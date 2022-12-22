Эксперт: Молодежь стала мишенью в информационной войне с Россией Депутат: У молодежи и старшего поколения должно совпадать понимание ценностей и истории страны Депутат Бичаев рассказал, как обеспечить преемственность поколений россиян 22 декабря 2022, 22:10 Текст: Андрей Резчиков

Государство прекрасно понимает, что тема работы с молодежью, воспитание ее в правильном русле – это будущее России, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Артем Бичаев. В четверг под председательством президента Владимира Путина прошло заседание Госсовета по теме развития молодежной политики. «В России много делается для того, чтобы обеспечить глубокую содержательную преемственность поколений. Было создано российское молодежное движение, которое назвали «Движение первых». Личное участие президента и высших государственных деятелей в работе этого движения – это тоже показатель того, что государство настроено максимально серьезно и понимает важность работы с молодежью», – считает первый зампредседателя думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Артем Бичаев. Депутат приветствовал усилия властей для того, чтобы у молодежи и старшего поколения максимально совпадало понимание ценностей и истории. Именно поэтому произошло возрождение общества «Знание». «Планируется создать аналог западного информационного ресурса вроде «Википедии», потребителем которой в первую очередь является молодежь», – указал Бичаев. Собеседник отметил, что преемственность молодежи и старшего поколения прежде всего обеспечивается за счет школ, преподавателей. «Минобрнауки России многое делает, но, безусловно, всегда хочется больше. Каждый, кому за 30, помнит учителей старой закалки, как они заставляли дежурить, приучали к порядку и учили любить Родину. Не всем учителям нового поколения хватает таких навыков, поэтому государство сейчас пристально обращает внимание на их работу», – считает депутат. Бичаев убежден, что работающие с молодежью на местах должны чувствовать внимание со стороны всех уровней власти, необходимо совершенствовать условия их труда. «Но в первую очередь, как минимум, надо разобраться с несвойственной нагрузкой на учителей, о чем неоднократно говорил президент. Существуют определенные нормативные акты для введения различных надбавок, например, за классное руководство. Это говорит о том, что государство чувствует свою ответственность в работе с учителями. Но чтобы этих мер было достаточно, предстоит пройти долгий и трудный путь. Это жизненно необходимо», – считает первый замглавы думского комитета по развитию гражданского общества. По словам Бичаева, государство развернулось в сторону школьного образования. «Государство понимает, что за темой работы с молодежью – будущее. Сегодня на Госсовете губернатор Ямала Дмитрий Артюхов предложил разработать стратегию молодежной политики до 2030 года. Это все направлено на преемственность поколений и воспитание молодежи в правильном русле и с правильными ценностями», – подчеркнул собеседник. Одна из важных функций воспитания – это защита молодежи от информационных атак в интернете, уверен Бичаев. «Молодыми людьми с правильными идеалами в голове, воспитанными на любви к своей Родине, уважающими традиции, культурное и религиозное многообразие страны – ими гораздо труднее помыкать нашим врагам. Но помимо воспитания важную функцию должны выполнять контролирующие надзорные органы. Против России объективно ведется беспрецедентная информационная война невиданных масштабов. Но все деструктивные силы должны точно понимать, что их постигнет жесткая неотвратимая ответственность», – предупредил депутат. В четверг состоялось заседание Госсовета под председательством Владимира Путина, посвященное развитию молодежной политики России. Путин прокомментировал поставки комплексов Patriot на Украину 22 декабря 2022, 19:24

Фото: Michal Fludra/ZUMA/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Поставки украинской стороне зенитно-ракетных комплексов Patriot проводятся лишь для затягивания конфликта, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в четверг. «Что касается Patriot, это старая система, она не работает так, как наши С-300. Те, кто нам противостоят, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну ладно, мы просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдется. Так что те, кто это делает, делают зря. Это просто затягивание конфликта, вот и всё», – цитирует президента РИА «Новости». Глава государства выразил уверенность, что ВС России способны «пощелкать» комплексы Patriot, передает ТАСС. В среду американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил о поставках из США Киеву систем противовоздушной обороны Patriot. В Пентагоне пообещали начать обучение бойцов ВСУ управлению комплексами. Путин ответил на вопрос о «затягивании СВО» 22 декабря 2022, 19:35

