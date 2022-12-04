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ВКС России сбили украинский Су-25 в районе Красноармейска
Конашенков: ВКС России сбили украинский самолет Су-25 в районе Красноармейска в ДНР
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Истребительная авиация ВКС России сбила украинский Су-25 в Донецкой народной республике, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, ВКС России сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики, передает ТАСС.
Конашенков рассказал также, что на Донецком направлении российские войска ведут успешные наступательные действия в районе города Артемовска, за сутки на данном направлении уничтожено более 50 украинских военнослужащих и шесть боевых бронированных машин ВСУ.
По его словам, в районах населенных пунктов Григоровка и Марково ДНР уничтожены две противорадиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. В районе населенного пункта Новоалександровка Запорожской области уничтожен склад боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, а в районе населенного пункта Шевченково Харьковской области уничтожена нефтебаза, с которой осуществлялось снабжение топливом военной техники группировки ВСУ на Купянском направлении
«В районе населенного пункта Диброва Донецкой народной республики поражен пункт временной дислокации украинского националистического формирования», – сказал Конашенков.
По его словам, на Краснолиманском направлении противник силами двух ротных тактических групп безуспешно пытался атаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Площанка, Червонопоповка и Житловка ЛНР. В результате ударов российской артиллерии атака отражена, противник отброшен к исходному рубежу.
Конашенков также отметил, что Вооруженные силы России нанесли огневое поражение в районе Серебрянского лесничества и решительными действиями сорвали атаки двух штурмовых групп Вооруженных сил Украины в направлении населенного пункта Кременная. «Потери противника за сутки на данном направлении составили более 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, боевая машина пехоты и бронеавтомобиль», – сказал он.
Он добавил также, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки нанесено поражение 69 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 187 районах.
Ранее ВС России не позволили ВСУ восстановить положение войск на Донецком направлении.
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Союзные силы ударили по местам формирования украинской группы «Сич»
Союзные силы нанесли артиллерийские удары по местам формирования усиленной тактической националистической группы «Сич» (признана в РФ экстремистской) в городе Никополь, ее могли использовать для наступления в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщил, что ожидается переброска до 40 тыс. украинских военных с херсонского на запорожское направление, приоритетом для Киева станет захват Запорожской АЭС, Энергодара и выход к Бердянску для остановки сухопутного коридора в Крым, передает ТАСС.
По словам Рогова, цель группы «Сич» – начать наступление на позиции России после выравнивания погоды.
«Когда будет сухо и ровная температура, а ближайшие ночи будет до минус 6, что для наших краев достаточно холодно, распутица может закончиться», – пояснил он.
Ранее сообщалось, что ВСУ применили на линии соприкосновения в Запорожье гаубицы времен Второй мировой.
Бар Сергея Жукова в Краснодаре объяснил отказ впустить мужчину в военной форме
Бар Жукова «Руки вверх!» в Краснодаре заявил, что отказ впустить посетителя в камуфляже связан не только с дресс-кодом
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Посетителя в камуфляжной одежде отказались впустить в бар «Руки вверх!», принадлежащий певцу Сергею Жукову, из-за его поведения, а не только из-за дресс-кода, заявил сотрудник заведения.
В интернете опубликована видеозапись, на которой охранник говорит снимающему, что не может его впустить в бар из-за дресс-кода. Посетитель объясняет, что «военный человек» и у него «нет другой одежды», так как «приехал на два дня всего лишь». «Вы понимаете, в какое время вы сейчас находитесь?» – заявил он.
В баре утверждают, что «камуфляж – это не единственная причина, по которой он не должен был пройти в заведение». Утверждается, что мужчина уже был пьян и вел себя агрессивно, а видеозапись запечатлела только часть разговора. До этого, как заявили в баре, «была нецензурная брань» в адрес сотрудников, передает РИА «Новости».
При этом в баре заявили, что сослуживцы мужчины разговаривали «нормально, не на повышенных тонах». Его поведение назвали «основополагающей причиной» отказа впустить в бар. Сообщается, что инцидент случился в начале недели, администрация заведения не предъявила никаких претензий сотруднику. В баре предложили посмотреть записи с камер наблюдения.
Напомним, в августе охрана московского ресторана «Магадан» не пустила в заведение российского офицера. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отправить охранников заведения служить в Донбасс. В петербургском ресторане DOSKI под увольнение попал официант, носивший жетон с украинским флагом и надписью «збройные силы».
