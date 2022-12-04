ВКС России сбили украинский Су-25 в районе Красноармейска

Конашенков: ВКС России сбили украинский самолет Су-25 в районе Красноармейска в ДНР

Истребительная авиация ВКС России сбила украинский Су-25 в Донецкой народной республике, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, ВКС России сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики, передает ТАСС.

Конашенков рассказал также, что на Донецком направлении российские войска ведут успешные наступательные действия в районе города Артемовска, за сутки на данном направлении уничтожено более 50 украинских военнослужащих и шесть боевых бронированных машин ВСУ.

По его словам, в районах населенных пунктов Григоровка и Марково ДНР уничтожены две противорадиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. В районе населенного пункта Новоалександровка Запорожской области уничтожен склад боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, а в районе населенного пункта Шевченково Харьковской области уничтожена нефтебаза, с которой осуществлялось снабжение топливом военной техники группировки ВСУ на Купянском направлении

«В районе населенного пункта Диброва Донецкой народной республики поражен пункт временной дислокации украинского националистического формирования», – сказал Конашенков.

По его словам, на Краснолиманском направлении противник силами двух ротных тактических групп безуспешно пытался атаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Площанка, Червонопоповка и Житловка ЛНР. В результате ударов российской артиллерии атака отражена, противник отброшен к исходному рубежу.

Конашенков также отметил, что Вооруженные силы России нанесли огневое поражение в районе Серебрянского лесничества и решительными действиями сорвали атаки двух штурмовых групп Вооруженных сил Украины в направлении населенного пункта Кременная. «Потери противника за сутки на данном направлении составили более 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, боевая машина пехоты и бронеавтомобиль», – сказал он.

Он добавил также, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки нанесено поражение 69 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 187 районах.

Ранее ВС России не позволили ВСУ восстановить положение войск на Донецком направлении.

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