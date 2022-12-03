В ЕС разъяснили схему введения потолка цен на российскую нефть

Взгляд
3 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 20:24  |  vz.ru
Разделы

Запад подорвал рыночные механизмы на рынке нефти

Кардинальная перестройка мирового рынка нефти началась Егор Алеев/ТАСС
После долгих дебатов европейцы установили потолок цен на российскую нефть. Он оказался жестче, чем заявляли изначально. Тем самым Запад впервые искусственным образом вмешался в рыночное ценообразование, за что всегда ругал другие страны. Чего Европа хочет добиться и к каким последствиям это приведет? Подробности...
Перейти в раздел…

Православных украинцев отправят в подполье

Власти Украины решили запретить УПЦ и захватить святыни русского православия Maxym Marusenko/
NurPhoto/Reuters
Украинская власть решила запретить связанные с Россией религиозные организации. Под удар в первую очередь попадет каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата. Почему Киев решился на этот шаг именно сейчас? И что ждет тысячи священнослужителей и миллионы прихожан УПЦ? Подробности...
Перейти в раздел…

«Понимаю, что в России не пропаду». Как на Дальнем Востоке устроились беженцы из Мариуполя

Разрушенный Мариуполь восстанавливают, но его жители могут устроиться и на других территориях России Илья Питалев/РИА Новости
«По сравнению с тем, что мы пережили, здесь – рай», заявляют переселенцы из Мариуполя, которые более полугода живут и работают на Дальнем Востоке. Еще в Таганроге сотрудники Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики объяснили переселенцам, почему для дальнейшей жизни в России можно выбрать далекий Хабаровский край. Подъемные, вакансии, помощь с документами и полная программа адаптации. Общее мнение собеседников газеты ВЗГЛЯД: «Нам повезло, бояться ехать через всю страну, если предложат – не стоит». Подробности...
Перейти в раздел…

Как Байдену пришлось разочаровать Макрона

Байден принимал Макрона как «лучшего друга США» Alex Brandon/AP/ТАСС
Грандиозный и крайне дорогостоящий ужин, похоже, стал главным событием визита президента Франции Эммануэля Макрона в Соединенные Штаты. А ведь цель поездки была вовсе не в поисках гастрономических удовольствий. В чем Макрон пытался убедить Байдена и почему он в итоге был жестоко разочарован? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
Перейти в раздел…

Бардак на ЧМ в Катаре – повод России уйти из УЕФА в Азию

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Нельзя исключать, что на мировом первенстве в США и Канаде 2026 года перед каждым матчем исполнят гимн ЛГБТ-сообщества, а в каждую команду обяжут включить по два гея и одному трансгендеру. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Казахстан внезапно оказался нужен всему миру

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Напряжение в Центральной Азии (не только в Казахстане) продолжит нарастать. Виной тому будут и проблемы в мировой экономике, и попытки крупных игроков использовать Казахстан как козырь в большой геополитической игре. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Открытый конфликт на Украине схлопнул все симуляции

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Военный конфликт не терпит иллюзий ни о себе, ни о противнике. Именно об этом гласят надписи в каждой российской войсковой части: «В критической ситуации ты не поднимешься до уровня своих ожиданий, а упадешь до уровня своей подготовки». Теперь это мантра для нас не только армейская, но и гражданская. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
Перейти в раздел…

Потолок цен на русскую нефть

Казахи оценили спецоперацию

Европа готовит трибунал по Украине

Перейти в раздел…

Собянин побывал в зоне проведения специальной военной операции

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на линии обороны в зоне специальной военной операции (СВО). Градоначальник лично проверил, как бойцам помогают обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. По его словам, у мобилизованных из Москвы военных «настроение боевое»
Подробности...

При крушении самолета Beechcraft 55 Baron в Армении погибли российские пилоты

При крушении самолета В55 в Армении, летевшего в Астрахань, погибли два российских пилота. Самолет разбился вблизи деревни Джрабер Котайкской области, в 26 км к северу от Еревана. После падения машина развалилась на части и загорелась. Прибывшие на место трагедии пожарные потушили возгорание спустя 20 минут
Подробности...

