Ударами армейской авиации на Купянском направлении сорвана попытка двух ротных групп ВСУ атаковать от Котляровки Харьковской области. За последние сутки уничтожены более 50 военнослужащих, два танка, четыре машины пехоты, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Огнем артиллерии на Краснолиманском направлении нанесено поражение трем ротным группам противника, выдвигавшимся для атаки в районе Червонопоповки Луганской народной республики (ЛНР). Подразделения ВСУ рассеяны и отброшены на исходные позиции. Потери противника составили более 100 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, две бронемашины. В плен сдались 11 военнослужащих, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Противник силами до роты предпринял безуспешные попытки контратаковать на Южно-Донецком направлении из Угледара в направлении Никольского ДНР. В результате огневого поражения ликвидировано порядка 50 военнослужащих, танк, три бронетранспортера, сообщил Конашенков.

Ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение семи пунктам управления в районах населенных пунктов Кругляковка, Синьковка, Харьковской области, Водяное, Диброва, Константиновка, Пречистовка ДНР и Щербаки Запорожской области.

Поражены 78 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и техника ВСУ в 184 районах, пункт временной дислокации наемников в Часовом Яре ДНР.

Нанесен удар по району сосредоточения подразделений 40-й артбригады ВСУ в районе населенного пункта Липцы, также подавлены две огневые позиции украинских РСЗО «Град» возле населенных пунктов Михайловка и Жовтневое Харьковской области.

У населенных пунктов Димитрово, Загорное и Волчанское Запорожской области поражены три склада вооружения и боеприпасов ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве.