Путин о спецоперации: Все идет своим чередом

Специальная военная операция на Украине проходит своим чередом, заявил президент России Владимир Путин в пятницу на пресс-конференции по итогам саммита в Бишкеке.

«СВО идет своим чередом. Все стабильно у нас. Никаких вопросов там и проблем сегодня нет», – цитирует главу государства ТАСС.

Президент отметил, что процесс урегулирования на Украине, по всей видимости, будет непростым, он потребует определенного времени.

«Так или иначе всем участникам этого процесса придется согласиться с реалиями, которые складываются на земле», – заключил Путин.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что главными целями СВО на Украине остаются демилитаризация и денацификация этой территории.