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Разногласия в Конгрессе США поставили под угрозу поддержку Киева Пентагоном
Politico указала на возможность остановки военной помощи Украине по линии Пентагона из-за разногласий в Конгрессе США
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Если Республиканская и Демократическая партии США в Конгрессе не договорятся о полноценном финансировании правительства и ограничатся инициативой о временном финансировании на весь финансовый год, военная помощь Украине может быть остановлена, сообщили источники в Пентагоне.
Нынешний закон о временном финансировании правительства США действует до 16 декабря. Вероятно, до этого срока Конгресс не примет оборонный бюджет на год, а вновь просто продлит финансирование на небольшой срок. При этом с 3 января начнет работу Конгресс нового созыва, где республиканцы контролируют Палату представителей, передает ТАСС со ссылкой на Politico.
Если же республиканцам и демократам не удастся договориться по данному вопросу, то инициативу о временном финансировании правительства могут принять на целый финансовый год. В этом случае Пентагон лишится 29 млрд долларов – или 3,7% – по сравнению с бюджетным запросом главы американского государства Джо Байдена на 2023 финансовый год. Прежде Пентагону в подобном формате работать не доводилось.
Это грозит сокращением трат на модернизацию ядерной триады на 5 млрд долларов, приостановкой закупки новейшего бомбардировщика B-21 Raider, строительства трех новейших АПЛ и нового авианосца. Кроме того, могут остановить военную помощь Украине по линии Пентагона, в том числе отправку боеприпасов – весной закончатся деньги, выделенные на поддержку Киева.
Разведчик рассказал о сигнале украинских танкистов для сдачи в плен
Разведчик рассказал, какой сигнал подают украинские танкисты, чтобы сдаться в плен
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Украинские танкисты, «законсервированные» в собственных танках, отворачивают пушку, чтобы сдаться, и выстукивают изнутри по броне сигнал SOS, рассказал российский разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовская ЛНР.
Он рассказал РИА «Новости», что российские военные находили танки, БТР и боевые бронемашины, в которых украинские националисты были заварены со всех сторон, чтобы экипаж не мог выйти.
Разведчик отметил, что из них насильно делали смертников, однако украинские военные тоже хотят жить. Многие экипажи танков, рассказал он, отворачивают башню (пушкой) назад, медленно проезжают на российские позиции и останавливаются, глушат двигатель.
«Из танка слышны крики и удары. В основном бьют три коротких – три длинных – три коротких, сигнал SOS», – сказал он, уточнив, техники затем вытаскивают украинцев оттуда.
Заблокированные в своих машинах украинские танкисты, продолжил разведчик, по большей части не ведут боевые действия, так как понимают, что это верная смерть.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчетов самоходных артиллерийских установок «Мста-С» по уничтожению бронетехники и укрепленных позиций украинских военных, готовившихся к контратаке.
Разведчик объяснил минимальные потери российских войск на Украине
Разведчик спецназа заявил, что потери ВС России в зоне спецоперации на Украине минимальные
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ВС России проводят спецоперацию на Украине с минимальными потерями благодаря грамотной тактике, корректировке артиллерии и изучения передвижения противника, заявил разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское в ЛНР.
По словам разведчика, продвижение ВС России было медлительное, но с минимальными потерями, грамотное, каждый боец был на счету. Боец рассказал, что артиллерию корректировали, чтобы минимизировать потери среди своего личного состава, передает РИА «Новости».
Спецназовец также отметил, прежде чем штурмовать улицы и дома, войска «ровняют с землей» убежища противника, а также уничтожают вражескую технику. После того, как изучаются все передвижения противника, по украинским позициям работают минометы и гранатометы и только затем начинается штурм.
«Благодаря этому потери среди российских солдат действительно минимальные и это «не приукрашивание чего-то», – подытожил разведчик.
Ранее разведчик рассказал о сигнале украинских танкистов для сдачи в плен.
