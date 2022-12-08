Украинские гостиницы отказались принимать сотрудников американской ЧВК «Моцарт» Стало известно о росте числа психозов в ВСУ Марочко: В рядах ВСУ в зоне СВО участились случаи психозов и поражений печени 8 декабря 2022, 08:40 Текст: Дмитрий Зубарев

Случаи психозов и токсических поражений почек и печени участились у солдат ВСУ, находящихся в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщил офицер народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки ЛНР. По его словам, украинские военные медики просят помощи волонтеров, поскольку кроме большого количества пациентов с минно-взрывными травмами, к ним все чаще стали поступать военнослужащие с токсическим поражением почек и печени, а также с психозами, и для лечения не хватает специалистов, передает РИА «Новости». Ранее Марочко заявил, что украинское командование вернуло практику расстрелов военнослужащих за неповиновение приказам. Высокоточным ударом в Кривом Роге уничтожено более 70 ракет РСЗО HIMARS 7 декабря 2022, 13:15

Фото: t.me/mod_russia

В результате удара высокоточным оружием по складу вооружения в одном из цехов металлургического комбината ArcelorMittal в Кривом Роге уничтожены более 70 ракет РСЗО HIMARS, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Кроме того, ликвидированы две пусковые установки РСЗО MLRS, еще четыре установки того же типа получили критические повреждения, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Экстренные отключения света начались в Киеве, Одессе и Днепре В Киеве, Одессе и Днепре зафиксированы экстренные отключения света 7 декабря 2022, 12:45 Текст: Александра Юдина

Срочные отключения света произошли в среду в Киеве, Одессе и Днепре, сообщили в украинской энергокомпании ДТЭК. Согласно информации холдинга, графики стабилизационных отключений пока не действуют, передает ТАСС. Ранее экстренное аварийное отключение подачи электроэнергии было применено в Сумах и Кривом Роге, звуки взрывов раздавались в центре Одессы. По сообщениям украинских СМИ, не было света и воды в Житомирской области, гремели взрывы во Львовской области, в Харькове и Тернополе. Новости СМИ2 Суд обязал жителя Мурманска отправлять деньги ВСУ 7 декабря 2022, 23:30 Текст: Ольга Иванова

Житель Мурманска обратился в суд с просьбой прекратить исполнительное производство против него по делу о хищении нефтепродуктов в части в Западной Украине, в которой он проходил службу в составе Советской армии. Мужчина заявил, что что таким образом он финансирует ВСУ, суд отказал ему, ссылаясь на Минскую конвенцию. Как сообщает издание «СеверПост», в должниках перед воинской частью под Винницей оказался бывший военнослужащий Советской армии, проходивший службу на территории Западной Украины. В 90-е годы его обвинили в халатности по делу о хищении нефтепродуктов в части. Мужчина дослужил до пенсии под Винницей, а затем вернулся в Мурманск. В 2002 году винницкая воинская часть через Мурманский облсуд потребовала вернуть долг, который составлял порядка 675 тысяч рублей. Каждый месяц банк списывал с пенсии должника деньги в счет части. Издание отмечает, что в2019 году по неизвестным причинам средства перестали доходить до части. Вероятнее всего это произошло из-за изменения реквизитов. В результате на счете для невостребованных сумм скопилось около 175 тыс. рублей, списания продолжаются. Мужчина и ранее пытался через суд перестать выплачивать долг, но не преуспел. На фоне спецоперации он снова обратился в Мурманский областной суд с просьбой прекратить исполнительное производство и вернуть 175 тыс. рублей. Ему отказали со ссылкой на Минскую конвенцию. Она была заключена в январе 1993 года странами СНГ, Россия и Украина из нее не выходили. В связи с этим исполнение решения суда Украины не противоречит международным обязательствам России. В решении отмечено, что перечисление украинской воинской части средств на основании исполнительного документа не образует состава общественно опасного деяния. Доводы о том, что за перечисление денег военным на Украине после 24 февраля можно увидеть финансирование терроризма или экстремизма, признаны несостоятельными. Ранее в петербургском ресторане DOSKI под увольнение попал официант, носивший жетон с украинским флагом и надписью «збройные силы». Российские войска за сутки уничтожили более 340 украинских военных на четырех направлениях 7 декабря 2022, 13:22 Российские войска продолжают наступательные действия на Краснолиманском направлении, в ходе них они уже заняли более выгодные позиции. Огнем артиллерии, ударами штурмовой авиации за последние сутки ликвидированы более 130 военнослужащих, две машины пехоты, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Упреждающим огнем артиллерии на Купянском направлении, ударами авиации и тяжелых огнеметных систем по скоплениям ВСУ в районах Кисловки, Берестового, Ольшаны Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР) пресечены попытки атаковать позиции российских войск. Ликвидированы до 70 военнослужащих, машина пехоты, МТ-ЛБ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Сорваны попытки ВСУ контратаковать на Донецком направлении у пунктов Курдюмовка, Перше Травня, Клещеевка и Майорск ЛНР. За последние сутки на этом направлении уничтожены более 40 военнослужащих, три бронемашины. Противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение на Южно-Донецком направлении возле населенных пунктов Владимировка, Новомайорское и Новополь ДНР. Огнем артиллерии подразделения ВСУ были отброшены. Потери противника составили до 100 военнослужащих убитыми и ранеными, две машины пехоты, бронетранспортер, отчитались в Минобороны. Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 79 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 183 районах. Возле Боровского Харьковской области поражен пункт дислокации подразделения иностранных наемников. У населенных пунктов Ступочки ДНР и Зеленый Гай Харьковской области уничтожены две американские РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, сообщил Конашенков. В результате удара по пункту восстановления техники ВСУ под Малотарановкой ДНР уничтожена боевая машина РСЗО HIMARS и 48 реактивных снарядов. У Барвенково Харьковской области уничтожена РЛС зенитного комплекса С-300. Недалеко от Орехова Запорожской области взорван склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве. Новости СМИ2 В США рассказали о переломном моменте в конфликте на Украине 8 декабря 2022, 04:23 Текст: Ольга Иванова

