Небензя отказался слушать «желчное красноречие» украинского постпреда при ООН

Постпред России при ООН Василий Небензя покинул зал, не став слушать «желчное красноречие» главы миссии Украины Сергея Кислицы.

«Я хотел бы сказать, что не буду выслушивать желчное красноречие представителя киевского режима... Он в очередной раз отметил выдающимся дипломатическим твитом позапрошлую пятницу. Тем, кто не знаком с его творчеством, настоятельно рекомендую с ним ознакомиться. Это, как мы уже говорили, свидетельство «высокого» уровня украинской дипломатии», – цитирует его РИА «Новости».

Ранее в Совбезе завершилось запрошенное Киевом заседание по Украине. После встречи Кислица выложил в своем Twitter (запрещен в России) комментарий о том, что выслушивать дипломата из Москвы является «одной из самых ужасных его обязанностей». Более того, дипломат сопроводил запись собственной фотографией, на которой он, облачившись в футболку с нецензурной бранью в адрес российского правительства, делает неприличный жест рукой.

После этого первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский и ряд дипломатов из других стран высмеял выпад Кислицы. А постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков отметил, что такое поведение неприемлемо, и задался вопросом, какой он «к черту» дипломат. Пользователи соцсетей при этом заметили, что «экстраординарные времена требуют экстраординарных мер», отметили «нулевой уровень дипломатии» и емко охарактеризовали пост Кислицы – «какое дерьмо».