Напомним, глава Еврокомиссии фон дер Ляйен оказалась в центре скандала из-за Украины. В видеообращении она сообщила, что потери украинской стороны с начала российской специальной военной операции, по оценке Евросоюза, превысили 100 тыс. военных и 20 тыс. гражданских лиц, однако позднее ее заявление было удалено.
Российский спецназовец сравнил ВСУ с клонами
Российский разведчик рассказал, что ВСУ ежедневно восполняют потери новыми солдатами
Личный состав ВСУ несет огромные потери, но Украина их восполняет с большой скоростью, завозит «пачками», как будто солдат клонируют, заявил российский разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское в ЛНР.
По словам спецназовца, если вечером было ранено около десятка украинских боевиков, а троих убили, столько же прибывает на следующий день, и это происходит ежедневно, передает РИА «Новости».
Разведчик пояснил, что такое «клонирование» ВСУ не мешает продвигаться ВС России вперед, российские войска уже контролируют Новоселовское, и нацелены на Берестовое.
Ранее разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское в ЛНР заявил, что ВС России проводят спецоперацию на Украине с минимальными потерями благодаря грамотной тактике, корректировке артиллерии и изучения передвижения противника.
Скандальное заявление фон дер Ляйен возмутило Британию
Daily Mail: Заявление фон дер Ляйен об Украине едва не рассорило ее с Великобританией
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, допустив сравнение Украины с Ирландией, рискнула отношениями с Великобританией, пишут британские СМИ.
Председатель ЕК заявила, что Ирландия далеко от событий на Украине, однако эта страна, по мнению фон дер Ляйен, «лучше других понимает», почему Украина так важна для Евросоюза. «Как и наши друзья в Восточной Европе, вы знаете, что на Украине поставлено на карту больше, чем будущее одной страны», – приводит ее слова газета Daily Mail.
Британский депутат от партии консерваторов Джейкоб Рис-Могг назвал заявление Урсулы фон дер Ляйен из ряда вон выходящим. По его словам, оно недипломатично, неразумно и неправильно.
Читатели газеты также возмутились словами главы ЕК, отметив, что она расшатывает западную коалицию. Так, пользователь chris58862002 написал, что это говорит «немка, страна которой силой и оккупацией подчинила себе большую часть Европы, включая Украину, 80 лет назад». По его словам, Урсула фон дер Ляйен – «абсолютная лицемерка», передает РИА «Новости».
Пользователь dot поинтересовался, так же Евросоюз поддерживает усилия Каталонии по получению независимости от Испании, и сам ответил: «Не-а».
Комментатор bleep написал, что ЕС «заново пробил дно». «Своими словами она разжигает еще больше ненависти и разделения. Это омерзительно», – подчеркнул он.
JBBooks посоветовал ЕС «держать свои грязные носы подальше от вещей, которые не являются их чертовым делом».
На этой неделе фон дер Ляйен оказалась в центре другого скандала из-за Украины. В видеообращении она сообщила, что потери украинской стороны с начала российской специальной военной операции, по оценке Евросоюза, превысили 100 тыс. военных и 20 тыс. гражданских лиц, однако позднее ее заявление было удалено.
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Бар Сергея Жукова в Краснодаре объяснил отказ впустить мужчину в военной форме
Бар Жукова «Руки вверх!» в Краснодаре заявил, что отказ впустить посетителя в камуфляже связан не только с дресс-кодом
Посетителя в камуфляжной одежде отказались впустить в бар «Руки вверх!», принадлежащий певцу Сергею Жукову, из-за его поведения, а не только из-за дресс-кода, заявил сотрудник заведения.
В интернете опубликована видеозапись, на которой охранник говорит снимающему, что не может его впустить в бар из-за дресс-кода. Посетитель объясняет, что «военный человек» и у него «нет другой одежды», так как «приехал на два дня всего лишь». «Вы понимаете, в какое время вы сейчас находитесь?» – заявил он.
