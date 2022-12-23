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Эксперт: Развитие искусственного интеллекта ставит вопросы правосубъектности
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Искусственный интеллект не может быть субъектом права, поскольку не обладает имуществом, но открытым остается вопрос об уголовной ответственности, заявил декан факультета права НИУ ВШЭ, руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации ОП Вадим Виноградов.
Виноградов высказался в МГИМО в ходе круглого стола «Цифровая трансформация: современные задачи и вызовы». Он привел в пример ситуацию с несчастными случаями, когда машины, управлялись искусственным интеллектом в присутствии человека без его участия.
«Здесь ответственность была возложена на машину, на ИИ. Но, тем не менее, это всего лишь гражданско-правовая история, не уголовная», – цитирует РАПСИ Виноградова.
По мнению эксперта, «мы находимся в мире слабого искусственного интеллекта, который сам себя пока не распознает, перспективы создания более сильного искусственного интеллекта пока временным образом действительно не определены».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что будущее России зависит от успехов в сфере искусственного интеллекта.
В соцсетях появилось видео с жалобами бойцов ВСУ на командование
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В Сети опубликовали видеозапись с украинскими бойцами предположительно из 57-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые сообщили, что после одного боя из группы в 32 человека осталось лишь шестеро.
Украинские военнослужащие заявили, что командование, посылая их на позиции, пообещало прикрытие артиллерией, но на деле ее не было, они якобы попали под обстрел из минометов и РСЗО «Град» в Артемовске.
Видео опубликовали в паблике «Миротворцы России».
По утверждению одного из говорящих в ролике, в одной группе было 32 человека, но вернулись лишь шестеро.
Командование вынуждает украинских военных доукомплектоваться и отправляться обратно на позицию, которая уже дважды была разбита. У ВСУ не было данных о численности противника на участке и его огневой мощи.
Также украинские военные оставили тела погибших, поскольку их не получалось забрать.
Данных о том, когда именно было записано видео, нет.
Ранее стало известно, что в вооруженных силах Украины начали жаловаться на сильные обстрелы в районе Артемовска и продвижение российских сил.
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Путин поддержал идею строительства дороги Симферополь – Ростов
Президент одобрил идею по строительству дороги Симферополь – Ростов через новые регионы
Президент Владимир Путин поддержал предложение о строительстве дороги Симферополь – Ростов, сообщил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.
Проект был представлен президенту после церемонии награждения в Кремле. Ожидается, что ввод в эксплуатацию дороги через новые регионы снизит нагрузку на Крымский мост, передает РИА «Новости».
Кроме того, глава государства одобрил проект мелиорации в Запорожской области.
Ранее Путин подчеркнул важность сухопутной дороги в Крым через новые российские регионы.
Путин утвердил ответные меры в сфере поставок газа на действия недружественных стран
Путин своим указом запретил оплачивать поставку газа недружественным странам выше установленной цены
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Президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере поставок природного газа в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран и организаций.
В частности, указом, опубликованном на официальном портале правовой информации, предусмотрено, что Газпром не будет исполнять ряд обязательств по оплате газа лицам из таких стран, если цена превысит установленную кабмином.
Так, например, указом президента запрещена покупка Газпромом природного газа у совместных предприятий с германской Wintershall Dea и австрийской OMV дороже регулируемой цены.
Уточняется, что Минфин наделяется правом давать разъяснения по вопросам применения данного указа.
Ранее западные СМИ подсчитали, что отказ от российского газа уже обошелся Европе в 1 трлн долларов, такая сумма стала результатом возросшей цены на электроэнергию для европейских компаний и потребителей.
Путин ответил на вопрос о «затягивании СВО»
Российская сторона стремится завершить конфликт на Украине, но она избегает неоправданных потерь, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции после Госсовета.
«Мы будем стремиться к тому, чтобы это было закончено. И чем быстрее, тем лучше, конечно. Ну а что касается, что и как происходит, я уже много раз говорил, интенсификация боевых действий ведет к неоправданным потерям. Курочка по зернышку клюет», – сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос: «Нет ли опасения, что СВО затягивается?».
