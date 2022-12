Ветеран Донбасса: Человек с инвалидностью сейчас получает качественное протезирование Кремль анонсировал участие Путина в мероприятии по случаю Дня Героев Отечества Песков: Путин на следующей неделе поздравит в Кремле героев Отечества 4 декабря 2022, 15:49 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин выступит на следующей неделе в Кремле на мероприятии по случаю Дня Героев Отечества, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Да», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, значится ли в графике президента такое мероприятие. По данным программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», глава государства на следующей неделе также проведет совещание с членами Совбеза России, посетит саммит Евразийского экономического союза в Бишкеке, проведет заседание президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и примет участие в церемонии награждения победителей конкурса «МыВместе». Ранее президент Владимир Путин поддержал идею создания центров реабилитации для раненых бойцов СВО. Напомним, Путин заявил, что помощь раненым солдатам и офицерам в ходе специальной военной операции должна находиться в зоне особого внимания властей всех уровней. Байден заявил о готовности к переговорам с Путиным по Украине Глава администрации США Байден заявил о готовности к переговорам с президентом РФ Путиным о завершении СВО на Украине 2 декабря 2022, 05:31

Текст: Антон Никитин

Глава администрации США Джо Байден заявил, что готов обсуждать с президентом России Владимиром Путиным возможность завершения боевых действий на Украине. Байден отметил, что постарается подбирать слова очень аккуратно. Он заявил о готовности говорить с Путиным, если российский лидер действительно «проявит интерес» к тому, чтобы положить конец войне, передает РИА «Новости». При этом глава американской администрации выступил с утверждением, что президент России пока не принял такого решения. По словам Байдена, если дело будет обстоять таким образом, то он будет счастлив сесть за стол переговоров с Путиным после консультаций с союзниками по НАТО. Он уточнил, что не собирается делать это в одиночку, передает ТАСС. Вместе с этим Байден выступил с утверждением, что российское руководство якобы просчиталось во всех своих первоначальных расчетах в отношении специальной военной операции (СВО). Говоря о возможности завершения боевых действий на Украине, глава администрации США добавил, что для этого в первую очередь должны быть выведены российские войска. Он также заявил, что идея о победе России над Украиной якобы находится за гранью понимания. Вместе с этим Байден отметил, что на ближайшее время у него нет планов контактировать с господином Путиным. Глава администрации США также заявил о важности поддерживать «украинский народ». Напомним, в конце октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что платформой для разговора президентов России и США могло бы стать желание Вашингтона прислушаться к озабоченностям России, в том числе в сфере безопасности. Путин призвал Шольца пересмотреть подходы Германии к украинскому конфликту 2 декабря 2022, 14:18

Текст: Елизавета Шишкова

Президент Владимир Путин заявил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, что ВС России долго воздерживались от точечных ракетных ударов по Украине, однако сейчас это стало вынужденной мерой в ответ на провокации Киева, сообщила пресс-служба Кремля. Глава государства пояснил, что удары по целям на территории Украины стали мерой на провокационные атаки Киева по объектам гражданской инфраструктуры России, включая Крымский мост и объекты энергетики, говорится в сообщении на сайте Кремля. Разговор между лидерами прошел по инициативе ФРГ. В ходе переговоров Путин подробно разъяснил Шольцу принципиальные российские подходы к проведению СВО. Глава российского государства призвал канцлера пересмотреть подходы Берлина в контексте ситуации на Украине. В частности, Путин обратил внимание на деструктивную линию стран Запада, в том числе Германии, накачивающих киевский режим вооружениями, осуществляющих подготовку украинских военных. Путин добавил, что политическая и финансовая поддержка Киева приводит к тому, что украинская сторона отвергает предложения о переговорах. Ранее Шольц заявил, что нельзя допустить эскалации украинского конфликта, который может превратиться в войну между Россией и НАТО. Еще до того Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Новости СМИ2 Путин: 15 % россиян нуждаются в помощи психологов 1 декабря 2022, 17:59 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными в центре «Сириус» пообещал попросить кабмин на координационном совете обсудить вопросы о создании служб психологической помощи, особенно в нынешней ситуации. «Я попрошу председателя правительства, координационной комиссии, которую мы создали недавно для решения определенных известных задач, рассмотреть и этот вопрос. Потому что вот, скажем, в МЧС, там достаточно эффективно и на постоянной основе пользуются услугами психологов. Почему? Потому что там, очевидно, востребована помощь специалистов, таких как вы», – цитирует его РИА «Новости». Кроме того, Путин назвал напрасным отсутствие внимание властей к развитию психологической службы в России, когда 15% россиян нуждаются в помощи психологов, передает ТАСС. «Еще в прошлом году, по-моему, ВЦИОМ проводил социологическое исследование и вот пришел к какому выводу – 15% жителей страны нуждаются в психологической помощи, а среди молодых людей – 35%. Поэтому, конечно, нужно признать, что у нас эти службы соответствующим образом пока не развиваются, и происходит это из-за того, что государство на всех уровнях... должного внимания, к сожалению, пока этому не уделяет. Напрасно», – сказал Путин. Ранее Путин заявил, что жители новых регионов России – это наши люди, необходимо сделать все для их поддержки. Шольц сообщил Путину о планах поддерживать обороноспособность Киева 2 декабря 2022, 15:21 Текст: Алексей Дегтярев

