Путин: Проблемы людей с инвалидностью не замалчиваются Путин: Современные разработки позволяют существенно повысить качество жизни людей с ОВЗ Путин рассчитывает, что инженеры и биотехнологи РФ внесут вклад в помощь людям с ОВЗ 2 декабря 2022, 17:06 Текст: Валентина Григоренко

Инженеры и биотехнологи РФ смогут внести заметный вклад в помощь людям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), необходимо использовать все возможности от отечественной высокотехнологичной отрасли, заявил президент Владимир Путин на встрече с людьми с ОВЗ и представителями общественных организаций. Путин отметил, что для помощи людям с особенностями по здоровью нужно активно использовать те возможности, которые сегодня способны дать отечественные высокотехнологичные отрасли. По его словам, современные решения, разработки позволяют смягчить или даже почти полностью компенсировать, убрать физические ограничения, с которыми сталкивается человек, существенно повысить качество его жизни, передает ТАСС «Рассчитываю, [что] наши ученые, разработчики, биотехнологи, инженерные команды – а в этих сферах, безусловно, есть чем гордиться – также внесут здесь свой заметный вклад», – добавил глава государства. Ранее президент Владимир Путин заявил, что помощь раненым солдатам и офицерам в ходе специальной военной операции должна находиться в зоне особого внимания властей всех уровней. Байден заявил о готовности к переговорам с Путиным по Украине Глава администрации США Байден заявил о готовности к переговорам с президентом РФ Путиным о завершении СВО на Украине 2 декабря 2022, 05:31

Фото: Andrew Harrer/CNP/

Consolidated News Photos/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Глава администрации США Джо Байден заявил, что готов обсуждать с президентом России Владимиром Путиным возможность завершения боевых действий на Украине. Байден отметил, что постарается подбирать слова очень аккуратно. Он заявил о готовности говорить с Путиным, если российский лидер действительно «проявит интерес» к тому, чтобы положить конец войне, передает РИА «Новости». При этом глава американской администрации выступил с утверждением, что президент России пока не принял такого решения. По словам Байдена, если дело будет обстоять таким образом, то он будет счастлив сесть за стол переговоров с Путиным после консультаций с союзниками по НАТО. Он уточнил, что не собирается делать это в одиночку, передает ТАСС. Вместе с этим Байден выступил с утверждением, что российское руководство якобы просчиталось во всех своих первоначальных расчетах в отношении специальной военной операции (СВО). Говоря о возможности завершения боевых действий на Украине, глава администрации США добавил, что для этого в первую очередь должны быть выведены российские войска. Он также заявил, что идея о победе России над Украиной якобы находится за гранью понимания. Вместе с этим Байден отметил, что на ближайшее время у него нет планов контактировать с господином Путиным. Глава администрации США также заявил о важности поддерживать «украинский народ». Напомним, в конце октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что платформой для разговора президентов России и США могло бы стать желание Вашингтона прислушаться к озабоченностям России, в том числе в сфере безопасности. Путин потребовал расселить людей из трущоб 30 ноября 2022, 11:57 Текст: Антон Никитин

Аварийное жилье в России нужно расселять, заявил президент Владимир Путин в ходе церемонии открытия социальных объектов в разных российских регионах. Глава государства отметил, что расселение граждан из аварийного фонда в целом по стране идет с опережением графика. «Мы постоянно тоже об этом говорим: нужно из трущоб людей выселять», – приводит его слова ТАСС. Кроме того, Путин сообщил, что, как ожидают российские власти, по итогам 2022 года в стране будет установлен новый рекорд по жилищному строительству. Уже сейчас введено более 87 млн кв. метров, 3 млн российских семей улучшили свои жилищные условия, отметил глава государства. Также Путин заявил, что планы по вводу социальных объектов и жилья остаются неизменными, несмотря на стоящие перед страной вызовы. Новости СМИ2 Путин призвал Шольца пересмотреть подходы Германии к украинскому конфликту 2 декабря 2022, 14:18