Выступление президента транслирует телеканал RT.
Также Путин заявил, что поставки американских ЗРК Patriot лишь затягивают конфликт на украинской территории.
Путин прокомментировал поставки комплексов Patriot на Украину
Поставки украинской стороне зенитно-ракетных комплексов Patriot проводятся лишь для затягивания конфликта, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в четверг.
«Что касается Patriot, это старая система, она не работает так, как наши С-300. Те, кто нам противостоят, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну ладно, мы просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдется. Так что те, кто это делает, делают зря. Это просто затягивание конфликта, вот и всё», – цитирует президента РИА «Новости».
Глава государства выразил уверенность, что ВС России способны «пощелкать» комплексы Patriot, передает ТАСС.
В среду американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил о поставках из США Киеву систем противовоздушной обороны Patriot.
В Пентагоне пообещали начать обучение бойцов ВСУ управлению комплексами.
Сенат США принял поправку о передаче активов бизнесменов из России в пользу Украины
Сенат США проголосовал за передачу активов российских бизнесменов в пользу Украины
Сенат США проголосовал за включение в проект бюджета поправки, которая позволит конфисковывать замороженные активы бизнесменов из России в пользу Украины.
Поправка, внесенная сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, была включена в проект бюджета, за который предстоит голосовать законодателям. Она предусматривает конфискацию и продажу активов российских бизнесменов для их передачи в пользу Украины в качестве гуманитарной и военной помощи, передает РИА «Новости».
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что на собственность США в России стали искать управу.
Постпред Украины при ООН взбесил американцев
Украинский постпред при ООН Кислица вызвал гнев американцев в соцсетях
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Пользователи Twitter возмутились сообщением постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы, который опубликовал изображение флага США в желто-голубых тонах.
Кислица заменил бело-красные полосы флага США желто-голубыми, а белые звезды на синем фоне – желтыми на голубом. Пользователи Twitter (соцсеть заблокирована в России) из США возмутились таким решением, передает РИА «Новости».
Кислице указали, что американский флаг «не просто так красного, белого и синего цветов» и посоветовали «держать поганые цвета подальше». Десятки пользователей обвинили Кислицу в неуважении к американскому флагу и даже в осквернении флага. Также ему предложили заменить звезды украинскими тризубами, но другой пользователь счел, что больше подошли бы «маленькие желтые свастики». Предлагался и вариант со знаками доллара вместо звездочек.
После того, как публикацию Кислицы прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, дипломат решил еще раз опубликовать изображение. Однако в этот раз последовал совету читателя и вместо звезд разместил украинские тризубы, и не 50, а 43. Однако это вызвало лишь новую волну гнева.
Напомним, Захарова заявила: «Это американский флаг, раскрашенный в цвет украинского, или украинский флаг, сшитый по образу и подобию американского?». По мнению дипломата, так украинская сторона выразила свое отношение к своему суверенитету, независимости, к своему национальному государству.
Посол Кении ответил на слова Борреля о «не знающих Путина» африканцах
Посол Кении Огуту прокомментировал слова Борреля о «не знающих Путина» африканцах
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Посол Кении в России Бенсон Огуту отреагировал на высказывание главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что в Африке якобы не знают, где находится Донбасс и кто такой президент России Владимир Путин.
Огуту в интервью РИА «Новости» заявил, что это мнение Борреля. При этом он подчеркнул, что отношения России и Кении плодотворно развивались со времен обретения независимости 59 лет назад.
«Мы знаем, где находится Россия, и у нас с этим нет никаких проблем», – подчеркнул он.
Напомним, слова Борреля про африканцев, которые якобы «не знают, где находится Донбасс, и кто такой президент Владимир Путин», вызвали скандал.
Позднее российский лидер выразил уверенность, что в Африке знают, где находится Россия и какую роль она сыграла в ходе освобождения от колониализма.