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе беседы с президентом России Владимиром Путиным заявил о намерении немецких властей поддерживать киевский режим, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт. Шольц в беседе с Путиным осудил российские удары «по объектам гражданской инфраструктуры на Украине» и заявил, что Берлин продолжит поддерживать Киев в обеспечении оборонных способностей, сказал Хебештрайт, передает ТАСС. Также канцлер заявил, что необходимо как можно скорее перейти к дипломатическому решению, к «которому относится вывод российских войск». Лидеры также договорились поддерживать контакт. В пресс-службе Кремля отмечали, что Путин в ходе беседы заявлял о необходимости открыто и тщательно расследовать теракты на «Северных потоках» и призывал Берлин пересмотреть подходы к украинскому конфликту. Новости СМИ2 Путин предложил покупать российские товары Президент России Путин призвал покупать отечественные товары 1 декабря 2022, 17:32 Текст: Вера Басилая

Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых поддержал отечественных производителей и призвал покупать российские товары. Путин заявил, что всегда говорил и повторяет, что нужно покупать российские товары, также он пообещал рассмотреть предложение одной из участниц встречи распространить действие инвестиционного налогового вычета на производителей научных приборов и расходных материалов, передает ТАСС. Он заявил, что «Минфин с ума не сойдет, не такие уж большие деньги», и отметил правильность предложенной идеи. Напомним, президент России Владимир Путин проводит встречу с участниками II Конгресса молодых ученых, проходящего в парке «Сириус». Путин призвал Шольца расследовать открыто взрывы на «Северных потоках» Путин призвал Шольца расследовать открыто взрывы на «Северных потоках» с участием российской стороны 2 декабря 2022, 14:39 Текст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что теракты на «Северных потоках» необходимо открыто и тщательно расследовать с участием российских структур, сообщила пресс-служба Кремля. Глава государства назвал террористический акт против газопроводов провокацией. Он подчеркнул, что обстоятельства атаки нуждаются в транспарентном расследовании с участием российских профильных структур, говорится в сообщении на сайте Кремля. Ранее доцент НИИ обороны Швеции Ханс Ливонг заявил, что использованные для диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» взрывные устройства могли опустить на дно рядом с трубами с помощью надводного судна. Новости СМИ2 В Белом доме пояснили слова Байдена о переговорах с Путиным В Белом доме дали разъяснения к словам Байдена по переговорам с Путиным 2 декабря 2022, 21:02 Текст: Алексей Дегтярев

