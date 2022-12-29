Путин подписал закон о пожизненном сроке за диверсии

Содействие диверсионной деятельности в России теперь влечет за собой уголовную ответственность, наказание может быть вплоть до пожизненного лишения свободы, такой закон подписал президент Владимир Путин.

В Уголовном кодексе РФ появляются новые статьи, предусматривающие ответственность за содействие, вовлечение, призывы и склонение к совершению диверсий и за их финансирование, передает ТАСС.

Также уголовная ответственность наступает в случае обучения совершению диверсий и создание преступных сообществ для совершения таких действий.

За склонение, вербовку и другое вовлечение лица в совершение таких преступлений, а также за финансирование вводится наказание в виде лишения свободы от восьми до 15 лет со штрафом от 300 тыс. до 700 тыс. рублей.

За такое же деяние, совершенное с использованием служебного положения, предусматривается от 10 до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей. За это также может грозить пожизненный срок. Организация и пособничество диверсий караются лишением свободы от 15 до 20 лет, возможно и пожизненное лишение свободы.

Напомним, Госдума приняла проект закона 20 декабря.