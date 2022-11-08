Московский инновационный кластер объединил 3D-печать и промышленный дизайн

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8 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 10:22  |  vz.ru
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Эксперименты с газом из Европы заморозят Молдавию

Кишинев ждет тяжелая зима EPA/ТАСС
Молдавия победоносно заявила, что впервые закупила газ по реверсу – и это был не российский газ. Как такое возможно, экспертам приходится только гадать. А вот то, что зимой жителям республики будет тяжело, ни у кого не вызывает сомнений. Потому что реально заменить российский газ Кишинев не может. Перед каким выбором сейчас стоит Молдавия?  Подробности...
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Зачем США склоняют Зеленского к переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил позицию, по которой переговоры с властями России невозможны до возврата под контроль Киева потерянных им территорий. В то же время, согласно многочисленным источникам мировых СМИ, Вашингтон сейчас подталкивает Зеленского к таким переговорам. Какую цель преследуют американцы? Подробности...
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«Ситуация в городе непростая»: Как Херсон переживает украинскую угрозу

ВСУ более 180 раз за сутки ударили по Херсонской области РИА Новости
Последний теплоход с эвакуирующимися жителями Херсона отправился с правого берега Днепра на левый. По версии опрошенных газетой ВЗГЛЯД очевидцев, ВСУ пока близко к городу не подходят, накапливая резервы для наступления. Какова сейчас гуманитарная ситуация в Херсоне и к чему готовятся те, кто еще в нем остался?  Подробности...
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Счета за электричество меняют поведение жителей Прибалтики

Сегодня снег не очень радует жителей Прибалтики Илья Питалев/РИА Новости
Жители Латвии и Эстонии предпринимают срочные меры для того, чтобы минимизировать проблемы, которые они ожидают от предстоящей зимы. Подталкивает их к этому резкий рост цен на электричество и отопление. Изменились не только потребительские предпочтения, но и само отношение к проживанию в своем государстве.  Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Никто уже не сделает Америку вновь великой

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, старший научный сотрудник Академии военных наук
Результат промежуточных выборов 8 ноября будет настолько промежуточным, что мало что изменит в ситуации неуклонного угасания американской мощи. Подробности...

Священник – это совесть воинского подразделения

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
Вера не просто помогает сохранению нравственных устоев армии, она помогает одержать победу. Военный священник не должен в бою стать обузой для подразделения, однако не его дело осваивать воинские науки. Его оружие – слово Божие. Подробности...
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В помощь освобожденным территориям нужен новый «Ташкентский фронт»

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Пока, временно, максимальное количество мирных нужно отселить подальше от фронта. Потом мы все вернемся, и отстроим города, и восстановим удобства цивилизованной жизни. Подробности...
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Как заморозить конфликт России и Украины

Когда вымрет Латвия

Грета Тунберг свергает капитализм

Обсуждение: 8 комментариев
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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    НОВОСТЬ ЧАСА: ФСБ задержала готовивших теракты диверсантов СБУ в Херсонской области

    Новости производства

    Московский инновационный кластер объединил 3D-печать и промышленный дизайн
    Миасский завод поддержал сборку комбайнов в России
    В России изобрели систему беспилотного управления ледоколом
    В Мордовии произвели полноценный аналог зарубежной полиэтиленовой пленки
    Производство компрессоров и фильтров для жидкостей решили построить в Подмосковье
    Спрогнозирован рост производства экоупаковки в России
    В России начали создавать систему беспилотного управления сельхозтехникой
    Импортозамещение в сфере обработки отходов достигло 95%
    В России создали композитный материал для импортозамещения в авиастроении
    «Отечественное производство» - совместный проект АНО Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ и газеты ВЗГЛЯД. Проект направлен на освещение деятельности российского производственного комплекса, информационную поддержку инициатив, связанных с реализацией государственной политики в такой социально значимой сфере как импортозамещение, а также успешных проектов и инициатив по развитию отечественных производств.

    Московский инновационный кластер объединил 3D-печать и промышленный дизайн

    МИК организовал межотраслевое объединение 3D-печати и промышленного дизайна

    8 ноября 2022, 10:22

    Текст: Александра Юдина

    Московский инновационный кластер (МИК) открыл межотраслевое объединение компаний, которые будут создавать и продвигать, а также тиражировать общие проекты в сфере 3D-печати и промышленного дизайна, сообщается на сайте мэра столицы.

