним, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что якобы получал от России сигналы о возможном прекращении поставок газа в Европу. «Да, такие знаки были», – сказал он в эфире телеканала «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом – прим. ВЗГЛЯД).

Боррель рассказал, кто может заменить российский газ 30 января 2022, 20:20 Текст: Елена Мирошниченко

Евросоюз надеется, что США, Катар и Азербайджан, компенсируют объемы газа в случае снижения его поставок из России, написал в своем блоге глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Боррель полагает, что сокращение или даже остановка поставок газа из России в ЕС может произойти в случае провала переговоров по безопасности в Европе. «Нам надо быть готовым на тот случай, если дипломатия провалится. Мы рассматриваем все возможности и сценарии, в том числе сотрудничество с такими партнерами, как США, Катар и Азербайджан, по вопросу поставок газа на случай, если Россия решит сократить или остановить поставки», – цитирует его РИА «Новости». Ранее в Кремле констатировали, что ответы Вашингтона по гарантиям безопасности дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток. Вместо этого Соединенные Штаты в ответе Москве обвинили Россию в нарушении суверенитета соседей. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов, прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан. СБ ООН проголосовал за заседание по Украине 31 января 2022, 18:23 Текст: Алексей Дегтярёв

Совет безопасности Организации Объединенных Наций в ходе голосования решил провести отдельное заседание, посвященное Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итоги голосования. При этом постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил, что Китай выступает против такого заседания ООН. «Мы против проведения открытого заседания. Сейчас настал момент для «тихой» дипломатии, а не «микрофонной» дипломатии и открытой конфронтации», – сказал представитель КНР. «Необходимо предпринять больше дипломатических усилий. В этом заключается наша позиция», – подчеркнул он. Между тем заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам и миротворчеству Розмари Ди Карло заявила, что ситуация может быть разрешена лишь дипломатическими средствами. «Не может быть альтернативы дипломатии и диалогу для того, чтобы справляться со сложными, давними опасениями по безопасности и ощущением угрозы», – сказала она. Соединенные Штаты на прошлой неделе запросили заседание СБ ООН по ситуации вокруг Украины. Постпред США Линда Томас-Гринфилд сказала, что Вашингтон намерен обсудить «угрожающее поведение» России по отношению к Украине и «наращивание» российского военного присутствия на границе. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал созыв заседания СБ ООН намерением Вашингтона обсудить «собственные беспочвенные обвинения и предположения», передает РИА «Новости». В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле. В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом. В Киеве спрогнозировали судьбу ГТС Украины после 2024 года 1 февраля 2022, 07:57

Фото: Danil Shamkin/ZUMA/

Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Украинскую газотранспортную систему после 2024 года ждет работа в спорадическом режиме, такой прогноз дал соучредитель Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук. По словам эксперта, дальнейшие перспективы ГТС полностью отсутствуют. «Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, которым разрешается консервация неиспользуемой части ГТС Украины. Что это значит? Это означает, что США, ЕС и Россия уже окончательно дали понять властям в виде [президента Украины Владимира] Зеленского, что после 2024 транзитного договора как такового может и не быть», – передает РИА «Новости» текст поста Корольчука, опубликованного в блоге на сайте «Корреспондент.нет». Специалист предположил, что возможным сценарием существования ГТС будет «что-то по типу актов о выполнении работ: прокачайте 3 млрд кубов – получите деньги, а затем через три месяца снова прокачайте 3 млрд кубов – и снова получите деньги». В период между этими тремя месяцами эксплуатации и финансирования не будет, выразил уверенность эксперт. Напомним, в начале 2022 года Газпром снизил транзит газа через Украину до почти двухлетнего минимума – 52,5 млн кубометров в сутки при забронированных суточных объемах в 109,6 млн. В начале января глава украинской компании «Оператор ГТС» Сергей Макогон заявлял, что в 2021 году мощности газотранспортной системы Украины были использованы менее чем на 30%. США назвали «абсолютным успехом» заседание в ООН по Украине 1 февраля 2022, 17:53 Текст: Алексей Дегтярёв

