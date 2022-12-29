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Лавров предупредил Запад о новом подходе России
Лавров – Западу: Прежние подходы больше не работают
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Совместная работа России с Западом, если и когда таковая возобновится, будет вестись на новых началах, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
По словам Лаврова, один из уроков заключается в том, что прежние подходы больше не работают.
Кроме того, министр в интервью РИА «Новости» отметил, что Запад превратил ОБСЕ в арену пропагандистских баталий. Дела в этой организации, по оценке министра, складываются не лучшим образом, последние годы она пребывает в глубочайшем кризисе.
В 2022 году в организации председательствовала Польша с ее откровенно антироссийскими установками, отметил Лавров. По словам министра, поляки преуспели только в том, чтобы свести эффективность работы ОБСЕ к нулю, при этом для России это не стало неожиданностью.
Ранее Лавров заявил, что Штаты и их союзники в Североатлантическом альянсе ратуют за победу «на поле боя», чтобы уничтожить Россию.
Глава американской ЧВК Mozart Group рассказал о зверствах ВСУ
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Глава американской ЧВК Mozart Group, которая воюет на стороне ВСУ, Эндрю Милберн заявил, что военнослужащие украинской стороны убивают сдавшихся солдат и совершают «зверства».
Милберн отметил, что Украина – это «коррумпированное общество», которым управляют «поехавшие» люди, передает RT в Telegram-канале.
Отмечается, что интервью проходило в неформальной обстановке, поэтому американец не подбирал слов и не стеснялся в выражениях.
Ранее в Сети появились видеозаписи убийства безоружных российских военнопленных. Минобороны России обвинило «выродков ВСУ» в убийстве более десяти военнослужащих ВС РФ прямыми выстрелами в голову. Ведомство указало, что это массовое убийство – не первое преступление ВСУ, это распространенная практика украинских военных, активно поддерживаемая киевским режимом и в упор незамечаемая его западными покровителями.
Следственный комитет России завел уголовное дело по факту массового расстрела представителями вооруженных сил Украины пленных российских военнослужащих.
В СПЧ решили отправить видео казни российских пленных в международные организации, в том числе в управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный комитет Красного Креста и другие международные организации, а также напрямую политикам, послам, журналистам и правозащитникам.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в ОБСЕ и ООН с требованием провести тщательное расследование расстрела карателями ВСУ российских пленных, подчеркнув, что это преступление против человечности.
Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала международные организации осудить и расследовать преступление, предупредив, что ни одно зверство не останется без наказания.
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Лавров предостерег США от угроз президенту России
Лавров посоветовал «неназванным лицам» в Пентагоне хорошо подумать о последствиях планов «обезглавить Россию»
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Высказывания «неназванных официальных лиц» из Пентагона о возможности нанести по Кремлю «обезглавливающий удар» фактически являются угрозой физического устранения президента России, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
Как заявил Лавров, если в Вашингтоне кто-то действительно рассматривает подобные планы, то «этот кто-то должен очень хорошо подумать о возможных последствиях», передает ТАСС.
По его словам, на Западе «похоже, совсем отбросили какие-либо приличия». В частности, «небезызвестная Лиз Трасс» на предвыборных дебатах «без тени сомнения» говорила, что «вполне готова отдать приказ о ядерном ударе».
Также Лавров указал на «зашкаливающие провокации киевского режима». Как отметил министр, украинский президент Владимир Зеленский «договорился до требования превентивных ядерных ударов стран НАТО по России».
«Это тоже переходит границы допустимого. Впрочем, от деятелей режима мы и не такое слышали», – сказал глава МИД России.
Напомним, Зеленский призвал НАТО предусмотреть возможность превентивного удара в случае попытки применения Россией ядерного оружия.
В Кремле обвинили Киев во втягивании Запада в ядерную риторику. Позднее Зеленский заявил, что его неправильно поняли и что речь якобы шла только о санкциях.
В октябре посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил обещания генералов в отставке Бена Ходжеса и Дэвида Петреуса нанести по войскам России конвенциальный удар, а также призывы экс-советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона к смене режима в России.
По словам Антонова, бредовые заявления о возможности «обезглавливающего» удара по российскому руководству не поддаются здравому объяснению.
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Венгрия решила поставить перед ЕС вопрос о пересмотре антироссийских санкций
Советник премьера Венгрии: Будапешт поставит вопрос перед ЕС о пересмотре санкций против России
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Венгрия намерена в следующем году поставить перед Евросоюзом вопрос о пересмотре санкций против России, заявил советник венгерского премьера Балаж Орбан интернет-изданию «Индекс».
