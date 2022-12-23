Названы меры поддержки молодежи в российских регионах

Российские губернаторы оказывают поддержку молодому поколению, несмотря на беспрецедентное давление со стороны Запада на Россию в 2022 году, создаваемые главами регионов условия способствуют всестороннему развитию молодежи.

В столице Республики Саха (Якутия) открыли первый креативный кластер на Дальнем Востоке. Среди направлений работы резидентов кластера – кинопроизводство, блогинг, дизайн, анимация, создание мобильных приложений и другие, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«С вводом в работу кластера у резидентов расширяются планы, намечается развитие и расширение. Например, в следующем году в студиях кластера, которые оборудованы самым высокотехнологичным современным оборудованием, будет вестись работа над десятью фильмами», – сообщил глава Якутии Айсен Николаев.

Создание креативного кластера – ответ региональных властей на запрос молодежи в комфортных условиях для развития в границах родной республики. Помимо этого, созданное пространство будет способствовать привлечению в Якутию талантливых молодых людей из других субъектов страны.

Губернатор Кировской области Александр Соколов считает своей задачей создание для молодежи реальных перспектив развития в своем регионе.

«Нужно ориентироваться на интересы нового поколения», – убежден он. В октябре 2022 года Соколов анонсировал создание в Кировской области Молодежного центра. «Он станет местом притяжения для талантливой молодежи, где она сможет участвовать в профильных и тематических сменах, мероприятиях лидеров общественных объединений, профессиональных сообществ, находить поддержку своих инициатив, продвигать свои идеи по развитию региона», – заявил глава области. Центр будет открыт в 2023 году на базе детского лагеря «Белочка».

Власти Калининградской области последовательно реализуют курс на поддержку молодежи. Так, 15 ноября при участии губернатора Антона Алиханова состоялся первый региональный совет по взаимодействию со всероссийским Движением детей и молодежи. Молодые калининградцы озвучили свои инициативы по развитию области. «Самое главное – у ребят очень много идей по развитию Калининградской области и поддержке молодежных инициатив. Например, создание «точек притяжения» как студхаус в БФУ, но для школьников по всему региону, проведения слета волонтерских организаций для обмена опытом среди детей, развитие проекта «Дети – детям», – поделился Алиханов. Все предложения, озвученные на встречи, взяты в работу командой губернатора.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис – сторонник комплексной стратегии по работе с молодежью. В регионе регулярно открываются площадки, цель которых – обеспечение комфортных условий для развития молодежи, и 2022 год не стал исключением. В частности, запущен Центр выявления и поддержки одаренных детей и молодежи Мурманской области «Полярная звезда», открыто молодежное пространство в Ловозере.

Знаковым проектом стал открытый в Мурманске «Контейнер Холл», который Чибис назвал новой точкой притяжения творческой молодежи. «Контейнер Холл» – это арт-пространство, состоящее из 12 сухогрузных морских контейнеров, которые образуют места для мастер-классов и перфомансов, уличный амфитеатр и галерею.