Заседание Совбеза ООН по Украине оценивается Вашингтоном как «абсолютный успех», заявла постпред США при организации Линда Томас-Гринфилд. «Для нас это был абсолютный успех, в том смысле, что мы позволили миру услышать то, что мы слышали от русских», – заявила постпред в интервью Национальному общественному радио, передает ТАСС. Вашингтон не считает «вторжение России на Украину» неизбежным, ведется поиск дипломатического решения, чтобы «предоставить России выход из ситуации». «Мы надеемся, что это сработает и что [президент России Владимир] Путин поймет, что путь дипломатии лучше, чем путь войны и конфронтации. Мы даем им возможность обсудить их обеспокоенности в сфере безопасности, обеспокоенности Европы и Украины в этой сфере», – заявила Томас-Гринфилд. Ранее СМИ сообщили, что в ходе заседания ООН по ситуации на Украине между постпредами России и США при организации Василием Небензей и Линдой Томас-Гринфилд разгорелась перепалка. Представитель России обвинил Вашингтон в провокационных заявлениях о якобы подготовке Москвой вторжения на Украину. Напомним, постпред России при ООН на заседании СБ ООН предрек развал Украины в случае саботажа Киевом минских договоренностей. Он выразил уверенность, что Россия и Украина до сих пор могли бы жить в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, если бы Запад в 2014 году не спровоцировал в Киеве госпереворот. Он также обвинил США в готовности принести Украину в жертву своим геополитическим интересам. Небензя назвал вмешательством в дела РФ заявления США про российские войска 31 января 2022, 19:54

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Высказывания США о перемещении российских войск по территории собственной страны – вмешательство во внутренние дела России, заявил российский постпред в ООН Василий Небензя. «Это является не только неприемлемым вмешательством в дела нашего государства, но и попыткой введения в заблуждение международного сообщества относительно истинного положения дел в регионе», – приводит слова постпреда RT. Он отметил, что созыв заседания Совбеза ООН предлагается провести из-за домыслов и безосновательных обвинений. «Не меньший вред это нагнетание истерии наносит самой Украине, президент которой, как вы слышали на днях, просил страны Запада не нагнетать беспочвенную истерию вокруг нахождения российских войск у границы, поскольку вся эта шумиха вредит украинской экономике», – подвел итог дипломат. Напомним, Совет Безопасности ООН в ходе голосования решил провести отдельное заседание, посвященное Украине. Польша и Украина решили вместе построить газопровод 1 февраля 2022, 15:28 Текст: Наталья Ануфриева

Польша и Украина договорились построить газопровод, чтобы нарастить объем поставляемого на восток газа, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Моравецкий заявил после встречи с украинским коллегой Денисом Шмыгалем в Киеве, что «мы говорили о расширении пропускной способности с запада на восток, строительстве газопровода, который мог бы передавать большие объемы газа в недалеком будущем», передает РИА «Новости». Отметим, что перед поездкой в Киев политик заявил, говоря о беженцах, что украинцы «как дешевая рабочая сила никогда не помешают». Ранее в Кремле подтвердили закупку Украиной российского газа через реверс из Европы. Путин навал европейскую страну, в которой не будет проблем с газом в 2023 году 1 февраля 2022, 21:27 Текст: Кристина Цыцура

Во многих странах Европы в следующем году могут возникнуть дополнительные проблемы с газом, но не у Венгрии, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Орбан отметил, что Венгрия заинтересована в увеличении поставок российского газа на еще 1 млрд кубометров в год. Также было предложено расширить сотрудничество между странами в энергетике, транспорте, промышленности и АПК. Российская сторона ответила положительно на предложения, включая вопрос газа, передает РИА «Новости». Напомним, встреча Путина и Орбана проходила в Москве 1 февраля. Орбан заявил, что Будапешт рассчитывает договориться с Москвой об увеличении поставок российского газа. Кроме того, он рассказал, что никто из глав европейских государств не хочет войны, все выступают за мирные соглашения. Небензя: США готовы принести Украину в жертву собственным интересам 31 января 2022, 20:20 Текст: Алексей Дегтярев

Соединенные Штаты, вероятно, готовы принести Украину в жертву собственным интересам, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Постпред заявил, что США, похоже, готовы «принести Украину в жертву в своим геополитическим интересам», передает ТАСС. Напомним, Совет безопасности ООН в ходе голосования решил провести отдельное заседание, посвященное Украине. Небензя отметил, что это заседание СБ ООН по Украине является примером мегафонной дипломатии, работой на публику и нагнетанием истерии. Поставки СПГ в Европу стали рекордными для января 29 января 2022, 23:57 Текст: Антон Антонов

