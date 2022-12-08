В США забеспокоились из-за роста пророссийских настроений

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8 декабря, четверг | Последнее обновление — 10:24 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Корабль Черноморского флота сбил беспилотник над акваторией Севастополя
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Можно рассуждать, что мы не такие, как они. Можно говорить, что месть – это из Средневековья. Но месть – это способ заставить врага бояться. А пока на Украине не начнут дико бояться России, удары по Донецку и другим российским городам не прекратятся.
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Венгрия, оставаясь участником НАТО и Евросоюза, принадлежит сейчас к Мировому большинству – подавляющему количеству стран мира, которые дружественны России просто потому, что не хотят полностью подчиняться ее противникам.
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Если есть какое-то действительно массовое движение, объединенное общими целями, как ополчение Минина и Пожарского или революционные процессы 1917 года, идеология для него находится быстро.
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Владимир Путин посетил Крымский мост, где идут восстановительные работы после теракта, произошедшего в октябре. Глава государства выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина и выразил надежду, что поврежденный железнодорожный путь на мосту окончательно восстановят к середине летнего сезона
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Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на линии обороны в зоне специальной военной операции (СВО). Градоначальник лично проверил, как бойцам помогают обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. По его словам, у мобилизованных из Москвы военных «настроение боевое»
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При крушении самолета В55 в Армении, летевшего в Астрахань, погибли два российских пилота. Самолет разбился вблизи деревни Джрабер Котайкской области, в 26 км к северу от Еревана. После падения машина развалилась на части и загорелась. Прибывшие на место трагедии пожарные потушили возгорание спустя 20 минут
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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В США забеспокоились из-за роста пророссийских настроений
В обеих партиях в Конгрессе Соединенных Штатов выросла поддержка России
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Уверенно растет количество представителей партий в Конгрессе США, которые поддерживают решение о сокращении помощи Украине, пишет обозреватель издания The Hill Дуглас Шоэн.
По словам публициста, республиканцы называют свою позицию реализмом, подчеркивая, что Вашингтон не может продолжать помогать Украине из-за инфляции, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Hill.
При этом Шоэн отметил, что если ранее подобные взгляды встречались только среди республиканцев, то теперь даже демократы «громко высказались против поддержки Украины».
Журналист напомнил, что демократы в письме к Джо Байдену утверждали, что украинский конфликт стал результатом воинственной политики Штатов, однако позднее отозвали свое обращение.
«Если США урежут помощь Киеву, их примеру последуют другие западные страны... что повысит угрозу войны (России) с США», – резюмировал Шоэн.
Ранее источники в Пентагоне сообщили, что в случае, если Республиканская и Демократическая партии США в Конгрессе не договорятся о полноценном финансировании правительства и ограничатся инициативой о временном финансировании на весь финансовый год, военная помощь Украине может быть остановлена.
NYT: Россия наладила производство крылатых ракет в условиях санкций
Россия продолжает производство крылатых ракет вопреки западным санкциям на поставку электронных компонентов, сообщили источники The New York Times.
По имеющимся у американского издания сведениям, некоторые из российских крылатых ракет Х-101, которые использовались для ударов по критической инфраструктуре Украины в ноябре, были произведены не позднее октября 2022 года, несмотря на введенные против РФ западные санкции, в том числе в отношении электронных компонентов. Как предполагает издание, это свидетельствует о том, что Россия нашла возможность покупки полупроводников в обход антироссийских рестрикций, передает ТАСС.
Накануне Минобороны показало пуски крылатых ракет «Калибр» по объектам военного управления ВС Украины.
В США в законопроект включили блокировку золотого резерва России
Комитеты конгресса США предложили провести заморозку российского золотого резерва, сообщают информационные агентства.
Блокировка золотого резерва России включена в проект об оборонном бюджете США, передает ТАСС со ссылкой на документ.
Напомним, блокировку золотого резерва России американские сенаторы предлагали еще в марте 2022 года, обоснованием для блокировки планировалось сделать спецоперацию на Украине.
По данным СМИ, заморозке должны подвергнуться около 132 млрд долларов в золотом эквиваленте.
В проект оборонного бюджета США внесли исключение России из G20
Соединенные Штаты намерены добиться исключения российской стороны из G20, это предполагает проект оборонного бюджета страны, сообщили в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса.
Документ предусматривает исключение российской стороны из G20, Базельского комитета по банковскому надзору, Совета по финансовой стабильности, Международной ассоциации страховых надзоров и Международной организации комиссий по ценным бумагам, передает ТАСС со ссылкой на заявление.