    Уточняется, что межотраслевое объединение компаний будет создавать и продвигать, а также тиражировать общие проекты в сфере 3D-печати и промышленного дизайна. В проекте будут задействованы также Московский политехнический университет и Корпорация развития Зеленограда, передает mos.ru.

    «Спрос на 3D-печать растет во многих отраслях: от промышленных производств до медицины. Новый кластер займется развитием и внедрением комплексных решений в этой сфере. В него уже вошли 35 столичных компаний. Первый проект будет связан с разработкой гранульного принтера для создания крупногабаритных изделий», – приводятся слова заммэра Натальи Сергуниной.

    Инфраструктуру и необходимые ресурсы участникам предоставит Корпорация развития Зеленограда. Также партнерами проекта стали компании, разрабатывающие 3D-принтеры и сканеры.

    Ранее сообщалось, что столичные производства активно увеличивают выпуск востребованной на рынке продукции, занимают ниши ушедших брендов.

    Московский инновационный кластер объединил 3D-печать и промышленный дизайн
    МИК организовал межотраслевое объединение 3D-печати и промышленного дизайна

    8 ноября 2022, 10:22

    Текст: Александра Юдина

    Московский инновационный кластер (МИК) открыл межотраслевое объединение компаний, которые будут создавать и продвигать, а также тиражировать общие проекты в сфере 3D-печати и промышленного дизайна, сообщается на сайте мэра столицы.

    Уточняется, что межотраслевое объединение компаний будет создавать и продвигать, а также тиражировать общие проекты в сфере 3D-печати и промышленного дизайна. В проекте будут задействованы также Московский политехнический университет и Корпорация развития Зеленограда, передает mos.ru. «Спрос на 3D-печать растет во многих отраслях: от промышленных производств до медицины. Новый кластер займется развитием и внедрением комплексных решений в этой сфере. В него уже вошли 35 столичных компаний. Первый проект будет связан с разработкой гранульного принтера для создания крупногабаритных изделий», – приводятся слова заммэра Натальи Сергуниной. Инфраструктуру и необходимые ресурсы участникам предоставит Корпорация развития Зеленограда. Также партнерами проекта стали компании, разрабатывающие 3D-принтеры и сканеры. Ранее сообщалось, что столичные производства активно увеличивают выпуск востребованной на рынке продукции, занимают ниши ушедших брендов.

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    Миасский завод поддержал сборку комбайнов в России
    Предприятие в Челябинской области оказало помощь в поставке запчастей для российских комбайнов

    28 октября 2022, 13:14

    Текст: Александра Юдина

    Завод «Трек» из Миасса в Челябинской области за счет своевременных поставок своих запчастей помог сохранить в России стабильную сборку российских комбайнов, рассказала гендиректор предприятия Елена Падучина.

    По ее словам, из-за срыва поставок зарубежных поставщиков определенных запчастей, одна из самых востребованных моделей комбайна могла стать лимитной. При этом Миасский завод перестроил производственный процесс, чтобы в короткие сроки изготовить большую партию товара. В итоге за прошедшие полгода «Трек» осуществил поставку уже четвертой партии, передает Ura.ru. Как отмечает издание, сельхозмашины имеют некоторые особенности. При том, что скорости невысокие, нагрузка на комбайны остается достаточно высокой. Ранее сообщалось, что российские предприятия уже приступили к производству первого полностью отечественного спутника связи. 

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    В России изобрели систему беспилотного управления ледоколом
    Ученые из Нижнего Новгорода создали систему управления судна в Арктике

    28 октября 2022, 12:53

    Текст: Александра Юдина

    Команда ученых из Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева изобрела систему управления силовой энергетической установкой судна в Арктике, рассказали в программе Минобрнауки «Приоритет 2030».

    Предполагается, что принцип работы такой системы может стать применимым для беспилотного ледокола, так как механизм автоматизирует работу водителей судна и уменьшит эксплуатационные затраты работы ледоколов, передает «Газета.Ru». Как пояснили создатели системы, блок управления включает в себя бортовой компьютер, в системный блок которого помещен аналого-цифровой преобразователь (АЦП) и присоединены датчики кинематических параметров движения. С помощью геоданных датчики определяют траекторию судна, его скорость, время и место, в котором определяется положение ледокола и происходит его движение. Как отметил научный сотрудник НИЛ «Моделирование природных и техногенных катастроф», преподаватель кафедры «Кораблестроение и авиационная техника» НГТУ им. Р.Е. Алексеева Андрей Себин, новая технология увеличивает скорость движения ледоколов, а также позволяет экономить топливо до 19% и в перспективе включит в себя беспилотное судовождение.