Объемы поставок сжиженного природного газа в Европу оказались рекордными для января за все время наблюдений с 2011 года, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. Европа 28 января получила 405 млн кубометров газа, что в 2,2 раза больше среднего показателя за пять лет. С начала месяца получено 10,44 млрд кубометров газа – за три дня до конца января поставки СПГ обновили рекорд января 2019 года. Ожидается, что будет преодолен и абсолютный рекорд, установленный в ноябре 2019 года (более 11 млрд кубометров). Запасы СПГ в европейских резервуарах на 5% выше средних значений за пять лет, передает ТАСС. Напомним, в акватории стран Евросоюза резко увеличилось число танкеров, перевозящих сжиженный природный газ. При этом в целом заполненность газом европейских подземных хранилищ опустилась 27 января ниже 40%. Наиболее острый дефицит испытывают Австрия (23,26%), Нидерланды (27,49%) и Болгария (32,92%). В Пентагоне пообещали проработать альтернативные варианты поставок газа в Европу 30 января 2022, 17:40 Текст: Елена Мирошниченко

США и Евросоюз прорабатывают альтернативные маршруты поставок природного газа в Европу на случай эскалации кризиса вокруг Украины, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби в эфире телеканала Fox News. «Министерство обороны и администрация США работают со странами по всему миру и в регионе, обсуждая варианты альтернативных поставок энергии на случай, если Россия решит использовать свои энергоресурсы в качестве оружия в конфликте вокруг Украины», – сказал Кирби, отвечая на вопрос об обеспечении энергобезопасности Европы в случае дальнейшей эскалации украинского кризиса, передает РИА «Новости». Напомним, США пообещали оказать поддержку Европе, если «конфликт между Россией и Украиной сорвет поставки» газа. Россия поставляет в Европу порядка 200 млрд кубометров газа, через Украину по контракту Газпром обязан прокачивать 40 млрд кубометров в год, ричем вряд ли США смогут найти «лишний» газ для европейцев на замену российского. Британцы поддержали Небензю в споре с постпредом США в ООН 1 февраля 2022, 21:00 Текст: Вера Басилая

Читатели британской газеты Times поддержали позицию постоянного представителя России при ООН Василия Небензи в споре с коллегой из США Линдой Томас-Гринфилд на заседании Совбеза по украинскому кризису, посчитав его слова справедливыми. Washington Post написала о словесной перепалке между российским и американским дипломатами. Постпред России Василий Небензя резко ответил на обвинения Томас-Гринфилд, которая заявила, что Россия якобы «пытается выставить Украину агрессором», чтобы устроить предлог для «вторжения». Представитель России указал, что США сами провоцируют эскалацию напряженности своими ложными обвинениями. Читатели Times встали на сторону российского дипломата и поддержали его позицию, напомнив, что НАТО окружила Россию своими базами. «Но при этом мы, Запад, почему-то рассчитываем, что русские никак не ответят. А как бы США отреагировали, если бы то же самое стряслось в Мексике?», – спросил один из пользователей, передает РИА «Новости». Другой пользователь написал, что Байден напрашивается на войну, чтобы отвлечь публику от внутренних провалов. Один из читателей был недоволен тем, что российские войска находятся на границе с Украиной. «А теперь прикинь, как ты запоешь, если Россия будет учить Британию, где ее армии можно проводить учения, а где нет», – ответили ему. Также пользователи вспомнили об угрозах президента Украины Владимира Зеленского «вернуть» Крым силой и размещении значительной части вооруженных сил на границе с республиками Донбасса. В ходе заседания ООН по ситуации на Украине между постпредами России и США при организации Василием Небензей и Линдой Томас-Гринфилд разгорелась перепалка. Представитель России обвинил Вашингтон в провокационных заявлениях о якобы подготовке Москвой вторжения на Украину. Томас-Гринфилд заявила, что Россия якобы «пыталась, без каких-либо фактических оснований, изобразить Украину и западные страны агрессорами, чтобы сфабриковать предлог для нападения», разместив войска на границе с Украиной. Небензя обвинил Запад в том, что он привел «чистых нацистов» к власти на границах России и «сделал героев из тех народов, которые сражались на стороне Гитлера». Цель США, по его словам, состоит в том, чтобы «ослабить Россию и создать дугу нестабильности вокруг нее». Накануне постпред России при ООН на заседании СБ ООН предрек развал Украины в случае саботажа Киевом минских договоренностей. Он выразил уверенность, что Россия и Украина до сих пор могли бы жить в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, если бы Запад в 2014 году не спровоцировал в Киеве госпереворот. Он также обвинил США в готовности принести Украину в жертву своим геополитическим интересам. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Боррель опроверг причастность России к росту цен на газ в Европе 1 февраля 2022, 20:14 Текст: Кристина Цыцура

