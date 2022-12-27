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Путин заявил о готовности встретиться с коллегами по СНГ в одном из зданий Русского музея
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Президент России Владимир Путин одобрил идею директора Русского музея Владимира Гусева провести одну из встреч глав стран СНГ в Михайловском замке в Санкт-Петербурге.
Гусев отметил, что в Михайловском замке сосредоточена вся история. «Хорошо. Если коллеги согласятся, захотят, там тоже интересно», – ответил Путин.
Президент вместе с лидерами шести стран СНГ (Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана) побывал на экскурсии в нескольких академических залах Русского музея в Михайловском дворце, передает ТАСС.
Руководители стран осмотрели портрет Павла I кисти Владимира Боровиковского. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что император был крупнейшим реформатором.
Путин отметил, что Михайловский замок был разрушен, в конце концов было принято решение отдать его Русскому музею. Директор музея добавил, что благодаря госуфинансированию замок отреставрирован.
Во вторник лидеры стран СНГ собрались на рабочем завтраке в Петербурге для обсуждения итогов 2022 года и планов по дальнейшему взаимодействию.
Лавров предостерег США от угроз президенту России
Лавров посоветовал «неназванным лицам» в Пентагоне хорошо подумать о последствиях планов «обезглавить Россию»
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Высказывания «неназванных официальных лиц» из Пентагона о возможности нанести по Кремлю «обезглавливающий удар» фактически являются угрозой физического устранения президента России, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
Как заявил Лавров, если в Вашингтоне кто-то действительно рассматривает подобные планы, то «этот кто-то должен очень хорошо подумать о возможных последствиях», передает ТАСС.
По его словам, на Западе «похоже, совсем отбросили какие-либо приличия». В частности, «небезызвестная Лиз Трасс» на предвыборных дебатах «без тени сомнения» говорила, что «вполне готова отдать приказ о ядерном ударе».
Также Лавров указал на «зашкаливающие провокации киевского режима». Как отметил министр, украинский президент Владимир Зеленский «договорился до требования превентивных ядерных ударов стран НАТО по России». «Это тоже переходит границы допустимого. Впрочем, от деятелей режима мы и не такое слышали», – сказал глава МИД России.
Напомним, Зеленский призвал НАТО предусмотреть возможность превентивного удара в случае попытки применения Россией ядерного оружия. В Кремле обвинили Киев во втягивании Запада в ядерную риторику. Позднее Зеленский заявил, что его неправильно поняли и что речь якобы шла только о санкциях.
В октябре посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил обещания генералов в отставке Бена Ходжеса и Дэвида Петреуса нанести по войскам России конвенциальный удар, а также призывы экс-советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона к смене режима в России. По словам Антонова, бредовые заявления о возможности «обезглавливающего» удара по российскому руководству не поддаются здравому объяснению.
Путин назвал объединение русского народа целью России
Путин: Целью России является объединение русского народа
Цель России – в объединении русского народа, а геополитические оппоненты всегда брали курс на растаскивание исторической России, заявил российский лидер Владимир Путин.
Путин в эфире телеканала «Россия 1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагменты которого опубликовал в своем Telegram Павел Зарубин, сказал, что в основе всего лежит политика наших геополитических оппонентов, направленная на растаскивание России.
«Разделяй и властвуй» – вот они всегда старались это сделать, пытаются сделать это и сейчас, а наша-то цель в другом – в объединении русского народа», – заявил российский лидер, передает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия действует в правильном направлении в конфликте с Украиной, другого выбора, кроме защиты своих интересов и граждан, у нее нет. По его словам, Россия не могла повести себя в отношении Украины так же цинично, как Запад, поскольку у РФ другая философия.
Путин и Лукашенко расставили «многие точки над i» в Петербурге
Лидеры России и Белоруссии расставили «многие точки над i» на переговорах в Русском музее в Петербурге
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Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко во время переговоров в Русском музее в Санкт-Петербурге заявили, что удалось расставить «многие точки над i» в вопросах взаимодействия двух стран.