Заявление американского лидера Джозефа Байдена о готовности к разговору с российским коллегой Владимиром Путиным не говорит о том, что позиция США по украинскому вопросу поменялась, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Байден объявил, что не имеет планов разговаривать с Путиным прямо сейчас, и уточнил, что президент России не проявляет интереса к диалогу, пояснил слова главы Белого дома Кирби, передает ТАСС. Американский лидер не имел в виду, что сейчас пришло время для переговоров по урегулированию на Украине, добавил он. США полагают, что решение о возможности переговоров должно приниматься в Киеве, указал Кирби. Напомним, президент США Байден объявил о готовности к беседе с Путиным на тему завершения боевых действий на Украине, но до этого страну должны покинуть ВС России. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление Байдена подразумевает вывод российских войск, что невозможно. Путин призвал оказывать максимальную поддержку для реабилитации участников СВО Путин призвал власти всех уровней оказывать максимальную поддержку для реабилитации участников СВО 2 декабря 2022, 16:25 Текст: Алексей Дегтярев

Помощь раненым солдатам и офицерам в ходе специальной военной операции должна находиться в зоне особого внимания властей всех уровней, заявил президент Владимир Путин. «Они должны быть обеспечены – причем на качественном, современном уровне – всем необходимым для медицинской и социальной реабилитации и скорейшего восстановления», – заявил глава государства, передает ТАСС. Он назвал участвующих в операции «настоящими мужчинами и защитниками» России, которые с честью и доблестно выполняли свой воинский долг. «Теперь наша задача – выполнить свой долг перед ними», – заключил президент. На прошлой неделе глава государства встречался с матерями военнослужащих, участвующих в СВО. Новости СМИ2 Путин: Сегодняшняя ситуация подталкивает Россию к внутреннему развитию 1 декабря 2022, 17:12 Текст: Ольга Иванова

За нефте- и газодоллары можно закупать все, только своего никогда ничего не будет, сложившаяся ситуация подталкивает Россию к внутреннему развитию, заявил президент России Владимир Путин. «За нефте- и газодоллары можно закупать все что угодно: от гвоздей до бриллиантов. Только своего никогда не будешь ничего производить. Поэтому эта сегодняшняя ситуация подталкивает нас к самостоятельной работе по очень многим направлениям, в том числе и по производству собственной научной приборной базы», – сказал Путин на встрече с молодыми учеными в центре «Сириус», передает РИА «Новости». Также он добавил, что государство это делало еще до настоящих событий, делает и будет делать и дальше. Ранее Путин заявил, что Россия здесь и сейчас может совершить большой скачок в науке для перехода к новому технологическому укладу. Путин посетил лабораторный комплекс университета «Сириус» Президент Путин ознакомился с деятельностью лабораторного комплекса научно-технологического университета «Сириус» 1 декабря 2022, 16:41 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин ознакомился с деятельностью лабораторного комплекса научно-технологического университета «Сириус», который позволяет решать задачи высокой сложности по применению генетических технологий в фармацевтике, медицине и сельском хозяйстве. Руководитель центра «Сириус» Елена Шмелева рассказала Путину, что первый этап создания комплекса был завершен в сентябре 2022 года, передает ТАСС. По ее словам, лаборатории предназначены для проведения исследований в области наук о жизни. Основные направления их деятельности: биотехнологии, генная терапия, иммунология, нанобиомедицина, геномные исследования, а также биология и биотехнология растений. Общая площадь первой очереди составляет 7500 кв. метров. Сейчас ведется проектирование второй очереди, в составе которой будет более 100 лабораторных помещений. Кроме того, планируется создание ресурсного центра исследований (вивария) для выполнения научно-исследовательских работ и доклинических испытаний с использованием лабораторных животных. Ранее Путин поручил создать на федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае международный центр в области экологии и вопросов изменения климата. Новости СМИ2 Путин заявил об окончании демобилизации студентов в Донбассе Путин заявил о завершении демобилизации студентов в Донбассе 1 декабря 2022, 17:46 Текст: Алексей Дегтярев