Он пояснил, что санкции принимаются на ограниченный период времени, ограничения не продлеваются автоматически. Санкции против России действуют уже восемь-десять месяцев, в связи с этим наступил момент обсудить в Брюсселе о том, какие из мер имеют смысл, а какие нет, передает ТАСС.
По словам Орбана, всем очевидно, что, сохраняя санкции, Европа стреляет себе в ногу. Он добавил, что в Венгрии с середины октября до середины декабря проходят консультации по вопросу о санкциях. «Мы не поддерживаем никаких санкций», – сказал Орбан.
При этом Венгрия не блокирует определенные санкции в интересах европейского единства, однако, когда на карту поставлены интересы Венгрии, Будапешт либо борется за исключение, либо препятствует принятию санкций.
Ранее СМИ сообщали, что Венгрия «в последнюю минуту» настояла на исключении трех российских министров из девятого пакета санкций Евросоюза против России.
Лавров заявил о сотнях американских военных на Украине
Сотни американских военнослужащих сейчас находятся на Украине, а аппарат военного атташе США оказывает Киеву прямые консультативные услуги, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью на Первом канале.
По словам министра, американские военные были на Украине еще до госпереворота. «Сотрудники ЦРУ занимали минимум один этаж в Службе безопасности Украины», – передает ТАСС слова главы МИД России.
Министр добавил, что сейчас в Киеве находится значительный аппарат военного атташе США, которые оказывают прямые консультативные услуги. Также на Украине есть группа специалистов, которая, как объяснил Пентагон в Конгрессе, контролирует использование вооружения США.
«Поэтому когда в Конгрессе попытались потребовать создания специального механизма, Пентагон сказал: «Нет, мы там уже за всем следим», – добавил Лавров.
Ранее министр иностранных дел России заявил, что США по дипломатическим каналам сообщили о том, что не хотят и не будут напрямую воевать с Россией.
Эксперт: Турция никогда не выйдет на самообеспечение газом
Эксперт Юшков: Энергетические амбиции Турции неосуществимы
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Турция не сможет выйти на самообеспечение энергоресурсами. Более того, далеко не всем государствам интересно отправлять газ транзитом через Турцию. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя планы Анкары стать центром поставок энергоресурсов в Европу.
«У Эрдогана, что называется, аппетит приходит во время еды. Сначала он говорил, что Турция сократит зависимость от импортного газа, потом заявил о планах выйти на самообеспечение, теперь Анкара хочет стать чуть ли не главным центром ценообразования и поставок», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Тут важно понимать, что даже в плане самообеспечения Турции есть немало сомнений. Сейчас суммарно все месторождения страны насчитывают порядка 710 млрд кубов. Но геологические запасы не означают, что все это возможно добыть в полной мере», – обращает внимание собеседник.
«Как правило, извлекается значительно меньше, чем имеется. И даже если Турции удастся достать хотя бы половину за все годы разработки месторождений, это будет большой победой», – продолжил эксперт.
«При этом у Анкары довольно высокий объем потребления газа. Только Россия поставляет им порядка 30 млрд кубов ежегодно. Я склоняюсь в тому, что Турция никогда не выйдет даже на самообеспечение», – рассуждает Юшков.
Он также напомнил, что в Черном море давно никто не находил крупных месторождений газа. «Дальше возникает вопрос об инвестициях и рентабельности проектов. Черное море – глубоководное, и вести добычу там очень дорого. При нынешней стоимости тысячи кубов за тысячу долларов это могло быть выгодно. Но нет никаких гарантий, что цены будут держаться на таком уровне и дальше», – пояснил эксперт.
«В связи с этим коммерческие компании вряд ли согласятся вложить условные два млрд долларов, чтобы лет через семь получить первый газ. Надо еще учитывать, что себестоимость топлива будет очень высокой. Может получиться так, что закупать газ будет значительно дешевле, чем самостоятельно его добывать», – предполагает собеседник.
«Не менее сложный вопрос – транзитный потенциал. Мы собираемся через них поставлять свои ресурсы за счет создания хаба. Да и сейчас идет транзит через Турцию. Правда, поставки ведутся лишь по одной ветке «Турецкого потока» и составляют 15,75 млрд кубов в год», – напоминает Юшков.
«Азербайджанский газ также идет транзитом через Турцию, но лишь десять млрд кубов, восемь из которых отправляется в Италию и еще по одному в Грецию и Болгарию. Сможет ли Азербайджан нарастить поставки? Еще один вопрос без ответа», – отмечает он.
«Туркменский газ, скорее всего, Европа не увидит. Ашхабад основные объемы законтрактовал и продает в Китай. Кроме того, потребуется строительство Транскаспийского газопровода, который не одобрят Россия и Иран», – полагает эксперт.
«Наибольшие шансы есть у Ирана, который может проложить трубы в Турцию, а затем направить топливо в Европу. Но проблема в том, что основные месторождения в Иране расположены на юге, поэтому потребуется строительство довольно длинной ветки на север, а также разрешение вопроса с санкциями. Остальным странам Ближнего Востока это неинтересно», – объясняет собеседник.
«Так что заявления Эрдогана – это, скорее, попытка успокоить собственных граждан в преддверии президентских выборов. Кроме того, это отличная возможность вновь поторговаться с Россией по различным аспектам контрактов, чтобы снизить цену на наше топливо и выпросить для себя более выгодные условия», – заключил Юшков.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что государство планирует стать центром поставок энергоносителей в Европу из бассейна Средиземноморья, Каспия и Ближнего Востока.
«Мы объединим Восток и Запад не только нашими мостами в Стамбуле и Дарданеллах, но и энергетическими мостами», – добавил он, передает ТАСС. По словам президента, окончательная цель государства – как можно скорее ликвидировать внешнюю зависимость в нефти и природном газе.
Глава Минэнерго Турции Фатих Донмез ранее сообщал, что проект создания на территории его страны энергетического центра по поставкам в Европу природного газа планируется реализовать в течение года. По его словам, главы Минэнерго Турции, Туркмении и Азербайджана в свете решений, принятых на саммите 14 декабря в Туркменбаши, в ближайшее время обсудят проект поставок в Европу.
Ранее Эрдоган сообщил, что после обнаружения в турецких территориальных водах в Черном море нового газового месторождения запасы месторождений газа в стране увеличились до 710 млрд кубометров.
В декабре турецкий лидер заявил, что Анкара в ближайшее время может стать глобальным центром ценообразования на газ.
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Лавров: Киссинджер откровенно признал ведение войны Западом против России
Бывший госсекретарь и советник американского президента по национальной безопасности Генри Киссинджер признал, что коллективный Запад во главе с США ведет войну против России на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе интервью на Первом канале.
В МИД заявили, что ознакомились со статьей Киссинджера под названием «Как избежать новой мировой войны» для журнала The Spectator об урегулировании украинского конфликта. Лавров обратил внимание на фразу: две ядерные державы состязаются за то, кому достанется неядерная Украина. Глава МИД России назвал эту фразу прямым указанием на то, кто с кем воюет, передает ТАСС.
Он добавил, что с Россией «воюет коллективный Запад во главе с ядерной державой – США», и это противостояние было объявлено после государственного переворота в Киеве.
Закачка газа в хранилища ЕС подошла к рекордному уровню
Закачка газа в хранилища ЕС продолжила превышать отбор более чем в два раза
Закачка газа в подземные хранилища ЕС продолжает превышать отбор из них более чем в два раза, тем самым устанавливая рекорд для зимнего периода, следует из данных Gas Infrastructure Europe (GIE).
По информации компании, изъятия газа из ПХГ находятся на историческом минимуме для декабря. Температуры выше климатической нормы привели к заметному снижению потребления газа в Европе и падению стоимости, а эта неделя, по прогнозам, будет такой же теплой. Так, 25 декабря отбор газа составил 89 млн куб. м (минимальный показатель за все время наблюдения GIE с 2011 года), в то время как закачка в них превысила 222 млн куб. м, передает ТАСС.
В данный момент хранилища Европы заполнены на 83,1% (на 11,55 процентного пункта (п. п.) выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 89,94 млрд куб. м газа. При этом снизилось и число стран ЕС, ведущих нетто-отбор газа из хранилищ.
По информации западных информагентств, отказ от российского газа уже обошелся Европе в 1 трлн долларов. Причем, по прогнозу Bloomberg, это только начало масштабнейшего энергетического кризиса последних десятилетий.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как сильно Европейская энергетика стала зависеть от погоды.
В США раскрыли, как Россия уничтожила санкции Вашингтона
Foreign Affairs пишет, что Россия победила в борьбе с экономическими санкциями США
Россия и Китай одержали убедительную победу в борьбе с американскими санкциями, сообщили СМИ.
Как пишет в издании Foreign Affairs директор по глобальному прогнозированию международного исследовательского центра Economist Intelligence Unit в Лондоне Агата Демаре, эпохе «излюбленного экономического оружия» США приходит конец, а вседозволенность, с которой Вашингтон оперировал этими карательными мерами, вызвала сопротивление мира, передает РИА «Новости».
