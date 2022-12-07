«Туризм.РФ» начал работу с пятью регионами России

Эксперт: Факт венчания Пугачевой и Галкина лишает их прав на гражданство Израиля

Тот факт, что Максим Галкин (признан в России иноагентом) участвовал в обряде венчания, свидетельствует об отказе этого артиста от иудейской веры. Соответственно, он не имеет права на израильский паспорт. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее в прессе еврейского государства возникла дискуссия о том, что Галкина и его жену Аллу Пугачеву могут лишить израильского гражданства.

«В аккаунте Максима Галкина в социальных сетях они изучили видеоролик его свадьбы с Аллой Пугачевой. Очевидно, что церемония прошла в церкви, а не в синагоге, в присутствии православных священников. Раввины на свадьбе не присутствовали. На записи видно, что во время обряда Галкин прижимает икону к груди и целует ее, то есть совершает христианский обряд. Из этого делается вывод о том, что перед венчанием артист сменил свою религию. Но иудей, сменивший свое вероисповедание, автоматически лишается права на получение гражданства Израиля. Даже если мать Галкина – еврейка, это уже не имеет значения», – пояснил газете ВЗГЛЯД эксперт Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Саймон Ципис.

«Чтобы получить израильское гражданство, необходимы две вещи. Первое – иметь еврейские корни. Если мать еврейка, то ее дети иудеями считаются автоматически. Если же еврейские корни подтверждаются только в третьем, даже в четвертом поколении, то человеку необходимо принять иудаизм. Обращение в веру называется гиюр. Этот обряд можно проводить в Израиле, а можно и в раввинате в России. Перед этим необходимо выучить еврейские традиции, не менее месяца соблюдать их, а также пройти несколько иудейских обрядов», – пояснил эксперт.

Ципис добавил, что те данные, которые указываются в анкете на получение гражданства Израиля, всегда проверяются. «На слово никто никому не поверит. Еврейское происхождение необходимо подтвердить документально. Кроме того, процедура гиюра крайне сложна, а подготовка к нему может занять много времени», – уточнил Ципис.

Получить вновь право на израильское гражданство после смены вероисповедания теоретически возможно, однако это процесс долгий и непростой, поясняет эксперт. «Для этого следует отказаться от предыдущей религии и вновь принять иудаизм. Если же окажется, что Галкин остался христианином, то его гражданство, если он его уже получил, может быть аннулировано», – резюмировал эксперт.

Как сообщила газета ВЗГЛЯД, в еврейском государстве во вторник возник скандал вокруг деятельности агентства «Натив», которое курирует вопросы репатриации. Как заявили журналисты 13-го канала, агентство допускало нарушения при оформлении паспортов репатриантов, в частности, по их мнению, россияне Алла Пугачева и Максим Галкин (признан в России иноагентом), скорее всего, незаконно получили гражданство. По данным телеканала, документы для российских звезд могли делаться «по знакомству», причем в нерабочие дни, передает RT.

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Журналисты отмечают: Галкин, который по матери является евреем, перед вступлением в церковный брак с Пугачевой прошел обряд крещения, из-за чего теперь не попадает под действие закона о возвращении. При этом у Пугачевой еврейских корней вовсе нет. Скорее всего, она получила паспорт только на том основании, что является супругой репатрианта. Если паспорт Галкина будет аннулирован, то паспорт Пугачевой тоже будет аннулирован автоматически.

Правда, официально не сообщалось, что Галкин получил гражданство Израиля. Фото якобы израильского паспорта Пугачевой публиковали СМИ. Ранее Пугачева подтвердила, что уехала в Израиль. Певица также начала ликвидацию своего последнего бизнеса в России – медиакомпании «АБП».

В ноябре 2017 года газета ВЗГЛЯД сообщала, что Пугачева и Галкин провели обряд венчания. «У нас радостное светлое событие! Мы венчались», – написал Галкин в своем Instagram* (эта соцсеть компании Meta* признана экстремистской и запрещена в России), опубликовав видеозапись обряда.