Демобилизация донбасских студентов должна завершиться 1 декабря, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками II Конгресса молодых ученых. «Что касается демобилизации студентов, аспирантов и тех, кто в магистратуре учится, то <...> сегодня она должна по плану закончиться. Надеюсь, что так оно и есть», – цитирует Путина ТАСС. Глава государства отметил, что необходимо сделать все возможное, чтобы учившиеся в вузах Херсона продолжили свое обучение. «Есть еще один аспект, связанный с Херсоном. Там, по-моему, четыре вуза было. Они переехали с правого берега на левый, <...> и мы обязательно должны сделать все для того, чтобы люди, студенты продолжали образование», – сказал он. В ноябре президент дал поручение, в соответствии с которым студенты ДНР и ЛНР, призванные на военную службу, должны быть демобилизованы. После этого врио глав республик Донбасса Денис Пушилин и Леонид Пасечник издали соответствующие приказы. Путин призвал поддержать жителей новых регионов России 1 декабря 2022, 17:25 Текст: Вера Басилая

Жители новых регионов России – это наши люди, необходимо сделать все для их поддержки, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых. Путин заявил, что молодая девушка Федорова из ЛНР ничем не отличается от таких же Федоровых в Новосибирске, Петербурге или Москве, это наши люди, Россия сделает всё, чтобы их поддержать. Именно поэтому мы пошли на признание и принятие в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской [народных республик], а потом еще двух территорий, передает ТАСС. Ранее Путин заявил, что жители новых российских регионов должны «врасти в российскую действительность» и почувствовать преимущества от жизни стране. Новости СМИ2 Ветеран Донбасса: Человек с инвалидностью сейчас получает качественное протезирование Участники встречи с Путиным рассказали о переменах в отношении государства и общества к инвалидам 2 декабря 2022, 21:12

Фото: Максим Мишин/Агентство «Москва»