Россия не виновна в росте цен на газ в Европе, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Также глава дипломатии Евросоюза заявил, что получат от России сигналы о возможном прекращении поставок газа в Европу, передает ТАСС. «Да, такие знаки были», – ответил он в эфире телеканала «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом – прим. ВЗГЛЯД). По его словам, это и обеспокоило, но пока все ограничивается словами и намерениями. Ранее сообщалось, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас обвинила Россию в росте цен на газ в Европе на 400% из-за сокращения поставок. Она также добавила, что «если бы Россия увеличила поставки газа в Европу на 20%, то цена на природный газ сократилась бы примерно наполовину». Европейские страны обвиняют Газпром в ограничении поставок газа в период пикового роста цен на энергоносители, считая, что российский поставщик, покрывающий порядка 40% потребностей ЕС в газе, манипулировал европейскими ценами. Стало известно об увеличении поставок газа в Турцию из Азербайджана 31 января 2022, 20:01 Текст: Вера Басилая

Турция нарастила поставки природного газа из Азербайджана после технических проблем с поставками голубого топлива из Ирана, заявил президент республики Тайип Эрдоган. «Из-за аварии на противоположной стороне газопровода между нами и Ираном произошло снижение поставок природного газа. Мы договорились с Ираном оставить работы по устранению неполадок на более теплые месяцы, потом снова возобновили подачу природного газа. Мы увеличили объем закупаемого в Азербайджане природного газа. Мы задействовали подземные хранилища газа Туз-Гелю и Силиври», – цитирует ТАСС слова Эрдогана. Ранее представитель Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов заявил, что Азербайджан получил запрос Турции на дополнительные поставки газа в связи с техническими проблемами импорта из Ирана, было принято решение увеличить поставки, передает РИА «Новости». Азербайджан два года назад начал коммерческие поставки газа в Европу по Транcадриатическому трубопроводу (ТАП), являющемуся составной частью Южного газового коридора (ЮГК). Трансадриатический трубопровод (ТАП) – последнй сегмент «Южного газового коридора» (ЮГК), в который входят также Южно-Кавказский и Трансанатолийский газопроводы. Протяженностью ТАП составляет 878 км, его строительство было начато в 2016 году, а стоимость составила 4,5 млрд евро. Пропускная способность «Южного газового коридора» достигает 16 млрд кубометров газа, из которых 6 млрд кубометров будут поставляться в Турцию, а 10 млрд кубометров – на юг Европы. Основным источником газа для ЮГК считается морское газоконденсатное месторождение «Шах- Дениз» на Каспии с запасами 1,2 трлн кубометров. Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что у «Турецкого потока» появился азербайджанский конкурент. Газпром забронировал мощности «Ямала – Европы» 1 февраля 2022, 22:08 Текст: Антон Антонов

Газпром забронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу «Ямал – Европа», свидетельствуют данные платформы GSA Platform. Забронирована прокачка 12,5 млн кубометров газа с 00.00 до 08.00 мск 2 февраля, передает ТАСС. 12,53 млн кубометров – это около 40% предложения. Газпром забронировал мощности на конец текущих газовых суток, на газовые сутки 1 февраля компания бронировать мощности не стала. Кроме того, на газовые сутки 2 февраля предложение также осталось невостребованным, передает РИА «Новости». Напомним, Газпром прекратил прокачку газа в Европу по газопроводу в прямом направлении 21 декабря из-за отсутствия заявок со стороны европейских потребителей. В декабре Газпром уже бронировал мощности по такой схеме, а также заказывал мощности не на регулярной, а на дополнительной сессии суточных аукционов, использовал бронирования на несколько часов. Заявка Газпрома на транзит через Украину на вторник, 1 февраля, увеличилась до 107,7 млн кубометров, что близко к величине бронирования по долгосрочному контракту (109 млн кубометров). Цена газа в Европе опустилась ниже 900 долларов. Цена газа в Европе опустилась ниже 900 долларов 1 февраля 2022, 13:07 Текст: Евгения Шестак

Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов во вторник опустилась ниже 900 долларов за тысячу кубометров на фоне почти двукратного увеличения транзита российского газа через Украину, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до 899,99 доллара за тысячу кубометров, или 77,3 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), передает ТАСС. Общее снижение стоимости газа за день составляет более 8%. Ранее сообщалось, что заявка Газпрома на транзит через Украину на вторник, 1 февраля, увеличилась до 107,7 млн кубометров, что близко к величине бронирования по долгосрочному контракту (109 млн кубометров). Подобная номинация почти в два раза больше средней прокачки за январь.