В баре утверждают, что «камуфляж – это не единственная причина, по которой он не должен был пройти в заведение». Утверждается, что мужчина уже был пьян и вел себя агрессивно, а видеозапись запечатлела только часть разговора. До этого, как заявили в баре, «была нецензурная брань» в адрес сотрудников, передает РИА «Новости».
При этом в баре заявили, что сослуживцы мужчины разговаривали «нормально, не на повышенных тонах». Его поведение назвали «основополагающей причиной» отказал впустить в бар. Сообщается, что инцидент случился в начале недели, администрация заведения не предъявила никаких претензий сотруднику. В баре предложили посмотреть записи с камер наблюдения.
Напомним, в августе охрана московского ресторана «Магадан» не пустила в заведение российского офицера. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отправить охранников заведения служить в Донбасс. В петербургском ресторане DOSKI под увольнение попал официант, носивший жетон с украинским флагом и надписью «збройные силы».
Экс-советник ЦРУ предрек Украине значительное сокращение территорий
Экс-советник ЦРУ Рикардс заявил, что Украина может потерять весь юг и левобережье Днепра
К концу конфликта территория Украины значительно сократится, она превратится в раздробленное государство, занимающее территорию между Киевом и Львовом, написал бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для Daily Reckoning.
По словам автора статьи, ВСУ несут большие потери, поставки оружия Западом затруднены из-за проблем в логистике, кроме того, украинские солдаты плохо обучены. Также Рикардс утверждает, опираясь на информацию Белого дома, ЕС и НАТО, что «фактическая ситуация на поле боя почти полностью расходится с западным нарративом», передает РИА «Новости».
Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Польша готовится к аннексии территорий Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской области Украины.
Появилось видео, как бойцы «Сомали» жгут технику ВСУ под Песками
В Сети опубликовано видео того, как бойцы штурмового батальона «Сомали» при поддержке батальона «Спарта» отбивают попытку наступления вооруженных сил Украины на поселок Пески в ДНР.
Видео того, как бойцы «Сомали» жгут технику ВСУ, публикует Telegram-канал WarGonzo.
Ранее народная милиция ДНР опубликовала кадры боевой работы отдельного штурмового батальона «Сомали» в поселке Пески.
ВСУ заподозрили в демонстративной переброске сил к Артемовску
Рогов: ВСУ нарастили группировку в Запорожье, демонстративно перебросив силы к Артемовску
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) демонстративно перебрасывают силы с запорожского направления к Артемовску (Бахмуту) в ДНР, но продолжают наращивать группировку в Орехове, перевозя технику с херсонского направления через Днепропетровск ночью, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По словам Рогова, боевики Зеленского специально и прилюдно перебрасывают небольшое количество военных с запорожского направления из Орехова в окрестности Бахмута. Между тем, ночью гонят технику туда же [в Орехов] с херсонско-криворожского направления через Днепропетровск, усиливая группировку.
Рогов считает, что ВСУ таким образом не отказываются от удара по Запорожской области, пытаясь прикрыть свои планы, передает радио «Комсомольская правда».
Он также считает, что заморозки приведут к обострению на линии боевого соприкосновения, будет очень непростой и тревожный декабрь.
Ранее Рогов заявил, что наращивание группировки ВСУ в Запорожской области на линии соприкосновения замедлилось из-за нанесенного союзными силами удара по железнодорожной инфраструктуре в районе Кривого Рога.
Украинцы высмеяли фото Ляшко с автоматом
Украинцы назвали клоуном политика Олега Ляшко за фото с автоматом
Украинцы раскритиковали фотографию бывшего депутата Верховной рады, лидера Радикальной партии Олега Ляшко в военной форме и с автоматом в руках, и назвали его клоуном, который вызывает только смех.
Бывший депутат Верховной Рады скандально известный Олег Ляшко выставил фото с автоматом в Twitter (заблокирован в России) в свой юбилей. В комментарии он указал, что ему исполнилось 50 лет. Однако украинские пользователи соцсети раскритиковали снимок Ляшко, передает РИА «Новости».
«Ничем не гнушаются, лишь бы попиариться», – написал один из подписчиков.