Как заявил белорусский лидер, 26 декабря стороны обсудили многие вопросы, расставили точки над «i». Так, по мнению Лукашенко, на решение некоторых задач главы государств тратят годы, тогда как Москва и Минск разом проговорили все основные вопросы, в основном по экономике, передает РИА «Новости».
Также Лукашенко выразил благодарность российскому лидеру за конструктивный диалог.
«Правительства доработают их. Уже у них к нам не может быть вопросов. Мы решили все, что они просили», – заключил он.
Неформальный саммит стран СНГ проходит в Петербурге 26–27 декабря.
Во встрече, которая проходит по инициативе российского лидера, принимают участие президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Киргизии Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Путин сообщал, что между участниками СНГ возникают разногласия, но стороны готовы их решать.
Путин: Между участниками СНГ возникают разногласия, но мы готовы их решать
Путин: Между участниками СНГ также возникают разногласия, но мы готовы их решать
Угрозы и вызовы растут, между участниками СНГ также возникают разногласия, но есть готовность их решать, заявил президент России Владимир Путин на неформальном саммите лидеров СНГ.
«К сожалению, вызовы и угрозы в этой области, прежде всего извне, с каждым годом только растут. Приходится признать, к сожалению, и то, что между государствами-участниками содружества также возникают разногласия. Главное, однако, что мы готовы и будем сотрудничать. И даже если возникают какие-либо проблемные вопросы, стремимся решать их сами – вместе, сообща, оказывая друг другу товарищескую помощь и посреднические действия», – цитирует его РИА «Новости».
Во встрече, которая проходит по инициативе российского лидера, принимают участие президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Киргизии Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Главы стран СНГ подведут итоги 2022 года, обсудят планы по дальнейшему взаимодействию в наиболее актуальных для содружества сферах.
Неформальный саммит стран СНГ проходит в Петербурге 26–27 декабря.
Путин: Россия сможет уничтожить комплексы ПВО Patriot на Украине
Путин полностью убежден в уничтожении комплексов ПВО Patriot на Украине
Россия сможет уничтожить комплексы ПВО Patriot в случае их поставки Соединенными Штатами Украине, заявил президент России Владимир Путин.
«Конечно, пощелкаем, 100%!» – сказал он в эфире телеканала «Россия 1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагменты которого опубликовал в своем Telegram Павел Зарубин. При этом президент отметил, что у Украины таких комплексов «пока нет», передает ТАСС.
Накануне американский генерал в отставке Марк Хертлинг заявил, что украинская армия еще не скоро сможет использовать американские системы противовоздушной обороны Patriot, так как на обучение украинских военных по управлению ими уйдет не один месяц.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что комплексы Patriot станут законной целью для российских войск.
Владимир Путин заявил, что поставки ЗРК Patriot проводятся лишь для затягивания конфликта.
Путин сообщил о трехстороннем разговоре с Пашиняном и Алиевым
Путину удалось поговорить с Пашиняном и Алиевым втроем
Президент России Владимир Путин сообщил, что в понедельник на полях неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге состоялась трехсторонняя беседа с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.
«Мы с вами еще вчера начали [разговор], и удалось втроем поговорить», – сказал Путин на двусторонней встрече с Пашиняном сегодня, передает ТАСС.
В беседе с премьером глава государства предложил обсудить вопрос урегулирования ситуации на Южном Кавказе и отношения Баку и Еревана.
Напомним, встреча Путина и Пашиняна проходит на полях неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге.
Путин: Россия в отношении Украины не могла вести себя так же цинично, как Запад
Путин объяснил особой философией различие отношений к Украине России и Запада
Россия не могла повести себя в отношении Украины так же цинично, как Запад, поскольку у РФ другая философия, заявил российский лидер Владимир Путин.
«Не могли! У нас другая философия, другое отношение к жизни и к людям. Вот если посмотреть на тех людей, которые глубоко погружались в морально-нравственные ценности восточного христианства, западного христианства, ислама – то они всегда говорили, что у нас разные подходы, в общем, там скорее материальный подход и определение жизненного успеха в материальной части. А у нас в духовной. Не могли!» – заявил он в эфире телеканала «Россия 1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагменты которого опубликовал в своем Telegram Павел Зарубин.
