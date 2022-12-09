Путин: Слова Меркель о Минских соглашениях подтверждают правильность начала СВО Путин назвал цель посещения Крымского моста Путин напомнил о сдерживающем факторе ядерного оружия 9 декабря 2022, 17:53 Текст: Алексей Дегтярев

Возможность защиты страны с помощью ядерного оружия – это фактор сдерживания, заявил президент России Владимир Путин в пятницу в Бишкеке. После того как Система предупреждения (СПРН) получает сигнал о ракетном нападении, со стороны России в воздухе оказываются сотни ракет, которые невозможно остановить, и это является ответным ударом, заявил глава государства, передает РИА «Новости». «Что это значит? Это значит, что падение головных частей ракет противников на территорию Российской Федерации неизбежно, они все равно упадут. Правда, от противника ничего не останется, потому что перехватить сотню ракет невозможно. И вот это, конечно, сдерживающий фактор. Серьезно сдерживающий фактор. Но если противник считает до конца, что возможно использование превентивного удара, а мы нет, то все-таки это нас заставляет задуматься о тех угрозах, которые нам создаются такого рода идеями в сфере обороны других стран», – сказал он. Ранее в декабре глава государства отмечал, что в мире растет возможность начала ядерной войны, и Москва изучает применение ядерного оружия как возможность ответно-встречного удара. Путин о спецоперации: Все идет своим чередом 9 декабря 2022, 17:09

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Специальная военная операция на Украине проходит своим чередом, заявил президент России Владимир Путин в пятницу на пресс-конференции по итогам саммита в Бишкеке. «СВО идет своим чередом. Все стабильно у нас. Никаких вопросов там и проблем сегодня нет», – цитирует главу государства ТАСС. Президент отметил, что процесс урегулирования на Украине, по всей видимости, будет непростым, он потребует определенного времени. «Так или иначе всем участникам этого процесса придется согласиться с реалиями, которые складываются на земле», – заключил Путин. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что главными целями СВО на Украине остаются демилитаризация и денацификация этой территории. Путин предложил изучить американскую тактику обезоруживающего удара 9 декабря 2022, 17:32 Текст: Алексей Дегтярев

Американские наработки ведения боевых действий, включая обезоруживающий удар, может изучить и взять на вооружение и Россия, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке. США придерживаются теории превентивного удара, также они разрабатывают систему обезоруживающего удара. Он представляет собой нанесение удара современными высокотехнологичными средствами по пунктам управления, лишающий противника систем управления, сказал Путин, передает ТАСС. «Если уж и говорить об этом обезоруживающем ударе, то, может быть, подумать о том, чтобы взять на вооружение наработки наших американских партнеров, их идеи обеспечения свой безопасности?» – отметил он. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Вашингтон в последнее время начал считать, что сможет нанести обезоруживающий и безответный ядерный удар по российской территории. Новости СМИ2 Путин: Россия не будет продавать нефть установившим потолок цен странам 9 декабря 2022, 17:25 Текст: Вера Басилая

Россия не будет продавать нефть недружественным странам, которые установят потолок цен на нее, и подумает о сокращении добычи, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию. Путин заявил, что реакция на введение потолка цен на российскую нефть неизменна: в те страны, которые примут такие решения, ее продавать не будут, передает РИА «Новости». Также президент отметил, что Россия рассматривает возможность сокращения добычи нефти в качестве ответа на введение потолка цен. «Мы подумаем, может быть, даже о возможном, я сейчас не говорю, что это решение, мы подумаем при необходимости о возможности сокращения добычи. У нас есть договоренность с ОПЕК+ по известной планке добычи. Мы подумаем, что дополнительно, если потребуется. Я имею в виду сейчас Россию», – цитирует ТАСС Путина. Ранее стало известно, что в России подготовили три варианта ответа на введение потолка цен на российскую нефть. В МИД России заявили, что Запад должен быть готов к любым контрмерам России на введение потолка цен на нефть, которое с 5 декабря вступило в силу. Путин рассказал о роли ФСБ в обмене Бута на Грайнер 9 декабря 2022, 16:50 Текст: Алексей Дегтярев