В столице запустили производство кроссовера «Москвич 3»

Столичный автозавод «Москвич» запустил серийное производство автомобилей. Первой моделью стал переднеприводный кроссовер с бензиновым мотором «Москвич 3», который собирают методом крупноузловой сборки. Автосалоны получат новинку в декабре этого года. В следующем году завод планирует наладить процессы мелкоузловой сборки
Подробности...
Перейти в раздел…
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы верите в будущее российского автопрома?
  • Да

  • Нет
Насколько надежным союзником России является Казахстан?
  • Надежным

  • Относительно надежным

  • Ненадежным

  • Затрудняюсь ответить
Сталкивались ли вы в повседневной жизни с пропагандой ЛГБТ?
  • Да, редко

  • Да, часто

  • Нет, не сталкивался

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Лукашенко заявил о подготовке российских и белорусских военных «как единой армии»
    В ЕС разъяснили схему введения потолка цен на российскую нефть В США объяснили, зачем раскрывают перед Россией местонахождение подлодок Названо имя задержанного в Лондоне российского бизнесмена Скандальное заявление фон дер Ляйен возмутило Британию
    ВС России не позволили ВСУ восстановить положение войск на донецком направлении Экс-советник ЦРУ предрек Украине значительное сокращение территорий ВСУ заподозрили в демонстративной переброске сил к Артемовску Разведчик объяснил минимальные потери российских войск на Украине
    Военный эксперт оценил новый американский бомбардировщик Российский спецназовец сравнил ВСУ с клонами Для перевозки российской нефти на фоне санкций закуплены более 100 танкеров Французы согласились с заявлением Путина об ударах по Украине

    Главная тема


    Как Байдену пришлось разочаровать Макрона

    анализ ситуации


    В Кремле прокомментировали решение о потолке цен на нефть

    «цель – наступление»


    Союзные силы ударили по местам формирования украинской группы «Сич»

    Искусственные ограничения


    Медведев высмеял решение ввести потолок цен на российскую нефть говорящим кадром

    Видео

    Канье Уэст


    Трамписты дотроллились до гитлеризма

    государственное регулирование


    Телеканал «Дождь» разочаровал власти Латвии

    советские боеприпасы


    Страны Восточной Европы превратились в «украинский Урал»

    захват церкви


    Православных украинцев отправят в подполье

    глава Еврокомиссии


    Зачем Брюссель вспомнил про «100 тысяч погибших» в ВСУ

    состояние общества


    Никита Сетов: Тревожность – это новая нормальность

    гражданская мантра


    Виталий Трофимов-Трофимов: Открытый конфликт на Украине схлопнул все симуляции

    напряжение в Центральной Азии


    Глеб Простаков: Казахстан внезапно оказался нужен всему миру

    на ваш взгляд


    Вы верите в будущее российского автопрома?

    В ЕС разъяснили схему введения потолка цен на российскую нефть

    В ЕС заявили, что для изменения уровня потолка цен на нефть нужно согласие всех стран

    3 декабря 2022, 19:35

    Текст: Вера Басилая

    Любой пересмотр уровня потолка цен на российскую нефть на уровне ЕС потребует принятия единогласного решения совета Евросоюза, переход будет плавный, не будет применяться к нефти, закупленной сверх предельной цены и загруженной на суда до 5 декабря, сообщил высокопоставленный европейский источник.

    По словам высокопоставленного европейского источника, пересмотр потолка цен на европейском уровне требует единогласного решения Совета ЕС, изменение должно быть внесено в соответствующие поправок в санкционный режим ЕС.

    Источник также отметил, что несколько развивающихся стран G20 продемонстрировали «позитивные сигналы» в отношении намерения соблюдать вводимый потолок цен на российскую нефть. Он заявил, что коалиция по потолку цен будет частично формальной, частично неформальной, передает РИА «Новости».

    При этом европейский чиновник отказался назвать такие страны, сославшись на конфиденциальность подобной информации.

    Он отметил, что потолок будет соблюдаться, поскольку у ЕС есть рычаг, учитывая размеры финансового, транспортного, брокерского секторов ЕС и партнеров по  G7. То есть другим покупателям российской нефти будет сложно в краткосрочной и долгосрочной перспективе найти замену этим европейским услугам. В частности, нефтяному танкеру, по мнению представителя ЕС, будет сложно обойтись без страхового полиса одной из компаний Евросоюза.

    «Кроме того, эти страны смогут получить выгоду от более низких цен на российскую нефть. Мы уже наблюдаем, что Россия находится под давлением партнеров в отношении скидок на нефть Urals», – отметил европейский чиновник.