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    В Мордовии произвели полноценный аналог зарубежной полиэтиленовой пленки
    В Мордовии на предприятии «ЭМ-Пласт» запустили в производство полиэтиленовую пленку вместо зарубежной

    26 октября 2022, 10:59

    Текст: Александра Юдина

    Мордовское предприятие «ЭМ-Пласт» выпускает полиэтиленовую пленку вместо зарубежной в рамках работы по импортозамещению, обновив диверсификацию и инновации с 2007 года.

    Как рассказал руководитель производства Дмитрий Тимонин, предприятие выпускает как хорошо освоенные и востребованные рынком виды продукции, так и работает над новинками. Так, полиолефиновая пленка, которую производит компании, является полноценным аналогом зарубежной продукции, передает Газета.Ru. Также в компании регулярно ведется работа по улучшению качества и разработке новой продукции – рецептуру продукции корректируют, оттачивают, подбирают новые составляющие. Так, в прошлом году была отработана технология по двум новым продуктам. «Это пленка из сшитого полиэтилена, которая имеет существенно более высокие характеристики по сравнению с нашим традиционным продуктом. А также технология биоразлагаемой пленки, которая частично позволяет решить проблему утилизации полимерной упаковки», – рассказал Тимонин. Ранее в Мосгордуме оценили эффективность офсетных контрактов в импортозамещении.

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    Производство компрессоров и фильтров для жидкостей решили построить в Подмосковье

    5 октября 2022, 12:55

    Текст: Алексей Дегтярев

    В Московской области планируется запустить новое производство компрессоров и фильтров для жидкостей, этим займется компания «Полинет», сообщила зампред областного руководства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

    Производство запустят на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Дубна», там планируется производить оборудование для фильтрации жидкостей и компрессоры, сказала Зиновьева, передает телеканал 360. «Объем инвестиций в проект составит 53 млн рублей. Продукция нового производства, где создадут около 30 рабочих мест, сможет импортозаместить на рынке зарубежные аналоги», – добавила она. Инвестор намерен сам заниматься циклом по изготовлению оборудования, это будет инновационная продукция на основе собственных разработок. В планах выпускать ежегодно 240 компрессоров и порядка 100 тыс. фильтров. «Полинет» занимается импортозамещением, продукция предприятия не должна уступать по функциональным и эксплуатационным характеристикам иностранным образцам. 

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    Спрогнозирован рост производства экоупаковки в России

    30 сентября 2022, 14:15

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российский рынок упаковки может вырасти на 30% к концу 2025 года, доля экологичной упаковки может дорасти до 50% от всего объема производимой в стране упаковки, сообщается в исследовании Россельхозбанка.

    «По оценкам аналитиков Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка, объем российского рынка упаковки может увеличиться на 30% и достигнуть 1,7 трлн рублей к концу 2025 года. При этом доля экоупаковки может составить до 50% от всего объема выпускаемой в России упаковки», – цитирует сообщение банка ТАСС. Отмечается, что сейчас рынок пищевой упаковки оценивают в 1,3 трлн рублей, 80-85% – это российские предприятия. Российские производители изготавливают упаковку в первую очередь из древесины, картон и бумага составляют 36% от сегмента пищевой упаковки, полимеры – 38%, жестяная и алюминиевая продукция –10%, стекло – 12%. На данный момент не фиксируется дефицита упаковочных материалов, хотя приостановили работу несколько предприятий и из страны ушли часть компаний. Замена импортного сырья на белый пищевой картон имеется у бумажных производств в Светогорске и Сыктывкаре. Для упаковки могут применять и бурый картон. Аналитики полагают, что российский рынок упаковки – один из самых быстрорастущих сегментов экономики. В 2023-2025 годах на нем будет наблюдаться устойчивый рост. Главными факторами станут импортозамещение и рост производства упаковки для выпуска пищевых продуктов. В 2022 году повысился тренд на производство российской упаковки и экоупаковки. Экологичной считают упаковку, безопасную для продуктов питания и пригодную для вторичной переработки, а также применимую для повторного использования и способную к биоразложению. Ранее российские ученые создали технологию переработки пластиковых бутылок в высококачественные тепло- и звукоизоляционные материалы, ее разработали химики ВятГУ.

