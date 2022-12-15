«Единая Россия» почтила память погибших журналистов

Активисты МГЕР и депутаты Госдумы провели акцию у мемориальной доски в честь Стенина

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» и вице-спикер Госдумы Петр Толстой, замглавы фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко и зампред комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов провели акцию у мемориальной доски в память о фотокорреспонденте МИА «Россия сегодня» Андрее Стенине в Москве и возложили цветы.

Также у здания медиагруппы на Зубовском бульваре, 4 установили таблички с фотографиями погибших при исполнении обязанностей журналистов, передает РИА «Новости».

В России 15 декабря отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.

«Нам важно помнить тех, кто отдал свою жизнь за правду. За то, чтобы мир знал, что творит киевский режим на юго-востоке Украины, на Донбассе, в Новороссии. Мы будем помнить о наших коллегах всегда. Об Игоре Корнелюке, Антоне Волошине, Андрее Стенине, Анатолии Кляне – о многих и многих журналистах, кто отдал свои жизни в горячих точках», – сказал замруководителя фракции Единой России в Госдуме Евгений Ревенко.

Российский журналист Андрей Стенин погиб 6 августа 2014 года в районе города Снежное в Донбассе, попав под обстрел украинских силовиков – автомобиль, на котором он ехал на редакционное задание, был расстрелян и сожжен на шоссе.

Указом президента России Андрей Стенин был посмертно награжден орденом Мужества (2014). Также бюст Стенина был установлен в школе, названной в его честь, в населенном пункте Горняцкое в Донецкой народной республике.

В 2017 году Следственный комитет раскрыл детали расследования гибели журналиста.

В 2018 году в СК заявляли об отписках Киева по делу о гибели Стенина.