    Он заявил, что Евросоюз запланировал первый пересмотр потолка цен на российскую морскую нефть в середине января, который, скорее всего, не обойдется без разногласий.

    Между тем, в распространенном релизе Еврокомиссии, говорится, что потолок цен также предусматривает плавный переход – он не будет применяться к нефти, закупленной сверх предельной цены и загруженной на суда до 5 декабря и выгруженной до 19 января 2023 года.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не примет потолок цен на российскую нефть, о дальнейших решениях власти сообщат по итогам анализа ситуации. 

    Напомним, США и Евросоюз договорились об ограничении цен на нефть из России, транспортируемую морем, на уровне в 60 долларов за баррель.

    Вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что Россия не станет продавать нефть странам, которые решат ввести механизм предельной цены.

    Газета ВЗГЛЯД писала, чего Европа хочет добиться, установив потолок цен на российскую нефть, и к каким последствиям это приведет.

    Экс-глава ЦРУ рассекретил план Запада по украинскому конфликту
    Бывший глава ЦРУ Петреус заявил, что конфликт на Украине может завершиться только переговорами
    		    1 декабря 2022, 11:09
    Фото: Chuck Burton/AP/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Экс-глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус заявил немецкой газете Tagesspiegel, что Соединенные Штаты и европейские союзники планируют устроить переговоры с российской стороной для регулирования конфликта на Украине.

    По его словам, ни российский лидер Владимир Путин, ни президент Украины Владимир Зеленский не готовы в данный момент к конструктивному диалогу. Поэтому лидеры США, ЕС, Британии вступят в переговоры и начнут работу с Украиной и Россией над созданием и реализацией решения, когда придет время, передает РИА «Новости» со ссылкой на Tagesspiegel.

    При этом Петреус заверил, что Запад и дальше будет снабжать киевский режим как в военном, так и в финансовом отношении. А России, напротив, пригрозил еще большим экономическим давлением.

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что украинская сторона не может и не хочет начинать переговоры. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что украинские условия переговоров нереалистичны и неадекватны.

    Коментарии (37)
    Новак назвал заявления Польши о закупке 3 млн тонн нефти из России «театром абсурда»
    Вице-премьер Новак назвал заявления Польши о закупке 3 млн тонн нефти из России «театром абсурда»
    		    2 декабря 2022, 14:33
    Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Вице-премьер России Александр Новак прокомментировал ситуацию с заявкой Польши закупить 3 млн тонн российской нефти в 2023 году, назвав происходящее «театром абсурда».

    По его словам, польские власти «занимаются театром абсурда». При этом он указал, что это только то, что транслируют СМИ, неизвестно, что еще в планах у Польши, передает РИА «Новости».

    Тем временем США и Евросоюз согласовали ограничение цен на нефть из России, транспортируемую морем, на уровне 60 долларов за баррель.

    Коментарии (34)
    Россия объяснила последствия попыток установить лимит цен на нефть
    Посольство назвало попытки США установить лимит цен на российскую нефть перекраиванием принципов свободных рынков
    		    3 декабря 2022, 07:09
    Фото: Holger Weitzel/
    imageBROKER.com/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Страны Запада, пытаясь установить лимит цен на российскую нефть, занимаются перекраиванием базовых принципов функционирования свободных рынков, заявило посольство России в США.

    Посольство, комментируя в Telegram «чванливые заявления» США, отметило, что кризис на энергоплощадках вызван политикой Вашингтона – санкциями против России, запретом на ее ресурсы. «С упорством, достойным лучшего применения, коллективный Запад пытается решить проблемы, созданные им же на пустом месте», – заявили дипломаты. 

    По их мнению, в результате попыток установить лимит цен на нефть возрастут неопределенность и издержки для потребителей сырья. Кроме того, теперь любая страна по политическим причинам может оказаться жертвой введения «потолка» в отношении ее экспорта. При этом в посольстве выразили уверенность, что российскую нефть продолжат покупать.

    Напомним, страны G7 и Австралия договорились о введении потолка цен на российскую нефть, перевозимую по морю, на уровне 60 долларов за баррель. Лимит в 60 долларов минфин США назвал достаточным для поддержания у России понятного экономического стимула.