Огуту также заявил, что Кения, имеющая выход к морю и входящая в различные региональные экономические объединения, в том числе в Восточноафриканское сообщество (ВАС), куда входят семь стран с совокупным населением в 250 млн человек, а также в Общий рынок Восточной и Южной Африки (КОМЕСА), участниками которого является 21 страна, и Африканскую зону свободной торговли, могла бы стать хорошей отправной точкой для выхода российского бизнеса в Африку. Он отметил, что в Кении много хорошо подготовленных кадров, а также большой внутренний рынок.
Дипломат добавил, что включение Африканского союза в G20 пойдет на пользу всем.
Напомним, в середине декабря президент США Джо Байден официально пригласил Африканский союз присоединиться к клубу «большой двадцатки» G20 и пообещал финансовую помощь.
Москва заявила, что не против идеи включить Африканский союз в G20, но решать должны все страны объединения.
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Пригожин с иронией ответил на заявления США об оружии ЧВК «Вагнер»
Пригожин опроверг покупку «вагнеровцами» оружия у КНДР и «решил заказывать» американское через Польшу
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Слова представителя Совета нацбезопасности США Джона Кирби о покупке ЧВК «Вагнер» оружия у Северной Кореи являются домыслами, «вагнеровцы» покупают американское оружие, заявил с иронией российский предприниматель Евгений Пригожин.
Пригожин выразил сожаление в связи с тем, что Кирби часто делает заявления, в основе которых лежат домыслы. По словам Пригожина, «всем известно», что КНДР «давно не поставляет никаких вооружений» России, «таких попыток даже не делалось», поэтому все разговоры на данную тему – «сплетни и домыслы», сообщает компания Пригожина «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте».
«В свою очередь хочу подчеркнуть, я уже отвечал сегодня на этот вопрос, что мы достаточно много покупаем американского вооружения. И поэтому, вероятнее всего, мои юристы будут активно вовлечены в процесс снятия санкций США на поставку оружия ЧВК «Вагнер», – сказал он. По его словам, американские ограничения «несправедливы», поскольку ЧВК «при покупке американского вооружения ни разу не нарушила международные торговые правила».
Пригожин имеет в виду свой ответ на сообщения о решении США ввести экспортные ограничения в отношении ЧВК «Вагнер». Пригожин с иронией заявил, что «это удар ниже пояса», потому что «вагнеровцы» уже привыкли к американским вооружениям, но он рассчитывает «заказать их через Польшу или через страны Прибалтики», где у ЧВК «плотные контакты с представителями минобороны».
Напомним, постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что американская сторона планирует обсудить в СБ ООН вопрос о якобы имеющих место поставках бойцам ЧВК «Вагнер» оружия из Северной Кореи. КНДР опровергла заявления о поставках оружия в Россию.
Герасимов раскрыл, сколько оружия Запад передал Украине
Запад наращивает военную помощь Украине, с начала спецоперации Запад поставил Киеву четыре самолета, более 30 вертолетов, свыше 350 танков, заявил начальник Генштаба ВС России – первый замминистра обороны России Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.
Также, по словам Герасимова, Запад передал Украине около тысячи боевых бронированных машин, не менее 800 бронеавтомобилей, до 700 артиллерийских систем, 100 реактивных систем залпового огня, 130 тыс. противотанковых средств, свыше 5,3 тыс. переносных зенитных ракетных комплексов и не менее пяти тысяч беспилотников различного назначения, сообщает ТАСС.
Он также указал на то, что наибольший вклад в поставку вооружения на Украине внесли США, Великобритания, Польша и Румыния.
Ранее в МИД России заявили, что расходы на военную помощь Украине в США составили 45 млрд долларов, в Евросоюзе – 28 млрд долларов.
Россия потребовала от США признать «реалии на земле» на Украине
Глава департамента МИДа Дарчиев объявил признание «реалий на земле» на Украине условием обсуждения гарантий безопасности
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Переговоры о гарантиях безопасности могут состояться только при условии, что определенные Россией реалии на земле на Украине будут признаны, заявил директор департамента Северной Америки российского МИДа Александр Дарчиев.