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Российская сторона стремится завершить конфликт на Украине, но она избегает неоправданных потерь, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции после Госсовета. «Мы будем стремиться к тому, чтобы это было закончено. И чем быстрее, тем лучше, конечно. Ну а что касается, что и как происходит, я уже много раз говорил, интенсификация боевых действий ведет к неоправданным потерям. Курочка по зернышку клюет», – сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос: «Нет ли опасения, что СВО затягивается?». Выступление президента транслирует телеканал RT. Также Путин заявил, что поставки американских ЗРК Patriot лишь затягивают конфликт на украинской территории. Новости СМИ2 Путин анонсировал подписание указа об ответе на ограничение цен на нефть Путин анонсировал подписание указа об ответе на потолок цен на нефть 22 декабря 2022, 20:52 Текст: Ольга Иванова

В понедельник–вторник президент России Владимир Путин может подписать указ об ответных предупредительных мерах на ввод потолка цен на российскую нефть. «Указ, я думаю, что подпишу где-нибудь в понедельник–вторник. Это предупредительные меры», – сказал он на пресс-конференции в Кремле, передает ТАСС. По словам Путина, введение потолка цен на нефть не наносит ущерб бюджету России и компаниям, поскольку государство и так продает нефть примерно по таким ценам. Ограничение цен на российскую нефть было введено 5 декабря. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ограничения цен на нефть разрушат базовые принципы рынка. Путин: Россия прошла 2022 год уверенно Путин: Идеальных ситуаций не бывает, но Россия прошла год уверено 22 декабря 2022, 19:05 Текст: Елизавета Шишкова

Россия в целом прошла 2022 год уверенно, хотя идеальных ситуаций и не бывает, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Кремле. «Идеальных ситуаций никогда не бывает, идеальная ситуация только в планах, на бумаге. Всегда чего-то хочется большего, но в целом я считаю, что Россия прошла этот год достаточно уверенно», – приводит его слова ТАСС. «У нас нет никаких озабоченностей, связанных с тем, что ситуация, которая сложилась на сегодняшней день, помешает реализовывать нам планы на будущее, в том числе и на 2023 год», – добавил Путин. Президент начал пресс-конференцию после окончания заседания Госсовета, она проходит в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца. Новости СМИ2 Путин: Россия «повыбивала» поставленное Западом советское вооружение на Украине 22 декабря 2022, 20:07

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Россия практически полностью уничтожила на Украине всё советское вооружение, которое ей поставляли страны НАТО, заявил президент России Владимир Путин в четверг журналистам. «Я думаю, что ресурсы западных стран и стран НАТО не находятся на грани исчерпания. Но дело ведь в другом. Дело в том, что на Украину поступают вооружения из бывших стран Варшавского договора, в основном советского производства. И вот это действительно близко к исчерпанию. Там мы практически все повыбивали, повыжгли. Там несколько десятков можно насчитать единиц бронетехники. Ну, сотни. В таком масштабе. Выбили много, это правда. И вот эта техника близка к исчерпанию», – цитирует его ТАСС. Ранее Путин заявил, что поставки украинской стороне зенитно-ракетных комплексов Patriot проводятся лишь для затягивания конфликта. Путин начал пресс-конференцию в Кремле после Госсовета 22 декабря 2022, 18:44 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин начал пресс-конференцию после окончания заседания Госсовета, она проходит в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца. Президент впервые за 10 лет в 2022 году не проводил традиционную итоговую большую пресс-конференцию, хотя принимал участие в пресс-подходах в течение года, передает ТАСС. На заседании Госсовета президент называл молодежную политику стратегически важной темой. Также глава государства отмечал, что работающие в молодежной политике специалисты должны чувствовать поддержку федеральных и региональных властей. Новости СМИ2 Путин рассказал, что верит в Деда Мороза Путин ответил девочке на вопрос про существование Деда Мороза 22 декабря 2022, 15:44 Текст: Вера Басилая