    Коментарии (30)
    Медведев высмеял решение ввести потолок цен на российскую нефть говорящим кадром
    Замглавы Совета безопасности РФ Медведев высмеял потолок цен на нефть кадром из фильма «Сияние»
    		    3 декабря 2022, 14:30
    Фото: SERGEY KOZLOV/EPA/ТАСС

    Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высмеял решение Запада о введении потолка цен на российскую нефть, опубликовав кадр с замерзшим героем из фильма «Сияние».

    Дмитрий Медведев после сообщений о введении странами Запада потолка на российскую нефть опубликовал у себя в Telegram-канале кадр с замерзшим персонажем актера Джека Николсона из фильма «Сияние». Он иронично его подписал: «Наконец-то мы приняли решение о потолке цен на российскую нефть…»

     

    Напомним, страны G7 и Австралия договорились о введении потолка цен на российскую нефть, перевозимую по морю, на уровне 60 долларов за баррель. Лимит в 60 долларов минфин США назвал достаточным для поддержания у России понятного экономического стимула.

    Накануне США и Евросоюз договорились об ограничении цен на нефть из России, транспортируемую морем, на уровне в 60 долларов за баррель.

    Вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что Россия не станет продавать нефть странам, которые решат ввести механизм предельной цены.

    Газета ВЗГЛЯД писала, чего Европа хочет добиться, установив потолок цен на российскую нефть, и к каким последствиям это приведет.

    Коментарии (43)
    В Совфеде ответили на планы Парижа создать трибунал по Украине
    Сенатор Климов назвал заявление Парижа о создании трибунала по Украине полным лицемерием
    		    1 декабря 2022, 11:38
    Фото: Vincent Isore/Global Look Press
    Текст: Дарья Волкова

    Парижу для начала следует привлечь к ответственности представителей Франции, по чьей вине сегодня гибнут люди в Донбассе и на Украине. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил сенатор Андрей Климов. Ранее МИД Франции объявил о начале работы по созданию трибунала по Украине.

    «Своими заявлениями о создании трибунала французы демонстрируют полное лицемерие. Давайте вспомним, сколько преступлений на всех континентах за последние несколько веков совершили представители Франции, сколько войн они развязали и сколько в этих конфликтах погибло людей. Это ведь касается и новейшей истории», – рассказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

    «А сейчас, в те дни, когда власти Франции делают такие заявления, французским оружием убивают и калечат людей в Донбассе. Поэтому для начала им следует осудить самих себя», – отметил парламентарий.

    «Кроме того, все мы помним, что в 2014 году Париж фактически стал соучастником госпереворота в Киеве и способствовал разжиганию гражданской войны на Украине. Очевидно, что после этих событий у французских властей руки по локоть в крови», – напомнил сенатор.

    «Вместе с тем заявления Парижа – это не что иное, как попытка понравиться Белому дому на фоне визита Эммануэля Макрона к Джо Байдену», – акцентировал Климов. «Но с правовой точки зрения их действия неправомерны. Если они все-таки создадут какой-то нелегитимный «трибунал», то в теории мы можем обжаловать этот шаг в международных организациях и все свести к юридической рутине», – подытожил собеседник.

    Накануне во внешнеполитическом ведомстве Франции сообщили, что Париж начал работу по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине. Кроме того, представитель МИД Франции сообщил, что Париж поддерживает расследования Украины и Международного уголовного суда (МУС) в Гааге «для привлечения к ответственности виновных».

    Позже постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал предложение Еврокомиссии о создании некоего трибунала по Украине под эгидой ООН попыткой скрыть беззаконие Запада и придать ему легитимность.

    Напомним, Еврокомиссия предложила создать фонд из замороженных 300 млрд евро активов Центробанка РФ и 19 млрд евро частных активов, чтобы инвестировать эти средства под управлением ЕС, а прибыль использовать для компенсационных выплат Украине. Для легализации экспроприации российских средств ЕК предлагает создать международный антироссийский суд и заручиться в этом вопросе поддержкой ООН. Тем самым, как считают эксперты, Европа придумала новый способ украсть активы России.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (55)
    США и ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть
    		    2 декабря 2022, 13:33
    Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
    Текст: Елизавета Шишкова

    США и Евросоюз согласовали ограничение цен на нефть из России, транспортируемую морем, на уровне в 60 долларов за баррель, сообщили американские и европейские дипломаты.