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    В России начали создавать систему беспилотного управления сельхозтехникой

    20 сентября 2022, 14:06

    Текст: Алексей Дегтярев

    В России начали создание системы беспилотного управления сельхозтехникой, управлением тракторов, по замыслу разработчиков, должна заниматься нейросеть, сообщили в Крымском федеральном университете.

    Комплекс представляет собой обученную нейросеть, систему точного геопозиционирования и набор камер, система должна работать независимо от иностранных сервисов в рамках политики импортозамещения, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение вуза. Управление способно работать как с простой так и с высокотехнологичной техникой, система может работать автономно, без иностранных облачных сервисов и программного обеспечения. «Чтобы опробовать представленные нами технологии, их необходимо соединить на базе любой движущейся сельхозтехники, для начала – это будет минитрактор, собранный в вузе преподавателями и обучающимися. Сверху мы установим камеры в различных спектрах, в том числе тепловизор, стандартные с разнофокусным расстоянием. С помощью них и программного обеспечения система компьютерного зрения сможет фиксировать объекты, а нейросеть – распознавать их для совершения конкретных действий», – заявил глава лаборатории «ФабЛаб» Крымского федерального университета имени Вернадского Владимир Овчаренко. Программа может корректировать движение транспорта при помощи спутниковых координат и окружающих объектов, она способна отличать сорняки от полезных растений и различает живых существ.

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    Импортозамещение в сфере обработки отходов достигло 95%

    19 сентября 2022, 12:39

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Доля отечественного оборудования в сфере обработки бытовых отходов достигла порядка 90-95%, в отрасли обращения с ТКО в целом – около 80%, заявил заместитель гендиректора ППК РЭО по инвестиционному развитию Сергей Королев.

    «Что касается импортозамещения, оно уже достигло порядка 90-95% по обработке отходов, а в целом, по всем направлениям – около 80%. Мы активно развиваемся, у нас есть даже такой показатель в федпроекте «Комплексная система обращения с ТКО» – импортозамещение. Доля импорта оборудования для обработки и утилизации ТКО должна быть не более 36% к концу 2024 года, и мы это отслеживаем», – цитирует РИА «Новости» Королева. По его словам, все проекты, в которые инвестирует ППК РЭО, проверяются на импортную составляющую. Этот показатель отслеживает Минпромторг. Каждый раз, когда компании не удается найти альтернативу среди российского оборудования, она должна доказать, что в данном случае без импортного оборудования не обойтись. «Однако наши производители оборудования понимают, что перестраивать производство надо уже сейчас, и это происходит. Большая часть производств у нас в России есть. Мы также смотрим в сторону стран юго-восточной Азии, готовы сотрудничать с Турцией. То, что мы пока не можем сделать сами, идет оттуда», – добавил Королев. «Мусорная» реформа началась в России 1 января 2019 года. Ключевая задача созданной в том же году ППК «Российский экологический оператор» – курировать реформу и сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами в России. Программа обновления системы обращения с отходами входит в нацпроект «Экология». Согласно показателям нацпроекта, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году. Цель к 2030 году – сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны. Ранее пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко сообщила, что утвержден план работы правительственной комиссии по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). 

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    В России создали композитный материал для импортозамещения в авиастроении

    15 сентября 2022, 14:25

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российские ученые разработали технологию производства композиционного материала на основе полимерной матрицы и углеродных волокон, это прочный и легкий материал, он позволит заменить иностранные аналоги в авиастроении, сообщили в НИТУ МИСиС.

    Волокно состоит почти целиком из атомов углерода и имеет малый вес, а также высокую прочность, устойчиво к высоким температурам и коррозии, сообщили в институте «Газете.Ru». Материал подходит для уменьшения конечного веса самолета, что сказывается на потреблении топлива и в конечном итоге эксплуатации воздушного судна и воздействии на окружающую среду. «Говоря о возможностях применения материала, надо смотреть на конкретное изделие, в котором они будут применяться, так как для каждого есть свои условия работы в конструкции, требования по прочности, максимально допустимым деформациям. Соответственно, меняется схема армирования, и степень наполнения (содержание волокон) тоже будет разной. Но если говорить, например, о материалах для авиастроения, оптимальное содержание углеродных волокон будет, скорее, в интервале 60–70 % от общей массы конструкции», – сообщил один из авторов работы, старший научный сотрудник Центра композиционных материалов НИТУ МИСиС, кандидат технических наук Андрей Степашкин.

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