В качестве примера эксперт назвала три наиболее «убедительных» ответа Москвы и Пекина на санкционную политику Штатов.
Среди них создание двусторонних валютных свопов, которые позволяют Москве и Пекину не использовать американский доллар, разработка незападных платежных систем по типу китайской альтернативы SWIFT CIPS, к которой присоединились уже более 1,3 тыс. банков из более чем ста государств, а также постепенное внедрение цифровой валюты.
«Она (цифровая валюта) защищена от санкций, поскольку у США нет возможности ограничивать использование виртуальных денег, эмитированных центральным банком другой страны», – резюмировала Демаре.
Ранее власти США расширили список санкций в отношении России, внеся в перечень десять российских организаций из-за специальной военной операции на Украине, в их числе российские военно-морские объекты.
Лавров: США и НАТО хотят победы на поле боя для уничтожения России
Глава МИД Лавров: США и НАТО хотят победы на поле боя для уничтожения России
Штаты и их союзники в Североатлантическом альянсе ратуют за победу «на поле боя», чтобы уничтожить Россию, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
По его словам, решения коллективного Запада и «подконтрольного им» украинского президента Владимира Зеленского подтверждают более глобальный характер украинского кризиса. Никто в НАТО уже не скрывает, что основной целью США и всего НАТО является ослабление России на поле боя или даже уничтожение нашей страны, передает ТАСС.
Лавров также добавил, что главным бенефициаром конфликта выступают Штаты, которые выжимают из ситуации максимальную выгоду в экономическом и военно-стратегическом плане.
«Заодно Вашингтон решает важную геополитическую задачу – нарушить традиционные связи между Россией и Европой и еще больше подчинить себе европейских сателлитов», – подчеркнул глава МИД.
Ранее Лавров предупредил, что попытки тотального сдерживания России крайне опасны. Он также посоветовал «неназванным официальным лицам» из Пентагона хорошо подумать о последствиях планов нанести по Кремлю «обезглавливающий удар».
Австрия «смогла представить себе» вступление Украины в ЕС
Глава австрийского министерства по делам Европы Эдтштадлер «смогла представить себе» вступление Украины в ЕС
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Министр по делам Европы и конституции в ведомстве федерального канцлера Австрии Каролине Эдтштадлер заявила, что «может представить себе» вступление Украины в ЕС, если Киев продолжит реализацию необходимых реформ.
Эдтштадлер считает, что Украина показывает «невероятные» амбиции, а также желание стать членом ЕС. По словам министра, во время поездки в Киев она оказалась впечатлена «силой воли», с которой Украина «показывала, что эти реформы осуществляются», передает ТАСС со ссылкой на Puls 24.
В июне Украина получила статус страны – кандидата на вступление в ЕС. При этом Киеву отказали в проведении ускоренной процедуры по вступлению в ЕС. Тем временем глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент страны Владимир Зеленский установил в стране внутренний дедлайн для вступления в Евросоюз, которого, по его словам, в случае оглашения могут испугаться в ЕС.
Кроме того, Эдтштадлер считает, что европейский регламент о беженцах нужно обновить, чтобы Шенгенская зона могла работать без пограничного контроля на внутренних границах. Прежний регламент, по ее словам, «провалился», а «людей не регистрируют на внешней границе» ЕС. С этим вопросом она связала вопрос присоединения Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне.
В декабре Австрия проголосовала на заседании Совета ЕС по внутренним делам и юстиции против присоединения Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне.
Лавров указал на невозможность нормального общения с администрацией Байдена
Лавров заявил о невозможности поддерживать нормальное общение с администрацией Байдена
Поддерживать нормальное общение с администрацией Джо Байдена невозможно, поскольку власти США ставят в качестве цели нанесение стратегического поражения России, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
Лавров отметил, что сохранять «нормальное общение объективно не получается». При этом в США антироссийская политика становится все более «острой и всеобъемлющей». Министр признал, что отношения двух стран оказались в «крайне плачевном состоянии». По его словам, политика США привела к тому, что эти отношения «практически заморожены», передает ТАСС.
Москва же «последовательно разъясняет американцам, что преднамеренное ухудшение межгосударственных отношений – не наш стиль», сказал Лавров. Однако, по его словам, Россия придерживается принципа взаимности – «око за око», но необязательно симметрично».
Напомним, Лавров предупредил, что попытки тотального сдерживания России крайне опасны. Он также посоветовал «неназванным официальным лицам» из Пентагона хорошо подумать о последствиях планов нанести по Кремлю «обезглавливающий удар».