В украинском конфликте наступил переломный момент, обусловленный усилением российских военнослужащих и ослаблением киевского режима, пишут обозреватели Newsweek Дэвид Ранделл и Майкл Гфеллер. В статье для Newsweek они указали, что российские силы оснащены самым современным оружием. Украина, с другой стороны, исчерпала свои арсеналы и полностью зависит от военной поддержки, передает РИА «Новости». Журналисты также осудили действия киевского режима против гражданского населения и призвали США поспособствовать урегулированию конфликта. Напомним, урегулированию украинского кризиса способствовал бы выход Соединенных Штатов из Организации Североатлантического договора, выразил мнение заместитель генерального прокурора при 40-м президенте США Рональде Рейгане Брюс Файн в статье для американского издания The Hill. Украинские гостиницы отказались принимать сотрудников американской ЧВК «Моцарт» 8 декабря 2022, 06:50 Текст: Ольга Иванова

Гостиницы на подконтрольной Киеву территории Донбасса не хотят принимать у себя воюющих на стороне Украины американской частной военной компании (ЧВК) «Моцарт» бойцов, считается, что последние – цели ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил Newsweek со ссылкой на основателя и главу компании, полковника морской пехоты США в отставке Эндрю Милберна. Он добавил, что ВСУ несут «невероятные потери» в Артемовске, причем в качестве пополнения им приходят неподготовленные новобранцы, 80% из которых даже «никогда раньше не стреляли», передает ТАСС. Ранее «Группу Вагнера» сравнили с американской ЧВК «Моцарт». Новости СМИ2 Захарова отреагировала на отказ Эстонии принимать новых беженцев Спикер МИД Захарова прокомментировала решение эстонский властей больше не принимать беженцев с Украины 7 декабря 2022, 10:20 Текст: Александра Юдина

Спикер МИД Мария Захарова предложила задуматься, какая из песен певицы Полины Гагариной больше всего подходит новость об отказе эстонский властей принимать беженцев с Украины. В своем Telegram-канале она предложила два варианта: «Спектакль окончен» или «Драмы больше нет». Как пишет РИА «Новости», ранее премьер Эстонии Кая Калласс заявила, что ее страна не сможет принять новую волну украинских беженцев. При этом она добавила, что договорилась с Финляндией, чтобы те принимали больше беженцев. Комитет Сената США принял резолюцию о признании «действий России на Украине геноцидом» 8 декабря 2022, 04:44 Текст: Ольга Иванова

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США принял в среду резолюцию о «признании действий России на Украине геноцидом», говорится в заявлении комитета. На сайте комитета сообщается, что республиканец от штата Айдахо Джим Риш и демократ от штата Мэриленд Бен Кардин приветствовали принятие комитетом резолюции о признании действий России на Украине геноцидом, передает ТАСС. Резолюция осуждает действия России на Украине, призывает США и их союзников по НАТО и ЕС поддержать правительство Украины. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц и глава МИД Германии Анналена Бербок поддержали объявление голодомора на Украине геноцидом. Новости СМИ2 Зеленский предположил завершение конфликта на Украине в следующем году 8 декабря 2022, 03:04 Текст: Ольга Иванова

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении для издания Politico предположил, что в следующем году конфликт на Украине закончится. «Я считаю, что украинцы также будут самыми влиятельными в следующем году, но уже в мирное время», – приводит его слова РИА «Новости». Напомним, издание Politico назвало президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельным человеком Европы, при этом издание отметило, что из-за его лидерских качеств Запад игнорирует проблемы Украины. Ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт призвала не рассчитывать на скорое завершение боевых действий на Украине, выразив мнение, что война продлится еще месяцы. Германия отправила на Украину 20 БТР Dingo 8 декабря 2022, 02:21 Текст: Ольга Иванова

Правительство Германии сообщило, что страна отправила на Украину 20 бронетранспортеров Dingo и два большегрузных полуприцепов M1070 Oshkosh. Также в процессе передачи находятся 18 колесных гаубиц RCH 155, 80 пикапов, 90 датчиков защиты от беспилотников и глушителей, две ангарных палатки и семь грузовиков 8x6 со сменной системой погрузки, передает РИА «Новости». К настоящему моменту Украина получила от Германии в общей сложности 50 бронетранспортеров Dingo и 12 большегрузных полуприцепов M1070 Oshkosh, следует из материалов правительства ФРГ. Ранее новый украинский посол Германии Алексей Макееев заявил, что Украина надеется, что Берлин передаст Киеву танки Leopard 2. Новости СМИ2 Британец обвинил в изнасиловании украинского беженца 8 декабря 2022, 01:49 Текст: Ольга Иванова

Британец заявил, что пережил сексуальное насилие со стороны украинского беженца, которого он приютил, при этом полиция не предъявила обвинения беженцу, пишет газета Daily Mail. По словам жителя Бирмингема, после начала спецоперации на Украине он решил предоставить жилье беженцам. Он выбрал мужчину, с которым до этого общался по телефону и которого не смущал тот факт, что хозяин жилья – гей, пишет Daily Mail. Беженец из Ужгорода в августе заселился к британцу, а несколько недель спустя он якобы подверг сексуальному насилию хозяина жилья в его собственной постели. В статье утверждается, что тот был пьян и фрагментарно помнит инцидент, передает РИА «Новости». Британец обратился в полицию, однако правоохранители впоследствии заявили, что у них нет доказательств, необходимых для предъявления обвинения украинцу, и отпустили его. Ранее уехавшая в Британию украинская гражданка заявила, что приютившая ее 42-летняя жительница Акфилда Ханна Дебенхэм, поработила ее, заставляя больше помогать по дому. Вскоре прошло расследование, которое не нашло подтверждений этим заявлениям. После этого британка попросила искать украинку новое жилье. Авиация ВКС России сбила украинский Су-24 в ДНР 7 декабря 2022, 13:33 Истребительной авиацией ВКС России у населенного пункта Артемовка Донецкой народной республики (ДНР) сбит самолет Су-24 ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Средствами ПВО за последние сутки уничтожены четыре беспилотника возле населенных пунктов Нововодяное, Полтава, Новокраснянка Луганской народной республики (ЛНР) и Амбарное Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Также перехвачены четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха» под населенными пунктами Ольховатка Харьковской области, Фрунзе, Первомайск ЛНР и Волноваха ДНР, сообщил Конашенков. С начала проведения СВО на Украине уничтожен 341 самолет, 180 вертолетов, 2638 беспилотников, 392 ЗРК, 7020 танков и других бронемашин, 913 боевых машин РСЗО, подытожили в оборонном ведомстве. Новости СМИ2 СМИ: Киев признался в атаках на российские аэродромы WP: Украина неофициально подтвердила причастность к атакам БПЛА на российские аэродромы 7 декабря 2022, 15:07 Текст: Дмитрий Зубарев

Высокопоставленный украинский чиновник в беседе с американской газетой Washington Post на условиях анонимности признал, что атаковать российские аэродромы под Саратовом, Рязанью и Курском пытался именно киевский режим, хотя власти Украины хранят официальное молчание. Собеседник Washington Post заявил, что это были украинские беспилотники, при этом издание отмечает, что пока неясно, как именно проводились атаки и какие дроны применялись, передает РИА «Новости». Ранее в результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель. Напомним, Минобороны подтвердило налет на аэродромы Дягилево и Энгельс и гибель троих российских военнослужащих в результате нападения беспилотников ВСУ. В Италии предложили перенести памятник Екатерине II из Одессы в Милан 7 декабря 2022, 19:36 Текст: Кристина Цыцура

Координатор независимой культурной ассоциации им. Льва Толстого из североитальянской области Ломбардия, историк Марко Баратто предложил перенести памятник Екатерине II в Милан или Неаполь. По словам эксперта, на войне нет места логике, поэтому киевские власти решили убрать памятник «выдающейся женщине эпохи Просвещения». Он указал на необходимость обязательно сохранить этот памятник, а для этого предложил перенести его в Милан или Неаполь, передает РИА «Новости». В среду Баратто разместил на сайте change.org петицию «Спасем памятник Екатерине II в Одессе» и направил ее копию премьер-министру Италии Джордже Мелони. Он также назвал бессмысленными демонтаж различных мемориалов, в том числе посвященных памяти славных героев Красной армии. Баратто отметил, что выступает против любых попыток «отменить» историческую память и российскую культуру, которая является неотъемлемой частью европейской культуры. Ранее Горсовет Одессы поддержал решение о демонтаже памятника основательнице города, русской императрице Екатерине II. Новости СМИ2 Пентагон: США не были в курсе ударов Украины по территории России 8 декабря 2022, 00:19 Текст: Ольга Иванова

США не были в курсе ударов Украины по российской территории и не контактировали с Киевом по этому вопросу, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. По словам Сингх, Вашингтон и Киев не находятся на постоянной коммуникации или контакте относительно ударов, передает РИА «Новости». Представитель Пентагона отметила, что США не желают эскалации украинского конфликта и не стремятся к войне с Россией. Ранее в результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель. Напомним, Минобороны подтвердило налет на аэродромы Дягилево и Энгельс и гибель троих российских военнослужащих в результате нападения беспилотников ВСУ.