Переговоры об обмене россиянина Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер вела Федеральная служба безопасности, заявил президент России Владимир Путин. «Что касается обменов, то эти темы у нас вела в данном случае ФСБ. ФСБ договаривалась изначально, вела переговоры, вот достигла таких результатов, о которых вы сейчас узнали (обмен Бута на Грайнер). Контакты продолжаются, они по линии спецслужб никогда не прекращались», – цитирует Путина РИА «Новости». Глава государства подтвердил, что российская и американская стороны в будущем могут прибегнуть и к другим обменам. Обмены, по его словам, являются результатом переговоров и поиска компромиссов. «Мы не отказываемся от продолжения этой работы в будущем», – заключил президент. Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявлял, что разговор Москвы и Вашингтона по обмену заключенными проходил напрямую, и он продолжится в таком ключе и в дальнейшем В пятницу самолет с освобожденным в США Виктором Бутом сел в российской столице. В четверг в Абу-Даби прошел обмен россиянина на гражданку США Бриттни Грайнер. Новости СМИ2 Песков подтвердил заявление Меркель о Минских соглашениях словами Путина Песков о заявлении Меркель: Путин говорил, что Украина тянет время 9 декабря 2022, 12:49 Текст: Елизавета Шишкова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны, чтобы Украина могла «стать сильнее». Он напомнил, что президент Владимир Путин также говорил, что Киев тянет время. Представитель Кремля поделился, что верит в искренность и мудрость Путина, который изначально говорил о том, что Украина не хочет выполнять минские обязательства и тянет время, передает РИА «Новости». Песков добавил, что Путин призывал все страны подтвердить свои подписи действиями. «Но все мурыжили. Это имеет последствия сейчас», – сказал пресс-секретарь в эфире Первого канала. Напомним, в МИД России заявили, что слова Меркель о Минских соглашениях являются заявкой на разбирательства в рамках трибунала. Боррель позавидовал популярности Путина в Африке и на Балканах Глава дипломатии Евросоюза Боррель возмутился поддержкой африканцев Путина 9 декабря 2022, 17:19

Фото: Imago/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля шокировали и возмутили плакаты в поддержку России и президента Владимира Путина в Африке и на Балканах. По словам главы Евросоюза, Россия перекладывает вину, искажает реальность и находит аудиторию в определенных частях света. «Я видел по телевизору этих африканских молодых людей на улицах Бамако (Мали) с плакатами, которые гласили: «Путин, спасибо! Ты спас Донбасс и теперь спасешь нас! Это шокирует!» – возмутился глава европейской дипломатии, передает Ura.ru. Он связывает положительную оценку действий Путина этими странами с тем, что они не вошли в Евросоюз, при этом дипломат считает, что поддерживающие Россию жители Африки не знают, где находится Донбасс и кто такой президент Владимир Путин. Боррель также возмутился, что политику России поддерживают в некоторых странах Евросоюза. «Достаточно отправиться на Балканы, и вы увидите там: «Спасибо! С днем рождения, мистер Путин», – подчеркнул европейский чиновник. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что выход из конфликтной ситуации вокруг Украины должен осуществляться путем предоставления гарантий безопасности Киеву, а о России предлагает поговорить позже. Также Боррель указал: чем большим разрушениям подвергается Украина, тем выше ее шансы на вступление в Евросоюз. Новости СМИ2 Путин: Слова Меркель о Минских соглашениях подтверждают правильность начала СВО 9 декабря 2022, 17:39