Фото: IMAGO/Fotostand/Reuhl/Global Look Press,

Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Елизавета Шишкова

Президент Владимир Путин заявил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, что ВС России долго воздерживались от точечных ракетных ударов по Украине, однако сейчас это стало вынужденной мерой в ответ на провокации Киева, сообщила пресс-служба Кремля. Глава государства пояснил, что удары по целям на территории Украины стали мерой на провокационные атаки Киева по объектам гражданской инфраструктуры России, включая Крымский мост и объекты энергетики, говорится в сообщении на сайте Кремля. Разговор между лидерами прошел по инициативе ФРГ. В ходе переговоров Путин подробно разъяснил Шольцу принципиальные российские подходы к проведению СВО. Глава российского государства призвал канцлера пересмотреть подходы Берлина в контексте ситуации на Украине. В частности, Путин обратил внимание на деструктивную линию стран Запада, в том числе Германии, накачивающих киевский режим вооружениями, осуществляющих подготовку украинских военных. Путин добавил, что политическая и финансовая поддержка Киева приводит к тому, что украинская сторона отвергает предложения о переговорах. Ранее Шольц заявил, что нельзя допустить эскалации украинского конфликта, который может превратиться в войну между Россией и НАТО. Еще до того Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин поручил в январе провести индексацию зарплат бюджетников 30 ноября 2022, 14:37

Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Текст: Елизавета Шишкова

В январе 2023 года должна быть проведена индексация зарплат бюджетников, соответствующее распоряжение дал президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. Он пояснил, что в этом году страна столкнулась с инфляцией, цены выросли. В связи с этим уже в январе 2023 года необходимо провести индексацию зарплат бюджетников. Кроме того, он поручил выделить финансовую помощь тем регионам, которые в ней нуждаются, передает ТАСС. Глава государства призвал учитывать, что люди оценивают свое благосостояние не по данным статистики, а по тому, сколько денег у них в кармане. «И вот на это нужно самым внимательным образом смотреть», – сказал он. В связи с этим Путин указал на важность увеличения зарплат бюджетников. Он отметил, что российским властям необходимо добиться роста зарплат в экономике во всех ключевых отраслях. По словам Путина, в этом году зарплаты растут чуть выше прогнозов. «Соответственно, и в бюджетной сфере должна быть сопоставимая динамика», – сказал глава государства. Он также напомнил об указе 2012 года, в соответствии с которым предусмотрен рост зарплат в сферах здравоохранения, образования, науки, культуры и соцзащиты. Ранее Путин указал на скромный уровень зарплат в социальной сфере. Новости СМИ2 Путин: 15 % россиян нуждаются в помощи психологов 1 декабря 2022, 17:59 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными в центре «Сириус» пообещал попросить кабмин на координационном совете обсудить вопросы о создании служб психологической помощи, особенно в нынешней ситуации. «Я попрошу председателя правительства, координационной комиссии, которую мы создали недавно для решения определенных известных задач, рассмотреть и этот вопрос. Потому что вот, скажем, в МЧС, там достаточно эффективно и на постоянной основе пользуются услугами психологов. Почему? Потому что там, очевидно, востребована помощь специалистов, таких как вы», – цитирует его РИА «Новости». Кроме того, Путин назвал напрасным отсутствие внимание властей к развитию психологической службы в России, когда 15% россиян нуждаются в помощи психологов, передает ТАСС. «Еще в прошлом году, по-моему, ВЦИОМ проводил социологическое исследование и вот пришел к какому выводу – 15% жителей страны нуждаются в психологической помощи, а среди молодых людей – 35%. Поэтому, конечно, нужно признать, что у нас эти службы соответствующим образом пока не развиваются, и происходит это из-за того, что государство на всех уровнях... должного внимания, к сожалению, пока этому не уделяет. Напрасно», – сказал Путин. Ранее Путин заявил, что жители новых регионов России – это наши люди, необходимо сделать все для их поддержки. Путин призвал правительство исполнять показатели по зарплатам Путин призвал правительство исполнять показатели по зарплатам, несмотря на «люфт» 30 ноября 2022, 15:22 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин призвал правительство исполнять целевые показатели по зарплатам, несмотря на имеющийся «люфт» в 5%. По словам Путина, чтобы не сбивать общий ритм работы, учитывать специфику, для некоторых регионов сделали люфт по выходу на целевой уровень зарплат в бюджетной сфере, и такое отклонение могло составить до 5%, передает РИА «Новости». Президент подчеркнул, что это не дает повод снижать планку. «Прошу вас, не подходите так к решению такого важнейшего социального вопроса таким образом. Выплаты зарплат в бюджетной сфере входят в первую очередь в зону ответственности регионов, конечно. Но их финансовые возможности... как известно, разные», – сказал Путин. Сейчас только 10 субъектов России выполняют целевые показатели по всем категориям бюджетников, но не на все 100%. Ранее Владимир Путин поручил в январе провести индексацию зарплат бюджетников. Новости СМИ2 Шольц сообщил Путину о планах поддерживать обороноспособность Киева 2 декабря 2022, 15:21 Текст: Алексей Дегтярев