Путин также рассказал, что его не удивило поведение россиян. «Ничего удивительного с точки зрения того, что кто-то вел себя не так, как истинный патриот, нет. Потому что в любом обществе всегда есть люди, которые прежде всего думают о своих личных интересах, значит, о каких-то личных планах… Я, честно говоря, не особенно-то их и осуждаю – каждый человек имеет право выбора», – сказал он, добавив, что это очень малая часть, передает РИА «Новости».
«Но что касается основной части – 99,9% наших граждан, наших людей, которые готовы все положить в интересах Родины – здесь для меня как бы необычного ничего нет. Но это просто лишний раз убеждает меня в том, что Россия – особая страна, и у нас живут особые люди. Это подтверждается на протяжении всей истории существования России. И сегодня еще раз», – подчеркнул Путин.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия действует в правильном направлении в конфликте с Украиной, другого выбора, кроме защиты своих интересов и граждан, у нее нет.
Путин утвердил порядок подачи заявлений для нежелающих быть гражданами Украины
Президент России Владимир Путин утвердил порядок подачи ряда заявлений, связанных с гражданством, для жителей новых регионов.
В указе определен порядок заявлений на выдачу российского паспорта, а также о признании ребенка, не достигшего 14 лет, гражданином России, сообщает ТАСС.
Кроме того, утвержден порядок подачи и учета заявлений о нежелании состоять в гражданстве Украины.
Ранее сообщалось, что в Донецке выстроились очереди за российскими паспортами.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о воссоединении с Россией. Вхождение в состав Российской Федерации поддержали 99,23% голосовавших жителей ДНР, 98,42% – в ЛНР, 87,05% – в Херсонской области, 93,11% – в Запорожской области.
30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
Путин увеличил численность федеральной службы судебных приставов
Состав федеральной службы судебных приставов увеличен на 4,3 тыс. должностей
Российский лидер Владимир Путин увеличил предельную штатную численность федеральной службы судебных приставов России с начала следующего года на 4,3 тыс. должностей.
На официальном сайте правовой информации сообщается, что указом президента с 1 января 2023 года в ФССП будет установлена предельная штатная численность работников территориальных органов в количестве 76 333 человек, в том числе сотрудников органов принудительного исполнения России в количестве 64 794 человек.
Кроме того, с 1 июля количество вакантных мест будет увеличено до 78 250 единиц, в том числе сотрудников органов принудительного исполнения России в количестве 65 593 человек.
Таким образом, предельная штатная численность ФССП вырастет с 1 января на 2464 должности, в том числе 2164 должности судебных приставов, а с 1 июля следующего года на 4381 должность, в том числе 3963 должности судебных приставов.
Ранее Путин назвал ключевые цели государственной политики России в 2023 году.
Алиев и Пашинян прибыли в Петербург на саммит СНГ
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыли в Петербург для участия в неформальном саммите СНГ, сообщили в пресс-службах двух лидеров.
В аэропорту «Пулково» Алиева и Пашиняна встречали главы Санкт-Петербурга Александр Беглов и Ленинградской области Александр Дрозденко, передает ТАСС. В поездке Пашиняна сопровождают супруга Анна Акопян и младшая дочь Арпи.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на саммите СНГ не планируется трехсторонняя встреча российского лидера с Алиевым и Пашиняном. При этом двусторонние контакты будут.
Также Путин не планирует встречаться с главами Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмоном и Садыром Жапаровым.
Неформальный саммит стран СНГ пройдет в Санкт-Петербурге 26-27 декабря.
Путин: Россия действует в правильном направлении, защищая интересы своих граждан
Путин заявил, что Россия защищает интересы своих граждан
Россия действует в правильном направлении в конфликте с Украиной, другого выбора, кроме защиты своих интересов и граждан, у нее нет, заявил президент России Владимир Путин.
«Я не считаю, что она уж такая опасная, я считаю, что мы действуем в правильном направлении, мы защищаем свои национальные интересы, интересы наших граждан, наших людей», – ответил Путин на вопрос о том, кто и что должен сделать для того, чтобы отступить от нынешней опасной черты в фактическом противостоянии потенциалов Москвы и НАТО, в эфире телеканала «Россия 1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагменты которого опубликовал в своем Telegram Павел Зарубин.