Также в проект включили предложение о сдерживании России в Европе, на что планируется потратить 6 млрд долларов.
Белый дом: США рассчитывают на продолжение поставок топлива из России
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: США рассчитывают на продолжение поставок топлива из России на мировые рынки
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Администрация США не удивлена реакцией Москвы на введение предельной стоимости российской нефти и рассчитывает на продолжение поставок топлива из РФ на мировые рынки, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
По словам Жан-Пьер, в администрации США не удивлены реакцией Москвы на введение предельной стоимости российской нефти и рассчитывают на продолжение поставок топлива из РФ на мировые рынки, передает РИА «Новости».
По словам чиновницы, в Вашингтоне считают, что установленная странами G7 и Австралией предельная цена на уровне 60 долларов США за баррель является достаточной, чтобы Москва продолжала экспортировать свою нефть в другие страны. При этом Жан-Пьер отметила, что ценовой потолок может быть скорректирован, чтобы еще сильнее ограничить получаемые Россией доходы от продажи черного золота.
Напомним, с понедельника вступило в силу эмбарго Евросоюза на перевозимую танкерами российскую нефть и начал действовать ценовой потолок на морские поставки этого ресурса. Вице-премьер России Александр Новак говорил, что Россия прорабатывает механизмы запрета на применение инструментов искусственного ограничения цен на российскую нефть.
Украинские гостиницы отказались принимать сотрудников американской ЧВК «Моцарт»
Гостиницы на подконтрольной Киеву территории Донбасса не хотят принимать у себя воюющих на стороне Украины американской частной военной компании (ЧВК) «Моцарт» бойцов, считается, что последние – цели ЧВК «Вагнер».
Об этом сообщил Newsweek со ссылкой на основателя и главу компании, полковника морской пехоты США в отставке Эндрю Милберна.
Он добавил, что ВСУ несут «невероятные потери» в Артемовске, причем в качестве пополнения им приходят неподготовленные новобранцы, 80% из которых даже «никогда раньше не стреляли», передает ТАСС.
Ранее «Группу Вагнера» сравнили с американской ЧВК «Моцарт».
В США рассказали о переломном моменте в конфликте на Украине
В украинском конфликте наступил переломный момент, обусловленный усилением российских военнослужащих и ослаблением киевского режима, пишут обозреватели Newsweek Дэвид Ранделл и Майкл Гфеллер.
В статье для Newsweek они указали, что российские силы оснащены самым современным оружием. Украина, с другой стороны, исчерпала свои арсеналы и полностью зависит от военной поддержки, передает РИА «Новости».
Журналисты также осудили действия киевского режима против гражданского населения и призвали США поспособствовать урегулированию конфликта.
Напомним, урегулированию украинского кризиса способствовал бы выход Соединенных Штатов из Организации Североатлантического договора, выразил мнение заместитель генерального прокурора при 40-м президенте США Рональде Рейгане Брюс Файн в статье для американского издания The Hill.
Россия отвергла резолюцию комитета Сената США о «геноциде» на Украине
Российское посольство в Вашингтоне заявило, что Россия отвергает резолюцию комитета Сената США о признании действий России на Украине «геноцидом».
В дипмиссии заявили, что инсинуации, подобные этой, являются «откровенным извращением фактов», сообщает РИА «Новости».
В посольстве отметили, что американские законодатели ради обоснования собственной русофобии ссылаются на псевдоисторические постулаты украинских националистов о «голодоморе».
Дипломаты особо почеркнули, что парламентарии из США восемь лет не обращали внимания на страдания жителей Донбасса. «Молчат они и сейчас, когда жертвами ударов ВСУ становятся женщины, дети и старики», – говорится в заявлении дипмиссии.
Ранее сообщалось, что комитет по иностранным делам Сената Конгресса США принял резолюцию о «признании действий России на Украине геноцидом». Резолюция осуждает действия России на Украине, призывает США и их союзников по НАТО и ЕС поддержать правительство Украины.
Оливер Стоун обвинил США в конфликте на Украине
Режиссер Оливер Стоун назвал Соединенные Штаты подлинным виновником конфликта на Украине
Американский режиссер Оливер Стоун выразил уверенность, что подлинными виновниками конфликта на Украине являются Соединенные Штаты, которые активно вооружали украинскую армию.