Все нормальные приличные люди должны верить в Деда Мороза, ответил президент России Владимир Путин на вопрос девочки, верит ли он в новогоднего волшебника. Разговор происходил в выставочной зоне молодежных проектов Дома молодежи и «Елки желаний» в московском Манеже. Его разместил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. На вопрос девочки, верит ли он в Деда Мороза, Путин сказал: «Конечно». «Здорово», – ответила девочка. «Все нормальные приличные люди должны верить в Дедушку Мороза. Так что мы с тобой единомышленники», – добавил президент. Ранее ученые раскрыли тайну волшебства Деда Мороза. Путин разрешил сделки с попавшими под российские санкции лицами Путин разрешил правительству выдавать разрешения на сделки с попавшими под российские санкции 22 декабря 2022, 16:41 Текст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин разрешил правительству выдавать временные разрешения на сделки с лицами, которые попали под российские санкции Путин внес изменения в указ от 3 мая 2022 года, в соответствии с которым федеральным и региональным властям, а также другим госорганам, организациям и физическим лицам запрещается совершать сделки с лицами, в отношении которых введены российские санкции, передает ТАСС. Теперь правительство может выдавать временные разрешения на совершение отдельных сделок или операций с подсанкционными лицами. Новости СМИ2 Путин рассказал, когда огласит послание Федеральному собранию 22 декабря 2022, 19:28 Текст: Елизавета Шишкова

Президент РФ Владимир Путин намерен огласить послание Федеральному собранию в начале 2023 года. «Мы это сделаем в начале года, безусловно», – передает его слова ТАСС. Конкретной даты он не назвал, но отметил, что послание состоится. Путин пояснил, что не оглашал послание, так как динамика событий была очень большая, а ситуация развивается очень и очень динамично. Глава государства отметил, что «сложновато было зафиксировать в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время». Путин отметил, что тезисы возможного послания этого года были отражены в других его выступлениях. «В тех или иных форматах я уже говорил о ключевых вещах, потом опять собрать и повторяться не очень хочется», – сказал он. Напомним, большая пресс-конференция Путина в 2022 году также не состоится. Путин: Потерь для экономики России от потолка цен на нефть нет Путин: Потолок цен на российскую нефть не наносит ущерба бюджету РФ 22 декабря 2022, 20:39 Текст: Вера Басилая

Потолок цен на российскую нефть не наносит ущерба бюджету страны и компаниям, заявил президент РФ Владимир Путин журналистам в Кремле. «Какой бы то ни было индивидуальный ущерб для России, для российской экономики, для российского ТЭКа не просматривается. Мы примерно и продаем по тем ценам, которые выставлены в качестве потолка», – цитирует ТАСС Путина. Также президент заявил, что введение потолка цен на природный газ не приведет ни к чему хорошему, эта мера «из той же оперы», что и введение предельной цены на нефть, это такая попытка административного регулирования цен. «Мы, конечно, внимательно следим за этим, наблюдаем. Если вся эта предлагаемая система потолка цен на газ будет развиваться в сторону административного регулирования, если это будет нарушать наши контракты, контракты Газпрома со своими контрагентами, будет какое-то вмешательство в эти контракты – мы оставляем за собой право подумать, обязаны ли мы выполнять тогда эти контракты, если другая сторона их нарушает», – отметил Путин. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ограничения цен на нефть, введенные 5 декабря, разрушат базовые принципы рынка. Новости СМИ2 Путин назвал спецоперацию вынужденной и необходимой мерой Путин: СВО стала вынужденной и необходимой мерой 22 декабря 2022, 19:12 Текст: Вера Басилая

Спецоперация – вынужденная и необходимая мера, надо быть благодарным нашим воинам, которые действуют достойно, заявил президент России Владимир Путин. «Хочу подчеркнуть: всё, что происходит, и всё, что связано со специальной военной операцией – мера абсолютно вынужденная, необходимая. Мы должны быть благодарны нашим военным, нашим солдатам, офицерам, нашим воинам за то, что они делают для России, защищая ее интересы, суверенитет – и прежде всего наших людей», – цитирует ТАСС Путина. Президент также отметил, что Вооруженные силы РФ, задействованные в специальной военной операции, добиваются нужных России целей, действуют достойно. Ранее президент России Владимир Путин начал пресс-конференцию после окончания заседания Госсовета, она проходит в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца. Песков: Медведев лично расскажет Путину о визите в Китай Представитель Кремля Песков заявил, что зампред Совбеза Медведев доложит российскому лидеру о визите в Китай 22 декабря 2022, 13:23 Текст: Александра Юдина

