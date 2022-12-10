В Риге за установку российских телеканалов задержали мужчину

В Латвии задержан местный житель по подозрению в установке российских телеканалов

В Риге задержали местного жителя по подозрению в установке российских каналов, которые в Латвии называют «нелегальным телевидением».

Как стало известно в субботу из сообщения портала Delfi, в конце ноября сотрудники госполиции в Риге задержали мужчину, подозреваемого «в нелицензированной ретрансляции нелегального телевидения», передает РИА «Новости».

У него и его предполагаемых клиентов во время обысков изъяли оборудование для настройки ТВ-сигнала, ТВ-преемники, компьютерную технику и телефон, документы бухучета, платежные карты.

По версии латвийской полиции, на протяжении нескольких лет подозреваемый искал клиентов, в том числе через интернет, а затем подключал им «незаконное ТВ».

Задержанному вменяют «нарушение авторских или смежных прав», за это в стране предусмотрено наказание в виде «лишения свободы на срок до двух лет, пробационного надзора, общественных работ или штрафа».

Местный суд уже избрал для подозреваемого меру пресечения заключение под стражу.

Отметим, что с начала июня в Латвии прекратили вещание 80 российских телеканалов.

При этом в последние дни в стране разгорелся скандал из-за российского телеканал «Дождь». Его вещание запретили в Латвии после нескольких «нарушений», в частности, после слов ведущего «наша армия» в адрес российских войск. Позднее в Латвии включили экс-ведущего «Дождя» Коростелева в черный список.