    Также согласован механизм адаптации потолка максимальной цены – его будут держать на уровне пяти процентов ниже рыночной стоимости, передает Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов).

    Против такого решения выступает Польша, поскольку считает этот потолок слишком высоким. Варшава предлагает установить ограничение на уровне 30 долларов за баррель. Ожидается, что письменный документ об ограничении цен на нефть будет опубликован 2 декабря и вступит в силу 5 декабря.

    Отмечается, что установить потолок цен могут только США и ЕС, однако фактически закупать российскую нефть выше потолка не смогут и другие страны, так как танкеры будет невозможно застраховать у крупнейших в мире страховщиков. Крупнейший в мире танкерный флот Греции не сможет перевозить российские сырье.

    Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться официального объявления Евросоюзом ограничений на российскую нефть.

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (12)
    В Кремле прокомментировали решение о потолке цен на нефть
    Песков заявил, что Россия не примет потолок цен на нефть
    		    3 декабря 2022, 16:22
    Фото: Алексей Андронов/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Москва не примет потолок цен на российскую нефть, о дальнейших решениях власти сообщат по итогам анализа ситуации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что ситуация сейчас анализируется, в Кремле однозначно такой потолок принимать не будут, каким образом будет организована работа, после анализа, который будет быстро произведен, сообщат дополнительно, передает ТАСС.

    Напомним, США и Евросоюз договорились об ограничении цен на нефть из России, транспортируемую морем, на уровне в 60 долларов за баррель.

    Вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что Россия не станет продавать нефть странам, которые решат ввести механизм предельной цены.

    Газета ВЗГЛЯД писала, чего Европа хочет добиться, установив потолок цен на российскую нефть, и к каким последствиям это приведет.

    Коментарии (23)
    Скандальное заявление фон дер Ляйен возмутило Британию
    Daily Mail: Заявление фон дер Ляйен об Украине едва не рассорило ее с Великобританией
    		    3 декабря 2022, 11:56
    Фото: imago/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, допустив сравнение Украины с Ирландией, рискнула отношениями с Великобританией, пишут британские СМИ.

    Председатель ЕК заявила, что Ирландия далеко от событий на Украине, однако эта страна, по мнению фон дер Ляйен, «лучше других понимает», почему Украина так важна для Евросоюза. «Как и наши друзья в Восточной Европе, вы знаете, что на Украине поставлено на карту больше, чем будущее одной страны», – приводит ее слова газета Daily Mail.

    Британский депутат от партии консерваторов Джейкоб Рис-Могг назвал заявление Урсулы фон дер Ляйен из ряда вон выходящим. По его словам, оно недипломатично, неразумно и неправильно.

    Читатели газеты также возмутились словами главы ЕК, отметив, что она расшатывает западную коалицию. Так, пользователь chris58862002 написал, что это говорит «немка, страна которой силой и оккупацией подчинила себе большую часть Европы, включая Украину, 80 лет назад». По его словам, Урсула фон дер Ляйен – «абсолютная лицемерка», передает РИА «Новости».

    Пользователь dot поинтересовался, так же Евросоюз поддерживает усилия Каталонии по получению независимости от Испании, и сам ответил: «Не-а».

    Комментатор bleep написал, что ЕС «заново пробил дно». «Своими словами она разжигает еще больше ненависти и разделения. Это омерзительно», – подчеркнул он.

    JBBooks посоветовал ЕС «держать свои грязные носы подальше от вещей, которые не являются их чертовым делом».

    На этой неделе фон дер Ляйен оказалась в центре другого скандала из-за Украины. В видеообращении она сообщила, что потери украинской стороны с начала российской специальной военной операции, по оценке Евросоюза, превысили 100 тыс. военных и 20 тыс. гражданских лиц, однако позднее ее заявление было удалено.

    Коментарии (16)
    ЕК предложила ЕС принять потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель
    Странам ЕС рекомендовали установить потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель
    		    1 декабря 2022, 15:50
    Фото: Егор Алеев/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Европейская комиссия обратилась к странам-членам ЕС с просьбой утвердить предельную цену на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

    Высокопоставленные чиновники стран ЕС начали обсуждать это предложение в четверг днем, но договоренность пока не достигнута и может быть согласован другой потолок цен, пока произошло «объединение вокруг» предельной цены в 60 долларов за баррель, пишет The Wall Street Journal.

