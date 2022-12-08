Газпром рекордно увеличил поставки газа в Китай

Газпром увеличил суточные поставки газа в Китай, зафиксировал новый максимум

Газпром поставил рекорд по суточным поставкам газа в Китай по «Силе Сибири», превысив обязательства на 16%, сообщила компания. Об увеличении поставок в декабре попросила китайская сторона.

По сообщению Газпрома, 7 декабря обеспечен новый максимум суточных поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в 2022 году, превышение предусмотренных договором суточных контрактных обязательств составило 16,1%, передает ТАСС. Сообщается также, что российская сторона пошла навстречу запросу Китая по увеличению суточных поставок газа в декабре.

Напомним, в начале февраля российский Газпром и китайская компания CNPC подписали долгосрочный договор на крупную поставку газа в Китай.

В январе Газпром установил новый абсолютный суточный рекорд поставок газа в Китай в рамках контракта с китайской компанией CNPC.