Разведчик объяснил минимальные потери российских войск на Украине
Разведчик спецназа заявил, что потери ВС России в зоне спецоперации на Украине минимальные
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ВС России проводят спецоперацию на Украине с минимальными потерями благодаря грамотной тактике, корректировке артиллерии и изучения передвижения противника, заявил разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское в ЛНР.
По словам разведчика, продвижение ВС России было медлительное, но с минимальными потерями, грамотное, каждый боец был на счету. Боец рассказал, что артиллерию корректировали, чтобы минимизировать потери среди своего личного состава, передает РИА «Новости».
Спецназовец также отметил, прежде чем штурмовать улицы и дома, войска «ровняют с землей» убежища противника, а также уничтожают вражескую технику. После того, как изучаются все передвижения противника, по украинским позициям работают минометы и гранатометы и только затем начинается штурм.
«Благодаря этому потери среди российских солдат действительно минимальные и это «не приукрашивание чего-то», – подытожил разведчик.
Ранее разведчик рассказал о сигнале украинских танкистов для сдачи в плен.
Напомним, глава Еврокомиссии фон дер Ляйен оказалась в центре скандала из-за Украины. В видеообращении она сообщила, что потери украинской стороны с начала российской специальной военной операции, по оценке Евросоюза, превысили 100 тыс. военных и 20 тыс. гражданских лиц, однако позднее ее заявление было удалено.
Российский спецназовец сравнил ВСУ с клонами
Российский разведчик рассказал, что ВСУ ежедневно восполняют потери новыми солдатами
Личный состав ВСУ несет огромные потери, но Украина их восполняет с большой скоростью, завозит «пачками», как будто солдат клонируют, заявил российский разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское в ЛНР.
По словам спецназовца, если вечером было ранено около десятка украинских боевиков, а троих убили, столько же прибывает на следующий день, и это происходит ежедневно, передает РИА «Новости».
Разведчик пояснил, что такое «клонирование» ВСУ не мешает продвигаться ВС России вперед, российские войска уже контролируют Новоселовское, и нацелены на Берестовое.
Ранее разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское в ЛНР заявил, что ВС России проводят спецоперацию на Украине с минимальными потерями благодаря грамотной тактике, корректировке артиллерии и изучения передвижения противника.
New York Times рассказала, как определяют «коллаборационистов» на территориях под Херсоном
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The New York Times рассказывает, как «записывают в коллаборационисты» на территориях в Херсонской области. NYT привела пример истории местного бизнесмена Ильи Карамаликова, которого украинские следственные органы обвиняют в содействии побегу российского военного.
В один из дней этот отряд задержал заблудившегося российского летчика. Его поместили под арест, но, как пишет NYT, поскольку ВСУ даже в отдаленной близости в городе уже не было, Карамаликов не увидел другого выхода, как отдать летчика россиянам. Именно это и служит теперь основанием для обвинения.
По логике обвинения, заключает издание, летчика следовало убить и скрыть это от российских властей, передает «Страна.ua».
Неоднозначность ситуации The New York Times подчеркивает высказыванием одного из херсонских раввинов: «Все эти люди, которые сбежали, теперь судят нас. Это жестокие времена».
Напомним, что международное агентство Associated Press в середине ноября опубликовало статью, в которой сказано, что президент Украины Владимир Зеленский уже обвинил Россию в зверствах – упомянутых выше четырехстах военных преступлениях.
Однако в фотогалерее к материалу опубликован снимок, на котором, согласно подписи самого издания, к столбам привязаны «предполагаемые коллаборационисты».
Ранее украинская пресса сообщила, что власти Украины лишили аккредитации не менее шести журналистов ряда украинских и зарубежных СМИ, в том числе CNN и SkyNews, за репортажи из занятого ВСУ Херсона.
Не остается никаких сомнений в том, что в Херсоне готовятся кровавые провокации, причем по аналогии с Бучей, сказал газете ВЗГЛЯД в середине ноября член Общественной палаты России, глава Международного общественного трибунала по Украине Максим Григорьев.
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США предсказали снижение интенсивности боев на Украине
Директор нацразведки США Хейнс предсказала снижение темпов ведения боевых действий на Украине
В ближайшие месяцы на Украине ожидается снижение темпов ведения боевых действий, сообщила директор национальной разведки США Эврил Хейнс.
Хейнс заявила, что уже сейчас наблюдается некоторое снижение темпа. По мнению американской разведки, эта тенденция сохранится в ближайшие месяцы. По ее словам, важно, какая ситуация сложится к концу зимы, передает ТАСС.