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе беседы с президентом России Владимиром Путиным заявил о намерении немецких властей поддерживать киевский режим, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт. Шольц в беседе с Путиным осудил российские удары «по объектам гражданской инфраструктуры на Украине» и заявил, что Берлин продолжит поддерживать Киев в обеспечении оборонных способностей, сказал Хебештрайт, передает ТАСС. Также канцлер заявил, что необходимо как можно скорее перейти к дипломатическому решению, к «которому относится вывод российских войск». Лидеры также договорились поддерживать контакт. В пресс-службе Кремля отмечали, что Путин в ходе беседы заявлял о необходимости открыто и тщательно расследовать теракты на «Северных потоках» и призывал Берлин пересмотреть подходы к украинскому конфликту. Путин выразил соболезнования в связи с кончиной экс-председателя КНР Цзян Цзэминя Путин выразил соболезнования из-за кончины экс-председателя КНР Цзян Цзэминя 30 ноября 2022, 16:19 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину по поводу кончины бывшего председателя республики и генсека ЦК КПК Цзян Цзэминя. «Уважаемый господин председатель, примите глубокие соболезнования по поводу кончины бывшего председателя Китайской Народной Республики и генерального секретаря ЦК КПК Цзян Цзэминя. С именем этого выдающегося государственного деятеля неразрывно связан важный период новейшей истории Китая, ознаменованный большими достижениями в экономическом и социальном развитии, а также упрочением международных позиций», – говорится на сайте Кремля. Ранее сообщалось, что бывший председатель КНР Цзян Цзэминь скончался в возрасте 96 лет. Новости СМИ2 Путин: Инфляция в России в следующем году будет снижаться 30 ноября 2022, 14:32 Текст: Ольга Иванова

В следующем году инфляция в России будет снижаться, во всех отраслях необходимо добиться роста зарплат, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. «Важно закрепить такие тенденции, добиться устойчивого превышения роста доходов граждан над темпами инфляции. Я очень надеюсь на то, что она, как мы и говорили, в первом квартале следующего года будет снижаться», – приводит его слова РИА «Новости». Путин подчеркнул, что «нужно добиться роста зарплат в экономике во всех ключевых отраслях», а также «обеспечить увеличение оплаты труда в бюджетной сфере». Кроме того, он рассказал, что уровень бедности в России по итогам третьего квартала снизился до 10,5%. «По итогам третьего квартала уровень бедности снизился до 10,5%... Годом раньше в третьем квартале он составил 11%. Так что снижение действительно небольшое. Но важно, что в нынешней непростой ситуации экономической такая определенная позитивная динамика есть. Вот ее нужно сохранить», – сказал Путин. Он добавил, что в текущем году правительство приняло ряд важных решений по сокращению бедности и неравенства, в том числе распространили с 1 апреля ежемесячные выплаты на семьи с детьми от 8 до 17 лет. По словам Путина, заработные платы в России в целом по экономике растут чуть выше прогнозов. «По статистике в текущем году зарплаты в целом по экономике растут чуть выше прогнозов. Соответственно, и в бюджетной сфере должна быть сопоставимая динамика. И очень рассчитываю услышать сегодня, как здесь обстоят дела. А также в какие сроки будет обеспечена доиндексация заработных плат», – сказал Путин. Ранее Путин заявил, что приоритетным направлением является движение на реальный рост доходов и сокращение бедности населения в стране. В Кремле раскрыли подробности беседы Путина и Мирзиеева 30 ноября 2022, 15:52 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым, в ходе беседы лидеры обсудили торгово-экономическое сотрудничество стран. Президенты обсудили воплощение перспективных совместных проектов, сообщается на сайте Кремля. Эти вопросы предметно рассмотрят на заседании Совместной комиссии на уровне глав правительств двух государств в Самарканде. Оно пройдет 1 и 2 декабря 2022 года. Ранее в пресс-службе узбекского лидера сообщали, что главы государств в ходе беседы обсудили увеличение взаимного сотрудничества двух стран. Новости СМИ2 Путин указал на рост конкуренции на Каспии 30 ноября 2022, 14:00 Текст: Антон Никитин

