Волонтеры Победы дали старт традиционной акции «С Новым годом, ветеран!»

В рамках Международной акции «С Новым годом, ветеран!» Волонтеры Победы и «Единая Россия» планируют поздравить более 18 тыс. ветеранов Великой Отечественной и Второй мировой войн.

Волонтеры также вручат подарки в новых субъектах. Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, Председатель Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Занко отметила, что сейчас там проживают 676 ветеранов. В ЛНР добровольцы дарят подарки, теплые пледы, продуктовые наборы, витамины, открытки и передают Письма Победы, написанные российскими школьниками, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Например, волонтеры пришли в гости к Чайкину Виталию Тимофеевичу. Так получилось, что активисты поздравили его сразу с несколькими праздниками: пару дней назад ветерану исполнилось 96 лет. Виталий Тимофеевич награжден многими боевыми орденами и ведомственными медалями. Одну из наград – медаль «За отвагу», ему вручал в годы ВОВ Маршал Советского Союза И.Х. Баграмян.

«Третий год подряд «Волонтеры Победы» и «Единая Россия» проводят эту добрую и очень важную акцию. Мы стараемся каждому нашему Герою подарить сказочное, новогоднее настроение. К сожалению, поколение победителей уходит. Если в декабре 2020 года мы поздравляли более 52 тыс. ветеранов, то в этом году – чуть более 18 тыс. фронтовиков. И наш долг успеть сказать «спасибо» каждому из них», – подчеркнула Занко.

Сама Ольга в день запуска акции вместе с представителями Движения навестила ветерана ВОВ Рудинского Евсея Яковлевича, чтобы поздравить его с наступающими праздниками. В костюмах Деда Мороза и Снегурочки гости вручили Герою подарки, а затем послушали военные истории.

«Мне в жизни очень повезло: я воевал за Родину и вернулся живым, моими товарищами были выдающиеся летчики, Герои Советского Союза. Я прошел большой путь. Спасибо большое моим дорогим добровольцам за то, что постоянно заботитесь о нас, ветеранах. Такая поддержка нам очень важна. Ведь нас осталось немного. Только представьте, из всех моих боевых товарищей остался только я один. И так здорово, что есть такая неравнодушная молодежь, которая нас поздравляет и поддерживает всегда», – сказал Рудинский.

Волонтеры Победы вместе с партией «Единая Россия» уже собирают подарочные наборы для участников и инвалидов ВОВ, проживающих в Амурской области. В наборы входят сладкие подарки, чай и письма с теплыми пожеланиями. Вручать подарки Героям будут добровольцы и представители Партии, переодевшись в костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Самих фронтовиков в Амурской области осталось совсем немного – всего 36 человек. Но и другие категории ветеранов не останутся без поздравлений. К созданию подарков подключаются не только добровольцы, но и жители региона. Так, 2-летний Денис вместе с мамой сделал открытку, которую ветерану вручат добровольцы. Семья Дениса с особым уважением относится к Героям, которые боролись за Великую Победу: папа мальчика сейчас находится на СВО.

В селе Новый Порт, которое находится за Полярным кругом в Ямало-Ненецком автономном округе, Волонтеры Победы навестили ветеранов ВОВ и пожилых людей. Добровольцы пришли в костюмах Деда Мороза, Снегурочки, озорного Оленя и веселого Мишки, чтобы поздравить с наступающим Новым годом. Ветераны и волонтеры вместе спели новогодние песни. Активисты подарили Героям подарки, передали открытки и Письма Победы.

Вплоть до Нового года и даже на январских праздниках добровольцы будут навещать фронтовиков и вручать им подарки. Кроме того, Волонтеры Победы не остаются в стороне и поздравляют не только ветеранов ВОВ, но и участников СВО, а также их близких. Так, Дед Мороз и Снегурочка уже навестили семью военного в Республике Башкортостан. Сказочные герои пообщались с ребенком, потанцевали под новогодние песни и подарили подарки.

«Я с радостью согласилась поздравить ребенка, ему сейчас особенно нужны наши внимание и поддержка. Поэтому для меня это очень важно. Малыш был очень рад, целый день ждал, с восторгом встречал сказочных героев, пел песни, отгадывал загадки. Пообещал в следующий раз хорошо подготовиться и рассказать стих», - поделилась волонтёр Екатерина Позднякова, которая выступила в роли Снегурочки.