Напомним, председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли призвал Украину использовать замедление военных действий зимой как «окно» для переговоров с Москвой. В свою очередь, министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Киев «продолжать наступление» в зимние месяцы.
Кадыров сообщил о задержании планировавших подрыв диверсантов в Херсонской области
Глава Чечни Кадыров: Задержаны диверсанты, которые планировали вести подрывную деятельность на освобожденных территориях
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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о задержании в Херсонской области диверсантов, которые планировали подрыв на освобожденных территориях, и получении от них ценной информации.
По его словам, продолжается зачистка населенных пунктов Херсонской области от украинских преступных элементов, в ходе которой были задержаны диверсанты, планировавшие вести подрывную деятельность на освобожденных территориях, передает РИА «Новости». Кадыров добавил, что командование российских спецподразделений получило от задержанных ценную информацию, которую планирует использовать против украинских националистов в ближайшее время.
Он добавил, что удалось изъять десятки единиц оружия, включая гранатометы и взрывчатые вещества.
Ранее завербованный украинскими спецслужбами диверсант рассказал, что ему на Украине помогли избежать наказания за преступление, чтобы он смог провести теракты в Запорожской области.
Зеленский назвал «наиболее болезненные» для ВСУ участки фронта
Зеленский назвал Артемовск и Соледар «наиболее болезненными» для украинских военных участками фронта
Для вооруженных сил Украины Артемовск (Бахмут) и Соледар остаются наиболее сложными участками фронта, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский в видеообращении, опубликованном в Telegram, сообщил, что для ВСУ самой «горячей» и «болезненной» остается ситуация «на Донетчине», передает ТАСС.
Напомним, в ДНР сообщили, что российские войска значительно продвинулись на Артемовском направлении. Российские военные установили огневой контроль над всеми дорогами на данном направлении. Сообщается, что фиксируется отвод тяжелой техники украинских войск.
Украинские войска перебросили под Кременную три группировки с иностранными наемниками
Разведка ЛНР сообщила о переброске трех групп иностранных наемников под Кременнную
Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили три ударные группировки, усиленные немецкими и польскими наемниками, под Кременную в Луганской народной республике (ЛНР), сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Марочко со ссылкой на данные разведки отчитался о том, что была отмечена переброска дополнительных сил Украины под Кременную. Причем там выявлены сразу три ударные группировки, усиленные польскими и немецкими наемниками, передает ТАСС.
Ранее Марочко сообщал, что ВСУ последние два месяца ежедневно предпринимают попытки прорыва обороны в районе Сватово и Кременной.
Российский спецназовец рассказал об отступавшем с оторванной ногой украинском военном
Боец рассказал, как военный Украины смог отступить без ноги, вероятно, под наркотиками
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Российский разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское ЛНР рассказал, как украинский военный, которому оторвало ногу, смог уйти с поля боя, предположив, что он, возможно, был под действием какого-то сильнодействующего препарата.
По его словам, один из военнослужащих ВСУ, которому оторвало ногу чуть выше колена, наложил жгут, взял тросточку и как ни в чем не бывало пошел, возможно, он находился под каким-то препаратом, который просто делает из человека «не то, что машину, а какого-то нечеловека», передает РИА «Новости».
По словам спецназовца, во время атаки «Кракена» десять человек целенаправленно шли в полный рост посреди бела дня. Они не заблудились, ничего.
Напомним, украинские военнопленные рассказали о том, что боевой дух ВСУ и нацбаты поддерживают при помощи наркотических веществ. Летом украинские власти разрешили использовать марихуану в медицинских целях, сообщалось, что готовится производство препаратов на основе этого наркотика.
Украинские военнопленные заявили об отсутствии навыков стрельбы
Попавшие в плен украинские военные заявили об отсутствии у них стрелковой подготовки после мобилизации
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Украинские военные, которые оказались в плену, заявили, что они попали в вооруженные силы Украины по мобилизации и что мобилизованных почти не учат стрелять.
Александр Павленко заявил, что по пятибалльной шкале оценивает свою военную подготовку на один балл. Он сообщил, что всего два раза посещал полигон. Максим Писарев также заявил, что у него нет навыков ведения боевых действий. По его словам, в течение полугода службы он и сослуживцы в основном рыли окопы.
Писарев утверждает, что был «на должности повара» и «за полгода я только 11 патронов настрелял». «Я один раз ездил (на стрельбы), второй раз я не ездил, а они (сослуживцы) второй раз тоже в районе 10 патронов выстрелили. Всё это за полгода», – приводит его слова РИА «Новости».
Виталий Мартыненко также сообщил, что его подразделение выезжало по Сумской области рыть окопы и строить блиндажи, а из автомата он стрелял всего один раз – отстрелял тоже всего 11 патронов. Александр Калиновский сказал, что «стрелял один раз»: четыре пристрелочных патрона и «семь раз просто в поле по мишени».
Олег Попов сообщил, что учат по советским учебникам. Он сказал, что мобилизованным обещали масштабную стрелковую подготовку, уверяли, что боеприпасов достаточно. Однако в итоге «пять было стрельб, и одни ночные, стреляли по 10–15 патронов», сказал он. Сергей Роменский сказал, что сделал всего три выстрела.
Напомним, десантник вооруженных сил Украины Дмитрий Проценко, попавший в плен, заявил, что в бою ему не помогла британская военная подготовка. Проценко добавил, что в поле уроки оказались бесполезными.
В ДНР назвали количество пострадавших в результате обстрела Донецка
Штаб теробороны ДНР: Не менее четырех человек пострадали в Донецке из-за обстрела со стороны украинских войск
По меньшей мере четыре человека пострадали в Донецке при обстреле из РСЗО «Град» и артиллерии НАТО со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
По сообщению штаба, ВСУ ранили четырех мирных жителей при обстреле из артиллерии НАТО калибром 155-мм и РСЗО «Град» в Куйбышевском и Киевском районах Донецка, передает РИА «Новости».
Ранее в воскресенье украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО «Град» по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка.
Минобороны России показало работу артиллерийских установок «Акация»
В министерстве обороны России опубликовали видео с боевой работой расчетов 152-мм артиллерийских установок 2С3 «Акация» ЮВО в зоне спецоперации.
Артиллеристы наносят удары по укреплениям противника, скоплениям живой силы и колоннам военной техники ВСУ, следует из сообщения ведомства в Telegram-канале.
Во время выполнения огневых задач артиллеристы взаимодействуют с расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые занимаются разведкой позиций противника, а также корректируют огонь боевых машин.
В составе расчетов участвуют мобилизованные.
2С3 «Акация» – советская 152-мм дивизионная самоходная гаубица, разработанная на Уральском заводе транспортного машиностроения.
Лукашенко: Запад не готов на прекращение конфликта на Украине
Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что Запад настроен на продолжение войны
Запад пока рассматривает варианты продолжения боевых действий на Украине, что повлечет за собой продолжение СВО российской армии, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.
По словам Лукашенко, на Западе не спешат идти на переговоры, белорусские спецслужбы не видят, чтобы они были готовы по-человечески договариваться, передает агентство БелТА.
«Мы откровенно заявили свою позицию. Ни вы, ни мы войны не хотели и не хотим», – отметил Лукашенко, напомнив о недавних высказываниях бывшего президента Украины Петра Порошенко по поводу заключения Минских соглашений.
«Оказывается, он готовился к войне. Ну что тогда нас обвинять, что мы в чем-то виноваты. Готовился к войне, так сегодня и расхлебывают эту ситуацию», – заявил президент Белоруссии.
Между тем, Шойгу поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко за гостеприимство по отношению к российским военнослужащим, прибывшим для выполнения задач в рамках совместной группировки. Министр обороны России отметил, что российские военные чувствуют себя в Белоруссии как дома, и делают все, чтобы появилась большая выучка, большее боевое слаживание.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские и российские военные готовятся как единая армия.
В РПЦ заявили о намерении дать оценку словам Папы Римского о бурятах и чеченцах
Русская православная церковь даст оценку заявлению Папы Римского о жестокости бурятов и чеченцев в зоне специальной военной операции на Украине, заявил епископ Переславский и Угличский Феоктист (Игумнов).
По его словам, подобные высказывания непрофессиональные и недопустимые.
«Это очень некрасиво смотрится, потому что попахивает сами знаете чем – нацизмом, если угодно», – сказал епископ Феоктист в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24», передает ТАСС.
Он указал, что нет наций «более жестоких или более греховных», но все люди «равны во Христе».
Напомним, папа Римский Франциск сказал, что якобы «самой жестокой частью российских войск на Украине» оказались те, кто вырос вне «русской традиции», например, буряты и чеченцы.