Текст: Олег Исайченко

«Обеспечение каждого ветерана сейчас налажено на должном уровне, все очень классно. Могу рассказать про это по собственному опыту», – заявил газете ВЗГЛЯД участник боев в Донбассе, инвалид Вадим Серик. Он принял участие во встрече президента с людьми с ограниченными возможностями здоровья и представителями общественных организаций. «Любой человек с инвалидностью, скажем, потерянной конечностью может обратиться за помощью и получить качественное протезирование. Согласно статистике портала госзакупок, приобретаются очень хорошие протезы», – отметил Вадим Серик, волонтер, бывший боец батальона «Сомали» армии ДНР, активист «Донецкой организации инвалидов «Новая Жизнь», «Союза добровольцев Донбасса», «Ветеранов Новороссии». По словам Серика, с проблемой протезирования ему помогли справиться специалисты Фонда социального страхования. «Возможно, НКО могли бы уделять больше внимания нашей социализации – уже после того, как инвалиды оправятся от полученных ранений. Они могли бы помогать получить новую профессию, знания и компетенции – за счет доступа к платным обучающим площадкам в интернете. Сейчас есть образовательные онлайн-платформы, онлайн-университеты, которые могут давать новые знания. Инвалид может, к примеру, найти себя в программировании и зарабатывать на этом деньги», – считает волонтер. По мнению Серика, внимание, которое уделяет президент вопросам заботы об инвалидах, постепенно меняет отношение к этой проблеме со стороны общества. «Тема перестала быть чем-то табуированным. Раньше инвалид боялся публично заявить о своем недуге, о том, что он отличается от большинства сограждан. Сейчас в обществе в целом не осталось негатива по отношению к тем, кто рядом с нами передвигается на коляске или ходит на протезе. Это произошло благодаря различным программам социализации и адаптации инвалидов и благодаря личным усилиям президента. Теперь такие, как я, воспринимаются «на равных» или даже как некий образец, ориентир. Такой пример подают паралимпийцы, бизнесмены с инвалидностью. Они транслируют идеи гуманизма, идеи о том, что в обществе все равны и что каждый получит поддержку в трудной жизненной ситуации», – подчеркнул Серик. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин провел в пятницу встречу с людьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и представителями общественных организаций, объединяющих людей с особенностью по здоровью. Как заявил президент, власти всех уровней должны уделять особое внимание помощи раненым в ходе специальной военной операции солдатам и офицерам. «Они должны быть обеспечены – причем на качественном, современном уровне – всем необходимым для медицинской и социальной реабилитации и скорейшего восстановления», – заявил глава государства. Путин назвал участвующих в операции «настоящими мужчинами и защитниками» России, которые с честью и доблестно выполняли свой воинский долг. «Теперь наша задача – выполнить свой долг перед ними», – заключил президент. Серик на этой встрече предложил создать в ДНР центр для реабилитации пострадавших. По словам Путина, в регионе несколько точек, где эта работа уже происходит, но она, судя по всему, находится на первичной стадии. «Над этим обязательно поработаем, в том числе в рамках того центра, который мы с вами обязательно сделаем», – цитирует президента ТАСС. Необходимо создать в Донбассе многопрофильные центры реабилитации для раненых военных с медицинской, психологической поддержкой и с помощью в дальнейшем трудоустройстве, заявил глава государства. Путин также напомнил, что отношение к людям с особенностью по здоровью считается во всем мире показателем зрелости общества, человеческой, гражданской ответственности. В современной России это отношение изменилось, добавил он. Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию, вице-президент Всероссийского общества слепых Олег Смолин предложил проиндексировать пенсии работающим инвалидам. Путин ответил, что в душе абсолютно согласен с предложением, вопрос нужно проработать на уровне правительства. Ранее сообщалось, что страховые пенсии по старости неработающих пенсионеров проиндексируют с 1 января на 4,8%. Другой участник встречи, лидер общественной организации «Опора» Елена Волохова тоже отмечает, что отношение общества к инвалидам меняется. «За десять лет моей инвалидности я вижу, как иначе стали реагировать обычные здоровые люди. Инвалиды, которые не отчаиваются, идут вперед, чего-то добиваются, становятся не изгоями, а ориентирами для других», – рассказала Волохова. Успехам многих инвалидов способствует и тот факт, что профильные НКО теперь получают финансирование по линии Фонда президентских грантов, добавила она. «Наша «Опора» тоже время от времени выигрывает президентские гранты. Мы работаем в рамках программы комплексной реабилитации, в частности, помогаем людям с ампутацией конечностей. Мы помогаем устранять пробелы в реабилитационных программах, даем обратную связь профильным структурам по медико-социальной экспертизе», – отметила Волохова. «Мы проводим образовательные семинары для медработников, для сотрудников структур Фонда социального страхования. Нам же виднее – чиновники не всегда могут за всем уследить, и это нормально. Государство в свою очередь тоже видит результаты нашей работы», – подчеркнула председатель «Опоры». Хотя выиграть грант удается далеко не всем, в принципе, это несложно, говорит Волохова. «Если программа того стоит, Фонд президентских грантов обратит на нее внимание. Должно быть все просчитано – что и для чего ты делаешь, какой результат ждешь. Если у тебя есть такие четкие представления, получить грант несложно», – заверила собеседница. «Судя по дискуссии на встрече, Путин считает, что улучшение качества жизни людей, в том числе имеющих особенности по здоровью, будет достигнуто за счет вложений в науку. Будущее за новыми разработками в сфере протезирования. Высокие технологии полезны не только инвалидам, они облегчают жизнь и обычным людям тоже. Происходит свое импортозамещение – разрабатываются российские коленки и стопы с микропроцессорным управлением. А протезы рук – наша гордость. Умные разработки в России всегда были сильными», – подытожила Волохова. Стоит отметить: с момента аналогичной встречи Путина с представителями общественных организаций инвалидов, состоявшейся в декабре 2020 года, по линии Фонда президентских грантов поддержку получили 3387 проектов, направленных на помощь людям с инвалидностью, на 5 млрд рублей. В целом за 14 конкурсов, проведенных Фондом начиная с 2017 года, поддержку получили 7034 проекта, направленных на помощь людям с инвалидностью. Общая сумма помощи составила 14,3 млрд рублей. Путин указал на невозможность изолировать Россию от современных технологий 1 декабря 2022, 17:19 Текст: Алексей Дегтярев