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Елизавета Шишкова

Заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны, чтобы Украина «стала сильнее», разочаровывает и лишь подтверждает правильность начала спецоперации, заявил президент России Владимир Путин. «Честно говоря, это было для меня абсолютно неожиданным, это разочаровывает», – передает ТАСС его слова на пресс-конференции в Бишкеке. «Оказывается, что никто Минские соглашения не собирался исполнять, – указал Путин. – Руководство Украины словами бывшего президента [Петра Порошенко] тоже об этом сказало, что не собирался, подписывал, но не собирался исполнять». Путин признался, что не ожидал услышать это от бывшего канцлера, поскольку власти Германии, по его словам, всегда вели себя с Москвой искренне, хотя и находились на стороне Украины. Однако, добавил Путин, всегда казалось, что Берлин искренне стремился к урегулированию на тех принципах, на которых была договоренность. Глава государства задался вопросом, можно ли в дальнейшем договариваться с Западом. «Но договариваться придется», – заключил он. Напомним, в МИД России заявили, что слова Меркель о Минских соглашениях являются заявкой на разбирательства в рамках трибунала. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин также говорил, что Киев тянет время. Путин прибыл в столицу Киргизии Президент России Путин прибыл в столицу Киргизии для участия в саммите Евразийского экономического союза 9 декабря 2022, 04:32 Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Киргизию для участия в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Как ожидается, в ходе саммита лидеры Евразийского экономического союза обсудят формирование общего рынка газа и создание межведомственного совета в сфере энергетики, дальнейшее углубление интеграции на пространстве ЕАЭС, развитие единого рынка услуг. Как планируется, на саммите также будет одобрен целый пакет документов, будут утверждены основные направления международной деятельности союза на 2023 год, передает ТАСС. Кроме того, у президента России на полях саммита могут состояться и двусторонние встречи. В частности, запланирована беседа с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Напомним, в октябре министр Евразийской экономической комиссии по энергетике и инфраструктуре Арзыбек Кожошев сообщал, что большинство стран ЕАЭС перешли на оплату газа в рублях. Новости СМИ2 Путин обозначил в России тренд на снижение инфляции 9 декабря 2022, 13:22 Текст: Елизавета Шишкова

В России стал очевидным тренд на снижение инфляции, заявил президент Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Бишкеке. Он отметил, что факт имеет значение для всех стран, поскольку макроэкономические показатели в российской экономике влияют на все экономики стран ВЕЭС, передает ТАСС. Кроме того, добавил Путин, в России в 2022 году ВВП снизится только на 2,9%, вопреки прогнозам. При этом ожидается позитивная динамика, в следующем году ВВП ожидается 0,9%, хотя изначально предсказывали спад экономики примерно на 20%. Ранее Путин заявил, что в следующем году необходимо добиться роста зарплат. Путин заявил о сдвигах в развитии многополярного мира Российский лидер заявил о разрастании новых угроз и сдвигов в развитии многополярного мира 9 декабря 2022, 12:23 Текст: Александра Юдина

В данный момент появляются все новые угрозы в мире и сдвиги в развитии многополярного мира, сообщил президент Владимир Путин участникам встречи глав оборонных ведомств государств – членов ШОС и СНГ. Российский лидер выразил надежду, что успешная совместная работа с учетом взаимных интересов поможет решить самый широкий ряд проблем с защитой от внешних угроз, обеспечением глобальной и региональной стабильности, отмечается на сайте Кремля. Путин подчеркнул, что в мире появляются новые острые вызовы и происходят мощные геополитические сдвиги. Так, в пример он привел Азию, Африку и Латинскую Америку, где наблюдается развитие «по-настоящему многополярного миропорядка»: формируются новые центры развития, которые активно отстаивают национальные интересы, защищают свой суверенитет и право на собственный путь развития. Кроме того, глава российского государства отметил, что Запад любыми способами стремится сохранить доминирование, прибегая к силе, санкциям и цветным революциям. По его мнению, в данный момент идет сознательное агрессивное умножение хаоса со стороны США. Ранее стало известно, что половина стран-представителей G20 поддерживают Россию и заявляют о недопустимости ее изоляции, признавая ее как «ключевого участника глобальных процессов и значимого игрока в мировой экономике». Новости СМИ2 Эрдоган выразил надежду на телефонные переговоры с Путиным 9 декабря 2022, 13:07 Текст: Елизавета Шишкова

Президент Турции Тайип Эрдоган надеется провести телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в воскресенье. Он добавил, что также планируется разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости». Ранее Эрдоган заявлял, что Путин всегда был открыт к переговорам по Украине. Путин назвал приоритеты председательства России в ЕАЭС в 2023 году Путин указал на приоритеты председательства России в ЕАЭС в следующем году 9 декабря 2022, 15:14 Текст: Александра Юдина