Режиссер отметил в интервью сербскому изданию «Политика», что каждая война имеет свои причину и следствие. Стоун напомнил, что США активно вооружали украинскую армию. Он выразил уверенность, что по крайней мере с 2014 года Украина перестала быть нейтральной и выступила против России, и это именно то, что нарушило равновесие, и стало причиной начала военных действий, передает ТАСС.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что конфликт на Украине, скорее всего, закончится переговорами.
США заморозили активы бизнесменов из России на 30 млрд долларов
США и союзники по международной целевой группе REPO заморозили около 30 млрд долларов активов элиты и бизнесменов России, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Он указал, что после начала спецоперации России на Украине США вместе с европейскими союзниками решили исключить Москву и тех, кто ей помогает, из мировой финансовой системы.
«В координации с нашими союзниками и партнерами мы создали REPO с целью преследовать незаконно полученные доходы и убедиться, что они не наживаются на страданиях украинского народа, передает ТАСС его слова.
Салливан уточнил, что заморозке подверглись все активы – от «суперъяхт до фешенебельных апартаментов».
Ранее Банк России заявлял, что взаимодействует с другими финансовыми организациями для урегулирования вопросов по заблокированным активам, при этом их обратный выкуп не рассматривается.
Опрос: Половина жителей США поддержали срочное принуждение Киева к мирным переговорам с Москвой
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Проведенный Чикагским советом по международным делам опрос показал, что 47% американцев поддерживают решительное принуждение Вашингтоном Киева к мирным переговорам с Москвой.
Согласно данным журнала, американская общественность разошлась во мнениях касательно поддержки Украины. Так, почти половина жителей США (а именно 47%) считают, что Вашингтону следует немедленно провести работу по убеждению киевских властей сесть за стол переговоров с российской делегацией. Отмечается, что в июле соответствующий показатель составлял 38%.
Другое мнение имеют 48% американцев, которые настроены поддерживать Украину «сколько потребуется». В июле этот показатель составлял 58%, то есть он снизился на 10 пунктов.
Также отмечается, что равный процент американцев считает, что Россия (26%) и Украина (26%) имеют преимущество в существующем конфликте. Однако 46% жителей США считают, что ни одна из стран не имеет преимущества.
Большинство американцев поддерживают решение о продолжении поставок Украине оружия (65%), экономической помощи (66%), принятии украинских беженцев (73%) и введении новых санкций против России (75%).
Кроме того, около 40% опрошенных заявляют, что Соединенным Штатам стоит сохранять имеющийся уровень поддержки Киева на неопределенный срок. При этом почти трое из десяти говорят, что США обязаны вмешаться в конфликт и передать преимущество Украине, чтобы поскорее «закончить войну» (27%). А 29% опрошенных считают, что США стоит отказаться от поддержки Украины.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что конфликт на Украине, скорее всего, закончится переговорами.
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США решили не пополнять стратегический резерв российской нефтью
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: США не намерены пополнять стратегический нефтяной резерв поставками из России
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Власти США не намерены пополнять стратегический нефтяной резерв посредством покупки российской нефти в условиях ограничения цены на этот энергоресурс, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Так называемый потолок цен на российскую нефть был установлен Штатами и их союзниками на уровне 60 долларов за баррель. При этом ранее американская администрация заявляла, что планирует возобновить закупки нефти для восполнения стратегического нефтяного резерва США, когда цена на нее опустится примерно до 70 долларов за баррель.
В свете этого журналист поинтересовался, рассматривает ли Вашингтон возможность покупки российской нефти для восполнения национальных запасов Соединенных Штатов. Пресс-секретарь Белого дома ответила отрицательно, сославшись на то, что это «запрещено», передает ТАСС.
Напомним, с понедельника вступило в силу эмбарго Евросоюза на перевозимую танкерами российскую нефть и начал действовать ценовой потолок на морские поставки этого ресурса.
Напомним также, в марте США собирались запретить импорт нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля из России. Однако в апреле в администрации США заявили, что на отказ от покупки российских энергоносителей «потребуется время».
Эксперт: США изобретут для России альтернативу статусу «страна-спонсор терроризма»
Американист Дудаков: США начнут изобретать новые санкционные подходы к России
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Статус «спонсороа-терроризма» приведет к полному разрыву экономических связей США с Россией. Это способно существенно навредить самому Вашингтону. Альтернативой станет создание нового подхода к санкционному давлению на Москву. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил американист Малек Дудаков.
«Если в Европе термин «страна-спонсор терроризма» достаточно расплывчатый с юридической точки зрения, то в США с ним все более конкретно: имеется четкий перечень действий для Госдепартамента и казначейства, которые должны быть предприняты в отношении государства, попавшего под данное определение», – пояснил политолог-американист Малек Дудаков.