Российская сторона сможет найти технологических партнеров при любых обстоятельствах, в нынешних условиях навечно не получится ничего закрыть, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с участниками II Конгресса молодых ученых. «Партнеры всегда найдутся, здесь у меня нет никаких сомнений. Если будем делать на хорошем уровне, партнеры технологические всегда будут. Вот так же, как и по конгрессу. В прошлом году никаких событий не было таких вот, которые сегодня происходят. Чисто российское было мероприятие», – цитирует Путина ТАСС. В 2022 году в Конгрессе молодых ученых в Сочи решили принять участие представители 40 стран, подчеркнул он. Глава государства отметил, что искусственно в нынешнем мире не получится «завернуть и закрыть» словно «какую-то пробку» ничего. В четверг Путин ознакомился с деятельностью лабораторного комплекса научно-технологического университета «Сириус». Новости СМИ2 Социолог указал на важность интеллектуального суверенитета для России Кирьян: У России достаточно интеллектуального и технологического потенциала, чтобы расшить все нынешние узкие места 1 декабря 2022, 17:35 Текст: Андрей Резчиков

У России достаточно интеллектуального и технологического потенциала, чтобы справиться с текущими вызовами. А президент страны стал архитектором системы, отвечающей за развитие не только технологий, но и образования, науки и инноваций. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД социолог Петр Кирьян. «Укрепление нашего интеллектуального суверенитета должно в первую очередь строиться на решении актуальных проблем. Если мы видим, что нам не хватает чего-то в образовании, что возникли провалы по инновациям, что высветились совершенно явные недочеты в части импортозамещения, то надо направлять усилия туда», – сказал руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «Из недавних заявлений президента становится ясно, что у России достаточно интеллектуального и технологического потенциала, чтобы расшить все нынешние узкие места», – подчеркнул собеседник. Еще шесть лет назад, напомнил Кирьян, в нашей стране исходили из того, что «замещать импорт необходимо лишь в критических элементах инфраструктуры, – например, это связь, либо то, что потом формирует точки роста всей экономики». «Скажем, мы довольно долго и последовательно развивали судостроение. Казалось бы, это не самая передовая отрасль, но от нее зависит, как мы сейчас увидели, международная логистика, возможность быть свободными в части поставок в разные регионы мира», – указал эксперт. Раньше развитие судостроения воспринималась больше с точки зрения выполнения оборонзаказа, а также строительства ледоколов для Северного морского пути, газовозов и рыболовецких судов, отмечает Кирьян, а вот «сегодня понятно, что в этой сфере нужна широкая номенклатура». Собеседник подчеркнул также, что президент стал «архитектором системы», отвечающей за развитие в стране технологий, образования, науки и инноваций. «У нас теперь есть методика, по которой реализуются национальные проекты и приоритетные программы развития. Этот новый концепт был сформулирован Путиным в 2020 году, когда глава государства подписал указ о национальных целях развития до 2030 года. Если раньше национальные проекты касались выполнения конкретных, довольно узких задач, то сейчас эффект от проектов глубже – они должны выстраивать механизмы, которые позволят системно менять положение дел в той или иной отрасли. Если мы говорим, например, о здравоохранении, то в первую очередь формируется ее определенная модель, а потом уже под нее подстраивается инфраструктура – от медпунктов до национальных исследовательских центров», – подытожил Кирьян. Ранее президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что конкурентоспособность российской экономики в целом и отдельных отечественных компаний зависит от уровня научного и технологического развития, а суверенитет в этой сфере можно назвать «вопросом настоящего и будущего России». В четверг на встрече с молодыми учеными в центре «Сириус» президент отметил, что «за нефте- и газодоллары можно закупать все что угодно: от гвоздей до бриллиантов», но в таком случае «своего никогда не будешь ничего производить». «Поэтому эта сегодняшняя ситуация подталкивает нас к самостоятельной работе по очень многим направлениям, в том числе и по производству собственной научной приборной базы», – указал Путин. На прошлой неделе, выступая на конференции «Сбера», президент заявил, что в России необходимо массово внедрить искусственный интеллект – в различные сферы жизнедеятельности. По его словам, такая задача ставится на ближайшие десять лет. Путин подчеркнул, что каждый национальный проект и госпрограмма отныне должны содержать меры по расширению применения новых технологий, а компании должны отражать это в своих инвестиционных планах.