Дарчиев назвал ряд условий для «сколь-нибудь серьезных переговоров» о гарантиях безопасности «в привязке к Украине и Евро-Атлантике». Он потребовал прекратить «накачивать режим Зеленского оружием и финансами», вывести с Украины «американских и натовских военнослужащих/наемников/инструкторов» и «признать определенные нами реалии на земле». Как заявили в МИДе, «мяч сейчас на американской стороне поля». передает ТАСС.
Дипломат напомнил, что Россия еще до спецоперации на Украине предлагала проекты документов о гарантиях безопасности, но в ответ «услышала категорическое высокомерное «нет». Выяснилось, что «под прикрытием сладкоголосых заверений» о «приверженности Минским соглашениям» проводилось перевооружение украинских войск, «концентрировались силы для захвата и уничтожения Донбасса», сказал он. Дарчиев подчеркнул, что спецоперация стала вынужденной мерой, предотвратившей «геноцид русских на бывших украинских территориях».
При этом он выразил надежду, что США «не доведут дело до прямого столкновения» с Россией. Дарчиев отметил, что таком случае «разрыв дипотношений может стать реальностью». Сейчас Москва не планирует «разрывать их инициативно», но и провокаций «не потерпит», сказал дипломат.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о неготовности к компромиссам ради достижения «справедливого мира». Зеленский заявил, что перемирие с Россией может быть достигнуто только на условиях, которые выдвигает Киев. Он «исключает, что решение будет достигнуто на какой-то другой основе, кроме как формуле мира, которая представлена Украиной».
Герасимов: Основные усилия армии сосредоточены на освобождении территории ДНР
Глава Генштаба Герасимов: Основные усилия армии сосредоточены на завершении освобождения территории ДНР
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Усилия Вооруженных сил России на данный момент сосредоточены на завершении освобождения территории Донецкой народной республики, заявил на брифинге для военных атташе иностранных государств начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.
Он отметил, что обстановка на линии фронта стабилизирована, поэтому усилия ВС России сосредоточены на завершении освобождения территории ДНР, передает ТАСС.
По словам Герасимова, продолжается нанесение огневого поражения по критически важным объектам транспортной и энергетической инфраструктуры в глубине Украины. Также удары наносятся по складам с запасами горюче-смазочных материалов, ракет и боеприпасов, вооружения и военной техники.
Он подчеркнул, что длина линии боевого соприкосновения на Украине составляет 815 км. ВС России взято под контроль в пять раз больше территории Украины, чем раньше занимали Луганская и Донецкая народные республики.
Ранее Герасимов заявил, что боевые действия в ходе спецоперации с самого начала носили ожесточенный характер.
Россия собралась оставить без поставок нефти сторонников лимита цен
Новак сообщил о намерении России запретить поставки нефти поддержавшим лимит цен странам
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Россия запретит поставки нефти и нефтепродуктов государствам и компаниям, которые в контрактах будут требовать соответствия лимиту цен, сообщил российский вице-премьер Александр Новак.
Новак указал, что в ответ на введение лимита цен странами G7 и Евросоюзом готовится указ президента России. В рамках указа предусмотрен соответствующий запрет поставок. При этом российская сторона готова пойти на частичное снижение добычи. Так, ожидается, что в начале 2023 года снижение может составить 500–700 тыс. баррелей в сутки, то есть около 5–7%. Новак заявил, что объем незначительный, но подтвердил, что «такие риски существуют».
Кроме того, Новак сообщил, что по итогам 2022 года добыча нефти в России вырастет на 2%, до 535 млн тонн, нефтепереработка – на 5%, а вот добыча газа сократится на 18–20%, до 671 млрд кубометров, из которых «на внутренний рынок пойдет примерно 470 млрд кубометров», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».
