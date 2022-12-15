Спасатель: Общественным объектам не хватает дисциплины в соблюдении норм пожарной безопасности

Всем крупным российским общественным объектам не хватает самодисциплины, соблюдение норм и правил пожарной безопасности должно контролироваться соответствующими сотрудниками организаций, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по безопасности, бывший спасатель Александр Старостин, комментируя инициативу МЧС организовать внеплановые проверки крупных ТРЦ и складов.

Глава МЧС Александр Куренков сообщил, что в связи с недавними крупными пожарами в торговых центрах ведомство намерено обратиться в правительство для организации внеплановых мероприятий в отношении крупных ТРЦ и складских комплексов. В рамках проверок сотрудники пожарного надзора будут оказывать необходимую консультационную и методическую помощь руководству объектов.

«В последнее время пожары происходят на крупных объектах, но какой-то закономерности здесь нет. Ранее у нас была череда квартирных пожаров, потом – промок (промышленных зданий), сейчас – торговых объектов. Потом еще что-нибудь будет, друг за другом все идет, это нормальный процесс», – говорит Старостин.

Для того чтобы сохранять соответствие требованиям пожарной безопасности постоянно, а не наводить порядок только после крупных чрезвычайных ситуаций, в первую очередь должна быть самодисциплина, считает собеседник. Соблюдение норм и правил пожарной безопасности должно контролироваться соответствующими сотрудниками организаций, а не только надзорными органами.

«Кроме того, у нас регулярно проводятся плановые проверки, правда, это распространяется только на малые и средние предпринимательские предприятия. Крупные торговые центры в большинстве своем не относятся к малому и среднему предпринимательству. Тем не менее там точно так же проводятся плановые проверки. В той же самой «Меге Химки» эти проверки проводились и внепланово, самостоятельно, они инициировали их сами. То, что случилось, просто такое стечение обстоятельств», – заключил спасатель.

В декабре в здании торгового центра «Мега Химки» OBI произошел крупный пожар. Во Всероссийском союзе страховщиков оценили ущерб от возгорания в 20–30 млн. рублей, подчеркнув, что для России «это рекордная величина страхового убытка по таким объектам».

В конце ноября произошел пожар в складском здании на Комсомольской площади в центре Москвы, а через пять дней загорелся столичный торговый центр «Елоховский пассаж».