Инвестиции, наращивание молодежных обменов, цифровизация и укрепление технологического суверенитета станут приоритетами российского председательства в Евразийском экономическом союзе в следующем году, сообщил российский лидер Владимир Путин на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке. Путин напомнил, что в 2023 году председательство в ЕАЭС переходит к России, и отметил, что первым делом важно «актуализировать стратегические ориентиры развития ЕврАзЭС». По его словам, действующий базовый документ рассчитан на период до 2025 года, и уже сейчас необходимо начать подготовку нового документа стратегического планирования на среднюю и долгосрочную перспективу, передает ТАСС. Основным вектором глава России назвал укрепление технологического суверенитета государств – членов ЕАЭС и формирование странами «пятерки» общей инновационной и промышленной базы в ключевых индустриальных и сельскохозяйственных отраслях. Также он отметил, что важно продолжать усилия по совместному внедрению информационных технологий. Такие разработки необходимы в автоматическом обмене транспортной и таможенной информацией между ведомствами и перевозчиками государств союза, а также в сфере маркировки и прослеживаемости товаров. Кроме того, Путин предложил инвестиционное сотрудничество и развитие научных контактов для создания благоприятных условий для взаимных капиталовложений. Резюмируя, президент отметил, что во время своего председательства Россия намерена заниматься вопросами, связанными с развитием научных, технических и образовательных контактов. Ранее стало известно, что в завершении саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Бишкеке лидеры государств подписали 15 документов. Новости СМИ2 Путин анонсировал саммит СНГ в Петербурге Путин: Неформальный саммит СНГ пройдет в Петербурге перед Новым годом 9 декабря 2022, 13:03 Текст: Дмитрий Зубарев

Согласовано проведение неформальной предновогодней встречи лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге, заявил президент России Владимир Путин на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Бишкеке. На встрече Путин напомнил, что «мы вас ждем на предновогодней неформальной встрече лидеров СНГ в Санкт-Петербурге», – передает ТАСС слова Путина. Напомним, в октябре Путин пригласил коллег по СНГ на неформальный саммит в конце текущего года в Санкт-Петербурге. Путин указал, что уровень безработицы в ЕС в семь раз выше, чем в ЕАЭС Путин: Уровень безработицы в ЕАЭС в семь раз меньше, чем в Евросоюзе 9 декабря 2022, 13:19 Текст: Дмитрий Зубарев

Уровень безработицы в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) составляет чуть более 1% — в семь раз меньше, чем в Евросоюзе, указал президент Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Бишкеке. «Уровень безработицы за девять месяцев этого года сократился в государствах ЕАЭС очень прилично, заметно – на 18%. И составляет чуть более 1%. 1,1% от общей численности рабочей силы», – передает ТАСС слова Путина. Российский лидер обратил внимание, что уровень безработицы является одним из ключевых показателей состояния экономики в целом. По его словам, сейчас «в Евросоюзе безработица – 7%. То есть в семь раз больше, чем у нас», – констатировал он. Как отметил Путин, в целом в этом году ЕАЭС работал эффективно, продолжал последовательно развиваться. «В условиях волатильности глобальных рынков и неблагоприятной мировой, политической конъюнктуры по линии ЕАЭС были приняты своевременные и эффективные меры, позволяющие не только стабилизировать макроэкономическую ситуацию в наших экономиках, но и добиться улучшения целого ряда важнейших показателей развития», – обрисовал ситуацию он. По словам президента России, удалось стимулировать рост ключевых отраслей экономики, а также оказать поддержку сложившимся на пространстве ЕАЭС хозяйственным связям. Новости СМИ2 Путин заявил о благотворном влиянии устойчивости рубля на экономику Путин: Устойчивость российской валюты благотворно отражается на экономике партнеров России 9 декабря 2022, 16:55 Текст: Елизавета Шишкова

Устойчивость рубля оказывает благоприятное влияние на экономику партнеров России, заявил президент Владимир Путин по итогам визита в Бишкек на заседание ЕАЭС. По словам главы государства, спад в экономике России существует, однако меньше, чем в других странах, передает ТАСС. При этом он признал, что ситуация в стране могла бы быть и лучше, но России предсказывали спад в экономике на 20%, а он составляет 2,9%. Ранее Путин заявил, что в России стал очевидным тренд на снижение инфляции.