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев расскажет российскому лидеру Владимиру Путину о ходе визита в Китай, они всегда на связи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, Медведев регулярно поддерживает контакт с президентом, поэтому если Медведев пока не успел доложить Путину о поездке в Китай, то сделает это в любое время, передает РИА «Новости». Ранее Дмитрий Медведев отметил полезность российско-китайских переговоров во время его поездки в Пекин. По его словам, актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая вопросы экономики, промышленной кооперации и международной проблематики, оказались «весьма полезными». Председатель Китая Си Цзиньпин встретился 21 декабря с зампредом Совбеза России Дмитрием Медведевым в Пекине. Новости СМИ2 Путин: Все вооруженные конфликты заканчиваются переговорами Путин: Все вооруженные конфликты заканчиваются переговорами на дипломатическом треке 22 декабря 2022, 20:14 Текст: Елизавета Шишкова

Вооруженные конфликты во всем мире заканчиваются дипломатическими переговорами, Россия никогда не отказывалась от переговоров с Киевом, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Кремле. «Руководство Украины само себе запретило вести переговоры. Это выглядит необычно, даже странно», – сказал он, передает ТАСС. «Тем не менее рано или поздно любые стороны, находящиеся в состоянии конфликта, садятся и договариваются. Чем быстрее это осознание придет к тем, кто нам противостоит, тем лучше», – сказал Путин. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя визит президента Украины Владимира Зеленского в США, заявила, что переговоры Зеленского и главы США Джо Байдена продемонстрировали, что Киев и Вашингтон не стремятся к миру, а настроены на продолжение конфликта. Путин заявил о росте оборонного потенциала страны 22 декабря 2022, 19:57 Текст: Алексей Дегтярев

Российский оборонный потенциал возрастает, несмотря на трату снарядов в ходе специальной военной операции, а украинский – сокращается, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции в Кремле. «Наши запасы – мы их тратим. Я не буду называть, сколько в день снарядов мы тратим. Это большие цифры. Но разница между нами и теми, кто нам противостоит, в том, что украинский ВПК, если не обнулился целиком, то стремительно к этому движется. Собственной базы (на Украине) скоро не останется, а у нас она только растет», – сказал глава государства. Президент вновь повторил, что Россия не будет наращивать ВПК в ущерб экономике: «Мы же развивали за последние десятилетия нашу промышленность. Мы видим барражирующие боеприпасы, беспилотники. Но мы знаем, кто и когда сколько можем сделать». Выступление президента транслирует телеканал «Россия 24». Также Путин отмечал в ходе пресс-конференции, что СВО – вынужденная и необходимая мера, и нужно быть благодарными нашим военнослужащим, действующим достойно. Новости СМИ2 Путин предложил ввести академический курс по основам государственности России Путин выступил с предложением ввести академический курс по основам государственности России 22 декабря 2022, 17:36 Текст: Елизавета Шишкова

Молодым людям необходимо дать опору в виде достоверных знаний, в связи с этим нужно ввести отдельный академический курс по основам государственности России, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на Госсовете. «Наша задача – дать молодым людям России прочную опору в виде достоверных знаний, и с этой целью в том числе разработать и внедрить в учебные процессы отдельный академический курс, посвященный истории и основам российской государственности», – передает его слова ТАСС. Путин напомнил, что в этом году в России запустили программу «Регион для молодых». «В ближайшие три года на конкурсной основе субъекты Федерации получат 15 млрд рублей – эти дополнительные средства должны послужить качественному обновлению самой сути смыслов молодежной политики и максимально расширить круг молодых людей, вовлеченных в созидательную, полезную для общества деятельность», – сказал глава государства. Он подчеркнул, что содержательное наполнение молодежных проектов имеет сегодня особое значение. «В связи с известными событиями геополитического характера молодежь попала под шквал информационных атак и оказалась в весьма уязвимом положении», – заключил он. Также Путин заявил на заседании, что молодежная политика является стратегически важной темой.