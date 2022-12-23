Пожар со взрывами газовых баллонов произошел в Москве

Посол Кении ответил на слова Борреля о «не знающих Путина» африканцах

Посол Кении Огуту прокомментировал слова Борреля о «не знающих Путина» африканцах

Посол Кении в России Бенсон Огуту отреагировал на высказывание главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что в Африке якобы не знают, где находится Донбасс и кто такой президент России Владимир Путин.

Огуту в интервью РИА «Новости» заявил, что это мнение Борреля. При этом он подчеркнул, что отношения России и Кении плодотворно развивались со времен обретения независимости 59 лет назад.

«Мы знаем, где находится Россия, и у нас с этим нет никаких проблем», – подчеркнул он.

Напомним, слова Борреля про африканцев, которые якобы «не знают, где находится Донбасс, и кто такой президент Владимир Путин», вызвали скандал.

Позднее российский лидер выразил уверенность, что в Африке знают, где находится Россия и какую роль она сыграла в ходе освобождения от колониализма.

Огуту также заявил, что Кения, имеющая выход к морю и входящая в различные региональные экономические объединения, в том числе в Восточноафриканское сообщество (ВАС), куда входят семь стран с совокупным населением в 250 млн человек, а также в Общий рынок Восточной и Южной Африки (КОМЕСА), участниками которого является 21 страна, и Африканскую зону свободной торговли, могла бы стать хорошей отправной точкой для выхода российского бизнеса в Африку. Он отметил, что в Кении много хорошо подготовленных кадров, а также большой внутренний рынок.

Дипломат добавил, что включение Африканского союза в G20 пойдет на пользу всем.

Напомним, в середине декабря президент США Джо Байден официально пригласил Африканский союз присоединиться к клубу «большой двадцатки» G20 и пообещал финансовую помощь.

Москва заявила, что не против идеи включить Африканский союз в G20, но решать должны все страны объединения.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД