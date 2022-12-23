Москва заявила о «последнем издыхании» отношений России и США

МИД: Отношения России и США находятся на последнем издыхании

Отношения России и Соединенных Штатов находятся на последнем издыхании, заявил директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев.

Дарчиев, комментируя ТАСС роль, которую должна будет выполнять Линн Трейси, утвержденная Сенатом Конгресса США на пост американского посла в России, сказал, что важно, чтобы американский дипломат ориентировалась не на ухудшение «и без того находящихся на последнем издыхании отношений», а старалась сохранить их и попыталась улучшить.

Кроме того, он порекомендовал Трейси не вмешиваться во внутренние дела России под эгидой «работы с гражданским обществом»

Он также отметил, что администрация президента США Джо Байдена игнорирует новые геополитические реалии, пытается любой ценой, в том числе используя Украину как таран против России и пушечное мясо для продолжения боевых действий, удержать слабеющую американскую гегемонию. По его словам, американцы жертвуют не только интересами Европы, но и своими собственными, и делается это в угоду имперским амбициям.

Дипломат заявил, что Россия открыта к диалогу и готова обсуждать вопросы стратегической стабильности и международной безопасности. По его словам, проблема заключается в том, что США не созрели до серьезного разговора, предполагающего учет и уважение интересов друг друга.