Между странами Каспийского региона растет конкуренция, соседи России работают хорошо, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством. «Наши соседи – дай им Бог здоровья – хорошо работают на самом деле, и свои портовые сооружения они развивают очень активно», – цитирует его ТАСС. По словам Путина, эти страны реально создают конкуренцию, а потому России нужно уделить этому особое внимание. В частности, глава государства упомянул про порт Оля, который является самым крупным российским торговым портом в Каспийском регионе. Путин напомнил, что власти хотели включить его в состав особых экономических зон и подумать о его развитии. Глава государства также напомнил, что летом власти договаривались уделить особое внимание Волго-Каспийскому каналу в целом, в том числе ситуации с углублением дна. В июне президент Путин говорил, что государства, входящие в каспийскую «пятерку», располагают большими возможностями для взаимодействия в энергетике. Путин предложил покупать российские товары Президент России Путин призвал покупать отечественные товары 1 декабря 2022, 17:32 Текст: Вера Басилая

Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых поддержал отечественных производителей и призвал покупать российские товары. Путин заявил, что всегда говорил и повторяет, что нужно покупать российские товары, также он пообещал рассмотреть предложение одной из участниц встречи распространить действие инвестиционного налогового вычета на производителей научных приборов и расходных материалов, передает ТАСС. Он заявил, что «Минфин с ума не сойдет, не такие уж большие деньги», и отметил правильность предложенной идеи. Напомним, президент России Владимир Путин проводит встречу с участниками II Конгресса молодых ученых, проходящего в парке «Сириус». Новости СМИ2 Путин указал на скромный уровень зарплат в социальной сфере Путин: В социалке скромный уровень зарплат 30 ноября 2022, 12:50 Текст: Елизавета Шишкова

Президент Владимир Путин заявил о скромном уровне зарплат в социальной сфере в России, в частности в библиотеках. В среду на церемонии открытия в нескольких регионах социальных объектов Путину рассказали о библиотеке в Бурятии. На это глава государства ответил, что сегодня с правительством будет обсуждать вопросы уровня зарплат в стране в целом и в социальной сфере в частности. Путин отметил, что в социальной сфере вообще скромный уровень зарплат. «В библиотеках тем более», – передает слова Путина ТАСС. Ранее Путин заявил, что финансирование социальной сферы является одним из ключевых вопросов, несмотря на большое количество непредвиденных расходов. Путин заявил об улучшении ситуации с вывозом контейнеров из портов Дальнего Востока Президент Владимир Путин заявил, что ситуация с вывозом контейнеров из дальневосточных портов меняется к лучшему 30 ноября 2022, 14:53 Текст: Александра Юдина

Положение с вывозом контейнеров из портов Дальнего Востока начала меняться к лучшему, однако их количество будет увеличиваться в 2023 году, заявил российский лидер Владимир Путин. По его словам, в данный момент есть проблемы с пропуском российских грузов, из-за чего порты сами теряют определенную выручку с грузооборота. При этом нарастает нагрузка на железную дорогу. Путин поручил продумать дополнительную логистику и техническое перевооружение, передает РИА «Новости». Ранее Путин сообщал, что в следующем году инфляция в России будет снижаться, во всех отраслях необходимо добиться роста зарплат. Новости СМИ2 Путин отметил энергичное развитие судебной системы России Президент Владимир Путин отметил энергичное развитие судебной системы России в последние годы 29 ноября 2022, 19:32 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин на встрече с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым высоко оценил работу российской судебной системы и выразил надежду, что она будет развиваться и впредь. «В последние годы и десятилетия судебная система развивается достаточно энергично и демонстрирует очень хороший уровень ответа на те требования, которые время предъявляет к судебной системе», – цитирует его ТАСС. Также Путин отметил огромную роль, которую играет судебная система в стране, и выразил надежду на то, что она, во главе с Верховным и Конституционным судами, будет развиваться и дальше и удовлетворять требования по защите интересов государства и граждан, их прав, свобод во всех сферах жизнедеятельности, в том числе в политической, экономической и уголовно-правовой. Ранее Путин заявил, что судьи находятся в эпицентре споров и конфликтов, но должны проявлять выдержку по отношению ко всем участникам судебного процесса, быть честными и неподкупными.