«Новые люди» подвели итоги второго сезона программы молодежного предпринимательства «Я в деле»

Лидер партии «Новые люди» подвел итоги второго сезона программы молодежного предпринимательства «Я в деле»

В конгресс-зале РЭУ им. Г.В. Плеханова прошел финал конкурса всероссийской программы молодежного предпринимательства «Я в деле». Из 7500 участников второго сезона было отобрано 60 лучших бизнес-идей, которые молодые предприниматели – студенты региональных вузов – представили на финальной выставке проектов.

По сообщению, поступившему в газету ВЗГЛЯД, разброс бизнес-концепций огромен: от выращивания микрозелени до проекта нефтяных шурфов. Оценивали работы опытные предприниматели и эксперты из бизнеса, а также специальные гости мероприятия – лидер партии «Новые люди», основатель компании Faberlic и инициатор программы «Я в деле» Алексей Нечаев и ректор РЭУ им. Г.В. Плеханова, выступившего оператором программы, Иван Лобанов.

«За этот год тысячи студентов попробовали себя в предпринимательстве, произвели свои товары и услуги, получили первую прибыль и поняли, что это не страшно, и нужно не бояться пробовать и ошибаться. В первом сезоне было около 2500 выпускников и более 500 бизнес-проектов. Сейчас, по итогам второго сезона, еще 7500 участников и 1300 проектов. – рассказал Нечаев, выступая перед финалистами. – Предпринимательство – это дорога, по которой нужно идти маленькими шагами. Но, начиная с маленького, нужно думать о масштабном. Это хороший путь для предпринимателя».

По его словам, за год существования программы она была серьезно расширена, а качество самих предпринимательских идей выросло.

Бизнес-проекты рождались, развивались или переделывались участниками программы в ходе мастер-классов, воркшопов, интенсивов и открытого общения с опытными предпринимателями на протяжении двух месяцев обучения. Участник программы Степан из Владимирской области просто пришел послушать курс. Затем стал командиром отряда, потом попал на тренинг, где нашел команду, с которой создал проект «Наш извозчик» – это прокат эко-транспорта для передвижения по городу.

А Ксения из Калужской области думала о проекте экспресс-чистки и восстановления обуви. Но реальным «Город под подошвой» стал после прохождения девушкой программы «Я в деле». «Я в деле» – невероятный проект. Интересные конференции, советы спикеров, мы очень многому научились: как определить целевую аудиторию, построить бизнес-модель. В начале курса ничего этого не знали», – рассказывает девушка.

По итогам выставки проектов определили трех победителей второго сезона программы «Я в деле». Третье место в финале заняла команда из Санкт-Петербурга с проектом «Архетипия». Второе место – команда из Саратовской области с проектом Plants Friends: авторы идеи выращивают свежие овощи: рукколу, редис, лук, салат. Победителем же признана команда из Пензенской области, которая разрабатывает программное обеспечение для дистанционного управления турникетами.

Победители получили подарки от организаторов и партнеров проекта. Год работы программы, по словам Нечаева, показал, что запрос на обучение предпринимательству среди молодежи есть, и программу будут развивать и дальше. В партии «Новые люди» надеются, что к ней подключится еще больше вузов по всей стране, присоединятся и средние специальные учебные заведения, а эксперты и наставники будут активнее делиться опытом.

Председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, депутат от Новых людей Александр Демин также высоко оценил результаты проведенной участниками работы: «Исполнителей много, а предпринимателей, людей, которые готовы брать на себя ответственность – мало. Надеюсь, именно вы и будете этими людьми», – подчеркнул депутат, обращаясь к финалистам.