Лавров: СВО и санкции выявили наличие брешей в государственном развитии
Лавров заявил, что СВО и санкции дали понять, где есть бреши в государственном развитии
Россия за время проведения спецоперации на Украине и действия антироссийских санкций поняла, где и в каких отраслях есть бреши в развитии, поэтому нужно независимую систему функционирования государства, заявил глава МИД Сергей Лавров в ходе рабочей встречи с руководителями российских СМИ.
Он подчеркнул, что власти должны делать все, чтобы в России была независимая система функционирования государства, в первую очередь, с точки зрения критически важных отраслей и технологий, передает ТАСС.
По словам Лаврова, за время СВО и санкций стали ясны отрасли, где есть бреши в собственном развитии, в частности там, где страна слишком откровенно или наивно положилась на все заверения, которые звучали в начале 1990-х, об общем европейском доме, о необходимости международного разделения труда, опиравшегося на лучшие характеристики и конкурентные преимущества каждой страны. Министр отметил, что те заявления о том, чтобы с помощью общих усилий страны экономили ресурсы и достигали максимально эффективных результатов – пустые слова.
Лавров добавил, что страны Запада стремятся к продолжению неоколониальной политики в отношениях с другими странами.
Он отметил, что истинная заинтересованность Запада заключается в продолжении колониальной, неоколониальной политики, чтобы урвать себе побольше. Дальше, добавил министр, триллионы долларов активно используются, чтобы создавать нужную Западу и США ситуацию на мировых рынках, рынках продовольствия, рынках удобрений.
Ранее Лавров предстказал, что вскоре страны Запада ждет значительное сокращение возможностей «рулить» в мировой экономике.
Песков объяснил, почему Москва и Вашингтон не будут поздравлять друг друга с праздниками
Кремль: Россия и США настолько далеко зашли в недружественности, что сейчас не до поздравлений
Москва и Вашингтон в данный момент настолько далеко зашли в недружественности, что сейчас им не до новогодних поздравлений, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, перед Новым годом контактов с представителями Белого дома не планируется. Однако Песков отметил, что президент Владимир Путин до Нового года планирует общение с китайским лидером Си Цзиньпином, передает РИА «Новости».
По словам пресс-секретаря, о формате переговоров будет объявлено своевременно.
Лавров заявил о фиксируемых Москвой элементах разрушительной доктрины США
Лавров: Москва фиксирует элементы разрушительной доктрины США
Москва учитывает дестабилизирующие элементы американских доктринальных установок, включая условия применения Вашингтоном ядерного оружия, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
По его словам, Москва не может пропускать обвинительные заявления Киева и всего коллективного Запада с их «дестабилизирующими элементами доктринальных установок США». Более того, в России вынуждены учитывать безразмерность тех критериев, которыми в Вашингтоне определяют для себя условия применения ядерного оружия, передает ТАСС.
Также Лавров добавил, что в Штатах много говорят о «жизненно важных интересах», которые не уточняются и, по-видимому, могут трактоваться любым удобным для них способом.
При этом глава МИД подчеркнул, что стабильные нормальные отношения Москвы и Вашингтона всем пошли бы на пользу. Особенно в контексте диалога двух ядерных сверхдержав, ответственных за судьбу человечества, отметил он.
По словам Лаврова, в планировании Москва учитывает принцип мирного сосуществования государств со своими собственными политическими и социально-экономическими системами.
Министр добавил, что Москва призывает Запад к максимальной сдержанности по теме ядерной сферы, напомнив о совместном заявлении от 3 января 2022 года странами ядерной «пятерки», в соответствии с которой необходимо предотвращать любую военную конфронтацию между ядерными державами, так как она чревата катастрофой.
Ранее Лавров заявил, что Штаты и их союзники в Североатлантическом альянсе ратуют за победу «на поле боя», чтобы уничтожить Россию.
Цена на газ в ЕС снизилась до показателей февраля
Стоимость голубого топлива в Европе сократилась ниже порога в 850 долларов за тысячу кубометров на лондонской бирже ICE, такой показатель наблюдается впервые с 22 февраля.
Цена на январские фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах сократилась до 848 долларов за тысячу кубометров, или 77 евро за МВт·ч, передает ТАСС со ссылкой на данные биржи. Общее снижение цены с начала дня составило свыше 7%.
Как отмечают аналитики, котировки газа снижаются на фоне теплой погоды в Европе. Температура на этой неделе в большинстве стран ЕС остается выше климатических показателей, что привело не только к снижению отбора газа из хранилищ, но и росту закачки в них до рекордных уровней.
Снижение до порога в 900 долларов за тысячу кубометров произошло 23 декабря, такую планку цена держала с 13 июня.