«Такой пиар давно не работает, ты только смех вызываешь у людей», – ответил другой комментатор.
«Я понимаю, что в Киеве не стреляют, но ты хотя бы форму грязью испачкал, бронежилет подтянул и в карманы пару магазинов сунул. На это даже лохи уже не ведутся», – посоветовал один из пользователей.
Блогеры также обратили внимание на неумелую обработку снимка.
«Это не солдат, этот клоун-политик пытается создать видимость хоть какой-то деятельности», – объяснил украинский подписчик англоязычным пользователям.
В России в 2015 году против Ляшко возбудили уголовное дело по статьям «Похищение человека», «Истязание», «Применение запрещенных средств и методов ведения войны».
Между тем, в ноябре прошлого года Олег Ляшко заявил, что подал заявление в правоохранительные органы с требованием возбудить против президента Украины Владимира Зеленского уголовное дело по статье «госизмена».
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Псковские десантники в зоне СВО показали шеврон с Лавровым
Участвующие в спецоперации псковские десантники показали шеврон с изображением Лаврова
Военнослужащие российской 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, которые принимают участие в спецоперации на Украине, показали шеврон с портретом главы МИД России Сергея Лаврова.
Фотография шеврона опубликована в соцсети «ВКонтакте». На шевроне вышита надпись: «Есть такая работа – с дебилами разговаривать», – передает РИА «Новости».
Захарова напомнила Нуланд об уничтожении энергосетей американцами и НАТО
Захарова указала Нуланд на уничтожение энергосетей силами США и НАТО по всему миру
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Больше США энергосетей по всему миру уничтожили только США и НАТО вместе, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление замглавы Госдепа Виктории Нуланд об ударах России по энергосистеме Украины.
Нуланд назвала российские удары неприемлемыми. Захарова ответила, что «не Нуланд мир учить». Захарова в Telegram указала на заявления Джейми Шиа, сделанные, когда тот был пресс-секретарем НАТО, а также на диссертацию 1994 года майора ВВС США Томаса Гриффита «Стратегические удары по национальным системам электроснабжения». Как отметила Захарова, диссертацию писали, видимо, «уже тогда к югославским событиям готовясь».
Кроме того, Нуланд заявила, что Россия якобы отказалась от использования ядерного оружия на Украине из-за угроз со стороны других стран. Захарова на это ответила, что «Нуланд вновь сама себя победила».
По словам Захаровой, американская сторона через СМИ и «мозговые центры» раздула тему ядерной угрозы, а сейчас «пытается свалить с больной головы на здоровую».
Заявления Нуланд привело издание «Украинская правда». «Когда «Украинская правда» цитирует Викторию Нуланд – это 69, комбинация, которой в принципе можно охарактеризовать отношения американских ультралибералов и киевского режима на протяжении многих лет», – считает Захарова.
Напомним, на днях Захарова опубликовала заявление Шиа от 1999 года, в котором он оправдывает удары альянса по инфраструктуре Югославии. «Если Милошевич действительно хочет, чтобы у его граждан были вода и электричество, все что он должен сделать – принять условия НАТО, и мы остановим эту кампанию», – сказал тогда Шиа.
Он заявил, что в противном случае НАТО продолжит атаковать энергосистему Югославии, а если удары «будут иметь последствия для населения», то это проблемы Милошевича.
Экс-советник при госдепартаменте Джеймс Карден также признал, что Соединенные Штаты наносили удары по энергетической инфраструктуре во время конфликтов в Ираке и бывшей Югославии.
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Лободу раскритиковали за обращение на русском в соцсетях
Украинскую певицу Лободу раскритиковали после обращения в соцсетях на русском языке
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Украинскую певицу Светлану Лободу раскритиковали украинцы и высмеяли россияне за сообщение на русском языке в соцсетях.
Лобода опубликовала в Instagram* сообщение о том, что ее концерт в Вильнюсе состоится, хотя его и пришлось перенести на новую площадку. Украинские подписчики обрушились на нее с упреками за использование русского языка, некоторые написали певице оскорбления.
Российских комментаторов использование Лободой русского языка повеселило, они объяснили это тем, что русский язык «велик и могуч».
Лобода хочет дать в Литве ряд концертов в поддержку Украины. Однако местные власти выступили против, поскольку руководство Литвы считает репутацию исполнительницы противоречивой, а ее отношение к действиям России на Украине – непонятным.
МИД Литвы хотел объявить Лободу нежелательной в стране персоной, но не нашел юридических оснований, передает ТАСС.
Было объявлено об отмене концертов, но затем продажу билетов возобновили, передает РБК.
Напомним, после начала спецоперации России на Украине Лобода уехала из России в Ригу.
Украинская артистка Анастасия Приходько, выступавшая за Россию на «Евровидении–2009», заявила, что на родине Лободу никто не ждет, поскольку та продолжила работать в России после 2014 года.
Зеленский остался разочарован потолком цен на российскую нефть
Президент Украины Зеленский назвал несерьезным потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель
Президент Украины Владимир Зеленский остался недоволен в связи с решением установить регулируемый потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель, он счел позицию ЕС «слабой».
Президент Украины заявил, что дискуссия об ограничениях экспортной цены на российскую нефть завершилась без серьезных решений, поскольку установили «полностью комфортное» для бюджета России ограничение, передает ТАСС.
Зеленский считает, что все равно придется применять «более сильные инструменты».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не примет потолок цен на российскую нефть, о дальнейших решениях власти сообщат по итогам анализа ситуации.
Напомним, США и Евросоюз договорились об ограничении цен на нефть из России, транспортируемую морем, на уровне в 60 долларов за баррель.
Вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что Россия не станет продавать нефть странам, которые решат ввести механизм предельной цены.
Газета ВЗГЛЯД писала, чего Европа хочет добиться, установив потолок цен на российскую нефть, и к каким последствиям это приведет.
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Представитель Пугачевой отказалась комментировать экскурсии в особняке примадонны
Представитель Пугачевой Чупракова не стала комментировать сообщения об экскурсиях в особняке примадонны
Представитель эстрадной певицы Аллы Пугачевой Елена Чупракова не стала отвечать на вопросы об экскурсиях, которые, по сообщениям СМИ, проводятся в особняке примадонны с тем, чтобы передать вырученные средства в благотворительный фонд Елены Зеленской, супруги президента Украины Владимира Зеленского.
Чупракова заявила РИА «Новости», что не дает никаких комментариев на этот счет.
На вопрос о том, может ли она хотя бы опровергнуть эту информацию, представитель Пугачевой повторила, что не комментирует ситуацию.
По данным СМИ, в особняке примадонны в деревне Грязь будут проводиться экскурсии, стоимость которых составит 10 тыс. 200 рублей. Средства от продаж, как утверждается, будут направлены в благотворительный фонд Елены Зеленской.
Ранее на этой неделе стало известно, что Пугачева начала процесс ликвидации медиакомпании «АБП» – своего последнего бизнеса в России.
Нуланд посетила Украину
Нуланд в Киеве встретилась с главой офиса президента Украины Ермаком
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что провел в Киеве встречу с замглавы Госдепа по политическим вопросам Викторией Нуланд, а также послом США на Украине Бриджит Бринк.
Ермак в Telegram сообщил, что выразил Вашингтону благодарность за поддержку. Он заявил представителям США, что «победа Украины будет общей победой». Он рассказал Нуланд о «формуле мира», предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках G20. На встрече также обсуждалось усиление санкционного давления на Россию. Кроме того, Ермак сообщил, что в Киеве живут «практически без освещения».
Напомним, Нуланд активно участвует в политической жизни Украины уже многие годы. Она даже запомнилась тем, что в разгар евромайдана раздавала в центре Киева «невинным демонстрантам», как она называет участников беспорядков и последующего госпереворота, угощения – принято считать, что печенье, хотя сама Нуланд заявляла, что это были сэндвичи.