«И другого выбора, кроме как защиты наших граждан, у нас просто нет», – подчеркнул Путин, передает ТАСС. «Мы готовы договариваться со всеми участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках, но это их дело – не мы же отказываемся от переговоров, а они», – обратил внимание президент.
Глава государства отметил, что Россия всегда стремилась к тому, чтобы все возникающие споры решались мирными средствами, путем переговоров. «Но, к сожалению, обратная, другая сторона была настроена по-другому, начали, как я много раз уже говорил, мы все это знаем, проводить там жесткие действия военного характера. Мы так или иначе вынуждены были встать на защиту людей, которые проживают на этих территориях, мы должны были поддержать выбор крымчан, все с этого ведь началось, все началось с этого!» – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее бывший премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что только президент России Владимир Путин может полностью завершить конфликт на Украине.
Анонсирована региональная поездка Путина до конца недели
Глава государства Владимир Путин планирует на этой неделе внутрироссийскую поездку, помимо посещения Петербурга, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, в понедельник и вторник Путин будет находиться в Петербурге, где состоится неформальный саммит СНГ. При этом президент не планирует посещать заседание правительства, которое будет последним в этом году, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что на неформальном саммите СНГ в Петербурге ожидается присутствие президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашинина.
Путин заявил об увеличении товарооборота между странами СНГ
Путин: Товарооборот между Россией и странами СНГ увеличился на 6,6%
Многоплановое взаимодействие России и СНГ в 2022 году развивалось в целом успешно, товарооборот за январь-октябрь увеличился на 6,6% до 81,5 млрд долларов, заявил президент России Владимир Путин на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге.
Президент также отметил, что по итогам года товароооборот может достигнуть 100 млрд долларов.
«Хотел бы вновь выразить уверенность в том, что углубление взаимодействия в рамках СНГ отвечает коренным интересам народов наших стран, помогает эффективнее решать задачи социально-экономического развития государств содружества и укреплять региональную стабильность и безопасность», – передает его слова РИА «Новости».
Неформальный саммит стран СНГ проходит в Петербурге 26–27 декабря.
Путин назвал русский язык мощной объединяющей силой
Путин назвал русский язык объединяющей силой, скрепляющей государства СНГ
Русский язык является мощной объединяющей силой, которая скрепляет государства СНГ, заявил президент России Владимир Путин на неформальном саммите лидеров СНГ.
«Наши народы связывает действительно многое: общая история, духовные корни, глубокое переплетение культур и обычаев, ценности и традиции. И, конечно же, русский язык, который является мощной объединяющей силой, скрепляющей наши многонациональные государства», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Он напомнил, что на одном из саммитов было принято решение провести в странах содружества в 2023 году год русского языка.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что многоплановое взаимодействие России и СНГ в 2022 году развивалось в целом успешно, товарооборот за январь-октябрь увеличился на 6,6% до 81,5 млрд долларов.
Кремль анонсировал участие Путина в рождественской службе
Песков: Путин в Рождество традиционно посещает службу, так будет и в этот раз
Президент Владимир Путин по традиции посетит рождественскую службу 7 января, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Путин традиционно в Рождество посещает службу, будет так и в 2023 году, передает ТАСС.
Напомним, 7 января 2022 года президент России Владимир Путин посетил рождественское богослужение в храме Спаса Нерукотворного Образа – домовой церкви своей подмосковной резиденции Ново-Огарево. В 2021 году глава государства был на рождественском богослужении в церкви Николы на Липне под Великим Новгородом и подарил храму икону «Господь Вседержитель». В 2012, 2019 и 2020 годах Путин посещал рождественское богослужение в Спасо-Преображенском соборе Петербурга. В 2018-м Путин принял участие в рождественском богослужении в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге, где крестили его родителей. В 2017-м в рождественскую ночь Владимир Путин присутствовал на праздничном богослужении в Спасском соборе Свято-Юрьева монастыря в Великом Новгороде.