Напомним, в декабре глава российского государства Владимир Путин анонсировал указ об ответе России на введение потолка цен на нефть. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на днях заявил, что есть некие наработки, которые изложены на бумаге, но также есть и дополнительные предложения. Путин заявил, что лимит не наносит ущерба бюджету страны и компаниям, поскольку «мы примерно и продаем по тем ценам, которые выставлены в качестве потолка».
Путин указал на связь теракта на «Северных потоках» с транзитом через Украину
Путин: За терактом на «Северных потоках» стоят заинтересованные в транзите через Украину
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Взрывы на «Северных потоках» являются актом международного государственного терроризма, за ним стоят страны, заинтересованные в транзите газа РФ исключительно по территории Украины, при этом само событие никто не расследует, заявил президент России Владимир Путин.
«Это теракт, это очевидно. Все это признали. Это акт международного терроризма, я бы сказал, государственного терроризма. Почему? Потому что индивидуальные лица, частные и физические лица самостоятельно, без поддержки государственных структур, совершить такие теракты не в состоянии. Ясно, что это было сделано при поддержке государств», – приводит ТАСС слова Путина.
Президент считает, что за взрывами стоят те страны, которые заинтересованы в транзите российского газа на европейский рынок исключительно через Украину.
Также Путин заявил, что удивлен тому, что расследование взрывов на «Северных потоках» не ведется.
«Никто не расследует. Мы один раз имели возможность посмотреть на эти места взрывов, все это в прессе было, нечего повторять. Но полноценного расследования нет, никто не ведет – удивительно, но факт», – подчеркнул президент.
Напомним, в начале осени 2022 года на «Северных потоках» произошли взрывы. Владимир Путин указывал, что произошедшее является очевидным терактом.
США объяснили свое понимание «справедливого и устойчивого» мира на Украине
Блинкен призвал к «справедливому и устойчивому» миру на Украине и похвалил предложения Зеленского
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Предложения президента Украины Владимира Зеленского можно считать хорошим стартом для урегулирования ситуации, переговоры о мире не должны стать ратификацией спецоперации России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен отметил, что Зеленский представил «некоторые идеи» о мирном урегулировании, которые можно считать «хорошим стартом». «Там есть вещи, которые все должны иметь возможность так или иначе поддержать», – сказал глава Госдепа, заявив, что Вашингтон не видит готовности Москвы вести переговоры «о справедливом и прочном мире», передает ТАСС.
По версии США, установленный на Украине в ходе переговоров мир должен быть «справедливым и устойчивым». «Справедливым, то есть, не просто ратифицирующим силовой захват одной страной территории другой», – сказал Блинкен. Под «устойчивым» миром США подразумевают, что Украина не должна оказаться в ситуации, когда «Россия просто повторит то, что она сделала через месяц, шесть месяцев или через год».
Он заверил, что у Киева и Вашингтона нет разногласий по вопросам, касающимся возможности урегулирования, у Украины и США «одни и те же задачи, одни и те же цели». По словам Блинкена, США хотят видеть «свободную, независимую, процветающую и демократическую Украину, которая демонстрирует, что соблюдаются принципы Устава ООН». Соответствующие решения должны принимать сами украинцы, сказал он.
«Мы слышали от украинцев в последние месяцы, что они в полной мере сосредоточены на возвращении территории на востоке и на юге, которая главным образом была захвачена после февраля. Вот на чем они сосредоточены. Но это никоим образом не предопределяет то, как это пойдет дальше, чем закончится. Опять же, это им решать», – заявил глава Госдепа.
Напомним, 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации на Украине с требованием признать Крым российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Также Киев должен был выполнить ряд политических условий. Позднее географические задачи специальной военной операции изменились. Поскольку население ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей звысказались за воссоединение с Россией, президент Владимир Путин утвердил принятие этих регионов в состав нашей страны.
В Кремле заявили, что Украина де-факто и де-юре не может и не хочет вести переговоры, поэтому российская специальная военная операция будет продолжаться. Украинский план «мирного урегулирования», в частности, включает обеспечение безопасности Украины, обмен пленными по формуле «всех на всех», а также «восстановление территориальной целостности» страны.
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