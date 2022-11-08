Авиаэксперт объяснил претензии Турции к российским самолетам с двойной регистрацией

Самолеты иностранных лизинговых компаний имеют регистрацию в третьих странах, но после введения санкций Россия была вынуждена зарегистрировать их по новой, в результате у ряда воздушных судов теперь двойная регистрация, рассказал газете ВЗГЛЯД исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев, комментируя запрет на пролет через воздушное пространство Турции российских самолетов с двойной регистрацией.

Член совета директоров авиакомпании Nordwind Анна Подгорная рассказала, что турецкие власти закрыли небо для российских самолетов с двойной регистрацией только для пролетов через воздушное пространство Турции. При этом в саму страну они летать могут. Так запрет коснулся только рейсов российских авиакомпаний в Египет.

«Речь идет о воздушных судах, которые принадлежат в первую очередь зарубежным лизинговым компаниям и которые были ранее (до введения антироссийских санкций) зарегистрированы в авиационных реестрах третьих стран, например, на Бермудских островах или в Ирландии», – говорит Пантелеев.

Он поясняет, что одним из последствий введения антироссийских санкций стал отказ третьих стран, в которых осуществлена регистрация судов российских авиаперевозчиков, от нормального взаимодействия с российскими авиакомпаниями. В этой ситуации продолжение эксплуатации самолетов, зарегистрированных за рубежом, стало для России невозможным. Российские авиационные власти были вынуждены в спешном порядке осуществить регистрацию этих самолетов в российском реестре гражданских воздушных судов.

В результате возникла правовая коллизия, когда дерегистрация самолетов в третьих странах еще не была осуществлена, а регистрация в российском реестре уже состоялась, продолжает собеседник. Отчасти эту ситуацию удалось исправить, так как часть самолетов принадлежала российским лизинговым компаниям. По заявлению этих компаний третьи страны произвели дерегистрацию этих судов из своих реестров. Но в случае, когда собственником самолета является иностранная лизинговая компания, у воздушного судна осталась двойная регистрация.

«В соответствии с Чикагской конвенцией о международной гражданской авиации, которая является основополагающим документом, регламентирующим взаимодействие стран при выполнении международных воздушных перевозок, двойная регистрация воздушных судов не допускается. Самолет должен быть зарегистрирован лишь один раз в одной стране. Эту регистрацию можно менять, но не раздваивать», – поясняет специалист.

Турция – не единственная страна, которая выставила запрет на пролет над собственным воздушным пространством российским самолетам с двойной регистрацией, делится эксперт. Ранее это также сделала, например, Китайская Народная Республика. Кроме того, осенью нынешнего года именно из-за проблемы так называемой двойной регистрации Международная организация по гражданской авиации (ICAO) выставила России «красный флажок» по уровню безопасности полетов.

Он подчеркивает, что по сути данный запрет никак не отразится на будущих полетах в Турцию и через нее. «На самом деле, российские авиакомпании и так не ставили на полеты в Турцию воздушные суда с двойной регистрацией, потому что на них распространялись риски ареста по требованию зарубежных лизинговых авиакомпаний. То же самое касается и множества других международных направлений, куда российские компании летали на самолетах, которые имеют только российскую регистрацию», – объясняет собеседник.

Эксперт рассказывает, что с некоторыми странами под гарантии этих государств все-таки удалось договориться относительно того, что туда можно будет летать на самолетах, имеющих санкционные риски. «Но в любом случае авиакомпании стараются использовать только наименее рискованные схемы», – заключил Пантелеев.

Ранее в пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот» сообщили о намерении сократить время полетов в Сочи и Турцию на 20–30 минут.