    Между тем ЕК считает такое достижение возможным, до этого сообщалось, что Европа, скорее всего, установит потолок цены на нефть из России на уровне 62 долларов за баррель, вопреки просьбам Польши установить лимит в 30 долларов, передает РИА «Новости».

    В Кремле ранее заявляли, что Россия руководствуется собственными интересами и не будет «стрелять себе в ногу» в случае введения на Западе потолка цен на энергоресурсы.

    Напомним, до этого переговоры между странами Евросоюза (ЕС) о введении ограничения цен на российскую нефть зашли в тупик.

    Президент России Владимир Путин в телефонной беседе с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани заявил, что попытки Запада ввести потолок цен на нефть из России могут привести к тяжелым последствиям в мире.

    Коментарии (34)
    Польша согласовала с ЕС введение потолка цен на нефть из России
    		    2 декабря 2022, 19:59
    Фото: Егор Алеев/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Польская сторона выразила согласие по введению ограничений на закупочную цену российской нефти в размере 60 долларов за баррель, заявил польский постоянный представитель при ЕС Анджей Садось.

    Варшава дала согласие на компромиссы ЕС по введению потолка на нефть из России в 60 долларов за баррель, это позволит Евросоюзу утвердить введение ограничений за выходные, заявил Садось, передает ТАСС.

    Ранее СМИ сообщали, что Вашингтон и Брюссель договорились об ограничении цен на нефть, закупаемую у России на уровне 60 долларов, но окончательное решение не было принято из-за позиции Польши.

    Коментарии (16)
    ЕС принял решение об уровне потолка цен на российскую нефть
    		    2 декабря 2022, 20:30
    Фото: Егор Алеев/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Евросоюз официально утвердил ограничение цен на нефть из России в размере 60 долларов за баррель, сообщило чешское председательство в Совете ЕС.

    Послы 27 стран Евросоюза достигли соглашения по потолку цен на нефть из России, транспортируемую по морю, сообщило председательство, передает ТАСС.

    В сообщении говорится, что Евросоюз согласовал потолок в 60 долларов за баррель, дополненный корректирующим механизмом, который будет требовать, чтобы цена на импорт российской нефти была как минимум на 5% ниже рыночной.

    Вскоре пройдет письменная процедура, решение вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС.

    В пятницу стало известно, что США и ЕС договорились об ограничении цен на российскую нефть. Позже согласовала договоренность и Польша.

    Коментарии (20)
    Для перевозки российской нефти на фоне санкций закуплены более 100 танкеров
    FT: Для перевозки нефти из России на фоне санкций закуплены до 109 танкеров
    		    3 декабря 2022, 12:31
    Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
    Текст: Антон Никитин

    Россия купила более сотни танкеров для поставок нефти в Индию, Китай и Турцию, сообщают британские СМИ со ссылкой на опрошенных судовых брокеров и аналитиков.

    По информации Financial Times, в реестрах выросло число неназванных или новых покупателей. Сообщается, что танкерам от 12 до 15 лет и их планируется списать в ближайшие годы.

    Как сообщил FT руководитель отдела исследований Braemar Ануп Сингх, это покупатели, с которыми в компании не знакомы, однако он уверен, что большинство судов предназначены для России.

    По данным Braemar, для России в этом году закупили более сотни кораблей напрямую или через посредников. Так, было приобретено до 29 супертанкеров (известны как VLCC), каждый из которых способен перевозить более 2 млн баррелей нефти, пишет РБК.

    По данным брокера также был куплен 31 танкер размером Suezmax (перевозит 1 млн баррелей) и 49 танкеров Aframax (около 700 тыс. баррелей). В общей сложности речь идет о 109 кораблях.

    Напомним, после долгих дебатов европейцы установили потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. По данным МЭА, с мая поставки российской нефти в страны Запада сократились на 2,2 млн баррелей в сутки, однако большая часть – две трети этого объема – была перенаправлена в Китай, Индию и Турцию.

    Коментарии (20)
    За вступление в ЕС от Сербии потребовали выступить против России
    ЕК: Сербия для вступления в ЕС должна провести реформы и ввести санкции против России
    		    2 декабря 2022, 16:03
    Фото: REUTERS/Ivan Milutinovic
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Сербия для вступления в Евросоюз (ЕС) должна не только провести реформы, но и ввести санкции против России, заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгейи.