«В первую очередь, юридические требования США в отношении «страны-спонсора терроризма» диктуют полную закрытость финансового сектора подобного государства от остального мира. От SWIFT отключаются все банки страны, чего в отношении России еще не предпринимается. У нас сохраняется определенной число банков, не попавших под санкции», – подчеркивает эксперт.
«Также всем американским компаниям и гражданам запрещается вести бизнес со «страной-спонсором терроризма» под угрозой уголовного преследования. Сейчас ничего подобного нет. Америка закупает продукцию, поступающую из России. Однако стоит отметить, что иногда это происходит на вторичном рынке. Вместе с тем, некоторые поставки идут напрямую», – акцентирует политолог.
«В случае принятия такого статуса, Штатам придется полностью отказаться от покупки удобрений из России, хотя санкции в этой сфере не накладывались. Немаловажным фактором станет и полный запрет на выдачу виз всем лицам, обладающим российским гражданством. Сейчас процедура получения виз в США россиянами усложнена, но все же действует», – указывает собеседник.
«Существует пространство, в котором ограничения против России можно ужесточать, но все-таки, американцы к этой ситуации подходят рационально. Понимание того, что чересчур жесткие меры могут ударить по самому Вашингтону, присутствует. Имеется ряд сфер, где зависимость американской экономики от России до сих пор присутствует. Те же удобрения, для примера», – рассуждает эксперт.
«Альтернативой признанию России «страной-спонсором терроризма», о которой говорит Блинкен, может стать новая санкционная повестка. Я не думаю, что американцы изобретут какой-то новый юридический термин, но они однозначно будут грозить новым видом санкций в тех отраслях, где ограничения не заденут интересы американского бизнеса», – резюмирует Дудаков.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Конгрессе идет работа над альтернативой признанию России «страной-спонсором терроризма».
«Мы сейчас работаем с конгрессом над нормами, которые помогут нам с некоторыми спорными моментами, связанными с использованием назначения «страной-спонсором терроризма», у которого были бы нежелательные последствия. Мы работаем с конгрессом над разработкой пути для достижения той же цели», – сказал он в эфире CNN.
Напомним, власти США не намерены включать Россию в свой список стран – спонсоров терроризма из-за негативных последствий, подобный шаг может сорвать зерновую сделку, заявил постоянный представитель страны при ОБСЕ Майкл Карпентер.
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Комитет Сената США принял резолюцию о признании «действий России на Украине геноцидом»
Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США принял в среду резолюцию о «признании действий России на Украине геноцидом», говорится в заявлении комитета.
На сайте комитета сообщается, что республиканец от штата Айдахо Джим Риш и демократ от штата Мэриленд Бен Кардин приветствовали принятие комитетом резолюции о признании действий России на Украине геноцидом, передает ТАСС.
Резолюция осуждает действия России на Украине, призывает США и их союзников по НАТО и ЕС поддержать правительство Украины.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц и глава МИД Германии Анналена Бербок поддержали объявление голодомора на Украине геноцидом.
Пентагон призвал Киев производить собственное оружие дальнего действия
Глава Пентагона Остин заявил, что Киеву не запрещено вести разработки оружия дальнего радиуса действия
Штаты не запрещают Киеву вести собственные разработки оружия для дальнего расстояния, сообщил министр обороны США Ллойд Остин.
Он уточнил, что США никогда не мешали Киеву производить свои ударные мощности и напомнил, что Штаты направили уже более 19 млрд долларов военной помощи и «втянули» союзников и партнеров для поддержки Киева, передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что США тайно изменили реактивные системы залпового огня HIMARS, которые отправили на Украину, чтобы Киев не смог использовать их для запуска по России.
До этого глава Пентагона заявил, что США «не будут втянуты в конфликт» на Украине, но продолжат ее поддерживать.
Пентагон: США не были в курсе ударов Украины по территории России
США не были в курсе ударов Украины по российской территории и не контактировали с Киевом по этому вопросу, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
По словам Сингх, Вашингтон и Киев не находятся в постоянной коммуникации или контакте относительно ударов, передает РИА «Новости».
Представитель Пентагона отметила, что США не желают эскалации украинского конфликта и не стремятся к войне с Россией.
Ранее в результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель.
Напомним, Минобороны подтвердило налет на аэродромы Дягилево и Энгельс и гибель троих российских военнослужащих в результате нападения беспилотников ВСУ.
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