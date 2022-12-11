«Укрэнерго» пообещали более 400 млн евро на реконструкцию энергообъектов

Правительство Украины предоставило госгарантии на проекты по восстановлению энергообъектов на сумму более 400 млн евро

В национальной энергетической компании «Укрэнерго» сообщили, что правительство Украины предоставило госгарантии на проекты по восстановлению и реконструкции энергообъектов компании на общую сумму более 400 миллионов евро, эти средства будут направлены на приобретение необходимого оборудования.

В компании сообщили, что благодаря решению правительства о предоставлении госгарантии по кредиту ЕБРР на сумму 300 миллионов евро и гранту от правительства Нидерландов, «Укрэнерго» сможет приобрести часть критически необходимого оборудования для восстановления сетевой инфраструктуры, передает РИА «Новости».

По сообщению компании, что ранее в декабре кабмин также одобрил предоставление госгарантии по ссуде KfW в сумме 32,5 млн евро для финансирования реконструкции восьми подстанций в юго-западном регионе. На данный момент готовится к подписанию кредитное и гарантийное соглашение с KfW, что даст старт этому проекту. Также кабмин Украины одобрил проект закона о ратификации изменения к финансовому соглашению с Европейским инвестиционным банком, которое позволит продолжить использование остатка ссуды для финансирования реконструкции одной из ключевых подстанций в центральном регионе – 37,5 млн евро.

Ранее в пресс-службе кабмина Нидерландов сообщили, что правительство Нидерландов окажет Украине помощь в приобретении оборудования для ремонта энергетической инфраструктуры на 18 млн евро.