В обеих партиях в Конгрессе Соединенных Штатов выросла поддержка России

Уверенно растет количество представителей партий в Конгрессе США, которые поддерживают решение о сокращении помощи Украине, пишет обозреватель издания The Hill Дуглас Шоэн.

По словам публициста, республиканцы называют свою позицию реализмом, подчеркивая, что Вашингтон не может продолжать помогать Украине из-за инфляции, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Hill.

При этом Шоэн отметил, что если ранее подобные взгляды встречались только среди республиканцев, то теперь даже демократы «громко высказались против поддержки Украины».

Журналист напомнил, что демократы в письме к Джо Байдену утверждали, что украинский конфликт стал результатом воинственной политики Штатов, однако позднее отозвали свое обращение.

«Если США урежут помощь Киеву, их примеру последуют другие западные страны... что повысит угрозу войны (России) с США», – резюмировал Шоэн.

Ранее источники в Пентагоне сообщили, что в случае, если Республиканская и Демократическая партии США в Конгрессе не договорятся о полноценном финансировании правительства и ограничатся инициативой о временном финансировании на весь финансовый год, военная помощь Украине может быть остановлена.