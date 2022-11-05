В Китае увидели плохой знак в заявлении Зеленского о Путине

Читатели китайской газеты Guancha увидели плохой знак в словах Зеленского об участии в G20

Читатели китайского издания Guancha считают, что США не хотят быстрого завершения конфликта на Украине, раз Владимир Зеленский отказался участвовать в саммите G20, если туда приедет российский лидер Владимир Путин.

«Плохой знак, значит, США не хотят скорого завершения конфликта», – написал один из пользователей, передает РИА «Новости».

«Такое заявление лишь показывает, что план США провалился!» – поделился мнением читатель.

«Пусть лучше Зеленский приедет и все испортит», – предложил другой пользователь.

«Единственное, в чем преуспел Зеленский, – честно сыграть нищего. Просить о помощи каждый день и постоянно судить и обвинять, какая страна дала меньше», – считает еще один читатель.

«Украина не в G20, поэтому какая разница, поедете вы или нет?» – указал один из комментаторов.

«Украине вообще не место в G20», – заключили читатели.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил, что намерен отказаться от участия в саммите G20, если в нем будет участвовать Владимир Путин.

Между тем, Владимир Путин заявил, что пока еще не принял решение о личном участии в саммите, но страна будет представлена на G20 на высоком уровне.

Саммит G20 пройдет 15 и 16 ноября на индонезийском острове Бали.

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