    «Сейчас нужно провести реформы и завершить те шаги, которые касаются, например, медиа, нужны ясные шаги и ясные сигналы из Белграда. Но не могу скрыть факт, что российская агрессия на Украине влияет и на процесс присоединения, прогресс в верховенстве права ключевой, но этого недостаточно. Согласование с внешней политикой ЕС играет более важную роль, чем ранее <...>. Нам нужно, чтобы Сербия, страна-кандидат, нам помогла, Сербия должна быть на нашей стороне и помочь нам обозначенным образом провести наши санкции», – передает ТАСС слова Варгейи.

    Ранее президент Сербии Александр Вучич в Париже после переговоров с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем заявил, что Сербия не будет вводить санкции против России, так как эта страна «помогла в вопросе сохранения территориальной целостности».

    Напомним, премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что представители Евросоюза заявили, что Белград должен признать независимость Косово, а также ввести санкции против России ради возможности вступить в Евросоюз.

    Коментарии (7)
    OilPrice: Введение потолка цен на нефть лишь приумножит доходы России
    OilPrice: Введение ограничений на стоимость нефти из России странами Запада во главе с США лишь приумножит доходы Москвы
    		    2 декабря 2022, 00:13
    Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Возможное введение ограничений на стоимость нефти из России странами Запада во главе с США не лишит Москву сырьевых доходов, а лишь приумножит их, заявила обозреватель Oil Price Ирина Слав.

    Автор напомнила, что Москва предостерегла от введения ценового потолка и предупредила о прекращении поставок в страны, поддержавшие эту меру. Слав назвала такой ответ России предсказуемым, передает РИА «Новости».

    Обозреватель поставила под сомнение целесообразность установления планки в 65-70 долларов за баррель. В G7 эту отметку считают оптимальной, чтобы избежать дефицита, сохранив российский экспорт, однако это утверждение идет вразрез с заявлениями Москвы. При этом на такую планку не все согласны: Польша и страны Балтии настаивают на цене, максимально приближенной к себестоимости добычи, – около 30 долларов за баррель.

    Как отметила обозреватель, аналитики сходятся во мнении, что ценовые ограничения – это довольно беззубая мера. Потолок цен в 65 долларов сопоставим с нынешними ценами на российскую нефть и не окажет существенного воздействия на Москву, привела Слав мнение экспертов. По мнению автора, эта мера просто бессмысленна при подобных параметрах.

    Также Слав выразила мнение, что Евросоюз не сможет договориться об уровне потолка на нефть из России: Польша будет настаивать на снижении, а Греция и Кипр потребуют защитить свои морские перевозки и не опускать предельную цену. В результате ЕС придется ввести полное эмбарго, что поднимет цены на нефть, а продолжение экспорта российской нефти по всему миру может даже увеличить доходы России.

    Ранее заместитель главы Минфина США Уолли Адейемо заявил, что потолок цен на российскую нефть будет установлен на уровне 60 долларов за баррель и может в дальнейшем быть изменен. В прошлый понедельник вице-премьер Александр Новак предупреждал, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые попытаются искусственно ограничить стоимость этого сырья.

    Коментарии (2)
    Постпред России в Вене предрек Европе жизнь без российской нефти
    Постпред РФ в Вене Ульянов: Европа с этого года будет жить без российской нефти
    		   3 декабря 2022, 15:35
    Фото: Егор Алеев/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Европа с этого года будет жить без российской нефти, Россия не будет поставлять топливо тем странам, кто ввел антирыночный потолок цен, сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    По словам Ульянова, Россия дала понять, что не будет поставлять нефть тем странам, которые введут потолок цен. Посол отметил, что с этого года Европа будет жить без российской нефти. Также он не исключил, что ЕС обвинит Россию, что она использует нефть в качестве оружия, передает РИА «Новости».

    Напомним, США и Евросоюз договорились об ограничении цен на нефть из России, транспортируемую морем, на уровне в 60 долларов за баррель.

    Вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что Россия не станет продавать нефть странам, которые решат ввести механизм предельной цены.

    Газета ВЗГЛЯД писала, чего Европа хочет добиться, установив потолок цен на российскую нефть, и к каким последствиям это приведет.

    Коментарии (43)
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •