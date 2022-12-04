Разногласия в Конгрессе США поставили под угрозу поддержку Киева Пентагоном

Politico указала на возможность остановки военной помощи Украине по линии Пентагона из-за разногласий в Конгрессе США

Если Республиканская и Демократическая партии США в Конгрессе не договорятся о полноценном финансировании правительства и ограничатся инициативой о временном финансировании на весь финансовый год, военная помощь Украине может быть остановлена, сообщили источники в Пентагоне.

Нынешний закон о временном финансировании правительства США действует до 16 декабря. Вероятно, до этого срока Конгресс не примет оборонный бюджет на год, а вновь просто продлит финансирование на небольшой срок. При этом с 3 января начнет работу Конгресс нового созыва, где республиканцы контролируют Палату представителей, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

Если же республиканцам и демократам не удастся договориться по данному вопросу, то инициативу о временном финансировании правительства могут принять на целый финансовый год. В этом случае Пентагон лишится 29 млрд долларов – или 3,7% – по сравнению с бюджетным запросом главы американского государства Джо Байдена на 2023 финансовый год. Прежде Пентагону в подобном формате работать не доводилось.

Это грозит сокращением трат на модернизацию ядерной триады на 5 млрд долларов, приостановкой закупки новейшего бомбардировщика B-21 Raider, строительства трех новейших АПЛ и нового авианосца. Кроме того, могут остановить военную помощь Украине по линии Пентагона, в том числе отправку боеприпасов – весной закончатся деньги, выделенные на поддержку Киева.